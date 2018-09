Hinter die Kulissen der Feuerwehr Buchen kann die Bevölkerung am Sonntag beim Tag der offenen Tore blicken. Foto: M. Grimm

Buchen. (mag) Am Sonntag, 16. September, öffnet die Freiwillige Feuerwehr die Tore der Feuerwache in Buchen und lädt zum Besichtigen, Zuschauen, Mitmachen und Ausprobieren ein. Neben den Vorführungen der Rettungshundestaffel (14 Uhr), einer Demonstration einer Rettung aus Höhen und Tiefen (15 Uhr) sowie der Befreiung von verletzten Personen aus einem verunfallten Pkw (16 Uhr) bietet die Feuerwehr halbstündlich Rundgänge durch die Feuerwache, einen Spiele-Parcours für Kinder und Jugendliche sowie ein Such-Gewinnspiel für Erwachsene mit Preisen der Aktivgemeinschaft Buchen, der Stadt Buchen und der Stadtwerke Buchen an.

Wer möchte, kann sich in Feuerwehr- oder Jugendfeuerwehr-Uniform fotografieren lassen und das Foto mit nach Hause nehmen. Seit der Einweihung der Feuerwehr 1994 hat sich die Technik der Feuerwehren ständig weiterentwickelt und der Fuhrpark wurde immer wieder erweitert und erneuert.

Zuletzt durfte sich die Feuerwehr Buchen über die Indienststellung eines neuen Mannschaftstransportwagens freuen. Sämtliche Fahrzeuge stehen am Sonntag zur Besichtigung und zum Probesitzen zur Verfügung. Und wer zwar weiß, wie ein Feuerlöscher aussieht, aber noch nie einen Feuerlöscher bedient hat, darf einen Feuerlöscher live und mit Feuer ausprobieren. Alle die nicht an einer Führung teilnehmen wollen, können die Feuerwache auch auf eigene Faust erkunden.

Für einen Mittagstisch und Bewirtung ist ab 11.30 Uhr gesorgt. Den Nachmittag versüßen Kaffee und Kuchen im Floriansaal der Feuerwache.