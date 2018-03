Elztal-Dallau. Alle SPD-Mitglieder im Neckar-Odenwald-Kreis sind am Freitag, 16. Februar, 19.30 Uhr, zur Kreismitgliederversammlung eingeladen. Die Versammlung findet im Landgasthof "Zur Pfalz" in Dallau statt.

Im Mittelpunkt steht die Diskussion mit dem Betreuungsabgeordneten Josip Juratovic MdB (Heilbronn) zur Situation der Bundespartei nach den Verhandlungen zu einer möglichen Neuauflage der Großen Koalition. Damit bietet die Kreis-SPD rechtzeitig vor dem Mitgliedervotum ein Forum an, um gemeinsam über die Zukunft der SPD zu diskutieren.

Ob die SPD in eine Regierung mit CDU und CSU eintritt, entscheiden nun die Mitglieder. In den Verhandlungen mit CDU und CSU habe die SPD dafür gekämpft, das Leben der Menschen in unserem Land besser zu machen. Die Abstimmungsunterlagen werden ab dem 20. Februar verschickt. Einsendeschluss der Briefwahl ist am 2. März.

"Unabhängig von einer Regierungsbeteiligung, gilt es unsere SPD zu erneuern", so der Kreisvorsitzende Jürgen Graner in der Einladung. Außerdem werden Delegierte für den nächsten kleinen Landesparteitag am 28. April in Bruchsal gewählt.