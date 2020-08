Seit den 1970er Jahren befindet sich die Bäckerei Deimel in der Marktstraße. Archivfoto: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Nach drei Jahrzehnten schließt zum Jahresende die Traditionsbäckerei Deimel in der Marktstraße seine Pforten. Ein großer Schock für die Einwohnerschaft und die Region, denn die Bäckerei und die beliebte "Leckeria" waren Jahrzehnte lang ein Anlaufpunkt für die Bevölkerung.

Die freundliche Bedienung durch Oliver und Sylke Deimel und ihr engagiertes Mitarbeiterteam hinterlässt eine große, kaum zu schließende Lücke in der Adelsheimer Geschäftswelt. War man in Adelsheim seither stolz darauf, dass die Marktstraße mit Leben gefüllt ist und es praktisch keine Leerstände von Ladenlokalen gab, so wird man nun auch hier von den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise heimgesucht.

Oliver und Sylke Deimel schließen ihre beliebte „Bäckeria-Leckeria“ Deimel zum Jahresende. Archivfoto: Jörg Zimmermann

Schweren Herzens muss das Familienunternehmen seinen Geschäftsbetrieb einstellen, sagt Bäckermeister Oliver Deimel, der den erfolgreichen Betrieb seit 1993 führt. Neben der Bäckerei, in der es leckere handwerklich erzeugte Backprodukte gibt, sei die "Leckeria" ein wichtiges Standbein des Unternehmens, so Deimel. Tagtäglich kommen Leute zum Frühstück sowie zur "Kraftpause" und nehmen hier ihren Mittagstisch ein. Besonders an Wochenenden treffen sich Gruppen und Vereine zum Frühstücken, wobei das Café ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt ist.

Aufgrund des Lockdowns musste man die "Leckeria" zwei Monate komplett schließen und kann diese bis zum heutigen Tag aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln nicht mehr wirtschaftlich betreiben.

Ein weiterer Umsatzeinbruch war der Wegfall der Schulverpflegung, da kein Unterricht mehr stattfand. Auch sämtliche Vereinsfeste und Familienfeiern, die das Traditionsunternehmen stets mit frischen Backwaren belieferte, brachen beim Umsatz weg.

Die Entscheidung der Schließung ist Oliver Deimel mit seiner Familie keineswegs leichtgefallen. Man habe überlegt, wie man den Familienbetrieb retten kann.

Oliver und Sylke Deimel sowie die langjährigen und treuen Mitarbeiterinnen haben ihren Job mit sehr viel Herzblut betrieben, sie waren immer freundlich und hatten für die Kunden stets ein gutes Wort.

Zur Geschichte: Nach dem Abriss der alten Gebäude in der Marktstraße Ende der 1960er Jahre errichtete Familie Otto Deimel das Wohn- und Geschäftshaus, in dem sich seit 1970 eine Bäckerei und ein Café befinden. Mit der Umgestaltung in die "Bäckeria-Leckeria" ist im März 2004 eine neue Ära angebrochen. Nach erfolgreicher Neugestaltung verfügte das Baulandstädtchen nun fortan über ein Kleinod Adelsheimer Gastlichkeit.

Um sich dem Markt und dem veränderten Verzehrangebot anzupassen, entschloss sich die Familie Deimel, das traditionelle Café aus den 1980er Jahren, das sich bis dahin im Wiener Caféhausstil präsentierte, in ein modernes, einladendes und stimmungsvolles Bäckerei-Bistro umzugestalten.

Der Kunde steht hier ganz im Mittelpunkt, denn schließlich kann er beobachten, wie die Snacks frisch zubereitet werden. "Front-Cooking" heißt das Zauberwort, wobei der Kunde hautnah erlebt, wie vor seinen Augen die Gerichte entstehen. Aber auch Gäste, die in gemütlichem Ambiente eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen genießen möchten, werden vom Bäckerei-Team stets freundlich bedient.

Frische, Qualität und Vielfalt stehen hierbei ganz klar im Vordergrund. Mit erlesenen Kaffeespezialitäten und frisch zubereiteten Gerichten – teils leicht, teils herzhaft – mit ständig wechselnden Angeboten an kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt man die Besucher auch weiterhin.

Selbstverständlich werde man Kunden und Gästen auch noch bis zum Jahresende mit gewohnter handwerklicher Backkunst und freundlicher Bedienung in der Bäckerei sowie in der "Leckeria" zur Verfügung stehen, so Oliver Deimel.