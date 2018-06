Buchen. (pol/mare) Eine Facebook-Party lief am vergangenen Wochenende in Buchen völlig aus dem Ruder. Nun hat die Polizei den "Gastgeber" gefunden, wie die Beamten mitteilen.

Beamte des Polizeireviers in Buchen konnten demnach den Veranstalter der Facebook-Party ermitteln, die in der Nacht zum Samstag im Bereich des Schulzentrums in Buchen für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Der junge Mann muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen und für die Reinigung eines Sportplatzes aufkommen.

Hinzu kommen die Gebühren für den Polizeieinsatz. Die Polizei betont, dass absolut nichts gegen maßvolles Feiern und schöne Partys spricht. Sollten diese jedoch aus dem Ruder laufen, ist ein konsequentes Einschreiten das einzige Mittel und die Erhebung der Gebühren für den Polizeieinsatz nach den Vorschriften des Landesgebührengesetzes obligatorisch.

Immer wieder muss die Polizei während oder nach so genannten Facebook-Partys tätig werden. Bei derartigen Partys, die oftmals ohne jede behördliche Genehmigung im öffentlichen Raum stattfinden, wird in sozialen Netzwerken für zunächst privat organisierte und angedachte Veranstaltungen geworben. Die Verbreitung über diese Kanäle kann bei Unachtsamkeit der Einladenden außer Kontroll geraten, mit der Folge, dass unerwartet viele und auch unerwünschte Gäste kommen.

Für die Polizei sind diese Partys problematisch, da es oft zu Störungen kommt, die von den Gästen ausgehend. Da sie sich häufig untereinander nicht so gut kennen wie auf persönlich organisierten Feiern, scheint die Hemmschwelle zu sinken. Das Resultat sind Konflikte unter den Gästen und die mitunter kollektive Abneigung gegen die Einsatzkräfte, falls diese einschreiten müssen.

Dass solche Veranstaltungen aber auch für die Verursacher der Partys zum Problem werden können, wird diesen oft erst während oder nach den Partys klar. Denn wenn eine unbestimmte Zahl von Menschen, die sich nicht oder kaum kennen aufeinandertrifft und die teilweise noch Alkohol konsumiert haben, sind Konflikte meist vorprogrammiert.

Wenn zur Bewältigung dieser Situationen dann die Polizei benötigt wird, kann es teuer werden. Die Polizei kann dem Verursacher pro Beamten und angefangener Stunde eine Gebühr von 52 Euro in Rechnung stellen. Maximal bis zu 50.000 Euro.

Wenn man bedenkt, dass derartige Partys meist zahlreiche Besucher anlocken und bei Störungen dann auch die Polizei mit mehreren Einsatzkräften kommen muss, kann man sich vorstellen, dass schnell einige Tausend Euro anfallen können.

Doch das ist noch nicht alles. Unabhängig von den Gebühren muss der Verursacher möglicherweise mit einer Anzeige - beispielsweise wegen Ruhestörung - rechnen und für eventuell anfallende Reinigungskosten aufkommen.