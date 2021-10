Buchen. (rüb) Die Überraschung war echt: "Welcher Sieg?", fragte Ortsvorsteherin Daniela Gramlich, als sie am Montag von der RNZ um ein Statement zum ersten Preis Götzingens beim Bezirksentscheid des 27. Landeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" gebeten wurde. Wenig später war sie dann aber doch in der Lage, Götzingens Sieg zu kommentieren und als echte Gemeinschaftsleistung des ganzes Dorfs einzuordnen. Der Buchener Stadtteil hat sich gemeinsam mit Lichtenau-Muckenschopf aus dem Landkreis Rastatt für den Landesentscheid im nächsten Jahr qualifiziert. 2023 werden dann die Bundessieger ermittelt. Im Rahmen einer großen Abschlussveranstaltung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am 26. November 2022 in Bühl wird bekannt gegeben werden, welcher Ort das Land Baden-Württemberg auf Bundesebene beim Bundesentscheid 2023 vertreten wird.

Bereits zum 27. Mal konnten sich Gemeinden auf Bezirks- und Landesebene nach den Kriterien des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" bewerten lassen. Der Wettbewerb wird bereits seit 1961 durchgeführt. Aktuell befasst er sich mit den heutigen und zukünftigen Herausforderungen des Lebens in Gemeinden und Ortsteilen mit bis zu 3000 Einwohnern.

Neben Götzingen und Muckenschopf gab es weitere Gewinner: Die Bronzemedaille ging an Bad Teinach-Zavelstein im Landkreis Calw. Für Sonderpreise nominierte die Jury Lichtenau-Grauelsbaum sowie Pfalzgrafenweiler-Neu Nuifra. Besonderer Dank und Anerkennung gingen an Lichtenau-Scherzheim und Kuppenheim-Oberndorf für die Teilnahme am Wettbewerb.

Foto: Tanja Radan

Unter Leitung von Angelika Appel vom Regierungspräsidium Karlsruhe bereiste und bewertete eine interdisziplinäre Bezirkskommission im September die teilnehmenden Gemeinden. In Götzingen waren sie am 17. September zu Gast. "Es tut sich offensichtlich was in Ihrem Dorf", hatte Angelika Appel den Götzingern damals konstatiert. Punkten konnte Götzingen unter anderem mit der wunderschönen "Fit am See"-Anlage, mit den Plänen für den Dorfplatz und den Dorfladen, mit Artenschutzprojekten und – an der Spitze – mit dem Ideenreichtum und dem Elan seiner Bürger.

Regierungspräsidentin Silvia M. Felder gratuliert den erfolgreichen Dörfern: "Beeindruckend ist insbesondere das Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie ihr Wille, die Dörfer und die Dorfgemeinschaft für die Zukunft weiterzuentwickeln. Ich wünsche den Gewinnern des Bezirksentscheids nun viel Erfolg bei dem bevorstehenden Landeswettbewerb!".

Landrat Dr. Achim Brötel gehörte ebenfalls zu den ersten Gratulanten: "Die Nachricht, dass Götzingen sich für den Landesentscheid qualifiziert hat, freut auch mich sehr. Zu diesem tollen Erfolg gratuliere ich deshalb der gesamten Dorfgemeinschaft mit Ortsvorsteherin Daniela Gramlich an der Spitze. Das ist der verdiente Erfolg für eine wirklich ganz außergewöhnliche Dorfentwicklung, die in Götzingen nicht nur auf dem Papier steht, sondern vor allem auch gelebt wird. Es ist schon beeindruckend zu sehen, wie hier Jung und Alt, Eingesessen und Zugezogen quer durch alle Bevölkerungsschichten an einem Strang ziehen, um ihr Dorf noch weiter voranzubringen. Götzingen gibt damit nicht zuletzt auch ein hervorragendes Beispiel für andere. Schon jetzt drücke ich alle Daumen für den Landesentscheid im kommenden Jahr. Ich bin aber sicher, dass Götzingen sich auch dort hervorragend präsentieren wird – nicht weil es sich besser verkauft als andere, sondern weil es einfach sehr gut ist."

Eines von vielen überzeugenden Argumenten für Götzingen: Die wunderschön gestaltete „Fit am See“-Anlage, die von Jung und Alt gerne genutzt wird. Foto: Tanja Radan

Das sieht auch Buchens Bürgermeister Roland Burger so: ",Unser Dorf hat Zukunft‘ heißt der Wettbewerb, der geradezu gemacht scheint für Götzingen, ein Dorf, das sich auf den Weg gemacht hat, seine Zukunft aktiv zu gestalten. Es ist wirklich beeindruckend, wie Ortsvorsteherin Daniela Gramlich sehr viele Götzingerinnen und Götzinger begeistern kann für Ideen, die durchaus ehrgeizig und arbeitsintensiv sind – aber ein überaus positives Licht werfen auf diese Ortschaft und ihren ganz besonderen Zusammenhalt. Dass die Bewertungskommission die überzeugende Vorstellung der Götzinger mit dem ersten Platz belohnt hat, ist freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch!"

"Ich freue mich riesig", sagte Ortsvorsteherin Daniela Gramlich. Für sie war entscheidend, dass sich Götzingen so präsentiert habe, wie es ist: "Wir haben nichts weggelassen und nichts beschönigt!" Dennoch hätten sie und ihre Mitstreiter nach dem Besuch der Kommission schwer einschätzen können, inwieweit die Jury vom Gesehenen beeindruckt war. Sie war es, und das habe an der Vielzahl guter Projekte und an der guten Zusammenarbeit der Götzinger gelegen, ist sich Daniela Gramlich sicher. Auch wenn ihr die Ideen für ein liebens- und lebenswertes Götzingen nicht ausgehen, wollte sie in der Stunde des Erfolgs den Blick noch nicht auf den Landeswettbewerb 2022 richten: "Jetzt freuen wir uns über das Erreichte und genießen es!"