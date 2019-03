Verdiente Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Hardheim wurden in der Jahreshauptversammlung geehrt. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb) Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Hardheim, die am Samstag im Feuerwehrgerätehaus stattfand.

Die Begrüßung übernahm Vorsitzender Daniel Emmenecker, ehe er zu den Berichten der einzelnen Sparten überleitete. Zunächst resümierte Daniel Kaufmann (Technischer Leiter Ausbildung) über die Technische Leitung. Durch beruflich und familiär bedingte Abgänge langjähriger Betreuer sei die Suche nach Betreuern keine leichte gewesen, wobei man dennoch Woche für Woche trainieren konnte.

"Besonders freuen wir uns über zwei neue Hilfsbetreuer", hob Kaufmann hervor und verwies auf elf Betreuer, die an 34 Übungsabenden etwa 1120 ehrenamtliche Stunden verrichteten; im Schnitt besuchten 72 Kinder und Jugendliche das Training. Ebenso erinnerte er an 53 abgenommene Schwimm- und Rettungsschwimmabzeichen inklusive 14 "Seepferdchen" - und auch in der auf zwei Jahre angestiegenen Warteliste für das Anfängerschwimmen spiegele sich der Beliebtheitsgrad des Trainings wider.

Ein zweischneidiges Schwert sei der Bademeisterdienst im Höpfinger Familienbad: "Zwar leisteten wir mit 13 Badeaufsehern 300 Arbeitsstunden, aber dieses Pensum verteilt sich auf immer weniger Leute", erklärte Kaufmann. Sein Dank galt den Ausbildern und Lehrscheininhabern, Stellvertreter Michael Reichert sowie den Busfahrern Ernst Reichert und Helena Kaufmann.

An 16 Arbeitseinsätze, von denen sieben dem Ausräumen der Vereinsräume in der Alten Realschule galten, erinnerte Gerätewart Michael Reichert. Auch gab er bekannt, dass analog zu den Vorjahren auch heuer zahlreiche Gegenstände aus dem Besitz der DLRG-Ortsgruppe entliehen wurden - besonders gefragt waren Stehtische und Pavillonzelte.

Eine wesentliche Säule des Vereins ist die Jugendarbeit, über die Jugendleiter-Stellvertreter Nils Eisenhauer Auskunft erteilte. Nachdem er unter anderem auf den Crêpes-Stand an Weihnachtsmarkt und Sommerfest, das Minizeltlager in Bretzingen, das Kürbisschnitzen zu Halloween und das Schlafanzugschwimmen sowie den Besuch des auf dem Schlauchboot angereisten Nikolauses einging, bezeichnete er die unter dem Motto "Asterix und Obelix" stehende DLRG-Ferienfreizeit als "absoluten Höhepunkt, der 57 Kindern und allen Betreuern eine erlebnis- und abwechslungsreiche Zeit schenkte". Im Ganzen, so Eisenhauer, könne man einen "konstant guten Zuspruch" verbuchen und absolvierte über 2200 ehrenamtliche Stunden.

Mit einer Zusammenfassung des Vereinsjahres 2018 beschloss Vorsitzender Daniel Emmenecker die Ausführungen. "Die DLRG steht auf festen Beinen und sicherem Boden", betonte er. Als unbefriedigend könne jedoch die Raumsituation angesehen werden: Wegen Schimmelbefalls mussten die Räumlichkeiten in der Alten Realschule verlassen werden; was eine Verlagerung des Inventars in Marstall, DLRG-Garage und DRK-Vereinsareal erforderte.

"Die Sanierungsarbeiten sind vor Kurzem angelaufen", erklärte Emmenecker. So stehe die mit viel Eigeninitiative, Kraft und Geld verbundene Sanierung des Raumes ebenso im Jahreskalender wie die Feier zum 60-jährigen Bestehen des Ortsvereins am 7. September.

Der Dank des Vorsitzenden galt neben "seinem" Team auch Ehrenvorsitzendem Horst Bernhard, der die DLRG-Jugendarbeit mit beträchtlichen Spenden unterstützt, sowie dem Förderverein, der Gemeindeverwaltung und dem DRK-Ortsverein für die gute Zusammenarbeit. "Gerade die Hilfestellung des Roten Kreuzes, in dessen Räumen die DLRG derzeit wirkt, ist keinesfalls selbstverständlich", hielt er fest.

Nachdem Geschäftsführerin Saskia Emmenecker in Vertretung für Helena Kaufmann den Kassenbericht vortrug und Julia Göth, die mit Natalie Ederer die Finanzen überprüft hatte, eine saubere Buchführung attestierte, führte Norbert Streckert als stellvertretender Bezirksvorsitzender des DLRG-Bezirks Frankenland durch die mit dem Dank an das Geleistete einhergehende Entlastung. Schließlich fanden Ehrungen und Neuwahlen (siehe Infokasten) statt, ehe DRK-Vorsitzender Joachim Sieber und Feuerwehr-Gesamtkommandant Michael Seyfried die tiefe Verbundenheit der örtlichen Hilfsorganisationen lobten.