Eberstadt/Bofsheim. (ahn) Seit Dienstag laufen zwischen Eberstadt und Bofsheim die Instandsetzungsarbeiten an der Landesstraße L582. Der Start war jedoch mit einigen Irritationen bezüglich der neuen Verkehrsführung über die Umleitungen verbunden. Dies betraf vor allem die Sperrungen in und um Bofsheim.

Einige Autofahrer meldeten sich am Dienstag währen der Feierabendzeit bei der RNZ - ihr einstimmiger Vorwurf: Die Zufahrt in die Ortschaft Bofsheim sei umständlich oder gar nicht möglich. Wir haben uns vor Ort selbst ein Bild gemacht.

Fakt ist: Aus Götzingen kommend ist kurz vor der Abzweigung nach Eberstadt Schluss, in die dahinter gelegene Ortschaft Bofsheim kommt man nicht hinein. Eine Straßenabsperrung mit einem Durchfahrtsverbotsschild markiert das Ende der Reise.

Auf der anderen Seite von Bofsheim bietet sich ein ähnliches Bild: Fährt man aus Richtung Osterburken in den Ort hinein, wird man ebenfalls bald durch ein Durchfahrtsverbotsschild gestoppt, das bei der Abzweigung nach Sindolsheim steht, worüber die Umleitung nach Götzingen führt.

Allerdings weist dort auch ein Schild darauf hin, dass die Durchfahrt bis zur Baustelle frei ist. Diese beginne erst ab dem Ortsschild Richtung Götzingen, wie Oberamtsrat Hans-Jürgen Pittner vom Buchener Dienstsitz des Baureferat Nord gegenüber der RNZ mitteilte. Bis dort sei für Anlieger die Durchfahrt frei.

Wer von Götzingen nach Bofsheim will, kann die Ortsverbindungsstraße zwar benutzen, allerdings eben nur bis zur erwähnten Sperre vor der Abzweigung nach Eberstadt. Darauf wird auch mit einem Durchfahrtsverbotsschild mit dem Zusatz "Frei bis zur Baustelle" rund 500 Meter nach dem Ortschild aus Götzingen heraus aufmerksam gemacht. Wer nach Bofsheim will, muss also ebenfalls den Weg über Sindolsheim bemühen.

Doch auch für Fahrzeugführer aus Buchen, die nach Eberstadt wollen, gebe es Missverständnisse, wie vor Ort zu hören war. Da gilt es zu beachten, dass die Arbeiten etwa 800 Meter über Eberstadt hinaus Richtung Buchen vollzogen werden, wie auch Oberamtsrat Hans-Jürgen Pittner bestätigt. Konkret bedeutet dies, dass von Buchen aus die Straße ab der Abzweigung nach Götzingen gesperrt ist.

Wer nach Osterburken will, muss über die B27-Umgehung Buchen bis Buchen-Süd, dann über die L519 Richtung Bödigheim, Seckach, Zimmern bis zum Abzweig der B292 am Tunnel Adelsheim Richtung Osterburken bzw. Autobahn A81. Für die andere Richtung gilt dies ebenso in umgekehrter Reihenfolge. Am Freitag, 5. Oktober, sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein.