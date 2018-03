Verdiente Mitglieder des DRK wurden in der Jahreshauptversammlung in Hardheim geehrt. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (hs/adb) Eine Bilanz, die eindrucksvoller und aussagekräftiger nicht sein könnte, zog der DRK-Ortsverein Hardheim am Freitag in seiner Jahreshauptversammlung im Vereinsheim.

Vorsitzender Joachim Sieber leitete nach der Begrüßung rasch zu den Berichten der einzelnen Sparten über. Er selbst trug den Bericht der Bereitschaftsleitung vor, deren Leitung er von Tim Stolzenberger übernommen hatte. Sieber gab einen Überblick über die personelle Zusammensetzung der aktiven Mannschaft und verschiedener Einsätze des abgelaufenen Vereinsjahrs. Die Arbeit der 34 aktiven Mitglieder werde von 15 Helfern einer besonderen Gruppe bei speziellen Einsätzen unterstützt. Exakt 6026 Stunden waren die Rotkreuzler 2017 für die eigene Fort- und Weiterbildung, bei zwei Blutspendeaktionen, bei Sanitätseinsätzen, in der Sozial- und Jugendarbeit und als Aufsicht auf dem Wertstoffhof für die Allgemeinheit im Einsatz. Mit 17 Sanitätseinsätzen und sieben Hilfeleistungen sowie 17 Dienstabenden wurde annähernd das Niveau der Vorjahre erreicht. Erfreulich war, dass die Anzahl der freiwilligen Blutspenden 2017 mit 539 Konserven gegenüber dem Vorjahr mit 487 gestiegen ist.

Hintergrund > Neuwahlen: Das Amt des Vorsitzenden bekleidet Joachim Sieber; Klaus Farrenkopf wurde als Stellvertreter bestätigt. Weiterhin gehören Schatzmeisterin Rita Sieber, Schriftführerin Helmtrud Englert, Bereitschaftsleiterin Vera Stolzenberger (Stellvertreter Wendelin Gärtner), Zeugwart Daniel Trabold (Stellvertreter Stefan Senner) sowie die Beisitzer Jochen Eisenhauer-Pfeiffer und Ben Schibor, [+] Lesen Sie mehr > Neuwahlen: Das Amt des Vorsitzenden bekleidet Joachim Sieber; Klaus Farrenkopf wurde als Stellvertreter bestätigt. Weiterhin gehören Schatzmeisterin Rita Sieber, Schriftführerin Helmtrud Englert, Bereitschaftsleiterin Vera Stolzenberger (Stellvertreter Wendelin Gärtner), Zeugwart Daniel Trabold (Stellvertreter Stefan Senner) sowie die Beisitzer Jochen Eisenhauer-Pfeiffer und Ben Schibor, DRK-Leiterin Hannelore Gärtner (Stellvertreterin Lisa Senner) und Sozialleiterin Yvonne Wolfmüller dem Vorstand an. > Ehrungen galten Vera Stolzenberger (15 Dienstjahre), Christa Nuß (30 Dienstjahre), Jürgen Fürst (35 Dienstjahre), Gerald Löhr, Gabi Müller und Norbert Stolzenberger (jeweils 40 Dienstjahre). > Mit der silbernen Verdienstmedaille des DRK-Kreisverbands Buchen wurden Joachim Sieber und Klaus Farrenkopf geehrt. Nachdem Joachim Sieber 1981 in das Jugendrotkreuz eintrat, war er von 1990 bis 1993 stellvertretender Zeugwart, von 2002 bis 2004 stellvertretender Bereitschaftsleiter und von 2004 bis 2008 Bereitschaftsleiter. Seit März 2014 bekleidet er mit viel Umsicht das Amt des Vorsitzenden. Ferner wirkte er bei neun Hilfsgütertransporten nach Gomel in Weißrussland, der DDR-Übersiedlerbetreuung und der Bewältigung der Königheimer Fronleichnamsflut 1984 mit. Klaus Farrenkopf trat 1974 dem Ortsverein bei, den er zwischen 1990 und 1996 als Vorsitzender leitete. Fortan war er bis 2002 als Schriftführer aktiv, ehe er bis 2014 erneut als Vorsitzender wirkte; seitdem unterstützt er Joachim Sieber als Stellvertreter. Neben seinem Engagement in der Weißrussland-Hilfe und seiner Tätigkeit als Kreisvorstandsmitglied vollendete er die Außengestaltung des Vereinsheims an der Querspange; auch trägt der Wertstoffhof des DRK Klaus Farrenkopfs Handschrift. hs/adb

Über die siebenköpfige "Helfer vor Ort"-Gruppe, zu der auch eine Frau gehört, berichtete Tim Stolzenberger. Sie rückte zu 31 Einsätzen und zwei Übungen aus, darunter einmal als Einsatzleitstelle; die Hilfeleistung bei häuslichen Notfällen machte 58 Prozent aus. 16 Prozent der Einsätze erwiesen sich aufgrund von Fehlalarmen durch Brandmelder oder Mutwillige als unnötig. Die durchschnittliche Einsatzdauer lag bei einer Stunde; der längste Einsatz zog sich über zwei Stunden hin.

Schriftführerin Helmtrud Englert blickte vor allem auf die DRK-Fastnacht nach dem Hardheimer Umzug zusammen mit den Freunden von DRK und "Guggis" aus Sasbach zurück. Auch erinnerte sie an das Seminar zum Thema Steuerrecht, den Jahresausflug nach Heilbronn und Schwäbisch Hall sowie das Wochenendseminar des Vorstands. Zudem fanden neun Vorstandssitzungen, eine Klausurtagung, vier Altkleidersammlungen, zwei Verpflegungseinsätze sowie zwei Blutspendeaktionen statt.

Über gesunde Finanzen berichtete Schatzmeisterin Rita Sieber: "Wir haben zeitnah und vollständig unsere satzungsgemäßen Aufgaben wirtschaftlich sinnvoll und notwendig erfüllt", betonte sie. Hans-Joachim Laub, der zusammen mit Beate Schüssler die Kasse prüfte, bescheinigte vorbildliche und einwandfreie Führung der Kassengeschäfte.

Den Bericht des Jugendrotkreuzes präsentierte Vera Stolzenberger. Als positiv bezeichnete sie den Verlauf der wöchentlichen Gruppenstunden, die den Kindern nicht nur Erste Hilfe, sondern auch soziale Werte vermitteln würden. Verantwortlich zeichnen neben ihr Lisa Senner, Ayleen Adelmann, Lars Fleckenstein, Bodo Franck, Daniel Trabold und Max Götz. Auch wurde die Bereitschaft bei Blutspendeaktionen und Kleidersammlungen unterstützt. Einen besonderen Höhepunkt stellte das JRK-Zeltlager auf Kreisverbandsebene dar.

Über den Materialbestand mit über 13.000 Einzelartikeln, den Fuhrpark, die Fahrleistungen der einzelnen Fahrzeuge sowie Neuanschaffungen informierte Zeugwart Daniel Trabold.

Sozialleiterin Yvonne Wolfmüller beleuchtete die Angebote der einzelnen Gruppen in Hardheim und die Aktivitäten der Wassergymnastikgruppen im Höpfinger Familienbad mit 86 Personen in sechs Gruppen mit den Übungsleitern Edgar Busch, Anita Schmid, Margarete Sokol und Jörg Heuduck, vier Kurse in "Yoga" mit Carola Hess und Elisabeth Merkert, mit ihrer eigenen Gruppe "Gedächtnistraining" sowie zwei "Sturzprophylaxe"-Kurse mit Vera Stelzl. Ebenso informierte sie über die 24 Mitglieder umfassende Tanzgruppe mit Übungsleiterin Irmtraud Bisschop und dem von 15 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen betreuten "offenen Kontakttreff" im DRK-Vereinsheim, an dem im Schnitt 20 bis 25 Personen teilnehmen.

Für die Seniorengymnastik mit zwei Gruppen und 43 Teilnehmern sowie das Kursangebot in "Drums alive" verlas Beate Schüssler den Tätigkeitsbericht für die Übungsleiterin Kornelia Reichert. Auch hier wurde ein umfangreiches Jahresprogramm absolviert, das einen wesentlichen Beitrag für die Gesunderhaltung und das soziale Zusammenleben in der Gemeinde leistete.

In der Aussprache erinnerte Joachim Sieber an Baumaßnahmen an der Halle 2, neue Verträge, die Umstrukturierung des EDV-Systems und 15 neue Mitglieder.

Bürgermeister Volker Rohm würdigte die Unterstützung vieler Einsätze und Veranstaltungen des DRK "weit über das normale Engagement hinaus". Es folgten die Neuwahlen und Ehrungen. Weiteres Lob kam von Kreisbereitschaftsleiter Dominic Burger, Kreisgeschäftsführer Joachim Herrmann und Ortsvorsteher Dieter Elbert. Joachim Herrmann freute sich besonders über die "Helfer vor Ort"-Gruppe, die schnelle Hilfe in Notsituationen gewährleistet. Seitens der befreundeten örtlichen Rettungsaktionen dankten DLRG-Vorsitzender Daniel Emmenecker und Abteilungskommandant Hermann Schwinn (Freiwillige Feuerwehr) für die "freundschaftliche Zusammenarbeit". Im Anschluss bat Joachim Sieber der DLRG wegen Platznot Unterstellmöglichkeiten auf dem DRK-Areal an.