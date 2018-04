Höpfingen. (pol) Vor fast genau vier Monaten, in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember 2017, wurde eine Spielhalle in der Heidelberger Straße in Höpfingen aufgebrochen. Der Sach- und Diebstahlschaden betrug mehrere Zehntausend Euro.

Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hatte unmittelbar danach die Ermittlungen aufgenommen und konnte nun mehrere Geldbehältnisse der Tat zuordnen. Diese wurden durch einen Zeugen vor wenigen Tagen in dessen Garten unter einer Thuja-Hecke in der Richard-Kaiser-Straße in Höpfingen aufgefunden.

Da daneben auch zwei Schraubendreher lagen, ist durchaus denkbar, dass diese ebenfalls von den bislang nicht bekannten Tatverdächtigen dort abgelegt wurden. Die mutmaßlichen Tatwerkzeuge sind 37 Zentimeter (grünes Griffstück) beziehungsweise 34 Zentimeter (Holzgriff) lang und haben eine Schaufelbreite von 12 Millimeter. Beide haben Gebrauchsspuren und könnten von ihrem ehemaligen Besitzer wieder erkannt werden. Die Roststellen stammen von der langen Liegezeit.

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat zu den beiden Werkzeugen folgende Fragen: Wer kann Hinweise auf den Besitzer der abgebildeten Schraubendreher geben? Wem ist ein solcher Schraubendreher abhandengekommen?

Info: Hinweise an die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim, Tel. 09341/81-0, oder den Polizeiposten in Hardheim, Tel. 06283/5054-0.