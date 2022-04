Hardheim. (jam) Die Sanierung der L508 zwischen Hardheim und Steinfurt ist weit genug vorangeschritten, dass Autofahrer nicht mehr den großen Umweg über Tauberbischofsheim in Kauf nehmen müssen. Wie Bauleiter Otto Kern mitteilt, wird der Verkehr ab dem heutigen Samstag stattdessen ab der Abzweigung nach Schweinberg über die Panzerstraße umgeleitet – oder aus Hardheimer Sicht von der "Querspange" kommend über die Alte Würzburger Straße vorbei an der Carl-Schurz-Kaserne. Gesperrt ist demnach aktuell nur die Strecke von Hardheim bis Rüdental inklusive der Ortsdurchfahrt. Wer also bislang Feldwege genutzt hat, um sich die größere Umleitung über Tauberbischofsheim zu sparen, landet ab heute in Rüdental in einer Sackgasse.