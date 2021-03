Markus Kaiser bietet in der Zeit des Lockdowns seine Lederwaren, Teamsportartikel, „Workwear“, aber auch Schulranzen und -rucksäcke zum Abholen an. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Die Ursprünge der Firma Leder-Kaiser lassen sich bis ins späte 19. Jahrhundert zurückverfolgen: 1890 gründete Karl Kaiser eine Schuhmacherei, die er 1922 seinen Söhnen Josef Valentin und Karl Gregor übereignete. Nachdem sie das Programm um einen Schuhhandel sowie Leder- und Schuhmacherbedarfsartikel ergänzt hatten, trennten sich die Wege 1937. Karl Gregor Kaiser spezialisierte sich auf den Großhandel für Orthopädieschuhmacher-Bedarf und Lederwaren. Sein Sohn Heinrich Kaiser (1930–2019) übernahm das Geschäft 1965 und übergab es schließlich 1995 an Markus Kaiser, der es seither in der dritten Generation führt.

Wie die meisten Einzelhändler leidet Markus Kaiser unter der Corona-Pandemie: "Das tägliche Einzelhandelsgeschäft ist nach wie vor sehr eingeschränkt. Der erste Lockdown im vergangenen März kam ziemlich überraschend und sorgte für Zukunftsängste, aber man hat sich mit den Gegebenheiten doch recht schnell arrangiert", resümiert der gelernte Industriekaufmann, der nach dem frühen Tod seiner Mutter Martha 1988 in den elterlichen Betrieb einstieg. Gerade der Kundenkontakt fehle ihm nach wie vor: "Speziell in einem kleinen Ort wie Höpfingen, in dem letztlich jeder jeden kennt, ist das Menschliche besonders wichtig", lässt er wissen.

Als er sein mehrfach modernisiertes Ladengeschäft in der Gneisenaustraße im Mai 2020 wieder für den Kundenverkehr öffnen durfte, habe sich relativ schnell eine gewisse Normalität eingestellt. "Mit der Maskenpflicht gab es nie Probleme", betont er. Gefragt seien hier vor allem Schultaschen und -rucksäcke gewesen; auf dem Sektor Großhandel für Orthopädie und Schuhtechnik sowie der Kleinlederwaren und Reisegepäck hatte sich die Situation ebenfalls kaum ins Negative verändert. Dafür zeigte sich ein völlig anderes Problem auf: Da Markus Kaiser den Geschäftsbetrieb seit den 90er-Jahren immer stärker auf sogenannte Teamsportartikel wie Trikotsätze und Vereinsshirts sowie textile Werbung ausgerichtet hat, zählen viele Vereine zur treuen Stammkundschaft des Unternehmens. "Als dann aber die Sport- und insbesondere Fußball- sowie Volleyballvereine nicht mehr am Spielbetrieb teilnahmen, und vorübergehend nicht trainiert wurde, brach dieser Geschäftszweig ein", blickt Kaiser zurück. Ebenso wurden normalerweise fest einkalkulierte Bestellungen wie die Zeitlager-Shirts der Hardheimer KjG oder der DLRG Königheim im vergangenen Jahr durch den weitestgehenden Entfall von Vereinsveranstaltungen nicht in Auftrag gegeben.

"Die Veredelung von Textilien spielt bei uns eine große Rolle", erklärt der Höpfinger, der auf Kundenwunsch komplette Firmenausstattungen mit Hemden und Poloshirts inklusive Bestickung ("textile Werbung") liefert und diesbezüglich namhafte regionale Firmen wie die Maschinenfabrik Gustav Eirich in Hardheim oder den Walldürner Fahrwerksspezialisten Goldschmitt betreut. Wachsender Beliebtheit erfreut sich ebenfalls sogenannte "Workwear", die im Sinne von "Corporate Identity" ein Teamgefühl im Betrieb schaffen soll. "Unser Kundenkreis ist vielfältig und reicht von der Gastronomie über Arztpraxen bis hin zu Industriebetrieben", informiert er. Der Lieferumfang reicht von der Softshelljacke bis zu farblich darauf abgestimmten Shirts und Arbeitshosen inklusive Veredelung. Auch mit Firmenlogo bedruckte Baumwoll- oder Polyestertaschen sind im Lieferprogramm enthalten.

Nach und nach sei das Geschäft über den Sommer wieder recht gut angelaufen, ehe im Dezember der zweite Lockdown verhängt wurde – zu einer aus unternehmerischer Sicht absolut unpässlichen Zeit: "Wenn im Einzelhandel was geht, dann unmittelbar vor Weihnachten. Insbesondere Geldbeutel, Handtaschen oder Schulranzen für im Folgejahr einzuschulende Kinder sowie Gutscheine stehen gemeinhin hoch im Kurs", informiert Markus Kaiser. Das konnte zwar alles auch heuer gekauft werden, aber eben nicht im Laden. Bestellungen per Telefon werden frei Haus in der näheren Umgebung ausgeliefert; Abholungen sind nach Absprache möglich. "Dennoch fehlt der Kundenkontakt vor allem im Bezug auf eine ausführliche Beratung vor Ort", moniert Kaiser, der seiner Kundschaft derzeit vorwiegend per Telefon Auskunft erteilt.

Immerhin kämpfe man nicht mit der Problematik der Bekleidungsgeschäfte, die dem Diktat der Modetrends unterworfen sind und in Coronazeiten unfreiwillig durchaus Waren ansammeln, die im Zuge der Mode rasch "Schnee von gestern" und dahingehend unter Umständen zum Ladenhüter mutieren: "Bei den Lederwaren wird weniger Wert auf modische Farben oder Formgebungen gelegt – hier ist alles etwas zeitloser", erklärt Markus Kaiser.

Kontakt: Firma Leder-Kaiser Markus Kaiser e.K., Gneisenaustraße 4 in Höpfingen, Tel. 06283/333; Mobil 0171/1752621. Internet: www.leder-kaiser.de; E-Mail info@leder-kaiser.de, außerdem auf Facebook und Instagram.

Abholzeiten: Sie werden per Telefon koordiniert. Ware kann, wenn vorrätig, zum abgesprochenen Termin abgeholt werden – oder sie wird den Kunden soweit möglich auf Wunsch bestellt und in der näheren Umgebung ausgeliefert.

Bestellungen: Angerufen werden kann zu den regulären Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr; Mittwoch und Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Das wird besonders nachgefragt: textile Werbung, Softshelljacken, Schulranzen und Reisegepäck.