Buchen. (afi) Wenn man zusammen arbeitet, lernt man sich auch kennen. Keine Frage. Und manchmal entstehen sogar freundschaftliche Beziehungen. So ging es den Kirchengemeinderäten der evangelischen Christuskirche.

Dass die Kirchengemeinderäte nicht nur gut miteinander arbeiten, sondern sich auch gut verstehen, kann man beim geselligen Zusammensein nach der Sitzung sofort erkennen: Gemeinsam wird gelacht, mitgebrachte Snacks werden gegessen und Anekdoten ausgetauscht.

2013 wurde der Rat gewählt, und seitdem arbeitet das zwölfköpfige Gremium, in dem drei Generationen vertreten sind, zusammen. Klaus-Dieter Heller äußert sich folgendermaßen: "Wir arbeiten nicht nur zusammen, sondern wir haben uns durch die Begegnungen auch persönlich näher kennengelernt." Einige kannten sich schon vor der Wahl und zwischen einigen, vor allem bei den Familien mit jungen Kindern, gab es bereits im Vorfeld freundschaftliche Kontakte.

Astrid Diehm hebt hervor: "Wir sind uns vor allem auch durch die Konfi-Erlebnistage näher gekommen. Gerade, wenn man am Lagerfeuer sitzt oder auch beim Grillen Zeit findet, sich zu unterhalten, lernt man die anderen besser kennen." Der Rat hatte die Erlebnistage ins Leben gerufen, um die Gemeinschaft zwischen den Konfirmanden in der Unterrichtsphase bis zur Konfirmation zu stärken und um Möglichkeiten zu schaffen, sich zu begegnen und in der Gemeinschaft Gottes Nähe zu erfahren.

Aber die Gemeinschaft im Rat geht über das Grillen hinaus: Vor einiger Zeit haben fast alle Männer des Gremiums eine Irland-Reise unternommen. Die Idee kam Klaus-Dieter Heller: "Die Irland-Tour war ein besonderes Erlebnis. Wir waren uns da noch fremd und altersmäßig liegen wir auch auseinander, deshalb war es spannend, für eine Woche auf engem Raum zu sein. Doch wir haben uns alle gut verstanden." Jens Schwingel ergänzt: "Irland war super. Mir ist es auch wichtig, die Kontakte zu pflegen und so für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen. Deshalb lade ich auch immer wieder gerne zu mir ein."

Insgesamt sei der Zusammenhalt im Kirchengemeinderat stark. "Wir sind ganz schön zusammen gewachsen", bestätigt Astrid Diehm. Gisela Braksiek ergänzt: "Soweit wie möglich sind wir auch füreinander da, vor allem, wenn es jemandem nicht gut geht - so wie auch für Klaus Philipp, unseren ehemaligen Kirchengemeinderatsvorsitzenden, als dieser krank war." Die Krankheit habe sie alle zusammengeschweißt.

Heller gibt jedoch zu bedenken: "Mit dem Begriff der Freundschaft geht man leichtfertig um. Ein echter Freund zeigt sich in der Not. Man kann viele gute Kumpels haben, doch richtig gute Freunde sind eher selten."

So gehen die Meinungen ein wenig auseinander, ob zwischen den Gremiumsmitgliedern echte Freundschaften entstanden sind oder eher eine freundschaftliche Verbundenheit bestehe ...

Dies scheint wohl auch eine Frage der Generationen zu sein: Die Jüngeren sähen einige als Freunde, während die Kirchenältesten lediglich einen Zusammenhalt wahrnähmen, der jenseits eines reinen Arbeitsverhältnisses und einer Bekanntschaft liege, aber nicht mit einer richtig guten Freundschaft vergleichbar sei.

Auch wenn hier die Wahrnehmungen auseinandergehen, halten die Ratsmitglieder untereinander regen Kontakt. Gerne auch digital.

"WhatsApp spielt eine Rolle", sagt Pfarrerin Irmtraud Fischer. "Wir nutzen unsere KGR-Gruppe nicht nur zum Austausch von Informationen. Der Chat wird auch genutzt, um die anderen an Urlaubserlebnissen und schönen oder lustigen Momenten im Alltag teilhaben zu lassen", erzählt sie mit einem Lächeln im Gesicht. So würde der Kontakt nicht nur auf die Arbeit beschränkt bleiben, sondern auch die Stimmung auflockern und das Miteinander stärken.

"Das Tolle für mich im Kirchengemeinderat ist, dass wir uns alle ergänzen. Jeder hat andere Stärken - wie in einer Freundschaft greifen wir uns gegenseitig unter die Arme", erklärte die Pfarrerin. Auch Klaus-Dieter Heller unterstreicht, dass sich jeder mit dem einbringe, was er gut könne. Wohl spiele auch das recht ausgeglichene Verhältnis von Männern und Frauen eine Rolle, sodass sich alle gegenseitig gut ergänzten.

Irmtraud Fischer bekräftigt: "In diesem Gremium spüre ich, wie Gott wirkt. In der Gemeinschaft sind wir stark und Gottes Heiliger Geist verbindet uns und hilft uns, zusammen etwas zu bewegen." Und daher ist es auch nicht ganz so wichtig, ob der Begriff "Freundschaft" der richtige für das Verhältnis zwischen den Kirchengemeinderäten ist oder nicht, denn wichtig ist, dass sie Freude an der Arbeit haben, sich unterstützen, ergänzen und auch füreinander da sind.