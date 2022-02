Hardheim. (zeg) Die Partnerschaft zwischen der Gemeinde Hardheim und dem französischen Suippes wird von Erwachsenen wie von Schülern seit vielen Jahrzehnten gepflegt. So sind es jetzt genau 50 Jahre her, dass Schüler der Realschule Hardheim im Jahr 1972 erstmals nach Suippes reisten, um die von den beiden damaligen Schulleitern Hermann Hetty und René Marie vereinbarte Schulpartnerschaft zwischen dem Collège Louis Pasteur und der Realschule Hardheim aufzunehmen, nachdem die Gemeindepartnerschaft der beiden Kommunen bereits im Jahr 1966 begründet worden war.

Sowohl auf deutscher wie auf französischer Seite setzten sich neben den Rektoren auch Lehrer vorbildlich für die gute Sache der Völkerverständigung ein. Zudem können bis heute solche Begegnungen und Aufenthalte den Schülern über den Sprachunterricht hinaus wertvolle Erkenntnisse, Einsichten und Wissen vermitteln. Denn die an einem Schüleraustausch teilnehmenden jungen Menschen haben bei einem Aufenthalt im Gastland die einzigartige Gelegenheit, Menschen kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen und sie zu verstehen und die Lebenswirklichkeit in der Schule sowie in den Familien des Nachbarlandes im Alltag authentisch zu erleben.

Vom 22. bis 26. März 1972 weilten erstmals Hardheimer Realschüler in Begleitung von Realschulrektor Hermann Hetty und Gerhard Wißmann in Suippes. In den ersten Folgejahren zeichneten dann auf deutscher Seite insbesondere Hubert Wiegand, Marianne Keller und Frau Bühler sowie in der Folgezeit auch die Rektoren Hetty, Wawatschek, Mayer und jetzt Bundschuh für die Austauschbesuche verantwortlich. Auf französischer Seite schlug insbesondere bei Jacqueline Jeannos sowie den Herren Marie und Akrich das Herz für den Austausch zwischen Hardheim und Suippes sowie für die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich. Jeannos war es auch, die sich für den Austausch einsetzte, wenn einmal "Sand im Getriebe" war und eine Stagnation einzutreten drohte. Überdies pflegte sie auch intensive persönliche Kontakte mit deutschen Freunden in der Partnergemeinde.

In den Folgejahren übernahmen dann bis heute an den beiden Schulen jeweils die Lehrkräfte, die den Fremdsprachenunterricht in Französisch bzw. Deutsch erteilen, die Vorbereitung und Durchführung der Austauschbesuche. Diese ermöglichen den deutschen Schülern u. a. einen Tagesaufenthalt in Frankreichs Metropole Paris, Besichtigungen in Champagnerkellereien in Reims oder Epernay, aber auch den Besuch von Verdun und Fort Douaumont (war das größte Fort der Festung Verdun und im Ersten Weltkrieg heftig umkämpft).

Im Laufe der Jahre ergaben sich auch Möglichkeiten zu Besuchen von Eltern und Repräsentanten der Schulen und der Gemeinden. So konnte zum Beispiel im Jahr 1992 anlässlich des 20. Schüleraustauschs eine beachtlich große Hardheimer Delegation unter Führung von Realschulrektor Hermann Wawatschek in Suippes eine imponierende Feier erleben. Diesem Event folgte im ehrgeizigen Bemühen von Realschulrektor Hermann Wawatschek vom 14. bis 16. März 1997 in Hardheim eine großartige Feier zum Jubiläum "25 Jahre Schüleraustausch Hardheim – Suippes". Dabei waren in Anwesenheit der französischen Austauschschüler neben den Repräsentanten der Gemeinden Hardheim und Suippes auch alle früheren Realschüler willkommen. Zum Besuch waren gemäß den Wünschen und Vorstellungen von Realschulrektor Hermann Wawatschek zudem alle Erwachsenen und Vereinsrepräsentanten, die Verbindungen nach Suippes pflegten und das Jubiläum nutzen wollten eingeladen, ihre französischen Freunde bei einem Besuch in Hardheim zu treffen.

Nicht vergessen werden dürfen zudem die freundschaftlichen Begegnungen auf Vereinsebene, u. a. der Feuerwehrabteilungen beider Gemeinden.

An der Realschule Hardheim hat man mit Freude konstatiert, dass die Schul-und Städtepartnerschaft seitens der Gemeinde Hardheim und der Bürgermeister Kurt Schmider, Ernst Hornberger, Heribert Fouquet und Volker Rohm immer wieder tatkräftig unterstützt wurde und den Gastschülern aus Frankreich im Rahmen ihres Aufenthaltes in der Erftalgemeinde immer wieder ein besonderer Empfang im Rathaus zuteilwurde.

Bedauerlich ist allerdings gerade jetzt im Jahr 2022 die Tatsache, dass es nach dem Ausfall des Schüleraustauschs im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie und wohl auch in diesem Jahr auch keine Möglichkeit zu einer gebührender Feier des 50-jährigen Bestehens gibt.