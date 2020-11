Walldürn. (adb) Normalerweise, so Norbert Kilian als Besitzer der Walldürner "Beuchertsmühle", könne man anhand der Reservierungen und Bestellungen bereits im Januar von einem guten oder schlechten Jahr ausgehen: "2020 wäre wohl unser bestes Jahr überhaupt seit meiner Übernahme zum 1. Januar 1996 gewesen", räumt er ein. Aber alles kam anders: Das Traditionsgasthaus im Marsbachtal blieb von der Corona-Pandemie nicht verschont.

"Die aktuelle Situation ist vor allem deshalb schwierig, weil man nicht in die Zukunft blicken kann – man weiß nicht, was 2021 sein wird", gibt Kilian zu bedenken. So verzeichne man aktuell keine Anfragen oder Veranstaltungen und stoße vielerorts auf verunsicherte, zögernde Menschen. "Kaum jemand plant derzeit Geburtstagsfeiern oder Ähnliches", betont der gelernte Koch. Für 2021 habe man zwar bereits etliche Hochzeiten im Kalender stehen, doch handele es sich dabei um ursprünglich für 2020 angedachte und verschobene Feiern.

Das grundsätzliche Problem betreffe aber nicht nur die Wirte, sondern auch das Personal: So befinden sich die vier festangestellten Kräfte der "Beuchertsmühle" derzeit in Kurzarbeit, doch könne diese Lösung kein Dauerzustand sein. Außerdem müsse man die Aushilfen bei der Stange halten: "Die Personalsituation ist nicht einfach", lässt Kilian wissen und bedauert vor allem Aushilfskräfte, die mit ihrem zusätzlichen Einkommen als 450-Euro-Jobber rechnen und wirtschaften müssen. Auf der anderen Seite könne man als Wirt mit den bereits durchgeführten Hilfspaketen durchaus zufrieden sein: "Sie trugen dazu bei, dass sich die Situation stabilisieren konnte", betont er.

Die Verlängerung des Teil-Lockdowns bis voraussichtlich zum 20. Dezember beurteilt Kilian aus seiner Sicht als gute Lösung: "Nachdem die sonst üblichen Weihnachts- und Adventsfeiern heuer ohnehin nicht stattgefunden hätten, ist das plausibel", informiert er. Dennoch übt der Walldürner gewisse Kritik an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen: "Für den Bereich reiner Speisegaststätten hätte man vor allem angesichts bestehender und sehr guter Hygienekonzepte vielleicht differenzieren können. Gerade in Gaststätten mit großzügig geschnittenen Schankräumen hätte man selbst unter Umständen schärfere Regeln verwirklichen können", betont er und verweist auf sehr positive Erfahrungen während der Sommermonate. Dank der À-la-carte-Bestellungen konnte man auch ohne größere Familienfeiern und Events einen guten Sommer verbuchen und habe umfassende Hygienemaßnahmen bis hin zu getrennten Ein- und Ausgangsbereichen zur Vermeidung direkten Begegnungsverkehrs in die Tat umgesetzt.

"Unsere Gäste waren durchweg sehr verständnisvoll und unproblematisch", blickt er auf das Sommergeschäft zurück. Trotzdem könne er die Politiker verstehen: "Sie müssen nach allen Richtungen Ausschau halten, wovor wir nur den Hut ziehen können", so Norbert Kilian – im Vergleich mit bisweilen planlos anmutenden Corona-Kursen anderer Nationen könne man in Deutschland noch sehr zufrieden und sogar dankbar für klare Linien sein: "Die Politik hat sicher nicht immer alles richtig gemacht, aber die deutsche Corona-Strategie hat auch Vorteile."

Gegenwärtig hat die "Beuchertsmühle" ausschließlich an Wochenenden geöffnet und bietet die Abholung von Speisen an. "Gegen eine tägliche Öffnung der Küche spricht unsere Lage außerhalb Walldürns", begründet Kilian die Begrenzung auf Samstag und Sonntag. Auch ein Lieferdienst wäre aus organisatorischen Gründen nicht umsetzbar. Dafür werde der Abholservice gut angenommen: "Die Kunden kommen auch aus dem Bauland oder aus den benachbarten bayrischen Gemeinden", erklärt der Wirt der Rhein-Neckar-Zeitung. Hinter dem "Essen to go" stehe ein weiterer Aspekt: "Betriebswirtschaftlich ist das Projekt letztlich weniger sinnvoll als gedacht, aber ich möchte die Kräfte beschäftigen – in der nächsten Saison brauche ich sie ja wieder", betont er und gibt bekannt, dass die bestellten Speisen in einer eigens vorbereiteten "Parzelle" des Eingangsbereichs überreicht werden, wo entweder bar oder per EC-Karte bezahlt wird.

Von 2021 erhofft sich der "Beuchertsmühlen"-Wirt eine baldige Rückkehr zur Normalität. Wenngleich sich das klassische, oft spontane Essen "à la carte" erfahrungsgemäß recht schnell wieder einpendeln werde, wie bereits der Sommer gezeigt hatte, seien große Festivitäten der Knackpunkt: "Es wäre schön, wenn sich die Leute bei einer verbesserten Corona-Lage wieder getrauen würden, Veranstaltungen zu gestalten und Jubeltage gemeinsam zu feiern – das ist schließlich auch ein Stück Lebensqualität!"

> Kontakt: Beuchertsmühle, Miltenberger Straße 35, Walldürn, Tel. 06282/8043

> Bestellungen: Grundsätzlich jederzeit; Abholungen samstags von 17 bis 20 Uhr und sonntags von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr.

> Speisekarte: www.beuchertsmuehle.de



> Die Renner: Cordon bleu, Grillplatte und Grünkernsuppe.