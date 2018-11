Hardheim. (rüb) Zum dritten Mal wird Stefan Englert beim Hardheimer Weihnachtsmarkt (30. November bis 2. Dezember) seine handgeschnitzten Krippen präsentieren. Doch auch sonst ist der Finanzbeamte mit dem großen Geschichtsinteresse vielfältig aktiv: Der als "Grizzly" bekannte frühere Trapper- und Wikingerdarsteller hat sich inzwischen ganz dem Mittelalter verschrieben und hat jetzt auch einen authentischen Namen verliehen bekommen: Halfdan der Graue.

Doch der Reihe nach: Wie in den Vorjahren wird Englert den Weihnachtsmarkt mit einer Krippenausstellung in der Erftalhalle bereichern. Zwölf bis 15 handgeschnitzte Weihnachtskrippen sowie eine Vielzahl an Einzelfiguren werden zu sehen sein. Ganz neu ist eine große orientalische Krippe. "Von der klassischen Stallkrippe bis zur modernen Silhouetten-Krippe ist alles dabei", berichtet der Holzschnitzkünstler. Ganz neu ist ferner eine Blockkrippe, die er aus einem Stück herausgeschnitzt hat.

Bei dieser Arbeit zeigt sich besonders, über was für eine Fingerfertigkeit und über welches handwerkliche Geschick er verfügt. Stefan Englert freut sich alljährlich auf die Krippenausstellung und auf die Begegnung mit den zahlreichen interessierten Besuchern. In den Gesprächen kann der 50-Jährige dann auch Neues über sein Hobby berichten.

Stefan Englert in seinem Element. Foto: Büsch

Nach Jahren als Trapper - unter anderem in einem Wildwest-Park in Schweden - und als Wikinger hat Stefan Englert nun als mittelalterlicher Nordmann seine Erfüllung gefunden. Dabei ist er mit drei Reenactment-Gruppen aktiv: Im Chors Castellum Hospitalis Würzburg, bei den "Gefährten des Feuers" in Hettingen und beim "Haus vom Brehmbachtal" Tauberbischofsheim.

Als Bogenschütze wirkte er im Sommer mit dem Würzburger Chors Castellum, einem Heerlager, das sich in der Kerndarstellung dem Johanniter-Orden des 13. bis 14. Jahrhundert widmet, bei den mittelalterlichen Ritterspielen von Ehrenberg (Österreich) mit. Beim "Spektakulum" in Worms, einem großen Mittelaltertreffen, war er auch dabei. Dort bekam er auch seinen neuen Namen verliehen: Halfdan hieß ein Wikinger-Führer, der einst eine Inschrift in der Hagia Sophia in Istanbul, der ehemaligen Hauptkirche Konstantinopels, hinterließ. Der Namenszusatz "der Graue" hat er seiner Kopf- und Gesichtsbehaarung zu verdanken: Aus dem braunen "Grizzly" ist inzwischen ein grauer Wolf geworden ...