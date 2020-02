Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Nun ist es soweit: Die Welle der Corona-Infektionen hat auch Baden-Württemberg erreicht. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist indes gut gerüstet, wie eine Nachfrage beim Landratsamt und im Hardheimer Krankenhaus ergeben hat. Welche Maßnahmen genau getroffen wurden, was zu beachten ist und wo man sich informieren kann, teilte das Landratsamt auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mit:

Schon seit vielen Wochen bereitet sich das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises auf mögliche Fälle des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 vor. Basierend auf ihrer langjährigen Erfahrung mit Infektionskrankheiten begleiten die ärztlichen Mitarbeiter derzeit vor allem die notwendigen Maßnahmen zur Verdachtsabklärung. Dabei ist es wichtig, bei jedem Verdachtsfall zu prüfen, ob dieser die Falldefinition für eine solche Überprüfung erfüllt.

Konkret gelten Personen als begründete Verdachtsfälle, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben (Auflistung der Risikogebiete unter www.rki.de) oder Personen, die Kontakt mit einer an SARS-CoV-2 erkrankten Person hatten und innerhalb von 14 Tagen Symptome wie Fieber oder Atemwegsprobleme entwickeln. Diese Personen sollen telefonisch den jeweiligen Hausarzt kontaktieren, der in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt über weitere Schritte entscheidet. Bürger können sich zudem auf der Webseite des Robert Koch-Instituts informieren unter www.rki.de. Dort gibt es eine umfassende Liste mit Fragen und Antworten. Zudem hat das Landesgesundheitsamt im Regierungspräsidium Stuttgart eine Hotline eingerichtet. Informationen hält auch das Landratsamt auf seiner Webseite bereit.

Derzeit liegen dem Gesundheitsamt keine Meldungen über Verdachtsfälle im Kreis vor, und entsprechend gibt es auch keinen Fall einer Erkrankung. Unabhängig davon trifft das Landratsamt in vielen Abteilungen Vorbereitungen für mögliche weitergehende Schritte. Festgelegt ist diese Vorgehensweise in einem Pandemieplan. Die Zusammenarbeit der Abteilungen dient aktuell in erster Linie dem schnellen Austausch von Informationen, um bei einer möglichen großen Anzahl an Verdachtsfällen innerhalb kurzer Zeit reagieren zu können.

Auch die Neckar-Odenwald-Kliniken sind gut auf mögliche Fälle des Coronavirus vorbereitet. So existiert für die Kliniken eine detaillierte und eingeübte Pandemieplanung. Kernbestandteil ist eine jederzeit einsatzbereite Isolierstation am Standort Buchen. Ebenso könnte am Standort Mosbach eine solche Station eingerichtet werden. Das Personal der Kliniken wird regelmäßig mit Informationen des Robert-Koch-Instituts versorgt und entsprechend bezüglich des Vorgehens bei möglichen Verdachtsfällen sensibilisiert. Die Kliniken weisen ebenfalls darauf hin, dass bei Personen, die unter die Falldefinition fallen, das telefonische Melden beim Hausarzt und nicht der Gang in die Zentrale Notaufnahme der Kliniken der richtige Weg ist.

Ebenfalls gut vorbereitet ist man am Hardheimer Krankenhaus: "Wir haben eine grundsätzliche Pandemieplanung, die auch in diesem Falle greifen würde. Schutzausrüstung für das Personal ist vorrätig, Schnelltestmöglichkeiten sind ebenfalls vorhanden, eine Abstimmung mit dem zuständigen Labor ist erfolgt.

Anfragen von ängstlichen Bürgern in der internistischen Praxis gab es bereits, allerdings hat sich bislang kein Verdachtsfall ergeben. Sollte dies der Fall sein, würde unmittelbar eine Weiterleitung an das zuständige Gesundheitsamt erfolgen."

Und weiter teilte das Hardheimer Krankenhaus mit: "Derzeit kursieren aber auch grippale Infekte oder die Influenza, zu denen für den Laien eine Abgrenzung zum Coronavirus schwierig ist. Bürger, die Sorge haben, dass sie sich infiziert haben könnten, sollten nach Möglichkeit den Kontakt in die Praxen oder zu anderen Bereichen mit größeren Menschenansammlungen vermeiden, sondern zunächst telefonisch Kontakt zu ihrem behandelnden Arzt oder zur landesweiten Hotline aufnehmen."

Auch in der heimischen Wirtschaft macht man sich zwangsläufig Gedanken zum Thema "Corona-Virus" – vor allem bei den Firmen, die viele Auslandskontakte pflegen. Ein möglicher Weg, auf dem das Virus zu uns gelangen kann, stellen diejenigen dar, die beruflich Auslandsreisen unternehmen müssen. Doch aus dem "müssen" wird angesichts der Ansteckungsgefahr eher ein "nicht dürfen", wie etwa beim Unternehmen Weiss aus Buchen, das auf Alternativen zum Reisen baut.

Auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung teilte der Automationsexperte mit: "Da uns die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter am Herzen liegt, haben wir seitens Weiss schon frühzeitig Reisen von und nach Asien eingeschränkt und geplante Reisen auch schon storniert. Gleiches gilt nun für die Region Nord-Italien. Sollte sich das Virus in weitere Regionen ausbreiten, so gelten diese Vorkehrungen auch für diese weiteren Regionen. Im Allgemeinen gilt, dass wir in der nächsten Zeit möglichst auf alle Reisen ins Ausland verzichten. Wir nutzen, sofern möglich, digitale Möglichkeiten, wie z. B. Videokonferenzen."

Auch bei größeren Veranstaltungen hat das Unternehmen Vorkehrungen getroffen: "Sofern wir Fachmessen, Kongresse oder Veranstaltungen mit vielen Personen besuchen, achten wir hier besonders auf Hygiene. Die Teilnahme von Weiss als Aussteller auf einer Fachmesse erfolgt nur, wenn diese nicht in einer betroffenen Region stattfinden wird."

Ähnlich sieht es bei der Firma AZO in Osterburken aus, die mitteilt: "Die Firma AZO hat natürlich Vorkehrungen getroffen und kümmert sich um die Anliegen der Mitarbeiter. Die Gesundheit der Mitarbeiter liegt AZO sehr am Herzen Auch im Zusammenhang mit der bekannten Influenza sollte generell jeder Mitarbeiter auf eine gute Handhygiene und auf Husten- und Nies-Etikette achten."

Außerdem seien Reisen nach China seit geraumer Zeit ausgesetzt. Geplante Montageeinsätze in Ländern mit erklärten Risikogebieten – in denen sich der Aufenthaltsort jedoch außerhalb der Risikogebiete befinde – würden im Einzelfall geprüft.

Info: Landesweite Hotline: 0711/ 90493555. Internet: www.rki.de.