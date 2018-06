Hardheim. (rüb) Mit der Ausweisung von FFH-Gebieten - das sind besondere europäische Natur- und Landschaftsschutzgebiete - beschäftigte sich der Gemeinderat am Montag. Dabei übten mehrere Ratsmitglieder deutliche Kritik daran, dass die bereits 2004 von der Gemeinde gemachten Einwendungen bei der Aufstellung der Verordnung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe keine Berücksichtigung gefunden hätten. Deshalb stimmte das Gremium der Ausweisung der FFH-Gebiete nur zu, wenn die Forderungen der Kommune berücksichtigt werden und die Entwicklungsmöglichkeiten der Kommune dadurch nicht eingeschränkt werden.

Bernhard Popp vom Bauamt stellte den Tagesordnungspunkt vor und erinnerte daran, dass die Gebietskulisse bereits 2004 festgelegt worden sei. Nun habe die obere Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium eine genauere Abgrenzung der Gebiete vorgelegt und gegenüber des ersten Entwurfs auch einige Änderungen eingearbeitet.

Die bereits 2004 formulierten Einwendungen der Gemeinde Hardheim seien aber nur teilweise berücksichtigt worden. So seien bebaute Grundstücke im unteren Erftal wie zum Beispiel Teile des Areals des Tennisclubs, die Kläranlage, die frühere Tierkörperbeseitigungsanstalt (heute: ztn) oder das Hofgut Breitenau immer noch FFH-Gebiete, was mögliche bauliche Veränderungen dort erschweren würde. Ebenfalls als FFH-Gebiet ausgewiesen sei die Freihaltetrasse für die Umgehungsstraße, was sich eines Tages ebenfalls als problematisch erweisen könnte.

Bürgermeister Rohm verdeutlichte, dass eine Ausweisung als FFH-Gebiet nicht automatisch bedeute, dass dort keine Veränderungen stattfinden dürften.

"Es fällt auf, dass solche Schutzgebiete fast nur im ländlichen Raum ausgewiesen werden", kritisierte Dr. Ingo Großkinsky und befürchtete, dass der Handlungsspielraum der Gemeinde massiv eingeschränkt werde. Dies sei für ihn ein weiterer Beleg für die Ungleichbehandlung von Stadt und Land.

Klaus Schneider schlug vor, dass die Gemeinde dem Entwurf nur zustimmen soll, wenn die betreffenden Grundstücke wie vorgeschlagen herausgenommen werden. Arnold Knörzer wollte wissen, ob die privaten Grundstücksbesitzer auch informiert worden seien. Da dies wohl nicht der Fall sei, könne er der Verordnung nicht zustimmen, da die Vorgehensweise nicht demokratisch sei.

Dr. Ingo Großkinsky regte daraufhin einen ergänzten Beschlussvorschlag an, der auch die Forderungen der Gemeinde und die Anregung von Klaus Schneider umfasst und der die Mehrheit des Gremiums fand. Bei zwei Gegenstimmen wurde dieser Vorschlag angenommen.

Der Wortlaut: "Die Gemeinde Hardheim stimmt der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Festlegung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nur zu, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

1.Einzelne Grundstücke der Kläranlage, der ztn, der Tennisplätze und die Flächen der Freihaltetrasse für eine Umgehungsstraße werden aus der FFH-Gebietskulisse herausgenommen.

2.Privatpersonen werden beteiligt, insoweit deren Grundstücke von der FFH-Gebietskulisse betroffen sind.

3.Die städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde wird berücksichtigt und darf nicht erschwert werden."