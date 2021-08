Hardheim. (pm) Der Bund führt auf der B27 zwischen Hardheim und Königheim auf einer Länge von etwa 7,5 Kilometern seit Montag, 2. August, eine Fahrbahndeckenerneuerung durch. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 10. September, an. Für die Sanierungsarbeiten ist aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes für die gesamte Bauzeit eine Vollsperrung der B27 auf dem Streckenabschnitt erforderlich.

Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der zweite Bauabschnitt beginnt am Dienstag, 24. August. Währenddessen kann die Aral-Tankstelle von Hardheim kommend nicht angefahren werden. Anwohner des Baugebiets "Am Hoffenbach" und Kunden des Discounters Norma werden innerörtlich über die Riedstraße, Am Wurmberg und die Zufahrt zum Parkplatz unterhalb des Friedhofs und den Friedhofweg geleitet.

Der Verkehr zwischen Hardheim und Tauberbischofsheim wird großräumig über zwei verschiedene Umleitungsstrecken geführt. Nördlich verläuft die Umleitungsstrecke in Richtung Tauberbischofsheim von der B27 über die Wertheimer Straße zur L508 Rüdental–Steinfurt bis zur L509Külsheim und zur L504 Tauberbischofsheim. Die südliche Umleitungsstrecke in Richtung Hardheim erfolgt über die B27 Königheim, die K2893 Gissigheim/Pülfringen und die K3967 Bretzingen bis zur L514 Hardheim.

Auch für den Busverkehr gibt es während der Zeit der Baustelle Einschränkungen. Informationen zu Ersatzhaltestellen liefert der zuständige Verkehrsverbund.