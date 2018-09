Großheubach/Höchst. (RNZ) Die 13-jährige Schülerin Elisha aus Höchst im Odenwald hat in ihrem jungen Alter nur einen Wunsch: Sie will unbedingt weiterleben.

Im Juni haben Ärzte bei ihr aplastische Anämie diagnostiziert. Die seltene und gefährliche Autoimmunerkrankung stört die Funktion ihres Knochenmarks, nur ein Stammzellspender kann ihr Leben jetzt noch retten. Bislang ist die weltweite Suche nach einem "genetischen Zwilling" erfolglos geblieben.

Deshalb findet eine Typisierungsaktion am Samstag, 6. Oktober, von 10 bis 15 Uhr im Gemeinschaftshaus in Großheubach statt. Auf diesem Datum ruhen jetzt die Hoffnungen von Elisha und ihrer Familie. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich an diesem Tag als potenzieller Stammzellspender in der Datenbank der DKMS registrieren lassen.

Der Leidensweg der lebensfrohen Siebtklässlerin begann im Juni: Unvermittelt entwickelte sie eine Gelbsucht. Daraufhin stellten Ärzte der Kinderklinik Aschaffenburg einen Virus fest, der ihre Leber befallen hatte.

Nach einer Leberbiopsie in Regensburg liefen dann plötzlich drei Liter Blut in ihren Bauchraum. Die inneren Blutungen - vermutlich eine Folge der Biopsie - mussten in einer Notoperation gestoppt werden.

In der Folge verschlechterten sich Elishas Blutwerte, sodass ihr Vater sie in eine Spezialklinik nach Frankfurt brachte. Der Virus, der zunächst nur die Leber angegriffen hatte, hatte nun auch das Knochenmark befallen und ihr Immunsystem lahmgelegt.

Somit kann jeder Keim tödliche Konsequenzen für die 13-Jährige haben. Weil die Symptome denen einer Krebserkrankung ähneln, liegt sie seitdem isoliert auf der Kinderkrebsstation.

Dort bekommt Elisha Blutkonserven und Thrombozyten, um den Körper der Siebtklässlerin am Leben zu halten. Diese Behandlung dient allerdings nur der Überbrückung, bis ein Stammzellspender gefunden wird.

Denn: Elishas Körper stößt die Infusionen irgendwann ab, das haben die Ärzte prognostiziert. Für Elishas Familie bleibt damit die traurige Gewissheit: Findet sich zeitnah kein geeigneter Stammzellspender, stirbt das junge Mädchen.

Für Spender ist die Registrierung in der internationalen Datenbank einfach und schnell. Jeder Freiwillige füllt eine Einverständniserklärung aus, es folgt ein Abstrich der Wangenschleimhaut mit einem Wattestäbchen. Ein Labor bestimmt dann die Gewebemerkmale und ermittelt, ob diese mit einem Patienten übereinstimmen.

Wer sich bereits einmal hat typisieren lassen, muss sich nicht erneut untersuchen lassen. Für den Fall, dass ein Registrierter als passender Spender in Frage kommen, meldet sich die DKMS umgehend. Mehr als acht Millionen Menschen haben sich weltweit bereits registriert, mehr als 70.000 Stammzellspenden konnten so bereits vermittelt werden.

Trotz ihrer schweren Krankheit bleibt Elisha tapfer und zeigt sich optimistisch, dass sich bald ein passender Spender finden wird. Sogar die Chemo- oder Strahlentherapie, die etwa eine Woche vor dem Transplantationstermin ihr krankes Knochenmark zerstören soll, bereitet ihr keine Angst. Ihre langen braunen Haare will sie sich abrasieren, bevor sie ausfallen.

Info: Als gemeinnützige Organisation ist die DKMS auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. IBAN: DE64.6415.0020.0000 2555 56; Swift: SOLADES1TUB; Verwendungszweck: Elisha