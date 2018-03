Mit viel Geld und ehrenamtlichen Arbeitsstunden unterstützt die Dorfgemeinschaft den Bau des neuen Dorfplatzes in Gerichtstetten. Die Arbeiten liegen in den letzten Zügen: Die Zimmerei Linsler und freiwillige Helfer errichten gerade einen Pavillon. Foto: Rüdiger Busch

Gerichtstetten. (ww) Auf ein arbeitsintensives Jahr blickte der Bürgerverein in seiner Generalversammlung zurück. Schwerpunkte bildeten das Kartoffelfest, der Weihnachtsmarkt und vor allem der Dorfplatz von Gerichtstetten, der am 11. Mai eingeweiht werden soll.

Vorsitzender und Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach dankte allen Helfern und Aktiven, welche die Arbeit des Vereins erneut tatkräftig unterstützt haben. Aktuell hat der Verein 48 Mitglieder. Neben dem Vorsitzenden Wolfgang Walzenbach, dessen Stellvertreter Karl Schretzmann, Kassierer Bernd Schretzmann und Schriftführerin Kristin Mader gehören der Vorstandschaft zehn Beisitzer an, die dadurch auch fast alle örtlichen Vereine repräsentieren.

Nach dem Bericht von Kristin Mader traf sich der Vorstand zu 15 Sitzungen. Bei der Neubepflanzung des Blumenhanges, den Arbeitseinsätzen im Keltendorf und der Gestaltung des Dorfplatzes waren alle Mitglieder und weitere freiwillige Helfer gefordert. Am 26. und 27. August lud man zum "1. Karschdäider Kartoffelfest" ein, und auch der Weihnachtsmarkt am 8. und 9. Dezember wurde zu einem Besuchermagnet.

In seinem Kassenbericht beleuchtete Bernd Schretzmann nicht nur die finanzielle Seite des Vereins, sondern ging auch ausführlich auf die Kosten für den Dorfplatz ein. In seiner bemerkenswerten Bestandsaufnahme beschrieb er die noch durchzuführenden Arbeiten, die bis zur Einweihung am 11. Mai abgeschlossen sein werden. Mit Ausnahme der noch aufzustellenden Skulptur des bekannten Künstlers Rolf Hamleh und des Gedenksteines, wurden die Maßnahmen bisher finanziell über die Gemeinde abgewickelt, um die Kosten im Sanierungsprogramm anmelden zu können.

Die Kosten beliefen sich bis zum Jahresende 2017 auf rund 77.000 Euro. Nach Abzug eines Gemeindeanteils (Sanierungsmittel) von 30.000 verbliebt für die Dorfgemeinschaft der stolze Betrag von 47.000 Euro. Für diesen Anteil konnte auf Überschüsse der 800-Jahr-Feier zurückgegriffen werden, so dass der Löwenanteil der Aufwendungen durch die Dorfgemeinschaft gestemmt wurde, wie Bernd Schretzmann deutlich machte. Doch nicht nur sein Zahlenwerk war imposant, sondern auch seine Ausführungen zur Eigenleistung durch 42 freiwillige Helfer, die zusammen 2000 Arbeitsstunden leisteten. So galt sein Dank nicht nur der Gemeinde, sondern auch den fleißigen Helfern, dem Organisationsstab um Oliver Seitz, den örtlichen Firmen aber auch dem Bauhof, dem Wasserwerk und Bauhofleiter Markus Alter.

Die Kassenprüfer Karl Schulz und Lothar Fischer bescheinigten die Korrektheit seiner Kassenführung.

Beim Ausblick wurde auf die noch anstehenden Arbeitseinsätze hingewiesen. Ebenso auf die Dorfplatzeinweihung am 11. Mai, das Dorffest am 8. und 9. September sowie den Weihnachtsmarkt, der am 7. und 8. Dezember im Keltendorf stattfinden wird. Mit einem abschließenden Dank an die örtlichen Firmen für deren Sachspenden schloss Vorsitzender Walzenbach die Versammlung.