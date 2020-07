Die 87 frisch gebackenen Abiturienten am EBG haben den Stress überstanden. Am Freitag hatten sie mit dem mündlichen Abitur die letzten Prüfungen. Foto: Andreas Hanel

Adelsheim. (ahn) Es ist geschafft: Am Freitag haben 87 Schüler am Eckenberg-Gymnasium (EBG) in Adelsheim ihr Abitur bestanden. Der Gesamtnotendurchschnitt des Jahrgangs liegt bei 2,3.

Spätestens um 17 Uhr war die (An)spannung verflogen, und die Freude und der Stolz auf das Erreichte machten sich bei den Abiturienten breit. Denn sie hatten gerade nicht nur ihr mündliches Abitur hinter sich gebracht, sondern auch ein turbulentes halbes Jahr: Die Corona-Pandemie brachte viele Ungewissheiten mit sich, von einer reibungslosen Vorbereitung konnte keine Rede sein.

Darauf ging auch Schulleiter Martin Klaiber in der Ansprache an seine Schützlinge ein: "Ein Abitur unter besonderen Bedingungen liegt hinter euch." Trotz dieser außergewöhnlichen Vorzeichen hätten die Abiturienten nichts geschenkt bekommen, wie Klaiber betonte, der in seinem ersten Jahr als neuer Schulleiter des EBG ebenfalls so manch coronabedingte Hürde meistern musste. "Die Prüfung war nicht einfacher", versicherte er seinen Abiturienten, und auch die Korrektur sei wie immer gewesen.

"Unter diesen Bedingungen habt ihr ein sehr gutes Gesamtergebnis erreicht", brachte der Schulleiter seine Freude über die Leistungen seiner Schüler zum Ausdruck, bevor er ihnen zum Gesamtnotendurchschnitt von 2,3 seine Glückwünsche aussprach. Mit einer 1,0 und 823 Punkten war Magdalena Hauck die Jahrgangsbeste.

Folgende 87 Schüler haben ihr Abitur bestanden: Stefanie Bauer (Adelsheim), Alexander Baumann (Adelsheim), Janine Baumgartner (Adelsheim), Marie Beichert (Rittersbach), Duncan Blake (Dallau), Siri Bornschein (Möckmühl), Rico Brand (Berlichingen), Jonas Britsch (Adelsheim), Marcel Damzog (Dallau), Johanna Daniel (Osterburken), Thorben Dautel (Leingarten), Jens Deuser (Berlichingen), Balthasar Ehrenfried (Götzingen), Chiara Elsishans (Schefflenz), Niklas Engel (Sennfeld), Sara Engels (Adelsheim), Alina Erb (Widdern), Sarah Ernst (Katzental), Johannes Euchler (Schillingstadt), Julia Fellhauer (Mosbach), Simon Flachsmann (Götzingen), Michael Förch (Adelsheim), Jonas Friedlein (Leibenstadt), Paul Galm (Großeicholzheim), Jana Gieser (Korb), Svenja Gramlich (Adelsheim), Zerin Gül (Möckmühl), Magdalena Hauck (Höpfingen), Julian Heffner (Götzingen), Franziska Heilig (Buchen), Paul Heizmann (Adelsheim), Max Hohenstein (Heilbronn), Nicole Homeier (Billigheim), Annick Jost (Mosbach), Anna Kautzmann (Sindolsheim), Tim Knörzer (Oberkessach), Sonja König (Seckach), Merle Korostenski (Züttlingen), Carsten Kraft (Merchingen), Bastian Leitz (Waldmühlbach), Moritz Lieber (Westernhausen), Manuel Madinsky (Adelsheim), Melissa Mägerle (Olnhausen), Sebastian Maier (Adelsheim), Nicole Maissenhälter (Waldmühlbach), Lisa Marekker (Billigheim), Luca Merkel (Mosbach), Hannah Mesa-Endlich (Neckarburken), Michelle Messer (Leibenstadt), Colin Möller (Sennfeld), Markus Müller (Oberwittstadt), Tobias Münch (Schlierstadt), Johannes Niemann (Adelsheim), Samira Nies (Oberkessach), Benjamin Olbrich (Adelsheim), Julia Oßwald (Adelsheim), Ellen Reger (Mosbach), Josephine Reichert (Billigheim), Lilian Reichert (Billigheim), Alina Remmler (Adelsheim), Luca Remmler (Rosenberg), Tobias Renner (Neudenau), Deborah Roser (Sennfeld), Dominik Ruck (Adelsheim), Leonie Ruzek (Eberstadt), Catrin Schäfer (Adelsheim), Lea Schander (Jagsthausen), Patricia Schmidt (Adelsheim), Luca Seuffert (Schefflenz), Sarah Speck (Aschhausen), Paul Stark (Widdern), Marc-Daniel Stoll (Seckach), Fiona Tinn (Reichertshausen), Julia Ullrich (Oberwittstadt-Schollhof), Michelle Voigt (Jagsthausen), Lisa Wagner (Eubigheim), Luisa Walter (Hettingen), Anna Weiß (Katzental), Evelyn Weiß (Roigheim), Daniel Winter (Roigheim), Lena Wirth (Billigheim), Daniela Wolpert (Schöntal), Philipp Zekl (Adelsheim), Marius Zetzmann (Hergenstadt), Gabriel Ziegler (Schefflenz), Ruben Ziegler (Schefflenz) und Christopher Zimmermann (Lohrbach).