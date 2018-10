Die Ausstellung "Keys of Hope" geht auf eine Fotoreportage des Briten Bradley Secker zurück: Der Schlüssel in der Hand steht als Symbol für die Hoffnung vieler Flüchtlinge, eines Tages in ihre Heimat zurückkehren zu können oder eine neue Heimat zu finden. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Die Ausstellung "Keys of Hope" in der evangelischen Kirche macht auf die Not geflüchteter Menschen aus Syrien aufmerksam. Noch bis 28. Oktober dreht sich dort alles um Haustürschlüssel.

Vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht als Erinnerung an den zurückgelassenen Besitz tragen viele Flüchtlinge diese mit sich. Sie symbolisieren die Hoffnung der Syrer, eines Tages wieder die Tür zum eigenen Zuhause aufschließen zu können. Organisatoren der Ausstellung sind die ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe und Flüchtlingsarbeit im Main-Tauber-Kreis sowie die evangelischen Kirchengemeinde.

Bezirksdiakon Mario Miceli von der evangelischen Landeskirche berichtete im Rahmen eines Impulses, dass im Jahr 2015/2016 rund 1,1 Millionen Asylsuchende nach Deutschland kamen - die meisten davon aus Syrien. Die Ausstellung "Keys of Hope" stehe für die Überzeugung, dass hinter jedem Schlüssel ein Mensch mit seiner Geschichte stehe, die so individuell wie jeder Schlüssel sei.

Daniel Gerlein vom Diakonischen Werk im Main-Tauber-Kreis äußerte dabei seine Hoffnung, dass die bewegenden Bilder, Texte und Videos Besucher der Ausstellung inspirieren. Im hinteren Bereich der evangelischen Kirche haben die Verantwortlichen zudem eine Dialogwand aufgestellt, auf der gesellschaftskritische Fragen zum Nachdenken und zu einem Dialog anregen.

Pfarrer Karl Kreß freute sich, diese Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. Die evangelische Kirchengemeinde Walldürn sei schon seit vielen Jahren bewusst für Menschen aus anderen Ländern offen. "Diese Offenheit hat diese Kirchengemeinde sehr zum Positiven hin verändert."

Nach diesen Reden führten Guido Imhof und Nadja Steigerwald von der ökumenischen Fachstelle für Flüchtlingshilfe durch die Ausstellung. Sie gehe zurück auf die Fotostrecke "Syrian Nakba" des britischen Fotografen Bradley Secker, der die Hände der Flüchtlinge mit ihren Haustürschlüsseln dokumentiert hat. "Die Schlüssel als Symbol ermöglichen eine hohe Identifikation und Anteilnahme, da jeder Mensch die große Bedeutung eines sicheren Zuhauses kennt."

Vorrangiges Ziel von "Keys of Hope" ist es, Spendengelder zu generieren, um die humanitäre Arbeit der Caritas in Syrien und in den Nachbarländern zu unterstützen. Die Kampagne verleihe zudem den humanitären Forderungen der Organisation Ausdruck. Im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg fordert sie ungehinderten Zugang für Hilfsorganisationen innerhalb Syriens, humanitäre Kampfpausen und überwachte Waffenstillstände, das Ende der Angriffe auf die zivile Infrastruktur, Bewegungsfreiheit für alle Zivilisten sowie die sofortige Beendigung von Belagerungen durch alle beteiligten Parteien.

Die Caritas und ihre lokalen Partner versorgen Opfer der Gewalt unter anderem mit Nahrungsmitteln, medizinischer Hilfe, Hygieneartikeln, Decken und Matratzen. In Jordanien und dem Libanon hat die Caritas 30 Anlaufstellen für Flüchtlinge eingerichtet, und auf der gesamten Transitroute von der Türkei über Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien und Slowenien ist Caritas für die Flüchtlinge aktiv.

"Die Geschichten der zehn porträtierten Flüchtlinge sind authentisch und beruhen auf Aussagen der Personen selbst", erklärten Imhof und Steigerwald. Nach dem Rundgang erklärte Miceli die Ausstellung offiziell als eröffnet.

Info: Die Ausstellung ist jeweils montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und donnerstags bis 19 Uhr zu sehen.