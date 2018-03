Von Harald Berlinghof

Ravenstein. Die Metropolregion ist groß. Sehr groß. Ein Besuch in der Verbundgemeinde Stadt Ravenstein führt das deutlich vor Augen. Die rund 2850 Bürger bezeichnen ihren Ort selbst als östliche Speerspitze der Metropolregion Rhein-Neckar, zwischen 80 und 110 Kilometer entfernt von Heidelberg - je nachdem, wie man fährt. Ravenstein liegt im so genannten Bauland im Neckar-Odenwald-Kreis. Kurz dahinter beginnt der Main-Tauber-Kreis und der Hohenlohe-Kreis. Und sogar Bayern ist mit einem geografischen Zipfel nicht aus der Welt.

Von Heidelberg aus reist man zum Beispiel in knapp eineinhalb Stunden durch das Neckartal an. Das ist ziemlich lange. Man quert dann von Eberbach oder Mosbach kommend das Madonnenländchen rund um Buchen und Mudau. Den Katzenbuckel lässt man einfach weitab links liegen, in Adelsheim kommt man an der Jugendvollzugsanstalt vorbei, die Eberstadter Tropfsteinhöhle ist gut erreichbar, und hinter Ravenstein wartet in greifbarer Nähe mit der Stuppacher Madonna sogar ein beeindruckendes Stück Kunstgeschichte - das Marienbild von Matthias Grünewald aus dem Jahr 1516.

Ravenstein, das sich trotz seiner geringen Größe Stadt nennen darf, ist auch mit dem Namen derer von Berlichingen verbunden. Der Familie gehörte das Renaissance-Schloss im Stadtteil Merchingen einige Jahrhunderte, im 19. Jahrhundert findet sich sogar ein Götz von Berlichingen darunter. Doch das war ein später Nachfahre der Goethe-Figur, die in der Zeit der Bauernkriege das berühmte und bis heute viel gebrauchte Götz-Zitat erfand. Trotzdem hat es der Zitat-Erfinder im Schloss, zu Pferde und in Ritterrüstung, als Anführer des Todes und der Bauern auf ein monumentales Wandgemälde geschafft. Historisch korrekt gehört dort wohl eher der Anführer des "Odenwälder Haufens" Georg Metzler hin.

Heute hat Ravenstein eine "alla hopp!"-Anlage, eine Golfanlage, ein Heimatmuseum und einen Grünkernwanderweg. Grünkern wird als gesundes und ursprüngliches Getreide bis heute in der Umgebung von Ravenstein angebaut. Darüber informiert an der Autobahn 81 ein touristisches Hinweisschild, das jetzt um die Zusatztafel der Metropolregion Rhein-Neckar ergänzt wurde.

Das soll Zusammengehörigkeit demonstrieren: "Auf diese Weise können wir die gesellschaftliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung unserer Region deutlich machen", so Verbandsdirektor Ralph Schlusche. Zusammen mit dem Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Achim Brötel, der Geschäftsführerin der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Christine Brockmann, und dem verantwortlichen Regionalplaner, Christoph Trinemeier, präsentierte er jetzt die neue Beschilderung am Rande der Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung und Regionalmanagement des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN) in Ravenstein.

Stadt darf sich der Ort übrigens nur deshalb nennen, weil der kleine Ortsteil Ballenberg 1306 das mittelalterliche Stadtrecht verliehen bekam. Fast hätte man das Stadtrecht als Wohnsitz des Bauernführers Metzler verloren. Ballenberg wurde schwer bestraft, durfte das Stadtrecht aber unter Auflagen behalten. Erst die Nazis entzogen dem Ort das Stadtrecht, das er aber nach dem Weltkrieg wieder zurück erhielt. 1971 entstand die Verbundgemeinde Ravenstein mit ihren sechs Ortsteilen, und der kleine Ortsteil Ballenberg brachte den Stadttitel mit.