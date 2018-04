Die neue Penny-Filiale in der Hettinger Straße wurde am Dienstag eröffnet. ​Foto: Tanja Radan

Buchen. (tra) In Buchen gibt es nun wieder einen "Penny". Das neue Gebäude in der Hettinger Straße wurde am Dienstag eröffnet. Viele Kunden kamen, um einzukaufen und sich über das Angebot zu informieren. Die Filiale ist von Montag bis Samstag jeweils von 7.30 bis 21 Uhr geöffnet.

Nachdem die alte "Penny"-Filiale zu klein geworden war, wurde sie im Juli abgerissen. Die neue Filiale wurde am gleichen Standort erbaut.