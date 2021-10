Hettingen. (tra) Dass Paketzusteller heutzutage fast alles bringen, weiß jedes Kind. Warum also nicht auch ein Feuerwehrauto? Daraus entwickelte sich in Hettingen eine schöne Geschichte rund um die Brüder Leon und Elias, den Postler Gundolf Scheuermann und Feuerwehrkommandant Rainer Mackert.

Die Freiwillige Feuerwehr Hettingen eilt nicht nur dann herbei, wenn Menschen in Not sind, sondern auch dann, wenn es darum geht, einem kleinen Jungen eine riesengroße Freude zu machen. An seinen vierten Geburtstag wird sich Leon, der mit seinen Eltern und seinem Bruder Elias in Hettingen wohnt, wohl noch in vielen Jahren gerne erinnern: Denn zu den Geburtstagsgästen gehörte auch Feuerwehrkommandant Rainer Mackert, der in voller Montur und natürlich mit echtem Feuerwehrauto zur Party gekommen war.

Postler Gundolf Scheuermann. Foto: Busch

Und so kam es dazu: Der fünfjährige Elias beschloss, dass es an der Zeit sei, dass sein jüngerer Bruder Leon, der ein großer Feuerwehr-Fan ist, endlich ein eigenes Feuerwehrauto bekommt. Und da es für einen Fünfjährigen nicht so einfach ist, spontan auf Shoppingtour zu gehen, um Spielsachen zu kaufen, sprach er einfach den Mann an, der regelmäßig mit seinem gelben Lieferwagen in Hettingen unterwegs ist, um Pakete und "Geschenke" zu verteilen: Als Postler Gundolf Scheuermann seine Runde drehte, lief Elias ihm nach und fragte, ob er ein Feuerwehrauto für seinen kleinen Bruder mitbringen könnte. Er habe auch zehn Euro. Gundolf Scheuermann erklärte ihm, dass man das Auto eigentlich in einem Spielzeugladen kaufen müsse ...

Am nächsten Tag wartete Elias, der die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, erneut auf den Postler und sagte ihm, dass er nun nur noch sieben Euro hätte und wollte wissen, ob man auch für sieben Euro ein Feuerwehrauto haben könnte ...

Die Begegnung rührte den Postzusteller sehr. "Da muss man jetzt richtig was auffahren", dachte sich Scheuermann. Da in Hettingen die Wege kurz sind und man sich kennt, wusste Scheuermann sofort, wer da weiterhelfen könnte: Abteilungskommandant Rainer Mackert.

Der Postler rief den Kommandanten kurzerhand an und musste gar nicht lange fragen: Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hettingen war gerne bereit, Elias dabei zu unterstützen, für seinen jüngeren Bruder ein Feuerwehrauto zu besorgen.

Am Mittwoch war dann der große Tag: Während Leon mit seinen Freunden seinen vierten Geburtstag feierte und die Kinder im Freien gerade mit einem Laufspiel beschäftigt waren, kam Rainer Mackert mit dem Feuerwehrwagen angefahren. "Hat hier jemand Geburtstag?", wollte er beim Aussteigen wissen.

Leon (3.v.l.) durfte den Flutlichtstrahler bedienen – großes Staunen inklusive. Foto: Radan

Die Kinder staunten nicht schlecht und waren gleich begeistert dabei, als der Kommandant ihnen sein Auto zeigte. Es gab so viel zu entdecken: Mackert erklärte dem Geburtstagskind und seinen Gästen, was man mit dem Wagen alles machen kann. Als Geburtstagskind durfte Leon natürlich als erster am Steuer Platz nehmen. Die Kinder durften durch das Feuerwehrfahrzeug kraxeln, laut in die Sprechanlage rufen und sogar den Flutlichtstrahler, der sich auf dem Dach befindet, aus- und einfahren. Das machte allen nicht nur viel Freude, sondern sie lernten auf kindgerechte Art auch die Arbeit der Feuerwehr kennen.

Das Highlight gab es dann zum Schluss: Die Kinder stiegen ein und Rainer Mackert drehte mit ihnen eine kleine Runde durch Hettingen. Mit Blaulicht versteht sich. Ganz vorne saß natürlich das Geburtstagskind Leon.

Als dann alle wieder am Haus von Familie Teusch angekommen waren, ließ der Kommandant noch kurz die Sirene des Wagens aufheulen, was die Kinder begeisterte.

Das Feuerwehrauto konnte Rainer Mackert natürlich nicht da lassen, aber er hatte für Leon ein anderes Geschenk dabei: Er schenkte ihm "Grisu den kleinen Drachen", der unbedingt Feuerwehrmann werden will, aus Plüsch. Neben Leon und Elias freuten sich auch die Eltern Kristina und Eugen sehr über den Besuch und dankten dem Kommandanten herzlich für die tolle Aktion zu Leons viertem Geburtstag.