Von Anthea Fischer

Walldürn. Ob Groß oder Klein, Fleischliebhaber oder Vegetarier, Odenwälder oder Wallfahrtsbesucher - im Gasthof "Hirsch" kehrt nahezu jeder gerne ein. Die traditionsreiche Gaststätte lockt seit 1709 Gäste mit dem Duft von leckerem Essen und mit freundlichem Personal an. Die Familie Kuhn führt den Gasthof bereits in siebter Generation.

Seit 1799 befindet sich die Gaststätte im Besitz der Kuhns; im Jahr 2000 übernahmen Karin und Michael Kuhn diese. Dennoch arbeiten weiterhin die Eltern von Michael Kuhn sowie einige andere Verwandte in der Gastronomie mit - ein echter Familienbetrieb.

Ganz im Sinne der Familie hält die Speisekarte nicht nur für die Großen schmackhaftes Essen bereit; auch die Kleinen können sich über leckere Gerichte und eine Besonderheit freuen: Bestellen raffinierte kleine Gäste einen "Räuber Hotzenplotz", erhalten sie einen leeren Teller und die Aufgabe, nach Belieben das Essen der Erwachsenen zu räubern. Denn auch für diese bietet die Karte viele Delikatessen: Von Suppen über Salate, Weinbergschnecken, Lachs, Nudelgerichte sowie Gerichte von Rind oder Schwein bis hin zu den vegetarischen Leckerbissen ist für jeden etwas geboten.

Dabei setzt die Familie Kuhn auf regionale Nahrungsmittel und saisonalen Speisen. So kommen Spargelfans beispielsweise von April bis Juni auf ihre Kosten. "In unserer Küche wird alles so frisch wie möglich, regional bezogen und bodenständig angerichtet zubereitet", sagt Michael Kuhn.

Der Gasthof mit langer Historie befand sich ursprünglich außerhalb der Stadtmauer Walldürns, heute liegt er im Zentrum - quasi "im Schatten der Basilika", wie Michael Kuhn sagt.

Für die Wallfahrt wird die Speisekarte sogar nochmals erweitert, sodass wirklich jeder etwas nach seinem Geschmack findet. Denn neben dem Schmutzigen Donnerstag, Feiertagen und eigentlich jedem Wochenende ist vor allem zur Wallfahrtszeit der Gasthof äußerst gut besucht - kein Wunder, schließlich ist die Basilika nur einen Steinwurf entfernt. "Wir liegen ja fast im Schatten der Basilika", scherzt Michael Kuhn, der sich zur Wallfahrtszeit regelmäßig über einen vollen Gastraum, der immerhin 100 Sitzplätze umfasst, freut. Weitere 20 Stühle schmücken die Terrasse und laden bei warmen Temperaturen zum Verweilen ein.

Neben den vielen Leuten, die zur Wallfahrtszeit kommen, gibt es auch etliche Stammgäste und sogar einige Personen, die nahezu jeden Tag vorbeikommen und sich von Michael Kuhn gut bekochen lassen. Ob mittags oder abends ist dabei völlig unerheblich, denn auch unter der Woche gibt es viele Gäste. Die Stammtische dienstags, donnerstags und freitags bringen ebenfalls Leben und gute Stimmung in den Gastraum.

Wäre jetzt noch eine Universität in Walldürn, so bliebe auch die Sorge um das Personal aus: "In den Universitätsstädten sind die Gaststätten voll von jungen Menschen, die kellnern und aushelfen. Im ländlichen Raum haben wir da schon einen Personalmangel", meint Michael Kuhn. Klar helfe die Familie mit, wo sie nur könne, dennoch wäre ein wenig Unterstützung nicht fehl am Platz.

"Wenn heute jemand hereinspazieren und sagen würde ,Ich übernehme die Nachfolge und die Gaststätte in einigen Jahren’, würden wir dazu nicht ,Nein’ sagen." Denn so gut der gastronomische Betrieb auch läuft, bleibt bislang die Frage nach der Nachfolge, wenn sich Karin und Michael Kuhn in einigen Jahren zur Ruhe setzen, noch ungeklärt. Aber es besteht kein Grund zur Panik für alle, die gerne in den Gasthof "Hirsch" gehen. "Der Zeitpunkt ist noch ungewiss. Es steht noch nichts endgültig fest", betont Karin Kuhn.

Es bleibt also zu hoffen, dass sich jemand findet, der bereit ist, die Gaststätte zu übernehmen und damit weiterhin in dem geschichtsträchtigen Gebäude den Raum für die diversesten Veranstaltungen - von Hochzeiten über Geburtstage, Jubiläen, Vereinsversammlungen bis hin zu Trauerfeiern - zu bieten. Denn so bunt, wie die Arten der Feiern sind, sind auch die Gäste querbeet gemischt.

Zu den persönlichen Höhepunkten der Inhaber gehört die jährliche Winterwanderung mit den Gästen. Bei dieser wird eine Gaststätte in der Nähe besucht - und beim winterlichen Spaziergang schaffen die Teilnehmer gleich den Platz im Magen für ein leckeres Essen. Ein weiteres Highlight blieb Karin und Michael Kuhn besonders im Gedächtnis: der Fallschirmspringer, der bei der Übergabefeier 2000 vor dem Gasthof landete. Besonders viel Lob erhalten die Kuhns für ihre Weihnachtsdekoration, die sich vor und im Haus befindet. Aber auch für die anderen Jahreszeiten halten die Inhaber Dekorationen bereit, die das Auge erfreuen.

Nicht zuletzt sind Karin und Michael Kuhn froh über die Freundschaften, die zu manchen Gästen mit der Zeit entstanden sind. So kommen beispielsweise aus Köln und Oberroden seit 42 Jahren einige Wallfahrtsgäste jedes Jahr wieder. Neben einem guten Bezug zu den Gästen ist dem Ehepaar auch die Ortsbezogenheit wichtig: Schließlich hat die Gaststätte schon lange ihren Platz in Walldürn - wurde sie doch 1709 noch außerhalb des Stadtkerns vor der Stadtmauer errichtet. Heute liegt sie mitten im Herzen von Walldürn und verdankt auch der guten Lage viele Gäste. Die damit einhergegangenen Umbauten und Erweiterungen in den Jahren 1964 und 1984 führten zu der heutigen Größe der Gaststätte.