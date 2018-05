Hardheim. (RNZ) Zum Glück war es nur ein Fehlalarm: Die Meldung eines bei Hardheim abgestürzten Heißluftballons entpuppte sich am Montagabend als Ente. Ein Beobachter hatte die bevorstehende Landung des Ballons fehlinterpretiert, wie Feuerwehrkommandant Martin Kaiser der RNZ mitteilte.

Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Hardheim war um 20.25 Uhr von der Integrierten Leitstelle in Mosbach über den vermeintlichen Absturz eines Heißluftballons in der Nähe des Hockenbergs in Richtung Materiallager informiert worden. Beim Alarmstichwort "Absturz Luftfahrzeug" wurden automatisch noch weitere Kräfte der Feuerwehren aus Walldürn und Buchen alarmiert.

Doch es konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Nach der Anfahrt entdeckten die Feuerwehrleute einen Heißluftballon, der von Hardheim in Richtung Bretzingen flog. Kurz vor Bretzingen konnte das Begleitfahrzeug angetroffen werden.

Dessen Insassen teilten der Feuerwehr mit, dass es keinen Zwischenfall gegeben habe. Der Ballon würde in Kürze landen. Die Vorbereitung der Landung hatte wohl zu der Fehleinschätzung des Beobachters geführt.

Neben den Kräften der Feuerwehren waren auch DRK und Notarzt im Einsatz.