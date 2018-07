Walldürn. (Sti.) Ihre Abschlusszeugnisse haben die 56 Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule am Samstag in der Mehrzweckhalle in Hainstadt entgegengenommen. Die vierköpfige Abi-Schulband mit Carolin Kemmerer, Paul Hottmann, Jan König und Pascal Thiry umrahmte diese Abschlussfeier.

Nachdem der stellvertretende Schulleiter Torsten Mestmacher alle Anwesenden begrüßt hatte, gratulierte zunächst Landrat Dr. Achim Brötel den Absolventen zum Erreichen dieses wichtigen Etappenziels in ihrem Leben. Er forderte die Schüler auf, den weiteren Lebensweg stets verantwortungsvoll zu gehen und Verantwortung zu übernehmen in der Familie, im Beruf und für die Gesellschaft.

Der nächste Grußredner, Höpfingens Bürgermeister Adalbert Hauck in seiner Funktion als Elternbeiratsvorsitzender, bescheinigte den Absolventen des dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums, das notwendige Rüstzeug erlangt zu haben, um alle beruflichen und gesellschaftlichen Anforderungen erfolgreich zu meistern.

Gerd Straub als Vorsitzender des Vereins der Freunde der Frankenlandschule richtete seine Worte auch an die drei Jubiläumsabiturjahrgänge 1958, 1968 und 1993. Er zeigte sich überzeugt davon, dass die Zeit an der Frankenlandschule Demokratieverständnis und Teamgeist vermittelt sowie zur Persönlichkeitsbildung beigetragen habe.

Die Festansprache hielt Oberstudiendirektor a.D. Hansotto Neubauer vom diamantenen Jubiläumsabiturjahrgang. Dabei betonte er, dass in der heutigen schnelllebigen Zeit nichts konstanter sei als der Wandel. Deshalb gelte es für junge Leute, sich die Freude am Lernen zu erhalten. "Bildung und Ausbildung sind der Schlüssel für die eigene Zufriedenheit."

In seiner Rede besann sich Neubauer auch auf seine eigene Schulzeit unter Schulleiter Fritz Sebastian zurück, der für seine Schüler immer ein offenes Herz und eine offene Tür gehabt habe. Dieses Praxis sei heute noch an der Frankenlandschule gängig, lobte Neubauer.

Die Preisträger in den einzelnen Fachschaften wurden separat ausgezeichnet. Der Scheffelpreis für die beste Leistung im Fach Deutsch ging an Janine Leitz. Fotos: Bernd Stieglmeier

Die besten Absolventen sowie die Preisträger in den einzelnen Fachschaften zeichnete anschließend Schulleiterin Felicitas Zürn aus. Den Wirtschaftspreis der Volksbank Franken und von Südwestmetall erhielt Sven Krippner, der außerdem den Informatikpreis der Hollerbach-Stiftung, den Mathematikpreis und den Schulpreis für vorbildliche Mitarbeit als Schülersprecher in der SMV einheimste.

Der Informatikpreis ging außerdem an Simon Falkner und Janine Leitz. Letztere erhielt zusätzlich den Preis im Fach Englisch sowie den Scheffelpreis (Deutsch). Der Preis der Fachschaft Physik ging an Steffen Münch, Ferdinand Dirsch und Sophia Frankhauser. Die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille in Bronze (Sport) erhielt Paul Botzenhardt.

Buchpreise für einen Notendurchschnitt von 1,5 und besser gab es für Sven Krippner (1,0), Janine Leitz (1,3) und Pascal Thiry (1,4) sowie Simon Falkner und Sophia Frankhauser (beide 1,5). Ein Lob erhielten Larissa Frey (1,6), Michelle Altenhof, Ferdinand Dirsch, Carolin Kemmerer und Steffen Münch, (alle 1,7), Jakob Hauck, Niklas Münch und Olga Smirnow (1,8) sowie Christian Breunig (1,9).

Janine Leitz stellte anschließend in ihrer Scheffelpreisrede fest, dass die 56 Abiturienten an diesem Tag ernteten, was sie vor vielen Jahren gesät hätten. "Jeder ist jetzt selbst verantwortlich für den Inhalt des neuen Kapitels im Buch des Lebens", sagte Leitz an ihre Mitschüler gewandt. Abschließend dankte die Scheffelpreisträgerin allen, die die 56 Abiturienten auf ihrem Weg begleitet haben.

An die Überreichung der Reifezeugnisse schloss sich dann ein geselliger Abend mit warmem Buffet und verschiedenen Programmbeiträgen der drei Abschlussklassen an.