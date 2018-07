An der Frankenlandschule haben 40 Schüler erfolgreich die Prüfungen zu "Staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten" abgeschlossen. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Die Berufsbezeichnung "Staatlich geprüfte Wirtschaftsassistenten" haben 40 Absolventen des Berufskollegs II an der Frankenlandschule erworben. Das Kaufmännische Berufskolleg II ist eine einjährige Vollzeitschule, das vertiefte fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse vermittelt, die die Absolventen zur selbstständigen Wahrnehmung kaufmännischer und verwaltender Tätigkeiten befähigen.

Zugleich soll sie die Allgemeinbildung weiterführen und Grundlagenkenntnisse für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Diensts vermitteln. Daneben können die Schüler mit dem Ablegen einer Zusatzprüfung in Mathematik und in einer Naturwissenschaft die Fachhochschulreife erwerben.

Klasse 1BK2W1 (Klassenlehrerin Mona Frisch): Hani Bakr (Hardheim) Lukas Bergt (Höpfingen), Celine Blaye (Bretzingen), Nico Böhnke (Hardheim), Tiziano Damigella (Buchen), Kevin Fischer (Gerichtstetten), Jana Frauenfelder (Erlenbach am Main), Marcel Hana (Walldürn), Tamina Hohwieler (Hardheim), Edgar Kasper (Buchen), Melanie Kraft (Hainstadt), Annett Kugler (Walldürn), Frederik Leno (Hardheim), Marius Mechler (Walldürn), Dorothee Rudolph (Hainstadt), Clara Schneider (Mudau), Marcel Schreck (Walldürn), Niklas Schwing, Stephanie Seeberger (beide Buchen), Emre Tatarca (Elsenfeld), Karina Vedotov (Erlenbach am Main) und Cem Yilmaz (Wörth am Main).

Klasse 1BK2W2 (Klassenlehrerin Nicole Geier): Tutku Asak (Freudenberg), Vanessa Bicvic (Seckach), Özlem Bozkaya (Erlenbach am Main), Alina Burgrova (Kleinheubach), Büsra Demir (Bürgstadt), Esra Fidan (Osterburken), Esra Gültekin (Klingenberg), Wladimir Hubert (Buchen), Mehmet Kabadayi (Großheubach), Christopher Karle (Seckach), Fabian Kuhn (Schneeberg), Fulya Özcan (Rippberg), Vanessa Rudi (Osterburken), Yigit Salcuk (Wörth am Masin), Ceren Semiz (Stadtprozelten), Felicitas Spangler (Weilbach) und Clarissa Tremmel (Miltenberg).

Klassenbeste in der 1BK2W1 war Annett Kugler mit einem Schnitt von 2,0. In der Parallelklasse 1BK2W2 erzielte Esra Gültekin mit 2,61 den besten Notendurchschnitt.