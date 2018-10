Anne Grießer vor dem Haus in der Walldürner Hauptstraße, in dem vor rund 400 Jahren Zacharias Juncker lebte. Die Familie des Bildhauers spielt eine Hauptrolle in ihrem neuen Roman, der im Frühjahr erscheint. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Walldürn. "Es war eine Zeit, in der der Aberglaube mindestens so mächtig war wie der Glaube", berichtet Anne Grießer, "und wenn damals ein Unheil geschah, hat man sofort an schwarze Magie gedacht." Wer der Schriftstellerin zuhört, vor dessen Augen öffnet sich eine Welt, in der Not und Leid, Kriege und Hungersnöte, Hexenverbrennung und die Pest grausamer Alltag waren. Vor dieser Kulisse spielt der neue historische Roman von Anne Grießer, der im März im Silberburg-Verlag (Tübingen) erscheint: "Der Fluch des Blutaltars". Anders als es der Titel vermuten lässt, handelt es sich bei ihrem zweiten Walldürn-Roman nicht um eine Fortsetzung von "Das Heilige Blut", sondern um eine eigenständige Geschichte, die rund 200 Jahre später spielt, zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs.

Die aus Walldürn stammende Anne Grießer (Jahrgang 1967), hat sich dafür eine dramatische Zeit ausgesucht: "Es gab viel Leid und Elend, zugleich war es aber auch eine wichtige Zeit für die Wallfahrt", erklärt die heute in Freiburg lebende Autorin. Der damalige Stadtpfarrer Magister Hoffius habe die Wallfahrt neu belebt und den Blutaltar bei der Bildhauerfamilie Juncker in Auftrag gegeben. Und da sind wir schon bei den Hauptfiguren. Die Junckers waren eine fränkischen Künstlerfamilie, die Mitte des 16. Jahrhunderts bis Ende des 17. Jahrhunderts markante Spuren hinterließ. Ihre Ursprünge liegen in Walldürn. In dem Roman geht es um Zacharias Juncker den Älteren, der den Altar ab 1620 in der damaligen Wallfahrtskirche Walldürn erschuf. Im Mittelpunkt des Romans steht aber Zacharias Junckers blinder Sohn Philipp.

Hintergrund Hintergrund Während er sein Hauptwerk, den Blutalter, anfertigte, lebte Zacharias Juncker der Ältere (1578-1665) mit seiner Familie in der Hauptstraße 21 in Walldürn. Achim Ullrich möchte dem berühmten Bildhauer ein kulturelles Andenken in dessen ehemaligem Wohnhaus schaffen und einen medialen Ausstellungsraum einrichten, der von der Öffentlichkeit besichtigt werden [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Während er sein Hauptwerk, den Blutalter, anfertigte, lebte Zacharias Juncker der Ältere (1578-1665) mit seiner Familie in der Hauptstraße 21 in Walldürn. Achim Ullrich möchte dem berühmten Bildhauer ein kulturelles Andenken in dessen ehemaligem Wohnhaus schaffen und einen medialen Ausstellungsraum einrichten, der von der Öffentlichkeit besichtigt werden kann. Das Projekt "Die zweite Heimkehr des Zacharias Juncker" wird vom Leader-Förderprogramm bezuschusst. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Wie "Das Heilige Blut" basiert auch ihr neuer Roman auf historischen Fakten. "Es ist viel Wahres dabei, doch die eigentliche Geschichte ist meiner Phantasie entsprungen", unterstreicht Anne Grießer. Inspiriert wurde die Schriftstellerin von den Walldürner Buchhändlern Gaby Eder-Herold und Achim Ullrich, die ihr die dramatische Familiengeschichte der Junckers näherbrachten (siehe "Hintergrund"). Im Frühjahr 2017 begann sie dann mit umfangreichen Recherchen in Walldürn und Miltenberg. "Es war ungemein spannend", berichtet die Schriftstellerin, die sich tief durch alte Akten von Hexenprozessen wühlte.

Über Zacharias Junckers blinden Sohn Philipp ist jedoch kaum etwas bekannt - umso mehr kam es auf die Phantasie der Autorin an. Hier war es hilfreich, dass Anne Grießer seit ihrer Arbeit für ein Dunkelrestaurant in Freiburg viel Kontakt zu blinden und sehbehinderten Menschen hat.

Hängt Philipps Erblindung in ihrem Roman möglicherweise mit dem titelgebenden "Fluch des Blutaltars" zusammen? Anne Grießer lächelt: "Ich möchte nicht zu viel verraten." Nur so viel: Es geht um Aberglaube, um Unglücke beim Bau des Altars und im weiteren Umfeld.

Fünf Monate müssen sich die Leser noch gedulden, dann erfahren sie die ganze Geschichte. Anne Grießer ist natürlich gespannt, ob ihr neuer Roman beim Publikum genauso gut ankommt, wie "Das Heilige Blut". Mit diesem 2014 im Sutton-Verlag erschienen Roman hat sie der Walldürner Wallfahrt ein literarisches Denkmal gesetzt. Die Saat dazu hatte übrigens ein prominenter Walldürner gelegt: Prof. Dr. Peter Assion (†), bei dem sie von 1991 bis 1993 in Freiburg Volkskunde studierte.

Ihre historischen Romane sind aber nur eine Facette der vielseitigen Schriftstellerin: Immer wieder veröffentlicht sie Kurzgeschichten und veranstaltet außergewöhnliche Krimi-Events wie etwa Krimi-Wanderungen im Schwarzwald. Und sie hat auch kein Problem damit, in eine Welt einzutauchen, die andere abschätzig als "Groschenromane" oder "Schundliteratur" bezeichnen: In den letzten Monaten hat sie vier Jerry-Cotton-Romane veröffentlicht. "Es hat mich gereizt, einmal etwas ganz anderes auszuprobieren", verrät Anne Grießer. Damit befindet sie sich in illustrer Gesellschaft, denn namhafte Autoren schreiben regelmäßig für diese im deutschsprachigen Raum kommerziell erfolgreichste Serie von Kriminalromanen. Die Heftromane erscheinen bereits seit 1956.

Die Ideen gehen Anne Grießer nicht aus, und auch die engen Bande zu ihrer Heimatstadt wird sie weiter pflegen, auch wenn ihre nächsten beiden geplanten Romane keinen Walldürn-Bezug besitzen. Die Wallfahrtsstadt lässt sie aber nicht los, wie die sympathische Schriftstellerin am Ende des Interviewtermins verrät: Ganz aktuell beschäftigt sie sich nämlich mit einem heimatkundlichen Buchprojekt, das ebenfalls um ihre Heimatstadt kreist. Mehr darf an dieser Stelle aber noch nicht verraten werden ...

FiInfo: Am 9. November ab 19.30 Uhr liest Anne Grießer in der Galerie "Fürwahr" in Walldürn.