Würzburg/Unterhaching. (rüb) Nach zwölf Jahren beim TSV 1860 München - drei Jahre in der Jugend, später in der Regionalliga- und der Zweitligamannschaft - wurde der Vertrag von Dominik Stahl im Sommer 2016 nicht verlängert. Der gebürtige Osterburkener heuerte daraufhin beim damaligen Regionalligisten SpVgg Unterhaching an. Beim Ex-Bundesligisten wurde der Mittelfeldspieler schnell zum Leistungsträger und stieg mit seinem neuen Verein sofort in die dritte Liga auf. Vor dem Gastspiel der Würzburger Kickers am Samstag in Unterhaching sprach die RNZ mit dem 29-Jährigen.

Als sie vor eineinhalb Jahren vom TSV 1860 zur SpVgg Unterhaching wechselten, ging es für Sie zwei Ligen nach unten. Heute spielen Sie eine Klasse höher als die Löwen. Also alles richtig gemacht?

Ja, absolut! Bei den Löwen ging es am Ende ziemlich turbulent zu. Von daher ist es wohltuend, dass man hier in Haching ruhiger arbeiten kann. Dass sich dann auch noch der sportliche Erfolg eingestellt hat, macht das Ganze perfekt.

Apropos Erfolg: Haching spielt als Aufsteiger eine starke Saison und besitzt eine Mannschaft mit Perspektive. Werden wir Sie nochmal in der zweiten Bundesliga sehen?

Mittelfristig ist der Aufstieg ein Ziel, denn dauerhaft passt das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag in der dritten Liga nicht. Aber wir haben keinen Druck aufzusteigen.

Am Samstag empfängt Haching die Würzburger Kickers. Haben Sie den turbulenten Weg der Rothosen in den letzten Jahren verfolgt?

Ja, durchaus. Da verspüre ich schon eine gewisse Heimatverbundenheit. Was hinter den Kickers liegt, ist wirklich extrem: der Aufstieg in die dritte Liga, dann der Durchmarsch in Liga zwei, die sensationelle Vorrunde und die katastrophalen Ergebnisse in der Rückrunde mit dem Abstieg. Wahnsinn! Mit Emanuel Taffertshofer treffe ich am Samstag auf einen früheren Mitspieler aus alten Löwen-Tagen.

Wie oft kommen Sie noch nach Osterburken?

Über Weihnachten war ich länger zu Hause. Ich versuche schon, so oft es geht nach Hause zu fahren. Aber wir haben jetzt eine kleine Tochter, und da ist man natürlich nicht mehr so flexibel wie früher.

Sie werden im Sommer 30. Inwieweit befassen Sie sich mit dem Thema "Karriereende"?

Ich beschäftige mich schon länger mit der Zeit nach dem Fußball und habe schon vor Jahren ein Studium begonnen. Im nächsten Jahr mache ich meinen Bachelor-Abschluss in Psychologie, so dass ich dann über ein zweites Standbein verfüge. Aber so lange mir der Fußball Spaß macht, will ich weiterspielen, und ich habe ja auch noch Vertrag bis 2020.

Gehen die beruflichen Planungen dann in Richtung Sportpsychologie?

Das ist noch völlig offen. Mit meinem Stallgeruch und meinen Erfahrungen - schließlich bin ich bereits seit 2007 Profi - wäre das naheliegend. Aber es gibt in der Psychologie viele interessante Richtungen. Und die Nachfrage ist groß. Aus gesellschaftlicher Sicht mag man das bedauern. Für die Berufsaussichten ist es aber gut (lacht).