Die Bahnhofstraße in Hainstadt ist in einem schlechten Zustand. Foto: T. Radan

Buchen. (tra) Die Sanierung der Hainstadter Bahnhofstraße, Schülerzahlen, ein neuer technischer Leiter im Bereich Hochwasserschutz sowie die Schöffen 2019 bis 2023 standen am Montagabend auf der Tagesordnung des Buchener Gemeinderats: Ende 2018 endet die Amtszeit der Schöffen. Der Gemeinderat stellte eine Vorschlagsliste mit insgesamt 21 Personen auf, die von 2019 bis 2023 das Schöffen-Amt übernehmen könnten. "Die Liste wird nun dem Amtsgericht Buchen übergeben. Die Wahl der Schöffen erfolgt letztlich durch einen Schöffenwahlausschuss unter dem Vorsitz eines Richters", erläuterte Bürgermeister Roland Burger.

In der Sitzung des Gemeinderats im Februar wurde der Vollausbau der Hainstadter Bahnhofstraße beschlossen. Die Arbeiten sollen im Mai 2018 aufgenommen und bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten werden von der Firma Henn aus Buchen durchgeführt. In den Ausbau der Bahnhofstraße werden 618.621 Euro investiert. Es wird ein Gehweg angelegt, Leitungen, Kanalisation und Fahrbahn werden erneuert. Stadtrat und Hainstadter Ortsvorsteher Bernd Rathmann lobte die Maßnahme: "Die Bahnhofstraße ist in einem miserablen Zustand. Der Ausbau ist somit ein Gewinn für Hainstadt."

Der Gemeinderat stimmte weiter der Schaffung einer Stelle eines gemeinsamen technischen Leiters für den Zweckverband "Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau" und für die Wasserversorgung Bauland zu.

Zum Hintergrund: Für die technische Betriebsführung des Zweckverbands sind seit dem Jahr 2000 die Stadtwerke Buchen verantwortlich. Der Zweckverband hat sich in den letzten Jahren von einem bauenden zu einem unterhaltenden Verband weiterentwickelt. Aufgrund dieser Entwicklung wurde im Jahr 2015 die Stelle eines technischen Leiters geschaffen. "Der frühere Buchener Beigeordnete Dr. Wolfgang Hauck nimmt diese Funktion wahr, wird jedoch zum Jahresende in den Ruhestand gehen", sagte Burger.

Der technische Leiter der Wasserversorgung Bauland wird 2020 ebenfalls in Ruhestand gehen. Der Zweckverband Hochwasserschutz und die Wasserversorgung Bauland werden somit gemeinsam eine Vollzeitstelle ausschreiben, die mit einem Ingenieur besetzt werden soll. Dienstsitz soll das Rathaus in Seckach sein. Der neue Ingenieur soll ab Oktober 2018 seine Arbeit aufnehmen. Es wird mit jährlichen Bruttopersonalkosten in Höhe von 80.000 Euro gerechnet. 60 Prozent soll der Zweckverband tragen, 40 Prozent die Wasserversorgung Bauland.

In der Gemeinderatssitzung wurden auch die Anmeldungen für die Eingangsklassen für das Schuljahr 2018/2019 vorgestellt. In die erste Klasse werden an der Jakob-Mayer-Grundschule 40 Abc-Schützen, an der Wimpina-Grundschule 38, an der Grundschule Bödigheim sechs, an der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen zwölf, an der Grundschule Hainstadt 33 und an der Baulandschule Hettingen 17 eingeschult. An der Meister-Eckehart-Schule sind es fünf bis sechs Schüler (Anträge Schulamt Mannheim).

In der Baulandschule Hettingen werden in die fünfte Klasse elf Schüler (somit steht die Hauptschule weiter auf der Kippe), in der Karl-Trunzer-Schule 25 Schüler, in der Abt-Bessel-Realschule 98 und am Burghardt-Gymnasium 116 Fünftklässler eingeschult.

Arno Scheuermann von der Bürgerinitiative BIGMÜG sprach den freigemessenen Bauschutt aus dem AKW Obrigheim an: Auf der Deponie Sansenhecken sollen rund 2500 bis 3000 Tonnen freigemessener Betonmüll eingelagert werden. "Kann diese Menge auch überschritten werden?", wollte Scheuermann wissen. Der Bürgermeister unterstrich, dass das nicht der Fall sein werde.

Burger teilte weiter mit, dass Tobias-Jan Kohler aus Scheidental ab 1. Juni 2018 eine Stelle als Archivar bei der Stadt Buchen antritt. Er wird Nachfolger von Stadtarchivarin Gerlinde Trunk, die im Herbst ihre Tätigkeit beendet.