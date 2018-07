Osterburken. (F) Nach dem Trailer in Erinnerung an die achtjährige Schulzeit im Ganztagesgymnasium zogen die 88 Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2018 voller Stolz und mit großer Freude, unter dem Beifall der Gäste, in die voll besetzte Baulandhalle und nahmen ihre Ehrenplätze ein. Bei der Abschlussfeier durften sie ihre Reifezeugnisse entgegennehmen und wurden mit vielen guten Wünschen in einen neuen spannenden Lebensabschnitt verabschiedet. Das mehr als dreistündige, ansprechende Programm wurde mit der "Persuasion Suite" der GTO-Bigband, Leitung von Patrick Penndorf, eröffnet.

Schulleiterin Oberstudiendirektorin Regina Krudewig-Bartel begrüßte eine Vielzahl von Ehrengästen aus Politik, Bildung, Kultur und Wirtschaft. Besondere Grüße galten seitens des Schulträgers des Neckar-Odenwald-Kreises, Landrat Dr. Achim Brötel, Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm sowie Dr. Bruno Völker von der benachbarten Realschule. Nicht vergessen wurden die Eltern und Freunde der Abiturienten.

Hintergrund Preise für GTO-Abiturienten Im Rahmen des Abiturienten-Abschlussballs wurden viele Abiturienten für ihre jeweils herausragenden schulischen Leistungen mit einem Preis ausgezeichnet: Den Reigen der Verleihungen eröffnete Vorsitzende Iris Zilling vom Verein der Freunde und Förderer des GTO, sie überreichte den Preis an Tim Winkelhöfer (Abinote 1,1). Weiter [+] Lesen Sie mehr Preise für GTO-Abiturienten Im Rahmen des Abiturienten-Abschlussballs wurden viele Abiturienten für ihre jeweils herausragenden schulischen Leistungen mit einem Preis ausgezeichnet: Den Reigen der Verleihungen eröffnete Vorsitzende Iris Zilling vom Verein der Freunde und Förderer des GTO, sie überreichte den Preis an Tim Winkelhöfer (Abinote 1,1). Weiter erhielt Winkelhöfer den Scheffelpreis in Deutsch und zusammen mit Julia Banschbach, Anja Binder und Elisabeth Horb den Preis "Humanismus heute" für Latein. Sparkassen-Marktbereichsleiter Julian Stieber zeichnete Franziska Keilbach für ihr soziales Engagement aus. Weitere Preise für herausragende Leistungen in den jeweiligen Fächern erhielten: Einen mit je 300 Euro dotierten Preis (Mathematik) überreichte Bankvorstand Dieter Ehmann vom Bildungspartner Volksbank Kirnau an Felix Eckert und Benjamin Laier, der zusätzlich den Ferry-Porsche-Preis erhielt. Felix Eckert erhielt den Preis der Deutschen Mathematikervereinigung und (in Physik) eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, ebenso wie Clara Kretschmar. Ricardo Burkhardt (Sport) bekam die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille. Julia Banschbach und Elisabeth Horb (Religion) wurden mit dem Hermann-Maas-Preis ausgezeichnet. Anja Binder erhielt für Wirtschaft den Schulpreis Ökonomie der Südwestmetall. Nina Stadtmüller erhielt den Preis der Deutschen Schulgeografen. Jan-Patrick Breitenfelder erhielt eine Urkunde vom Verband Deutscher Chemiker sowie einen Fachpreis Biologie. Leonie Wachter erhielt einen Fachpreis Bildende Kunst. Klassenpreise für Top-Leistungen in allen Fächern gingen an: Julia Banschbach, Anja Binder, Lukas Benz, Elisabeth Horb, Ricardo Burkhardt, Benjamin Laier, Felix Eckert, Melanie Bittner, Lorenz Buss, Isabella Becker, Clara Kretzschmar, Nina Ringeisen, Jan-Patrick Breitenfelder und Nick Nachtmann. Für langjährige Mitwirkung in verschiedenen Ensembles und AGs erhielten eine Anerkennung: Jakob Sherif (SMV und Blasorchester), Franziska Keilbach und Clara Kretzschmar (Klezmergruppe). Selina Maurer, Franziska Keilbach, Jakob Sherif und Tim Winkelhöfer (Big Band), Dolph Löser, Madlin Berg, Melanie Bittner, Malte Blaha, Franziska Keilbach, Jaqueline Klesel, Benjamin Laier und Tim Winkelhöfer (Theater-AG).

[-] Weniger anzeigen

Das von den Abiturienten selbst frei gewählte Abimotto "FSK 18 - AB(I) jetzt freigegeben" biete ihr, so Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel, die Gelegenheit, Gedanken hierzu zu äußern. Endlich aus der Schule verabschieden und etwas Neues, Eigenes beginnen, zu neuen Ufern aufbrechen und endlich auf eigenen Füßen stehen und die neu gewonnene Freiheit genießen. Beim Wort "freigegeben" stelle sich die Frage, wer gibt denn nun frei? Das richte sich einmal an die Eltern, denn sie seien jetzt ebenso wie die Schule aufgefordert, ihre Kinder freizugeben und loszulassen. Vielleicht würden ja nicht alle gleich in die große weite Welt aufbrechen, aber wer ein Studium oder Auslandsjahr plane, der werde gehen und dann werde es wichtig sein, ihnen das Beste auf eine gute Zukunft mitzugeben, was sie brauchen, um jetzt mehr oder weniger auf eigenen Füßen stehen zu können. Selbstvertrauen in die eigene Stärke, Hilfe bei vielen kleineren und größeren Problemen sei wichtig, damit sich die Kinder den Herausforderungen der Zukunft stellen können. "Freigegeben", das richte sich, so Krudewig-Bartel, auch an die Schule und die Lehrer, welche die Abiturienten bereits als kleine "Fünfer" kennengelernt und dabei geholfen haben, die erste Schulzeit am GTO mit den so langen Tagen gut zu bestehen.

Weiter meinte die Schulleiterin, dass "Freiheit" verstanden wird, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Dies beinhalte auch, dass man damit Verantwortung übernehmen muss für sein eigenes Reden und Handeln. Schulleiterin Krudewig-Bartel wünschte allen viel Mut, um ins Neue, Unbekannte aufzubrechen und dass dabei auch die "freiwillige" Selbstkontrolle gelinge.

Nach dem Musikstück "Spain" von Chick Corea, gespielt von der GTO-Big Band, folgten die Dankesworte von Stufensprecher Jakob Sherif, der in seiner Rede auf die Einschulung 2010 zurückblickte. Am ersten Schultag habe ihnen ihr Klassenlehrer Sonnenblumenkerne überlassen, die sie in kleinen Säckchen aufbewahrten. Heute am Tage der Entlassung steht hier statt der Tüte mit Samen eine voll ausgewachsene strahlende Sonnenblume, die nicht in einem Tag und auch nicht ohne fürsorgliche Pflege gewachsen ist. Es gab während der Schulzeit manchmal mehr oder weniger Sonnenschein, mal ein Blatt das sich nicht richtig entwickelte und gelegentlich brauchen manche Blumen länger, sagte Sherif, der betonte, dass trotz allem heute diese Blume hier in vollem Glanz stehe, weshalb er allen "Gärtnerinnen und Gärtnern" am GTO, welche die Schülerinnen und Schüler durch die vergangenen acht Jahre führten, dankte.

Einen beeindruckenden musikalischen Beitrag zu dieser Feier hatten die Abiturienten des Neigungsfachs Musik mit "Brünnhildes Schlussgesang, einer Konzerttranskription von Tim Winkelhöfer, unter der Leitung von Dirigent Penndorf.

Nach der feierlichen Übergabe der Reifezeugnisse durch die Schulleitung mit Regina Krudewig-Bartel und Uwe Rossa sowie der Tutorinnen und Tutoren beglückwünschte Landrat Dr. Achim Brötel seitens des Schulträgers zum bestandenen Abitur. Auf diesen besonderen Tag hätten die Schüler lange hingearbeitet. Mit dem Abitur wurde ein erstes wichtiges Etappenziel im Leben erreicht. "Nun können Sie aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen. Sie haben viele Chancen", sagte der Landrat.

Nach den tänzerischen Beitrag "Step up GTO" durch 20 männliche Schüler des GTO, folgte die Preisverleihung sowie eine denkwürdige Rede von Scheffelpreisträger Tim Winkelhöfer: "In der Schulzeit am GTO wurde viel Wissen, über Dürrenmatts Literatur und viele Matheformeln, vermittelt, allerdings nichts Alltägliches, wie zum Beispiel, wie man Nudeln kocht. Manchmal fragte man sich schon nach dem Sinn des Gelernten. Allgemeinbildung sollte an der Schule auch eines auslösen, nämlich Begeisterung an den zu vermittelten Fächern. Man kann Menschen mit Dingen konfrontieren, was sie daraus machen sei ihre eigene Sache. Nunmehr sei die Schulzeit vorbei, die Wege trennen sich. Hierfür wünschte Winkelhöfer seinen ehemaligen Abiturienten viel Glück und alles Gute.

Gemeinsam präsentierten sich dann die Absolventen des Jahrgangs dem Publikum mit dem "Abi-Song" über den Schulalltag.

Die Stufensprecher Tessa Herold, Hanna Schmid und Lilly Jost bedankten sich bei der Schulleitung sowie beim gesamten Lehrerteam für die schöne Zeit am GTO. Jetzt stünden alle vor dem Tor zur großen weiten Welt. So auch der langjährige beliebte Schülersprecher Jakob Sheriff, der für seine Arbeit ein Präsent bekam. Ein großes Dankeschön galt auch der Schulleitung und den Lehrern für die vielen Gespräche und die stets hilfreiche Art rund ums Abitur.

Mit dem letzten Liedbeitrag "Hall of Fame" von "The Script" neigte sich die Feier schon dem Ende entgegen.

In ihrem Schlusswort bedankte sich Oberstudiendirektorin Regina Krudewig-Bartel bei allen Beteiligten, die im Vorfeld an der Organisation und bei der Abschlussfeier selbst zum guten Gelingen beigetragen haben.