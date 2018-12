Gottersdorf. (mb) Weihnachtszeit ist "Seehasenzeit": Wie jedes Jahr führte der Gottersdorfer Heimat- und Freizeitverein in der Schule drei Theaterstücke auf: "Der Engel mit grünen Flügel" der Kindergruppe, "Die Leiche ist nicht totzukriegen" der Jugendgruppe und "Lasso, Liebe, Fencheltee" der erwachsenen Laienschauspieler. Die Aufführung am Samstagabend war ausverkauft.

Seit fast 40 Jahren gelingt es den "Seehasen", im 200-Einwohner-Dorf Gottersdorf an drei Tagen mit ihrem Bauerntheater den Gymnastikraum der Schule zu füllen. Das Erfolgsgeheimnis dürfte nicht allein in den schauspielerischen Leistungen der Darsteller liegen. Alex und Katja Ochsenfels schreiben die Stücke selbst und gestalten die Rollen maßgeschneidert auf die einzelnen Darsteller.

So ist jede Rolle ideal besetzt, in diesem Jahr bei "Lasso, Liebe, Fencheltee" mit Rebecca Volkert als Werbeagentur-Chefin Helena Schwarz, die ein Landgut geerbt hat, Sandra Gramlich als Haushälterin Mathilda, Fabian Berger als Hausmeister beziehungsweise Butler Sebastian, Cornelia Schieser als Gärtnerin Rosa, Simon Westrich als immer hungriger Eberhard, Katja Ockenfels als nervende Margarete, Ralf Zang als in die Jahre gekommener Cowboy-Schauspieler Lasso Larry, Gina Bodirsky als etwas arrogante Produzentin Ricarda Reinhard, Christian Ackermann als Autor André, Johannes Peper als gutmütiger Regie-Assistent Frank und Hannah Wacker als leicht desorientierte Mandy.

Die Jugendtheatergruppe hat Probleme mit einer "Leiche", die nicht totzukriegen ist. Foto: Martin Bernhard

Der Konflikt beginnt damit, dass die Werbeagentur-Chefin von ihrer Großtante deren Landgut geerbt hat. Dort wohnen allerdings noch die beiden Schmarotzer Margarethe und Eberhard, die es sich dort, ohne etwas zu bezahlen, gutgehen lassen. Der bisherige Hausmeister Sebastian strebt nach Höherem. Von einer Fortbildung in London kehrt er als angehender Butler zurück und ist sich nun zu fein für die handwerklichen Aufgaben am Hofgut. Außerdem hat sich im Gut ein Schriftsteller eingemietet, der in Ruhe einen Kriminalroman schreiben will, dabei aber ständig von dem Personal und den Gästen gestört wird.

Schließlich verschwinden auf rätselhafte Weise Bilder und andere Gegenstände. Einer der Anwesenden muss also ein Dieb sein. Als mit Ricarda Reinhard, Frank und Lasso Larry ein Filmteam anrückt, ist das Chaos perfekt. Denn auch die Gärtnerin Rosa vernachlässigt daraufhin ihre Aufgaben und hat nur noch Lasso Larry im Sinn, den Schauspieler, den sie seit Jugendtagen verehrt.

Das äußerst kurzweilige Stück lebt vor allem von humorvollen Details. So befindet sich unter einer silberblitzenden Speiseglocke eine Packung Zwieback. Der Schriftsteller mit Schreibblockade scheint einem anderen Jahrhundert entsprungen.

Während Werbefrau Helene am Notebook arbeitet, tippt er in die Schreibmaschine und "dudelt" im Duden nach Wörtern statt zu googeln. Bei einer Kostümparty sorgen zwei als Zorro verkleidete Darsteller für Verwirrung. Der vermeintliche Butler mutiert wieder zum Hausmeister, weil er gestehen muss, zwar der Beste der Butler-Prüflinge gewesen zu sein, allerdings unter jenen Teilnehmern, die nicht bestanden hatten. Und Helena Schwarz ist ständig auf der Suche nach dem ultimativen Slogan für Fencheltee. Selbstverständlich renkt sich am Ende alles ein: Der Dieb wird ertappt, der Film gedreht, ein Liebespaar findet sich, und auch der Fencheltee erhält seinen Werbespruch.

"Der Engel mit grünen Flügeln" hieß das Stück der Kindergruppe. Foto: Martin Bernhard

Dass es um den Nachwuchs der Laienspielgruppe gut bestellt ist, bewiesen die Kinder- und Jugendgruppe mit ihren Darbietungen. So hat im Kinderstück der kleine Engel (Lea Ockenfels) mit seinen grünen Flügeln Kummer. Die Tiere des Waldes - Dachs (Emil Zang), Raupen (Lara Weber und Alissia Baumann) und Fledermaus (Julien Schieser) - trösten ihn und helfen ihm schließlich aus seiner Not.

Bei dem Schwank der Jugendgruppe gibt es Probleme mit einer "Leiche", die nicht totzukriegen ist. In einem Theaterstück ist hier der Opa (Tom Peper) der Hauptdarsteller. Als Leiche ist er allerdings sehr lebendig. Immer wieder muss deshalb die Szene neu gespielt werden mit Veronika (Lina Zang), Inge (Melina Meeh), Regisseur (Pia Peper), Opas Frau (Sophia Peper), Feuerwehrfrau (Eva Bundschuh) und Souffleuse (Leni Breunig). Beide Stücke hatten Rebecca Volkert und Cornelia Schieser mit den Kindern einstudiert.