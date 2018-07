Der Zahn der Zeit hat am Bretzinger Spielplatz genagt. Die von Ortsvorsteher Kaspar Wolf gestartete Initiative, sich an einem entsprechenden Gewinnspiel der Limonadenmarke Fanta zu beteiligen, ist bei Eltern aber nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Foto: Adrian Brosch

Hardheim-Bretzingen. (adb) Fördersummen im Gesamtwert von 198.500 Euro können bei der "Fanta-Spielplatzinitiative" gewonnen werden. Mit dem Geld werden Spielplatzsanierungen unterstützt. Anmeldeschluss ist am Dienstag.

Der Bretzinger Spielplatz am SV-Sportheim wird aber wohl - anders als geplant - nicht dabei sein. Der Grund: Die Resonanz auf die von Ortsvorsteher Kaspar Wolf gestartete Initiative fiel verheerend aus.

Zur Informationsversammlung am Donnerstag waren nur drei Zuhörer gekommen - darunter eine Mutter. Kompakt ging Wolf auf die Intention ein und stellte die von ihm selbst erstellte Projektbeschreibung vor. Demnach soll das bisherige Konzept des Spielplatzes mit Wasserlauf, Sandkasten, Schaukeln, einer Rutsche, Möglichkeiten zum Klettern und Ballspielen sowie dem angeschlossenen Zeltplatz im Wesentlichen beibehalten werden.

Jedoch hat der Zahn der Zeit an den Geräten genagt: So muss der inzwischen versandete Wasserzulauf erneuert werden; auch im Bereich des Brunnentrogs und der Wasserrinne stehen Instandsetzungsarbeiten an - er müsste saniert und wieder mit attraktiven Spielgeräten versehen werden.

"Es böte sich zum Beispiel an, wieder Elemente wie eine Matschwanne, ein Goldgräbersieb, eine archimedische Spirale oder Ähnliches zu installieren", schlug Ortsvorsteher Kaspar Wolf vor. Als Materialien könne er sich Edelstahl oder verrottungsfreien Kunststoff gut vorstellen.

Auf der großen Spielwiese fehle ein zentrales Großspielgerät im Stil eines Kletterturms oder Seilgerüsts; die Betonteile des Ameisenhügels müssten mit weichem Material verkleidet werden; auf dem Boden fehlen Fallschutzmatten. "Vorhandene Kleinspielgeräte müssten entweder aufgearbeitet oder durch zeitgemäßes Spielmobiliar ersetzt werden", fuhr Wolf fort.

Er erinnerte an einen weiteren Vorteil des ab 1982 sukzessive erbauten, letztmalig 2007 durch den damaligen Ortschaftsrat sanierten Spielplatzes: Durch seine ruhige Lage abseits viel befahrener Straßen und den größeren Abstand zu Wohnhäusern besitzt das durch die Grillhütte und die angrenzende Wiese als Bolzplatz ergänzte Ensemble beste Voraussetzungen, um als schönes Rückzugsgebiet für Kinder- und Jugendgruppen auch für Zeltlager angeboten werden zu können.

"Solange die damals aktiven Eltern mit ihrem Nachwuchs den Platz frequentierten und mit in Ordnung hielten, war im Grunde alles bestens", blickte der Ortsvorsteher zurück. Nachdem aber deren Kinder dem "Spielplatzalter" entwuchsen und dahingehend andere Freizeiteinrichtungen aufgesucht werden, setzte der Verfall ein: Diverse Geräte und das Volleyballfeld mussten bereits zurückgebaut werden, da die gültigen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr erfüllt wurden.

"Diverse weitere Mängel wurden schon bei der Spielplatzüberprüfung im Jahr 2016 beanstandet und müssen eines Tages definitiv angegangen werden", fügte er an. Genau dafür böte die Fanta-Spielplatzaktion auch den idealen Rahmen.

"Aber ich selbst will und werde ein solches Projekt sicher nicht allein schultern, wenn von den Bretzinger Müttern und Vätern, den Bretzinger Bürgern, aber auch vom Ortschaftsrat niemand zur Mitarbeit bereit ist beziehungsweise kein Interesse zeigt - ich fühle mich mal wieder im Stich gelassen", fande ein enttäuschter Ortsvorsteher Kaspar Wolf klare Worte.

"Ich wollte, dass sich eine Elterninitiative bildet. Für mich ist die Sache gelaufen. Wenn sie wollen, müssen die Eltern jetzt selbst Initiative übernehmen. Die Gemeinde stellt den Spielplatz zur Verfügung. Ich unternehme von mir aus nichts mehr."

