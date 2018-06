Osterburken. (F) Am Ganztagsgymnasium Osterburken endete am Donnerstag für 88 Abiturienten die Schulzeit. Nachdem am Vormittag die letzte mündliche Prüfung abgelegt worden war, versammelten sich die Schüler am Nachmittag in der Aula der Schule, um mit Spannung auf die Bekanntgabe des Ergebnisses zu warten, das die Prüfungsvorsitzende Oberstudiendirektorin Dr. Andrea Merger vom Hölderlin-Gymnasium Heidelberg verkündete.

Das Abitur bestanden haben: Julia Banschbach (Osterburken), Julia Beck (Gommersdorf), Isabella Becker (Osterburken), Lisa Beikirch (Osterburken), Lukas Benz (Altheim), Madlin Berg (Oberschefflenz), Tuba Binal (Jagsthausen), Anja Binder (Aschhausen), Melanie Bittner (Osterburken), Malte Blaha (Adelsheim), Jan-Patrick Breitenfelder (Osterburken), Riccardo Burkardt (Mittelschefflenz), Lorenz Buss (Jagsthausen), Lea David (Jagsthausen), Chris Eckert (Erlenbach), Felix Eckert (Jagsthausen), Tobias Ehrenfried (Osterburken), Max Erchov (Möckmühl), Mona-Sophia Felke (Sennfeld), Robin Fichter (Billigheim), Pascal Filser (Bieringen), Gabriel Frank (Auerbach), Nicole Gazaneo (Ingelfingen), Larissa Gehrig (Osterburken), Luisa Gemsa (Krautheim), Emma Grathwohl (Wohlmuthausen), Johanna Grünewald (Auerbach), Judith Heidl (Osterburken), Lukas Henn (Walldürn), Jannik Hettenbach (Hüngheim), Christina Horb (Osterburken), Elisabeth Horb (Osterburken), Robin Horn (Berolzheim), Simon Hornung (Ballenberg), Moritz Horsch (Giebelheide), Aurelia Kandler (Ernsbach), Franziska Keilbach (Westernhausen), Natalie Klat-te (Osterburken), Jaqueline Klesel (Hemsbach), Daniel Knörzer (Oberkessach), Clara Kretzschmar ( Schöntal), Fabian Künzig (Altheim), Vanessa Kugler (Osterburken), Benjamin Laier (Unterschefflenz), Marius Lang (Mosbach), Marco Liebich (Niedernhall), Max Linsler (Schlierstadt), Dolph Löser (Königshofen), Kimberley Märker (Bofsheim), Nils Maier (Bieringen), Jill Martini (Auerbach), Selina Maurer (Dörzbach), Jessica Megerle (Wohlmuthausen), Alexander Müller (Osterburken), Erik Müller (Ballenberg), Patrick Müller (Windischbuch), Sina Müller (Ballenberg), Theresa Müller (Hüngheim), Simon Münch (Schlierstadt), Nick Nachtmann (Osterburken), Peter Nied (Unterwittstadt), Noah Owart (Schlierstadt), Filippa Papantoniou (Forchtenberg), Rebecca Reinhart (Jagsthausen), Maren Rezbach (Sindeldorf), Nina Ringeisen (Klepsau), Cindy Rissel (Hemsbach), Enrique Rodriguez Barja (Forchtenberg), Jonas Roicke (Westernhausen), Max Rückert (Sulzbach), Florian Sauer (Hemsbach), Eric Schejnoha (Marlach), Marlene Schlander (Sindolsheim), Julia Schmidt (Obrigheim) Yannick Seim (Unterkessach), Jakob Sherif (Sulzbach), Sonja Sommerfeld (Wohlmuthausen), Nina Stadtmüller (Westernhausen), Jan Steinhauer (Osterburken), Hannah Stöffel (Buchen), Sabine Tröger (Sennfeld), Le-onie Wachter (Seckach), Tobias Wachter (Uiffingen), Tobias Walther (Schilling-stadt), Sina Wendlandt (Forchtenberg), Tim Winkelhöfer (Osterburken), Sebastian Zimmermann (Berolzheim) und Anke Zolbeck (Unterschefflenz). Ein Schüler hat seine Prüfung noch nicht abgeschlossen, einer hat die Fachhochschulreife erreicht.

Wie die Prüfungsvorsitzende informierte, lag der Notendurchschnitt bei 2,4. Einen Abiturdurchschnitt bis 1,5 erreichten 14 Schüler. Bester Abiturient war Tim Winkelhöfer (Osterburken) mit einem Notendurchschnitt von 1,1. Mit 1,2 legten Julia Banschbach (Osterburken), Anja Binder (Aschhausen) und Lukas Benz (Altheim) die Reifeprüfung ab. Die Note 1,3 erreichten Elisabeth Horb (Osterburken) und Riccardo Burkardt (Mittelschefflenz). Den Notendurchschnitt von 1,4 erzielten Benjamin Laier (Unterschefflenz), Felix Eckert (Jagsthausen) und Melanie Bittner (Osterburken).

Mit der Note 1,5 schlossen Lorenz Buss (Jagsthausen), Isabella Becker (Osterburken), Clara Kretzschmar (Schöntal), Nina Ringeisen (Klepsau), Jan-Patrick Breitenfelder (Osterburken) und Nick Nachtmann (Osterburken) ihre Prüfung ab.

Schulleiterin Oberstudiendirektorin Regina Krudewig-Bartel und Prüfungsvorsitzende Dr. Andrea Merger lobten die guten Leistungen der Abiturienten und gratulierten zur bestandenen Reifeprüfung. Dank galt auch allen an der Prüfung beteiligten Lehrkräften, die für einen reibungslosen Ablauf des doch stressigen Tages gesorgt hätten.

Die Zeugnisse überreichten die Lehrer Achim Brümmer und Sven Auerbach an die Schüler.