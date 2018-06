Höpfingen. (adb) "Dieser Tag bleibt uns länger in Erinnerung", blickte Bürgermeister Adalbert Hauck auf den 11. Juni, dessen verheerendes Unwetter auch Höpfingen nicht verschonte - so ergänzte eine Bestandsaufnahme der Unwetterschäden am Montag den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung. Zwar blieb das Rathaus unversehrt, doch überstanden zahlreiche Autos den Hagel nicht ohne Beschädigungen. Aus dem Fuhrpark der Gemeinde wurden die Dienstfahrzeuge des Bauhofleiters und des Wassermeisters angegriffen; die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs wurde sofort ersetzt, während bei noch ausstehenden Sammelbegutachtungen die endgültige Schadenshöhe taxiert wird. Weiterhin wurde die Elektronik der Wasserversorgung am Pumpwerk "Erfelder Mühle", am Schlempertshof sowie am Druckbergschacht Waldstetten durch einen Blitzeinschlag lahmgelegt; erste Schätzungen ergaben einen Schaden von etwa 5100 Euro.

Unwetterschäden im Neckar-Odenwald-Kreis





































An der Obst- und Festhalle gingen diverse Ziegel zu Bruch; durch die abgehängte Decke drang zusätzlich Wasser ein - hier gehe man derzeit von einem Schaden von mehr als 1400 Euro aus. Auch das Schulgebäude trug einige Ziegelschäden in Gesamthöhe von 4600 Euro davon, die jedoch im Rahmen einer Schadenminderungsmaßnahme sofort ersetzt wurden. Die Glasscheibe der Leichenhalle, Ziegelschäden im Bereich von Rathaus und Altem Rathaus sowie das in Mitleidenschaft gezogene Königheimer Höflein sind weitere stumme Zeugen des Hagels. "Aktuell werden jene Schäden behoben, deren Behebung aus unserer Sicht besonders dringlich ist", konstatierte Bürgermeister Hauck.

Gemeinderat Helmut Häfner erkundigte sich nach dem Versicherungsschutz und möglichen Folgeschäden an der Obst- und Festhalle; die Frage von Gemeinderat Dieter Goldschmitt nach Einzelschäden beantwortete Hauck mit dem Hinweis auf aktuell sechs beschädigte Privathäuser. Gemeinderat Jürgen Kuhn wies auf das bei dem Unwetter beschädigte Oberlicht der Sporthalle hin und sprach damit Bürgermeister Hauck aus der Seele: "Es treten immer wieder neue Unwetterschäden auf, von denen wir bisher noch nichts wussten", merkte das Gemeindeoberhaupt an.