Mudau. (hg/smg) Zwei Tage bevor der FC Bayern in der Bundesliga seinen 28. Meistertitel entgegennehmen darf, geben sich jede Menge ehemalige Kicker die Ehre, die einen großen Anteil an diesen 28 Titeln hatten. Die Mannschaft der FC Bayern-Legenden tritt am Donnerstag, 10. Mai im ausverkauften Odenwaldstadion des TSV Mudau für einen guten Zweck gegen eine Odenwaldauswahl an und hat den Mannschaftsbus vollgepackt mit Welt- und Europameistern.

Hintergrund Zeitplan Ab 12 Uhr: Bewirtung und umfangreiches Rahmenprogramm - Tombola mit attraktiven Preisen, Unterhaltungsmusik mit den "Happytones". Ein rechtzeitiger Stadionbesuch wird empfohlen, da es noch die ein oder andere Überraschung geben wird. 13.15 Uhr: Vorspiel Berufsbildungswerk Mosbach gegen Berufsbildungswerk Neckargemünd 15 Uhr: FC Bayern-Legenden [+] Lesen Sie mehr Zeitplan Ab 12 Uhr: Bewirtung und umfangreiches Rahmenprogramm - Tombola mit attraktiven Preisen, Unterhaltungsmusik mit den "Happytones". Ein rechtzeitiger Stadionbesuch wird empfohlen, da es noch die ein oder andere Überraschung geben wird. 13.15 Uhr: Vorspiel Berufsbildungswerk Mosbach gegen Berufsbildungswerk Neckargemünd 15 Uhr: FC Bayern-Legenden gegen eine von Karlheinz Förster betreute Odenwaldauswahl Ab 18 Uhr: Im Anschluss an das Legendenspiel steigt die große After-Match-Party mit Musik und bester Bewirtung beim TSV Mudau im Odenwaldstadion bei freiem Eintritt. Dafür braucht man also keine Eintrittskarte mehr.

Einlass - auch für Kleinkinder und Senioren - wird nur mit gültiger Eintrittskarte gewährt. Wer das Glück hatte, sich Karten für das Event sichern zu können, macht damit nicht nur sich selbst eine Freude, sondern unterstützt auch das soziale Engagement des FC Bayern. Unterstützt wird mit den Eintritts- und Sponsorengeldern unter anderem die Johannes-Diakonie in Mosbach, die sich um Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen kümmert, das ambulante Kinderhospiz Neckar-Odenwald-Kreis, das Familien mit Kindern, deren Leben verkürzt ist, begleitet, und die Lebenshilfe Buchen und Umgebung, die sich stark für behinderte Menschen einsetzt.

Mit dem Spiel setzt der TSV auch die Krone auf eine tolle Saison voller Arbeit und toller Momente für 130 Jugendkicker und drei Senioren-Teams, die auch neben dem Spielbetrieb mit dem Umbau des Vereinsheimes und der Erneuerung des Rasens im Odenwaldstadion optimistisch nach vorne blicken lassen. Nun ist man stolz, die Verantwortlichen des FC Bayern mit einem professionellen Konzept vom Benefizspiel überzeugt zu haben. "Wir werden am Donnerstag alles dafür tun, unsere Region und unseren TSV von ihrer besten Seite zu präsentieren. Rund 200 freiwillige Helfer sorgen dafür, dass Tausende von Fußballfans und auch unsere Gäste aus München diesen besonderen Tag in sehr guter Erinnerung behalten werden", sagte der stellvertretende Vorsitzende Michael Volk, der maßgeblich für die Erstellung des Konzepts verantwortlich war.

Hintergrund Die Stiftung "Profifußballer helfen Kindern" wird mit einer großen Tombola vor Ort sein, bei der jedes Los gewinnt. Vom FC Bayern prächtig ausgestattet, wird neben vielen hübschen Kleinigkeiten rund um die Bayern auch Hochkarätiges wie Trikots, Eintrittskarten, Besuch im Innenraum der Allianz-Arena bei Spielen des FCB in der Verlosung sein. "Stars4Kids" ist eine [+] Lesen Sie mehr Die Stiftung "Profifußballer helfen Kindern" wird mit einer großen Tombola vor Ort sein, bei der jedes Los gewinnt. Vom FC Bayern prächtig ausgestattet, wird neben vielen hübschen Kleinigkeiten rund um die Bayern auch Hochkarätiges wie Trikots, Eintrittskarten, Besuch im Innenraum der Allianz-Arena bei Spielen des FCB in der Verlosung sein. "Stars4Kids" ist eine internationale Hilfsorganisation mit der Vision, eine Welt zu schaffen, in der kein Kind in Not leben muss und fördert daher auch die vom TSV Mudau und dem FC Bayern ausgewählten Projekte. "Stars4Kids" arbeitet in Kooperation mit Top-Teams der Bundesliga und Wirtschaftsunternehmen zusammen.

Vor ausverkaufter Kulisse werden die Bayern-Stars gegen eine Auswahl renommierter Spieler unserer Region ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen. Gegründet wurden die FC Bayern-Legenden, um ehemalige Spieler wieder enger an den Verein zu binden und die Marke FC Bayern im In- und Ausland noch bekannter zu machen. Seit 2017 ist Hans Pflügler für die Abteilung FC Bayern-Legenden verantwortlich. "Es ist immer wieder schön, alte Weggefährten zu treffen und gemeinsam mit Ihnen im Trikot des FC Bayern auf dem Spielfeld zu stehen", sagt Hans Pflügler über seine Spieler.

Ihr bisher einziges Spiel in diesem Jahr bestritten die FC Bayern-Legenden am 24. März in Liverpool. Im mit 54.000 Zuschauern ausverkauften Stadion an der Anfield Road trennten sich beide Teams mit einem 5:5-Unentschieden. Technik, tolle Tricks und Tore satt - das Benefizspiel zwischen den FC Bayern-Legenden und den Legenden des FC Liverpool hat gehalten, was die Erwartungen im Vorfeld versprochen haben.

Die Organisatoren des TSV Mudau sind sich sicher, den vielen Zuschauern auch in Mudau ein Spiel mit hohem Unterhaltungswert präsentieren zu können. Der TSV Mudau teilte außerdem mit, dass es toll wäre, wenn die Mudauer Bürger ihre Häuser für dieses Ereignis mit der Mudauer Flagge schmücken würden.

Info: Das Spiel gibt es auch live im FC Bayern-TV zu sehen, wozu man allerdings ein Abo benötigt. Alles Wissenswerte wie zur Anfahrt und zur Parksituation gibt es unter www.tsv-fcblegenden.de oder www.facebook.com/tsv.mudau. Unter dem alleinrot werden alle Zuschauer gebeten, im roten Trikot oder in einem anderen roten Kleidungsstück das Spiel zu besuchen und ordentlich Stimmung im Stadion zu verbreiten.