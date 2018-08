Hardheim. (rüb) Handwerker zu finden, die zeitnah und zu vernünftigen Preisen gute Arbeit abliefern, scheint kaum noch möglich: Die Republik klagt über den Handwerkermangel. Die ganze Republik? Nein, denn zum Glück gibt es Ausnahmen. Eine solche findet sich in Hardheim im Walter-Hohmann-Schulzentrum. Dort wird gerade in rekordverdächtiger Zeit und mitten in den Sommerferien eine Baumaßnahme verwirklicht, die besonders die Eltern in der Erftalgemeinde freuen dürfte: Das Erdgeschoss des Dietz-Baus der Schule wird grundlegend saniert, um dort ab September interimsweise eine Außengruppe des Gemeindekindergartens "Kindervilla Kunterbunt" unterzubringen. Eine zweite Außengruppe folgt dann ab 1. Oktober. Damit trägt die Gemeinde dem gestiegenen Betreuungsbedarf Rechnung.

Bei einem Vor-Ort-Termin stellten Bauamtsleiterin Denise Reichert, Hauptamtsleiter Lothar Beger sowie Vertreter der am Bau beteiligten Firmen die Maßnahme und den Baufortschritt vor. Die Kosten liegen bei rund 200.000 Euro, sagte Denise Reichert. Diese Ausgaben wären aber zu einem Großteil auch ohne die Interimsnutzung durch den Kindergarten auf die Gemeinde zugekommen, unterstreicht Lothar Beger. Denn das aus den 60er Jahren stammende Gebäude müsste so oder so grundlegend saniert werden. Die seit Anfang Juli laufenden Arbeiten sind demnach der Einstieg in die Sanierung des kompletten Dietz-Baus.

Es werden zwei Gruppenräume sowie ein Intensivraum eingerichtet, eine neue großzügige Küche wird in der früheren Schulküche eingebaut sowie ein Büro mit Personalraum und ein Lagerraum. Im rückwärtigen Bereich werden die Toiletten komplett saniert. Es entsteht eine neue Personaltoilette sowie getrennte Toilettenräume für Mädchen und Jungen. Bislang gab es dort nur eine Toilette für die Schüler. Die Elektrik wird komplett erneuert, ebenso Wasserleitungen, Böden und Decken. Auch an Schallschutzmaßnahmen wird dabei gedacht.

Ein großzügiger Spielflur soll künftig zum Spielen einladen, erläutert Denise Reichert. In den beiden Gruppenräumen werden an den Fensterfronten Podeste errichtet, über welche die Kinder im Ernstfall direkt ins Freie gelangen können. "Die Räume erfüllen sowohl die baulichen Anforderungen für die Interimsnutzung als Kindergartenaußenstelle als auch für eine künftige schulische Nutzung im Ganztagsbereich", ergänzt Lothar Beger. Auch beim Einbau der Küche wird an die doppelte Nutzungsmöglichkeit gedacht: Mit Hilfe von Podesten ist sie für die Kindergartenkinder nutzbar. Dort können später aber auch Schüler schnibbeln und brutzeln.

Aktuell arbeiten die Firmen auf Hochtouren, um die Räumlichkeiten bis zu den beiden Einzugsterminen fertigzustellen. "Die Zusammenarbeit mit allen am Bau Beteiligten und die Abstimmung untereinander funktioniert bestens", unterstreicht die Bauamtsleiterin. Sie selbst hat aber auch keinen unwesentlichen Anteil am guten Gelingen: "Ihre Erfahrungen im Bereich Brandschutz sind ungemein wertvoll. Sie sparen der Gemeinde Zeit und Geld", lobt Lothar Beger die neue Bauamtsleiterin.

Zehn Firmen sind parallel oder nacheinander auf der Baustelle am Wirken: Herbst aus Hardheim (Trockenbau), Göbes aus Schweinberg (Türen und System-Trennwände), Höfner aus Igersheim (Bodenbelag), Thomas Rüttling aus Külsheim (Fliesen), Wolfgang Seitz aus Gerichtstetten (Sanitär), Amend Stahl- und Metallbau aus Steinfurt (Stahlbau), Elektrotechnik Leuchs aus Hardheim (Elektro), Schreinerei Weidinger aus Schweinberg (Küche), Eckert Bauteam aus Gerichtstetten (Maurerarbeiten) und Pierre Bechtold aus Hardheim (Folieren). Hinzu kommen der Bauhof mit Leiter Markus Alter, Stellvertreter Robby Schenkel und dem kompletten Team sowie Schulhausmeister Ralf Greß.

"Es ist phänomenal, dass wir die Handwerker so kurzfristig und noch dazu in den Ferien bekommen konnten", stellt Beger heraus. Doch wie gelingt der Gemeinde das, was andere verzweifeln lässt? "Seit vielen Jahren besteht zwischen den örtlichen Handwerkern und der Gemeinde eine sehr gute Zusammenarbeit und eine enge Verbundenheit", erklärt Volker Eckert. "Da macht man eben möglich, was möglich ist, und schiebt einen Auftrag noch schnell dazwischen."