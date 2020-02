Buche. (rüb) "Kummt uns besuche – an Faschenacht in Buche!" Tausende Zaungäste aus nah und fern nahmen die Einladung der FG "Narrhalla" zum Rosenmontagszug an, und sie brauchten ihr Kommen wahrlich nicht zu bereuen. Auch mit Petrus pflegt der Hohe Rat offensichtlich beste Beziehungen, denn pünktlich zum Umzugsbeginn hörte der unangenehme Nieselregen auf, so dass die Zugteilnehmer und das Publikum das bunte närrische Treiben unbeschwert genießen konnten.

Unter den Klängen der Stadtkapelle hüpfte das große Heer der "Huddelbätz" durch die Straßen, und sie straften die Fernsehmacher Lügen: Wenn die "Huddelbätz" kumme ist die Fastnacht net vorbei, dann geht’s erst richtig los! Eine fastnachtliche Parade mit 41 Gruppen aus der Kernstadt, den Stadtteilen, dem Narrenring und sogar darüber hinaus hatten die Verantwortlichen Zugnummern zusammengestellt.

Darunter waren "Geburtstagskinder" wie die "Morreschnorranten" und die "Wartbergspatzen", die ob ihres närrischen Jubiläums besonders gut aufgelegt bzw. eigens mit einem Wagen vertreten waren. Aus Hausche waren die "Klingemänner" da, Hollerbach hatte seine "Piraten" geschickt, Unterneudorf die "Brunneputzer, und die Odenwälder Trachtengruppe kam als Indianer.

Das Männerballett erfüllte das Motto "Himmel und Hölle debei" mit Leben, aus "Heddebör" waren die "Götzianer" angereist. aus Bedje die "Hannmertli". Die "Morrehexe" trieben ihre wilden Späße, die Feuerwehr hatte eine beeindruckende Zirkusarena dabei. Die TSV-Handballer nahmen die "Baustelle Sport- und Spielhalle" aufs Korn, während zahlreiche Musikkapellen und Guggemusikgruppen beste Stimmung verbreiteten. Kurzum: So was gut’s wie in Buche musch lang suche!