Eberstadt. (tra) Die mindestens eine Million Jahre alte Tropfsteinhöhle verdankt ihre Entdeckung einem Zufall. Am 13. Dezember 1971, also heute vor 50 Jahren, öffnete sich bei Sprengungen im gemeindeeigenen Eberstadter Muschelkalksteinbruch an einer Wand ein circa ein Meter hoher und zwei Meter breiter Spalt – und eine wahre Zauberwelt der Natur war entdeckt ...

Die "Hochzeitstorte" in der Höhle. Fotos: Tanja Radan, Rüdiger Busch, RNZ-Archiv

Rudolf Häfner aus Eberstadt hat die Aufregung im Dorf damals miterlebt und war auch am späteren Ausbau der Höhle beteiligt. "Wir sind die Leiter hochgekrabbelt und haben mit Taschenlampen die Höhle erkundet", berichtet er. "Und dabei haben wir manchmal auch etwas Angst gehabt", gibt er offen zu. Allen war sofort klar, dass sie es hier mit einem Wunder der Natur zu tun haben. "Die Entdeckung war eine Sensation für Eberstadt", unterstreicht Rudolf Häfner.

Die Arbeiten in den Anfangsjahren - mit dem damalige Bürgermeister Wilhelm Eberle. Fotos: Tanja Radan, Rüdiger Busch, RNZ-Archiv

Durch Zeitungsberichte und Fernsehbeiträge wurde die Höhle innerhalb kürzester Zeit weithin bekannt. Das hatte leider auch seine Schattenseiten: "Nachts sind immer wieder Leute in die Höhle eingestiegen und haben Tropfsteine abgeschlagen", erinnert sich Rudolf Häfner. "Das ging so weit, dass eine Nachtwache eingesetzt werden musste." Später wurde die Tropfsteinhöhle sogar von der Bundeswehr mit Stacheldraht verschlossen.

"Bürgermeister Wilhelm Eberle hat sofort erkannt, wie vielversprechend die Höhle ist", sagt Rudolf Häfner. Bereits am 16. Dezember wurde in einer Sondersitzung des Eberstadter Gemeinderats der Ausbau der Tropfsteinhöhle beschlossen.

Die Einweihung der Schauhöhle 1973 (mit dem damaligen Bürgermeister Josef Frank). Foto: Tanja Radan, Rüdiger Busch, RNZ-Archiv

Die Gemeinde stemmte den Ausbau der Tropfsteinhöhle in Eigenregie – was natürlich großen Rückhalt der Einwohner voraussetzte. Und der war gegeben: 96 Helfer – darunter ein Einwohner aus Schlierstadt – leisteten beim Ausbau, der im Sommer 1972 begann, rund 7000 Arbeitsstunden. Der Stundenlohn lag bei vier Mark.

"Wir schotterten den Weg durch die Höhle, erweiterten den Durchgang und machten einen Durchbruch beim ,Vesuv’. Der war notwendig, da die Besucher ohne Klettern sonst nicht weitergekommen wären", erklärt Häfner. Nach der Sprengung konnte man dann bequem durch die gesamte Höhle gehen. Die Arbeit war schwer und anstrengend: "Wir sind mit unseren Schubkarren durch die Höhle gefahren, was wirklich schweißtreibend war", denkt Häfner zurück.

Die Helfer leisteten insgesamt rund 7000 Arbeitsstunden. Die Arbeit war anstrengend. Und wer hart arbeitet, der darf ruhig auch ein bisschen feiern. Fotos: Tanja Radan, Rüdiger Busch, RNZ-Archiv

Nachdem der Ausbau abgeschlossen war, haben die Eberstadter Frauen noch die Tropfsteine poliert, und der große Tag konnte kommen: Am 9. September 1973, rund zwei Jahre nach der Entdeckung, konnte die Tropfsteinhöhle zur Besichtigung freigegeben werden. Die Eröffnung war ein großer Festtag für das kleine Dorf. Der Besucherstrom war enorm. "An einigen Sonntagen nach der Eröffnung kamen jeweils über 4000 Besucher. Da waren Führungen gar nicht mehr möglich", erzählt Rudolf Häfner, der sich ebenfalls lange als Höhlenführer einbrachte. Daran erinnert er sich auch heute noch gerne. "Wenn ich eine Chorgruppe durch die Höhle führte, habe ich sie manchmal ein Lied singen lassen." Und gelegentlich nahm er als begeisterter Musiker auch selbst seine Trompete mit in die Höhle und genoss beim Spielen die besondere Akustik.

Rudolf Häfner aus Eberstadt ist einer der Männer, die vor 50 Jahren den Weg durch die Tropfsteinhöhle ausgebaut haben. Danach war er als Höhlenführer aktiv. Fotos: Tanja Radan, Rüdiger Busch, RNZ-Archiv

Bis heute haben über vier Millionen Menschen die Eberstadter Höhlenwelt besucht und auf sich wirken lassen. In den letzten Jahren wurde auch der Bereich rund um die Höhle aufgewertet: Im Jahr 2010 entstand ein modernes Besucherzentrum. Darin kann man sich multimedial über die Erdgeschichte und die Zeit des Muschelkalkmeeres informieren. Für Kinder gibt es eine Höhlenrutsche. In unmittelbarer Nähe der Höhle befinden sich zudem ein Kinderspielplatz und ein geologischer Lehrpfad.

Eine fotografische Reise durch fünf Jahrzehnte seit der Entdeckung. Fotos: Tanja Radan, Rüdiger Busch, RNZ-Archiv

Das Jubiläum "50 Jahre Entdeckung der Eberstadter Tropfsteinhöhle" feierte die Stadt Buchen vom 4. bis 7. August 2021 gemeinsam mit Besuchern und Einheimischen. Das Team der Höhlenführer und Ehrenamtlichen stellte ein abwechslungsreiches Programm zusammen, das den Gästen viel Freude machte. Und auch 2021 sind die Menschen von der "Unterwelt" fasziniert. Wie könnte man auch anders empfinden, wenn man vor den uralten Tropfsteinen steht?