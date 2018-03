Buchen. (jm) Einen absolut zukunftsweisenden Weg schlägt der TSV Fortuna Götzingen nach seiner Jahreshauptversammlung am Sonntag ein - die dabei beschlossene Fusion mit dem VfL Eberstadt bedeutet fraglos eine epochale Zäsur in der Historie der beiden Nachbarvereine. Diese zweifelsohne beiden Vereinen nicht leicht gefallene markante Zäsur bringt zwei dem gesellschaftlichen Wandel geschuldete nachhaltige Veränderungen mit sich: Mit Beginn der Spielrunde 2018/2019 wird in der Kreisliga unter dem Namen "TSV Götzingen / VfL Eberstadt" nur noch eine gemeinsame Mannschaft antreten, und damit entfällt gleichzeitig die jahrzehntelange nachbarschaftliche Rivalität auf dem Fußballfeld, die oft sehr spannenden Lokalderbys wird es also nicht mehr geben.

Die Versammlung im TSV-Sportheim eröffnete Vorstandsmitglied Uli Rechner. Er berichtete über das sportliche Geschehen. Bei Veranstaltungen stand die "Strohballen-WM" im Mittelpunkt. Finanziell war die Beschaffung eines Mäh-Roboters eine Herausforderung. Er bedauerte den personellen Engpass bei der Sportheimbewirtschaftung. Dank galt allen Aktiven mit Trainern und Betreuern, Helfern und Unterstützern. Dank zollte er allen Sponsoren und Spendern sowie dem Förderverein und nicht zuletzt dem Vorstandsteam.

Sportvorstand Martin Schwarz leitete über zu den Berichten im sportlichen Bereich. Zunächst informierte Renate Lorenz zum Übungsbetrieb, den gesellschaftlichen Aktivitäten und der Vereinsmitarbeit der Turngruppen. Das Geschehen bei den Kursen der Männer-Gymnastik-Gruppe schilderte Adelheid Nikolaus. Michael Aumüller resümierte das Jahr für die AH-Fußballer.

Martin Schwarz bewertete sehr positiv den Einstieg von Theo Müller ins Trainerteam und bedauerte, dass aus Spielermangel die zweite Mannschaft zurückgezogen werden musste. Detailliert berichtete er über den Verlauf der Verbandsrunde, die bei 46:63 Toren auf dem zwölften Tabellenplatz beendet wurde. Für den dritten Rang in der Fairnesstabelle zollte er der Mannschaft Anerkennung. Die erfolgreichsten Torschützen waren Mike Rösch mit 13, Jonas Aumüller mit elf und Felix Holderbach mit acht Treffern. Auch der Start in die neue Verbandsrunde verlief nicht gerade nach Wunsch, inzwischen habe sich das Team jedoch recht stabilisiert. Über einen regen Betrieb im Jugendbereich konnte Jugendleiter Jürgen Rösch berichten. Erfreulich positive Aktivitäten mit teilweise auch beachtlichen Erfolgen seien in allen Jugendklassen zu vermelden, wobei der Trainings- und Spielbetrieb teilweise in Spielgemeinschaften mit den Vereinen VfB Altheim, VfL Eberstadt und SV Schlierstadt praktiziert wird.

Den Wirtschaftsbericht erstattete Finanzvorstand Erwin Holderbach, dem Albert Künkel und Willi Holderbach eine tadellose Kassenführung bescheinigten. Über den Verlauf der Events wie Strohballen-WM und Sommernachts-Party informierte Martin Hornung.

Die Neuwahlen waren auch mit einer Zäsur verbunden, man hatte sich zur Reduzierung des Vorstandsteams auf zwei Mitglieder geeinigt und leitete parallel dazu den Übergang an die jüngere Generation in der Vereinsführung ein. Die Wahlen führten zu folgender Besetzung: Vorstands-Duo Erwin Holderbach (Vereinsführung und Finanzen) und Martin Hornung (Sport und Veranstaltungen), stellvertretender Kassen- und Pressewart Gerd Schwarz, Schriftführer Marco Mayer, Bereichsleiter Sportbetrieb und Schiedsrichterbetreuer Albert Egenberger, Jugendleiter Jürgen Rösch, Stell- vertreter Bernd Heffner, Frauenwartin Renate Lorenz, Kassenprüfer Albert Künkel und Willi Holderbach, Platzwart Norbert Schurz, Platzkassier Michael Aumüller und Bernd Heffner, Betreuung Mähroboter Michael Fischer, Homepagebetreuung Uli Rechner.

Die nach langjährigem Engagement in der Vereinsführung ausscheidenden Vor-standsmitglieder Uli Rechner und Martin Schwarz wurden mit Dank und Anerkennung verabschiedet.

Der TSV Fortuna ehrte die Spieler David Holderbach und Lukas Schäfer für zehn Jahre als Aktive mit der Vereinsehrennadel in Silber. Drei Aktive wurden durch den BFV geehrt und bekamen durch den Fußballkreis-Vorsitzenden Klaus Zimmermann Auszeichnung und Urkunde überreicht: Die Spieler-Ehrennadel für zehn Jahre David Holderbach und Lukas Schäfer, die Spieler-Ehrennadel in Silber für 15 Jahre Marco Mayer. Glückwünsche gab es auch vom stellvertretenden Ortsvorsteher Christian Gramlich.

Im Mittelpunkt stand die Fusion der Fußballabteilung mit dem VfL Eberstadt. Ausführlich legte Uli Rechner die Fakten dar und die daraus resultierenden Überlegungen zu diesem für beide Vereine folgenschweren Schritt. Es sind deutlich nachvollziehbare Hintergründe, geschuldet der demografischen Entwicklung, und eine logische Konsequenz aus den damit auch einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen.

Beide Vereine wurden sich einig, dass der Schritt zur Fusion alternativlos ist und brachte die Vereinbarung in "trockene Tücher", sodass man ab der Verbandsrunde 2018/19 vereint am Spielbetrieb teilnehmen wird - die erste Mannschaft in der Kreisliga, die zweite in der B-Liga. Über die damit verbundenen verbandsrechtlichen Vorgaben und Regularien konnte in gegenseitigem Vertrauen Übereinstimmung erzielt werden, ebenso gab es Einigkeit über die Regelung des Trainings- und Spielbetriebs sowie auch der finanziellen Abwicklung.

Trainer der neuen Mannschaft wird Matthias Polk, der zusammen mit Theo Müller den gemeinsamen Spielerkader trainieren und betreuen wird. Die Verantwortlichen beider Vereine sind sehr zuversichtlich, dass mit diesem Zusammenschluss ein tragfähiges Konzept gestaltet werden konnte, das auf Dauer den Spielern beider Vereine das Ausüben ihres Hobbys Fußballsport ermöglicht.