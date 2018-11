Zum Start in die Jubiläumskampagne zeichnete die FG "Hordemer Wölf" am Sonntag verdiente Aktive aus. Foto: Elmar Zegewitz

Hardheim. (zeg) Die alljährlich übliche "interne" Fastnachtseröffnung der "Hordemer Wölf" - dieses Mal sogar am Sonntag, dem Elften im Elften, als närrischem Lostag - schloss gleichzeitig eine imposante Geburtstagsfeier zum närrischen Jubiläum mit allen Aktiven, Ehrengästen und denjenigen ein, die sich mit der FG eng verbunden fühlen und sie in irgendeiner Form immer wieder aktiv unterstützen. So fanden sich bei herrlichem Sonnenschein weit über 100 Personen bei der Wolfsgrubenhütte ein, die den zünftigen Auftakt mit abwechslungsreichem Programm in vollen Zügen genossen.

Klar, dass zum Auftakt anlässlich des Elften im Elften zunächst bei der "gutbürgerlichen" Begrüßung durch den FG-Vorsitzenden Michael Grimm und später durch den Präsidenten Daniel Weber das namentliche Willkommen an die Ehrenmitglieder Rudi Malcher und Bernd Spatz sowie an Ehrenpräsident Joachim Egenberger gehörte. Repräsentanten und Honoratioren der verschiedensten Institutionen werden bei der eigentlichen und öffentlichen Jubiläumsfeier am Samstag, 17. November, erwartet.

Begeistert zeigten sich Vorsitzender Grimm und Präsident Weber von der tatkräftigen Mitarbeit und den lobenswerten Einsätzen der großen FG-Familie und deren Helfern, ohne die die großen Erfolge nicht denkbar seien. Die Geburtstagsfeier solle daher unter anderem Gelegenheit bieten, neue Energie zu tanken.

Präsident Daniel Weber stimmte mit seinem ersten "Huijauf" in seine närrischen Betrachtungen ein und blendete mit einfallsreicher Charakterisierung der Gründungszeit in das Gründungsjahr vor 66 Jahren zurück. Er lud dazu ein, den "Schlachtruf" der Wölfe wieder erklingen zu lassen und stellte gemäß dem Motto "Die Fastnacht, die soll leben" und der Aufforderung "Packen wir’s gemeinsam an" die 30 Elferräte, alle Aktiven, die FG-Frauen und Gruppen sowie die Helfer in Dienst.

Markus Hofmann ließ den traditionellen Prolog der Wölf zum Elften im Elften folgen. Im Anschluss an das Mittagsmahl nahm der Präsident Ehrungen vor.

Einen Beitrag im Rahmen des närrischen Programms steuerte zunächst RNZ-Mitarbeiter Elmar Zegewitz bei. Als Ortschronist charakterisierte er in unterhaltsamen Versen die früheren und jetzigen besonders verdienstvollen Akteure der "Wölf".

Ehrenmitglied Rudi Malcher beschrieb in der ihm eigenen humorvollen Form den Verlauf der Vorbereitungen und den Verlauf einer Feier zum Elften im Elften und die jeweils danach bei den Narren beginnende "fünfte Jahreszeit".

Präsident Daniel Weber schwärmte: "Die Eröffnung läuft sehr gut, das macht für die Kampagne Mut." Er leitete schließlich zum Auftritt der beliebten Formation "Wurmberg Rockets" über, ehe Ehrenmitglied Bernd Spatz dem gesamten für die Geburtstagsparty zuständigen Helferteam im Namen aller Gäste dankte.

Den Verdienstorden erhielten:

> In Bronze: Selina Ballweg, Andrea Bienert, Nadine Eckart, Saskia Emmenecker, Lena Gärtner, Diana Haas, Janik Haas, Karlheinz Haas, Heidi Heinrich-Therman, Beate Jodlowski, Erik Kuhn, Vanessa Kuhn und Andreas Künzig.

> In Silber: Lars Ederer, Petra Kuhn, Ralf Schmollinger, Jürgen Steigerwald und Christa Wörner.

> In Gold: Günther Angermann (Eintritt 1992), Antje Heim (Eintritt 1974), Silke Malcher (Eintritt 1993) und Edeltraud Seeber (Eintritt 1989).