Hardheim. (zeg) Als Rettungsweg für die Zuschauer auf der Tribüne kommt der Betonaußentreppe an der Walter-Hohmann-Sporthalle eine hohe Bedeutung zu: Sie ist so wichtig, dass die Hardheimer Gemeinderäte in der Urlaubszeit am Montag zu einer zusätzlichen Sitzung zusammengerufen wurden. Wegen starker Schäden muss die Verwaltung diese Treppe nun umfassend sanieren lassen - oder gleich ganz abreißen und neu aufbauen.

Bauamtsleiterin Denise Reichert teilte dem Gremium mit, dass die Kosten für die Sanierung ursprünglich bei 19.278 Euro veranschlagt waren, eine Begutachtung allerdings nun tiefergreifende Schäden offenbart hat. Eine Betonsanierung - inzwischen wohl gar nicht mehr ausreichend - schlage mit deutlich mehr als 40.000 Euro zu Buche. Noch kostenintensiver wäre es, die komplette Treppe abzutragen und eine Stahlkonstruktion anzubauen, erklärte Reichert. Als Alternative schlug die Verwaltung vor, auf die Sanierung der Wandseiten der Außentreppe zu verzichten: Die sechs Treppenläufe und Podeste sollen dagegen ersetzt werden. "Dadurch können wir einen Zugang zum Hallendach schaffen", erläuterte die Bauamtsleiterin einen Vorteil dieser Variante. Die Kosten dafür habe man auf 85.000 Euro geschätzt.

Bei einer beschränkten Ausschreibung hat die Firma Eckert aus Gerichtstetten nun mit 86.584 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Bis November soll die Firma Eckert den Umbau abgeschlossen haben. Bevor das Gremium jedoch grünes Licht erteilte, forderten einige Gemeinderäte eine Erklärung, wie man den Aufstieg absichere und warum man so lange gewartet habe, obwohl die Schäden bereits vor drei Jahren festgestellt worden waren.

Für die gesamte Sporthallensanierung - die Umkleidekabinen und Duschen sind bereits fertig - hat die Stadt 550.000 Euro veranschlagt, 455.000 Euro sind bereits ausgegeben. Die übrigen 100.000 Euro müssten demnach für die Treppensanierung, den Austausch von Lichtkuppeln und das Anbringen eines Durchfallschutzes auf dem Dach reichen. Die Verwaltung plant allerdings bereits mit Mehraufwendungen von 90.000 Euro, die nachträglich finanziert werden müssen. Kämmerer Bernd Schretzmann bezeichnete dies dank liquider Mittel als möglich.

Die Sanierung der Rettungstreppe an der Walter-Hohmann-Sporthalle kostet die Verwaltung mehr als viermal so viel wie zunächst veranschlagt. Foto: Janek Mayer

Die Lichtkuppeln der Sporthalle soll die Firma Johannes Ott aus Höpfingen zum Preis von 105.303 Euro sanieren. Enthalten sind darin das Aufbringen einer Durchsturzsicherung und die Beseitigung der Hagelschäden. Letztere sei, so Bürgermeister Volker Rohm, zum Teil von der Versicherung gedeckt. Es gehe vor allem darum, einen gefahrlosen Zugang zum Dach zu ermöglichen, um zum Beispiel im Winter Schnee zu beseitigen.

Nachdem Denise Reichert die nächste Arbeitsvergabe - die Erweiterung der Brandmelde- und Lautsprecheranlage in der Grundschule - vorgestellt hatte, zeigten sich die Gemeinderäte diskussionsfreudig: Ist die akustisch wirkende Anlage mit einem optischen Signal verbunden, wird der Alarm an Feuerwehr und Hausmeister weitergegeben? Zu Letzterem gab es ein klares Ja, zu Ersterem dagegen ein Nein: "Optische Signale sind in einer Schule nicht nötig", erklärte Bauamtsleiterin Reichert. Die Alarmanlage sei aber in den Klassenzimmern, in den Fluren und in den WCs hörbar.

Die sechs Podeste der Treppe gelten als nicht sanierbar und werden ausgetauscht. Foto: Janek Mayer

"Wir erfüllen die von Fachleuten notwendigen Auflagen und Gutachten, sagte Hauptamtsleiter Lothar Beger und betonte: "Wir sind mit der Anlage formal auf der sicheren Seite, es handelt sich nur um die Erweiterung einer bereits bestehenden Anlage." Die Installation ist laut einem Brandschutzgutachten zwingend erforderlich und Grundlage dafür, Fördermittel für das Sanierungsprogramm zu beantragen. Die Förderbescheide liegen inzwischen vor. Bürgermeister Rohm dankte an dieser Stelle Denise Reichert, die mit ihrer Fachkenntnis eine Preisreduktion bei dem ursprünglich angesetzten Preis ermöglicht hatte. Die Erweiterung übernimmt die Firma Stasch Elektrotechnik aus Freital zum Preis von 14.929 Euro.

Bei den Bekanntgaben ließ Bürgermeister Rohm wissen, dass die Arnold-Hollerbach-Stiftung 2500 Euro spendet, um Kindern bis zur vierten Klasse das Schwimmen beizubringen.

Beim Tagesordnungspunkt "Anregungen" kritisierte Manfred Böhrer den Gehwegzustand in der Wertheimer Straße zwischen Beethoven- und Eichendorffstraße. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht bestehe dort Handlungsbedarf.

Ebenso beschwerte er sich über ein Schlagloch in der Straße nach Pülfringen hinter dem Depot.

Dass in Hardheim weitere Gehwege Gefahren für Fußgänger bergen, merkte dann Gemeinderat Torsten Englert an. Er nannte unter anderem den Gehweg in der Würzburger Straße in der Nähe des Hauses Eirich. Bürgermeister Volker Rohm kündigte an, sich des Themas anzunehmen.