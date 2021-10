Großeicholzheim. (lm) Die Wände in Holzständerbauweise stehen schon am neuen evangelischen Gemeindehaus in Großeicholzheim. Entsprechend stolz resümierte Pfarrer Ingolf Stromberger den bisherigen Planungs- und Bauverlauf in seinem Zwischenbericht. Demnach liege seit Ende März die Bewilligung eines Zuschusses für den Gemeindehaus-Neubau durch das Regierungspräsidium Karlsruhe vor. Endlich losgehen konnte es nach einer doch ziemlich langen Planungsphase, nachdem dann auch die Projektgenehmigung des evangelischen Oberkirchenrats vorlag.

Zur Vorgeschichte: Grundlage für das gesamte Vorhaben waren im April 2017 Überlegungen der Kirchenältesten im Rahmen eines gemeinsamen Austauschs im Kloster Kirchberg, das alte, nicht behindertengerechte Gemeindehaus nicht mehr zu renovieren, sondern ein einstöckiges neues Ersatzgebäude zu errichten. Nach ersten Gesprächen im Mitarbeiterkreis und mit Verantwortlichen des Kirchenbezirks Mosbach sowie dem evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe beschloss der Kirchengemeinderat von Großeicholzheim den Neubau. Im November 2018 wurden im Rahmen eines Vor-Ort-Termins mit der landeskirchlichen Architektin die weiteren Schritte besprochen, nachdem der Masterplan für Großeicholzheim mit 178 Quadratmetern Gemeindehausfläche vorlag. Nachdem man von allen Ehrenamtlichen und Verantwortlichen Ideen und Anregungen für das neue Haus gesammelt hatte und bereits erste Spenden eingegangen waren, genehmigte der regionale Auswahlausschuss einen Zuschuss aus dem "Leader"-Programm in Höhe von 274.920 Euro unter dem Projekttitel "Ein Haus für alle – Neubau Begegnungszentrum Großeicholzheim".

Pfarrer Stromberger: "Am 27. Oktober 2020 gab der Oberkirchenrat Karlsruhe grünes Licht und erteilte die Genehmigung für den Gemeindehaus-Neubau." Zwei Tage später ging auch die Baugenehmigung des Landratsamts ein und bereits im November konnte man stolz verkünden, dass inzwischen über 20.000 Euro an Spenden und ein Zuschuss in Höhe von 348.685 Euro vom Oberkirchenrat eingegangen waren.

Im April dieses Jahres fingen zahlreiche Helfer mit dem Ausräumen und Entkernen des alten Gemeindehauses an. Inzwischen erreichte der Spendenstand die Marke von 30.000 Euro.

Am 3. Juli wurde das alte Gebäude abgerissen. Und bereits im September konnte die neue Bodenplatte betoniert werden. "Wir sind sehr dankbar, dass uns viele Menschen mit Ideen, Ermutigung, tatkräftiger Hilfe, Gebeten und Spenden bei der Realisierung des Projekts unterstützen", sagte Pfarrer Ingolf Stromberg und verwies gleichzeitig auf das Spendenkonto unter: Evangelisches Verwaltungs- und Serviceamt Odenwald Tauber, IBAN: DE 27.5206.0410.0005 0205 30, Ev. Bank Kassel – Verwendungszweck "Großeicholzheim Neubau Gemeindehaus".