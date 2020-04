Nach dem Benefizkonzert in Hainstadt (Foto) sollte eigentlich am 28. März ein weiteres Konzert mit „Primesession“ zugunsten der evangelischen Kindertagesstätte „Guter Hirte“ stattfinden. Dies wurde aufgrund der aktuellen Entwicklungen abgesagt. Foto: Andreas Hanel

Das Klingefest im Kinder- und Jugenddorf, in jedem Jahr ein Höhepunkt der geselligen Aktivitäten in der Region, muss wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr abgesagt werden. Es gibt auch keinen Nachholtermin in diesem Jahr. Fotos: Liane Merkle

Seckach/Klinge. (lm) Bis weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt und anerkannt präsentiert sich das Kinder- und Jugenddorf Klinge in der Gemeinde Seckach seit seiner Gründung durch Pfarrer Heinrich Magnani am 13. Februar 1951 bis zum heutigen Tag als Vorzeigeobjekt in Sachen Heimstatt für Bewohner und Angestellte, eben ganz gemäß dem Klinge-Motto als "ein Ort zum Leben, ein Ort der Begegnung".

Wie beliebt diese Einrichtung mit seinem weithin geschätzten Spielgelände ist, das zeigt sich auch durch die rege Nutzung durch die Bevölkerung. Nicht nur die Seckacher, auch viele Auswärtige nutzen das Spielgelände regelmäßig.

Eine noch größere Resonanz von regionalen und überregionalen Besuchern verzeichnet aber in jedem Jahr das Klingefest. Da gibt es wahre Völkerwanderungen, wenn der Budenrummel in schöner Regelmäßigkeit normalerweise am dritten Wochenende im Juni zum Besuch in das Kinder- und Jugenddorf einlädt.

Aber auch für das Kinder- und Jugenddorf ist dieses Jahr kein normales – kein Jahr, wie man es gewohnt ist. Über jeglicher Form der festlichen Zusammenkunft hängt momentan der Bannstrahl der Corona-Pandemie. Deren Auswirkungen treffen auch das Klingefest mit ganzer Härte.

Man habe sich daher aus Gründen der Vernunft frühzeitig dazu entschlossen, das Klingefest abzusagen. Es gebe auch keinen Ersatztermin im Herbst, teilen Vorstand Dr. Christoph Klotz, der pädagogische Leiter Georg Parstorfer und Verwaltungsleiter Dieter Duda mit. Aufgrund der Planungsunsicherheit und den nötigen umfangreichen Vorbereitungen zur Durchführung des Klingefestes sei das unrealistisch.

Ebenfalls gestrichen werden musste damit auch der alljährliche Festakt mit den Mitarbeiterehrungen.

Man hofft jetzt zusammen mit den zahlreichen Kindern und Jugendlichen auf ein fröhliches Wiedersehen im kommenden Jahr.

Update: 29. April 2020, 17.30 Uhr

Götzingen/Rinschheim. (jm) Das beliebte "Help"-Festival, das jedes Jahr die Besucher in Scharen anzieht, kann dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das Festival hätte am 22. und 23. Mai stattfinden sollen.

Für das "Help! Sommermärchen-Team" ist das bedauerlich, da Konzept und Vorbereitung schon sehr weit fortgeschritten waren. Einzig positiver Aspekt ist dabei, dass alle an der Projektierung Beteiligten bei der Stange bleiben wollen und für das "Help!"-Festival 2021 bereitstehen.

Für die bisherige Mitarbeit und weitere Unterstützung sagt das "Help! Sommermärchen-Team" daher allen Bands und Mitorganisatoren, der Ortschaftsverwaltung und dem FSC Rinschheim sowie allen Helfern herzlichen Dank. Und zu guter Letzt hegt man natürlich die Hoffnung, dass sich bald alles zum Besseren wendet und dann wenigstens das für November 2020 projektierte "Caribic"-Revival stattfinden kann.

Mit dem Festival-Erlös sollte unter anderem das Selbsthilfe-Netzwerk des Neckar-Odenwald-Kreises, in dem 51 im Landkreis agierende Selbsthilfegruppen – von Adipositas-Hilfe bis Trauer-Hilfe – engagiert sind, unterstütz werden.

Da die für zahlreiche Mitbürger so wichtige Arbeit dieser Einrichtung durch die Corona-Pandemie vor besondere Herausforderungen gestellt wird – denn die gewohnten Treffs können nicht stattfinden – will man die geweckten Erwartungen keinesfalls enttäuschen.

Daher hat sich das "Sommermärchen-Team" entschieden, trotz der Verschiebung des Festivals dem Selbsthilfe-Netzwerk 6000 Euro aus dem dank der Mitgliederbeiträge und eingegangener Spenden glücklicherweise vorhandenen Fundus zu übergeben. Der Verein versteht das als schnelle Hilfe zur Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, in der schnelle Unterstützung nötig ist.

Ganz den "Corona-Zwängen" angepasst, trafen sich in freier Natur am Rinschheimer Ortseingang bei der Werbetafel für die abgesagte Veranstaltung die "Help"-Vereinsvorsitzenden mit Sigrun Ruck vom Selbsthilfenetzwerk zur Spendenübergabe. Ruck erläutert kurz Aufgaben und Arbeitsweise der noch jungen Institution, die unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark!" möglichst vielen in unterschiedlichen Bereichen hilfsbedürftigen Mitbürgern über Selbsthilfeangebote Unterstützung zur Verbesserung ihrer Lebenssituation vermitteln möchte. Gerade in der momentan so angespannten Situation sei dieses Bemühen allerdings mit besonderen Herausforderungen verbunden, und da sei diese finanzielle Unterstützung besonders willkommen und sehr hilfreich.

Sigrun Ruck zeigte sich sehr erfreut über diese Hilfe und die damit verbundene Anerkennung des Engagements des Netzwerkes und zollte dem "Sommermärchen-Team" herzlichen Dank für die Spende.

Absagen in Mudau.

> Alle Abteilungswehren der Gemeinde: alle anstehenden Termine wie Jahreshauptversammlungen und Übungen sowie Früh- oder Spätschoppen.

> TSV Mudau: die für den 28. März vorgesehenen Jahreshauptversammlungen des TSV und des TSV-Fördervereins. Außerdem bleibt das Sportheim bis auf Weiteres geschlossen.

> Gesangverein "Frohsinn 1842" Mudau: Probenarbeit und Auftritte.

> Heimat- und Verkehrsverein Mudau: der Ausflug nach Mainz am 29. März.

> KaGeMuWa: die für den 3. April geplante Mitgliederversammlung.

> Förderverein "Mudemer Wassersucher": die für den 3. April geplante Mitgliederversammlung.

> Kolping Mudau: die Vorstandssitzung am 1. April, die Jungkolping-Theaterwerkstatt.

> Landfrauenverein Mudau: Tagesfahrt am 2. April.

> MC Mudau: die für den 28. März vorgesehene Jahreshauptversammlung.

> Schützenverein Mudau: das Vereinsvergleichsschießen und die Jahreshauptversammlung.

> Theatergruppe "Knopfecke" Donebach: die beiden Theateraufführungen am 28. und 29. März.

> TV Reisenbach: die Jahreshauptversammlung.

> TSG Reisenbach/Mudau: die für Freitag, 3. April, geplante Mitgliederversammlung.

> Jagdgenossenschaft Reisenbach: die Generalversammlung am 27. März.

> Jagdgenossenschaft Scheidental: die für Freitag, 3. April, vorgesehene Jahreshauptversammlung.

> Schützenverein Schloßau: die Generalversammlung und das Ostereier-Schießen am Palmsonntag, 5. April.

> Kolping Steinbach: die Jahreshauptversammlung und der Termin am Samstag, 4. April, der Theaterwerkstatt Mudau.

Info: Nachholtermine werden die Vereine rechtzeitig bekanntgeben.

Absagen in Adelsheim:

> Die für Mittwoch geplante Vortragsveranstaltung des VdK-Ortsverbandes Adelsheim/Sennfeld zum Thema Darmkrebs wird verschoben.

> Die für Sonntag, 22. März, angesetzte Wahl des Pfarrgemeinderats in der katholischen Gemeinde St. Laurentius Großeicholzheim ist lediglich per Online- oder Briefwahl möglich. Das Wahllokal wird entgegen der offiziellen Ankündigung nicht geöffnet sein. Alle Wahlberechtigten finden die entsprechenden Zugangsinformationen für die Online-Wahl auf ihrem Wahlbenachrichtigungsschreiben. Die Online-Wahl wird am Freitag, 20. März, um 18 Uhr abgeschlossen. Briefwahlunterlagen müssen bis Mittwoch um 18 Uhr im Pfarramt beantragt werden. Die ausgefüllten Wahlunterlagen können bis Sonntag, 22. März, um 12 Uhr abgegeben werden. Info: Weiteres unter www.se-aos.de.





Absagen in Buchen:

> In der evangelischen Kirchengemeinde Buchen werden bis auf Weiteres keine Veranstaltungen stattfinden. Das teilt der Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Jens Schwingel, mit. Davon betroffen sind alle Gemeindegruppen wie Chöre, Seniorentreffen oder Gebetskreise. Auch die Gottesdienste, Zwergengottesdienste und Amtshandlungen wie Taufen und Trauungen fallen aus bzw. werden verschoben. Schon jetzt wird auch der für Mai geplante Konfirmationsgottesdienst verschoben. Ein Ersatztermin wird festgelegt, sobald die Lage wieder übersichtlicher wird.

Beerdigungen finden weiterhin statt. In Absprache mit der Stadt Buchen wird darum gebeten, vorerst Beerdigungen nur im engsten Familienkreis durchzuführen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann eventuell ein Gedenkgottesdienst in größerem Rahmen stattfinden.

Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, ab sofort abends um 18 Uhr mit dem Läuten der größten Glocke für fünf Minuten zum Gebet zu rufen. Damit verbunden ist der Aufruf an die Gemeindeglieder, in christlicher Nächstenliebe zu schauen, wo in der Nachbarschaft Hilfe benötigt wird.

Auch zu den üblichen Gottesdienstzeiten sonntags um 10 Uhr werden die Glocken der Christuskirche läuten. Ein kurzes Gebet oder eine kleine Andacht kann von jedem in den Sonntagmorgen eingebaut werden.

Hilfen dazu finden sich in den Gesangbüchern und auf der Homepage der evangelischen Landeskirche in Baden unter www.ekiba.de.

Info: Die evangelische Kirchengemeinde will helfen, wo Hilfe benötigt wird. Dazu kann man sich an das Pfarramt wenden, das zu den üblichen Zeiten besetzt ist. Es wird um Kontaktaufnahme unter Tel. 06281/8961 gebeten.

> Die Stadtbücherei Buchen bis auf weiteres geschlossen. Wegen dieser Ausnahmesituation werden alle Mahnfristen ausgesetzt. Ausgeliehene Medien müssen erst dann zurückgegeben werden müssen, wenn die Stadtbücherei wieder öffnet. Leihfristen brauchen nicht verlängert werden. Auch die Buchrückgabeklappe bleibt in dieser Zeit geschlossen. Alle Leser werden gebeten, verstärkt die digitalen Angebote der Bücherei zu nutzen. Informationen hierzu bietet die Homepage der Bücherei. Auskünfte werden auch telefonisch oder per E-Mail gegeben.

> In der Buchener Kernstadt werden die bisherigen Bioenergietonnen (BET) mit normalem Deckel eingesammelt. Die neuen BET mit Biofilterdeckel wurden bereits an alle Haushalte verteilt. Deshalb werden die Bürger aufgefordert, die bisherigen BET mit altem Deckel nach der Leerung am heutigen Mittwoch unbedingt am Straßenrand stehen zu lassen. Diese werden bis Ende der Woche eingesammelt. Bei Rückfragen hilft das KWiN-Beratungsteam unter Tel. 06281/906-333.

> Der Kreisjugendtag des Fußballkreises Buchen, der am 25. März in Götzingen stattfinden sollte, ist abgesagt.

> Die Geschäftsstelle des TSV 1863 Buchen ist bis auf weiteres von Montag bis Donnerstag besetzt, persönlicher Kontakt ist nicht möglich. Kontakt per E-Mail an geschaeftsstelle@tsv-buchen.de oder per Tel. 06281/563582. Aller Sport und alle Kurse des TSV und des Fördervereins sind bis Dienstag nach Ostern eingestellt.

> Die Jahreshauptversammlung am 28. und das Kolpingpatrozinum am 29. März wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die neuen Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben. Des Weiteren wird der am Karfreitag, 10. April, geplante ökumenische Kreuzweg ersatzlos gestrichen. Auch die an jedem ersten Donnerstag im Monat geplanten Kartenspielabende entfallen bis auf weiteres.

> Der Weltladen Buchen muss ab sofort aufgrund der aktuellen Coronakrise bis auf weiteres geschlossen bleiben.

> Der aktuell laufende Kurs "Yoga auf dem Stuhl" vom Verein Vitalica in Buchen fällt wegen des Coronavirus bis auf Weiteres aus.

> Die Altenbegegnungsstätte in der Hofstraße bleibt ab Donnerstag, 19. März, bis einschließlich Donnerstag, 9. April, geschlossen.

> Die Proben des katholischen Kirchenchors müssen auf Grund der aktuellen Lage bis auf weiteres ausfallen.

> Der Fotoclub "Blende 8" Götzingen vertagt die für den 21. März angekündigte Jahreshauptversammlung. Ebenso wird auch der für den 3. April im Clubheim angekündigte Vortrag von Willi Biemer verschoben. Die neuen Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

> Der Harmonikaverein "Akkordeana" Götzingen verschiebt seine für den 22. März angekündigte Jahreshauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt. Der neue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

> Die Chorproben des gemischten Chores des Gesangvereins "Harmonie" Hettigenbeuern fallen bis nach den Osterferien aus.

> Der TSV Hollerbach stellt den Turnbetrieb aller Gruppen bis zum Ende der Osterferien ein.

> Die für Samstag, 4. April, geplante Jahreshauptversammlung des Familienverbandes Egenberger in Waldhausen entfällt wegen der Corona-Krise.

> Das Landgericht Mosbach und die Amtsgerichte Adelsheim, Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim und Wertheim sind seit Dienstag bis einschließlich 19. April geschlossen. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Richter im Landgerichtsbezirk alle für den Zeitraum bis 19. April anberaumten, aufschiebbaren Verhandlungen und Dienstgeschäfte verlegen. Die Verfahrensbeteiligten werden jeweils schriftlich informiert und zu den neuen Terminen geladen. Wenn in nächster Zeit keine Abladung erfolgt, heißt dies, dass der Termin stattfindet. Die telefonische Erreichbarkeit der Gerichte ist weiterhin gewährleistet.





Absagen in Hardheim:

> Sommerfest abgesagt: Die nächste Festlichkeit fällt dem Coronavirus zum Opfer. Das Hardheimer Sommerfest wurde abgesagt, es wird nicht, wie ursprünglich geplant, vom 19. bis 21 Juni stattfinden.

"Da der langfristige Gesundheitsschutz der Bevölkerung für uns an erster Stelle steht, hat sich die Gemeinde Hardheim schweren Herzens entschlossen, das diesjährige Sommerfest aufgrund der derzeitigen Entwicklungen bezüglich der Verbreitung des Coronavirus abzusagen und die weiteren Planungen hierfür einzustellen", heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Hardheim.

Diese große Veranstaltung sei langfristig im Voraus zu planen. Schausteller, Marktkrämer, Musikkapellen etc. müssten organisiert und Verträge abgeschlossen werden. Aktuell sei nicht davon auszugehen, dass sich die Lage hinsichtlich der Coronakrise binnen weniger Wochen normalisieren werde, sondern dass im täglichen Leben weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen sei.

Deshalb sei eine mögliche Planung dieser Veranstaltung für die Gemeinde in der aktuellen Situation nicht umsetzbar, die die Bevölkerung um Verständnis bittet und sich aber auch darauf freue, im nächsten Jahr das Sommerfest wieder gemeinsam feiern zu können.

> Das für Donnerstag angekündigte Seminar "Neues aus der Fahrschule" der Kolpingsfamilie Hardheim wird verschoben.

> Der "Batschnass-Ausflug" der KjG und DLRG Hardheim ins "Aquatoll" am 28. März wird aufgrund der aktuellen Lage abgesagt.

> Mit sofortiger Wirkung werden alle Wanderaktivitäten des OWK Hardheim bis auf Weiteres eingestellt.

> Der geplante Rentnertreff der Ruheständler der Firma A+A Eirich in Hardheim wird abgesagt. Der Termin des nächsten Treffs wird rechtzeitig bekannt gegeben.

> Aufgrund der Coronakrise können ab sofort bis voraussichtlich 30. April keine Gymnastikstunden in Hardheim/Höpfingen gehalten werden.

> Der für heute, Mittwoch, geplante Seniorennachmittag in Erfeld fällt aus.

> Die Mitgliederversammlung des Traditionsverbands Külsheim, die für 20. März geplant war, fällt aus.

> Die Benefizveranstaltung des Lions Clubs Madonnenland "Party Time – Color Your Night" am Samstag, 28. März, in der Erftalhalle fällt aus. Die Party werde verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Der Eintrittspreis kann auch rückvergütet werden.

> Der neue Pfarrgemeinderat kann in Hardheim und Höpfingen auch online gewählt werden. So funktioniert die Online-Wahl: Die Wahlberechtigten haben ihre individuellen Zugangsdaten mit der Wahlbenachrichtigung erhalten, melden sich damit an und sehen dann online den auszufüllenden Stimmzettel. Sobald der Stimmzettel geöffnet wurde, kann er keiner konkreten Person mehr zugeordnet werden. Auch die weiteren Schritte sind einfach: ankreuzen – absenden – fertig! Online kann bis 20. März, 18 Uhr, gewählt werden. Das Wahlportal: ebfr.de/pgr-wahl2020.





Absagen in Höpfingen:

> Die Chorproben des katholischen Kirchenchors Höpfingen fallen ab sofort bis auf Weiteres aus.





Absagen in Jagsthausen:

> Die Hauptversammlung der Jagsttalbühne verschoben.

> Die geplanten Vorführungen des Kammerspiels "Ein Tisch für vier Personen" im Kellertheater sind abgesagt. Ob und wann eine Wiederaufnahme möglich ist, ist momentan noch unklar. Bereits gekaufte Karten für die Vorstellungen vom 13. bis 28. März können zurückgegeben oder als Gutscheine für das kommende Stück der Jagsttalbühne aufbewahrt werden.





Absagen in Osterburken:

> Das Osterburkener Rathaus mit all seinen Abteilungen sowie die Ortschaftsverwaltungen sind aufgrund der aktuellen Entwicklung um den Coronavirus bis auf weiteres geschlossen. Dringende und unaufschiebbare Amtsgeschäfte können dennoch erledigt werden. Hierzu steht die Stadtverwaltung unter der Tel. 06291/4010 oder per E-Mail unter info@osterburken.de zur Verfügung.

> Das Sing-mit-Café, das am 23. März im Bernhardusheim Osterburken stattfinden sollte, fällt aus.

> Die für Samstag, 21. März, um 19 Uhr geplante Generalversammlung des KK-Schützenvereins Osterburken 1876 wird aufgrund der aktuellen Corona-Krise abgesagt und bis auf Weiteres verschoben. Ein neuer Termin wird zu gegebenem Zeitpunkt rechtzeitig bekannt gegeben. Außerdem werden sowohl der Schieß- als auch der Gaststättenbetrieb gemäß der Verordnung der Landesregierung vom 16. März bis einschließlich 19. April eingestellt.

> Die Mitgliederversammlung des Städtepartnerschaftsvereins Osterburken, die für 27. März geplant war, fällt aus.

> Aus aktuellem Anlass wird die Generalversammlung des Heimatvereins Schlierstadt, die am 26. März im "Badischen Hof" hätte stattfinden sollen, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.





Absagen in Rosenberg:

> Die Generalversammlung des TSV Rosenberg, die für Freitag, 27. März, im Sportheim geplant war, wurde jetzt abgesagt. Gleiches gilt auch für die Generalversammlung des Fördervereins des TSV.

> Die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Rosenberg findet am Freitag, 20. März, wegen der aktuellen Ansteckungsgefahr nicht statt.

> Die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Sindolsheim – sie war ursprünglich vorgesehen für Mittwoch, 25. März, um 19 Uhr im Gasthaus "Rajas Feinschmecker" – wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.





Absagen in Walldürn:

> Aus aktuellem Anlass fällt der Stricktreff der Kolpingfamilie Walldürn bis auf weiteres aus.

> Die für den 26. März vorgesehene Mitgliederversammlung der Kameradschaft ERH Walldürn fällt aus.

> Das für 19. März geplante Treffen des Jahrgangs 1938, das in Verbindung mit dem Gottesdienst für Martha Lenz hätte stattfinden sollen, fällt aus.

> Die Proben des Chors St. Cäcilia und des Projektchors in Walldürn fallen aus.

> Der MGV 1860 " Frohsinn" Walldürn teilt mit, dass die Singproben entfallen. Die Hauptversammlung wird verschoben.

> Die Gemeinschaft der Walldürner Museen teilt mit, dass die Museen bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

> Die Aufführung der Markus-Passion durch "Ad Novum" in Walldürn wird verschoben. Die Intensivprobe entfällt.

> Ab sofort bleibt das Schützenhaus Walldürn bis auf Weiteres geschlossen.

> Der Siedlerstammtisch Walldürn findet bis auf Weiteres nicht statt.

> Die Proben des Singkreises Walldürn werden bis in die Karwoche ausgesetzt.

> Die Generalversammlung des TV 1848 Walldürn wird verlegt.

> Der Arbeitseinsatz des Fördervereins "Zeit(T)räume" in Walldürn findet nicht statt. Der Museumsbetrieb ruht.

> Der Kirchenchor Altheim stellt ab sofort seine Probenarbeit ein. Alle geplanten Auftritte entfallen.





Absagen im Hohenlohekreis:

> Der Festabend der Kulturstiftung am 26. April mit dem Landesjugendorchester Baden-Württemberg in der Öhringer Kultura ist abgesagt worden.

> Die katholische Erwachsenenbildung im Hohenlohekreis sagt alle Veranstaltungen bis vorerst Ende der Osterferien (19. April) ab. Abgesagte Veranstaltungen und Kurse würden – soweit möglich – im zweiten Halbjahr erneut angeboten. Für Seminare und Veranstaltungen, die nach dem 20. April stattfinden, kann man sich anmelden.

Update: Dienstag, 17. März 2020, 21.15 Uhr

Absagen in Adelsheim:

> Das Rathaus ist geschlossen. In dringenden Fällen ist das Rathaus unter Tel. 06291/62 00-0 oder unter info@adelsheim.de erreichbar. Sollte ein Termin zwingend erforderlich sein, kann dieser nach vorheriger Abstimmung vereinbart werden. Die Klingel sei, so die Stadtverwaltung, ein potenzieller Ansteckungspunkt und solle gemieden werden.

> Das "Jedermann-Turnen" des TV Sennfeld fällt bis auf Weiteres aus.

> Die Chorproben des Gesangvereins 1839 entfallen bis zum Ende der Osterferien.

> Der katholische Kirchenchor Adelsheim sagt alle Probestunden und Auftritte bis zum Ende der Osterferien ab. Die nächste Chorprobe findet daher erst am Dienstag, 21. April, statt.

> Das für Mittwoch vorgesehene vierte Vorturnier in der 12. Volksbank-Franken-Schulschach-Challenge an der Martin-von-Adelsheim-Schule fällt aus.

> Die drei geplanten Veranstaltungen des "Singelscher Männertreffs" am Montag, 23. März, am Samstag, 28. März, und am Dienstag, 31. März, fallen wegen des Coronavirus aus.

> Die Jahreshauptversammlung des DRK Sennfeld, die für Dienstag geplant war, entfällt.





Absagen in Buchen:

> Gaststätten und Fitnessstudios schließen: Von der verordneten Schließung betroffen sind auch die Fitnessstudios, Diskotheken sowie sämtliche Spielhallen und auch alle Gaststätten. Für Speisegaststätten gibt es Ausnahmen, wenn die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist, Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet ist und in geeigneter Weise sichergestellt wird, dass im Falle von Infektionen für einen Zeitraum von einem Monat mögliche Kontaktpersonen nachverfolgbar bleiben. Wie das in der Praxis umsetzbar ist, bleibt die große Frage. Lieferservices und Straßenverkauf von Imbissen sind davon (noch) nicht betroffen.

> Keine Besucher und kein Publikumsverkehr: Tagespflegeeinrichtungen und Pflegeheime halten ihren Betrieb aufrecht; die Einrichtungen dürfen aber nicht mehr zu Besuchszwecken betreten werden. Auch das Rathaus und die Ortschaftsverwaltungen stehen nicht mehr für den üblichen Publikumsverkehr zur Verfügung. Dringend notwendige Erledigungen müssen vorab telefonisch angemeldet und ein Termin vereinbart werden. Durchwahlnummern sind: Bürgerbüro (Passangelegenheiten) 31-105, Standesamt (Sterbefälle, Geburten) 31-160, Bauamt 31-227, Kasse 31-157. Außerdem steht auch die Zentrale unter 31-0 zur Verfügung. Von dieser Verordnung unberührt sind zum jetzigen Stand die Spiel- und Sportplätze sowie die "Alla hopp!"-Anlage. Beim Aufeinandertreffen mit anderen Personen ist hier wie überall auf genügend Abstand zu achten.

> Notbetreuung dezentral: Aufgrund einer geänderter Mitteilung des Städtetags Baden-Württemberg von Sonntagnacht hat die Stadt von der ursprünglich angedachten Zentralisierung der Betreuung auf die Kindergärten der Kernstadt abgesehen. Die Kinder mit Anspruch auf eine Notfallbetreuung werden während der Schließung der Kindergärten ab Dienstag weiterhin in den bisher besuchten Einrichtungen betreut. Darunter fallen Kinder, deren alleinerziehendes Elternteil oder beide Eltern in Berufen arbeiten, die wichtig für die Grundversorgung sind.

> Kein "Jazz ‘n‘ More" und kein "Goldener Mai": Der für 2. und 3. Mai geplante "Goldene Mai" und die "Buchener Jazz ‘n‘ More" am 2. Mai werden abgesagt. Dazu haben sich die Stadt Buchen und die Aktivgemeinschaft Buchenentschlossen.

> DRK sagt alle Kurse und Veranstaltungen ab: Der Kreisverband Buchen des Deutschen Roten Kreuzes möchte die Bevölkerung, seine Klienten und die ehrenamtlichen Helfer schützen und sagt deshalb alle Angebote im Altkreis Buchen ab. Somit finden bis auf weiteres keine Kurse/Veranstaltungen in den Bereichen Breitenausbildung (Erste Hilfe usw.), Gesundheitsförderung, Bewegungsprogramm, Familienbildung, Alzheimer-Betreuung, Kleiderkammer, soziale Treffen oder Behindertenfahrten statt. Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle unter Tel. 06281/5222-0 zur Verfügung. Wem durch die aktuelle Situation Probleme entstehen (z. B. keine Einkaufsmöglichkeit, oder Bedarf an Menü-Bringdienst), der kann sich ebenfalls unter obiger Telefonnummer melden.

> Landkreis schließt Verwaltungsgebäude: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, schließt das Landratsamt seine Gebäude ab sofort für den Publikumsverkehr. Damit werden auch die allgemeinen Sprechzeiten vorübergehend aufgehoben. Die Mitarbeiter stehen bei Anfragen allerdings nach wie vor nach Terminvereinbarung zur Verfügung. Die Kreisverwaltung bittet deshalb darum, Anfragen zunächst telefonisch oder per E-Mail zu stellen. Zudem wird es vor jedem Gebäude einen Aushang mit zentralen Telefonnummern geben, über die auch vor Ort einzeln Einlass gewährt werden kann. Die Kfz-Zulassungsstellen in Mosbach und Buchen bleiben weiterhin geöffnet. Allerdings wird jeweils immer nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in die Schalterräume gelassen.

> Die VHS Buchen (inklusive aller Außenstellen) setzt ihren Kursbetrieb ab Dienstag vorläufig bis Sonntag, 19. April, aus. In diesem Zeitraum finden weder Kurse noch Prüfungen, Vorträge oder Kulturveranstaltungen statt. Die ausfallenden Kurstermine werden – soweit möglich – nachgeholt. Info: Bei weiteren Fragen ist die VHS-Geschäftsstelle voraussichtlich von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 06281 557930 zu erreichen.

> Ab Mittwoch, 18. März, wird die Wertstoffhöfe in Buchen, Mosbach und Hardheim für den privaten Kundenverkehr bis einschließlich 18. April geschlossen. Dementsprechend ist ebenfalls das Verwaltungsgebäude der KWiN/AWN in Buchen, Sansenhecken 1, ab Mittwoch, 18. März, für den Besucherverkehr geschlossen. Die Abfälle und Wertstoffe der Haushalte werden weiterhin wie gewohnt entsprechend dem gültigen Abfallkalender abgeholt. Das Entsorgungszentrum Sansenhecken bleibt für gewerbliche Anlieferer nach wie vor geöffnet, Privatanlieferer müssen jedoch zurückgewiesen werden. Info: Tel. 06281/906-0 oder Mail an info@kwin-online.de

> Die für Samstag, 21. März, im Seitenbacher-Forum geplante Kinderoper "Zauberflöte" wurde abgesagt. Ein neuer Termin für die Veranstaltung wird rechtzeitig bekanntgegeben.

> Die Joseph-Martin-Kraus-Musikschule schließt ab Dienstag ihre Pforten für den gesamten Unterrichtsbetrieb. Die Regelung gilt zunächst analog der Anordnung für alle Regelschulen und Kindertageseinrichtungen bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Ebenso sind alle Veranstaltungen der Musikschule bis zu diesem Zeitpunkt abgesagt. Das Sekretariat ist zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar, Tel. 556500.

> Die Badische Landesbühne stellt ihren Spielbetrieb zunächst einmal bis zum 19. April ein. Bereits gekaufte Karten können im Kartenbüro der Badischen Landesbühne getauscht oder rückerstattet werden.

> Der Kraus-Tag 2020 (mit Generalversammlung, Vortrag, Führung in der Gedenkstätte und Abendkonzert) am 28. März ist absagt. Ein Alternativtermin steht noch nicht fest. Bereits erworbene Eintrittskarten werden beim Verkehrsamt erstattet.

> Die Arbeitsagenturen und Jobcenter schließen für den Publikumsverkehr. Fragen und Anliegen sollen auch ohne persönlichen Kontakt geklärt werden können. Gleichzeitig soll damit die Zahlung von Geldleistungen in dieser schwierigen Lage sichergestellt werden. Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in den Dienststellen bleibt für Notfälle bestehen. Eine Arbeitslosmeldung kann auch telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Die Termine müssen nicht abgesagt werden.

Anträge können formlos per E-Mail oder über die eServices unter www.arbeitsagentur.de/eServices gestellt oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Die persönliche Vorsprache bei Arbeitslosmeldung in den Arbeitsagenturen entfällt vorläufig. Die Meldung kann telefonisch vorgenommen werden.

So schnell wie möglich sollen zusätzliche Telefonnummern in den Städten und Regionen geschaltet werden. Da die telefonischen Kapazitäten aufgrund des erwarteten sehr hohen Anrufaufkommens auch technisch verstärkt werden müssen und dies einige Tage in Anspruch nehmen wird, kann die Erreichbarkeit vereinzelt eingeschränkt sein.

Die Arbeitsagenturen versuchen, in diesen schwierigen Zeiten unbürokratisch und flexibel zu agieren, so dass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von Jobcenter oder Ar-beitsagentur angewiesen sind, sichergestellt ist. Dies gilt auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Die sichere Auszahlung von Geldleistungen hat dabei oberste Priorität. (sb/rüb)

> Das Hallenbad Buchen bleibt bis einschließlich 19. April komplett geschlossen.

> Der Rentnertreff der Firma Franz Fertig am 26. März in Buchen entfällt.

> Die Jahreshauptversammlung der IPA Main-Tauber-Kreis wird abgesagt. Die Jahreshauptversammlung hätte am Freitag, 3. April. stattfinden sollen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekanntgegeben. Die Absage gilt auch für die am 5. April geplante Frühjahrswanderung.

> Beim MGV "Liederkranz" werden bis Ende April 2020 keine Singstunden abgehalten, und die für den 24. April geplante Jahreshauptversammlung wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

> Die Schützengesellschaft Buchen teilt mit, dass das Schützenhaus voraussichtlich bis nach den Osterferien offiziell geschlossen ist.

> Der Seniorentreff der evangelischen Kirchengemeinde Buchen zum Thema "Schätze aus dem Fotoarchiv Karl Weiss", der für Dienstag geplant war, wird abgesagt.

> Das Treffen der Rentner und Altersteilzeitler der Sparkasse am Donnerstag, 19. März, entfällt. Nächster voraussichtlicher Termin ist Donnerstag, 18. Juni, 16 Uhr, im Hotel "Reichsadler".

> Die für Donnerstag, 19. März, und Donnerstag, 2. April, geplanten nächsten Rat- und Tat-Sprechstunden im Rathaus entfallen.

> Der MSC Trialfreunde Eberstadt sagt aufgrund der Verbreitung des Coronavirus seine Jahreshauptversammlung am 21. März ab.

> Die Chorproben der Chöre des Gesangvereins Götzingen entfallen bis auf weiteres.

> Die für Freitag, 20. März, geplante Generalversammlung des MGV 1881 Hainstadt wird aufgrund der aktuellen Ereignisse verschoben. Bis auf weiteres werden auch keine Chorproben mehr durchgeführt, da der Kulturraum von der Gemeindeverwaltung geschlossen wurde.

> Der Schützenverein Hainstadt verschiebt seine für Freitag, 20. März, geplante Mitgliederversammlung mit Ehrungen.

> Die Generalversammlung des Männergesangvereins Hettingen am Freitag, 20. März, wird wegen des Coronavirus abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt abgesagt. Ebenso finden bis auf Weiteres keine Chorproben statt.

> Die für Donnerstag, 19. März, vorgesehene Sitzung des Ortschaftsrates Stürzenhardt entfällt aufgrund des Corona-Virus.





Absagen in Hardheim:

> Das Treffen der Bermayer-Rentner am Mittwoch, 25. März, wird aufgrund der aktuellen Lage abgesagt.

> Sämtliche Jahreshauptversammlungen des TV Hardheim finden nicht statt. Ebenso wurde das 125-Jahr-Jubiläum vom 8. bis 10. Mai auf unbestimmte Zeit verschoben.

> Die Gemeindebücherei Hardheim bleibt bis aufs Weitere geschlossen. Medien können nach den Schließtagen ohne Mahngebühren zurückgegeben werden.

> Der Unterricht an der Musikschule Hardheim fällt bis auf Weiteres aus. Infos bei E. Kuschel, Tel. 06283/5852.

> Durch den Entfall des Josefsmarkts finden auch die für Dienstag, Donnerstag und Samstag angesetzten Proben für das Spektakulum der Kolpingsfamilie nicht statt.

> Die katholische öffentliche Bücherei Sankt Alban Hardheim bis einschließlich Ende der Osterferien geschlossen.

> Beim Walter-Hohmann-Schulverbund ist eine Schulanmeldung für die zukünftigen Erstklässler nicht möglich. Alle Termine für die Anmeldung werden verschoben. Neue Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.whs-hardheim.de

> Der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn bittet, von persönlichen Besuchen und Vorsprachen beim Gemeindeverwaltungsverband abzusehen und stattdessen ihre Angelegenheiten telefonisch, auf digitalem Weg oder per Post zu klären und Unterlagen per E-Mail oder postalisch einzureichen. Die Kontaktdaten der Mitarbeiter sind auf der Homepage unter www.gvv-hardheim-wallduern.de abrufbar.

> Das DRK Hardheim sagt folgende Termine ab: Die Jahreshauptversammlung am 21. März, alle offenen Treffs für die älteren und einsamen Mitbürger, alle geplanten Erste-Hilfe-Kurse, die Dienstabende für die aktiven Mitglieder sowie die Gruppenstunden für das Jugendrotkreuz. Stattfinden werden die Altmetall-Straßensammlung zusammen mit der AWN am 27. März sowie die Altkleidersammlung des DRK am 4. April.

> Die Aufführungen des Stücks "Das Gasthaus zum toten Mann" am 21., 22., 27., 28. und 29. März vorerst abzusagen. Einen neuen Termin gibt die Theatergruppe "Bretzinger Lachmuskel" bekannt, sobald dieser möglich und gefunden ist. Bereits verkaufte Tickets können bei den bekannten Stellen zurückgegeben werden. Kartenreservierungen verlieren ebenfalls ihre Gültigkeit.





Absagen für Höpfingen:

> Der Obst- und Gartenbauverein Höpfingen weist darauf hin, dass Obstbaumbestellungen noch bis einschließlich Mittwoch, 18. März, möglich sind. Interessenten melden sich bei Andreas Fürst unter Tel. 0175/4340019.

> Die Jahreshauptversammlung des Kleintierzuchtvereins C772 Höpfingen wird verschoben. Ein Ersatztermin wird zeitnah bekannt gegeben.

> Der Frühjahrsbasar des Förderverein des Kindergartens Waldstetten wurde aus aktuellem Anlass abgesagt.

> Die gemeindlichen Einrichtungen in Höpfingen sind bis auf Weiteres geschlossen. Das Rathaus wird bis auf Weiteres für den Bürgerverkehr geschlossen. Die Bürger können jedoch ihr Anliegen telefonisch oder per E-Mail mitteilen, eine Terminvereinbarung ist möglich. Aktuelle Informationen werden auf der Homepage der Gemeinde unter www.hoepfingen.de veröffentlicht.





Absagen für Mudau:

> Alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Mudau bleiben bis auf weiteres geschlossen. Dies betrifft alle Räume in gemeindeeigenen Gebäuden sowie die Turnhalle Schloßau, das Schwimmbad Schloßau, die Odenwaldhalle Mudau und die Schulturnhalle Mudau. Die Grundschulen und Kindergärten in Mudau und Schloßau bleiben ab Dienstag bis einschließlich Sonntag, 19. April, (Ende der Osterferien) geschlossen.

> Das Rathaus Mudau bleibt ab sofort bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Gemeindeverwaltung ist wie gewohnt unter Tel. 06284/78-0 erreichbar. Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, sich telefonisch oder per E-Mail direkt an die zuständigen Sachbearbeiter zu wenden.

> Die Mitgliederversammlungen der Karnevalsgesellschaft "Mudemer Wassersucher" und des Fördervereins der "KaGeMuWa" auf unbestimmte Zeit verschoben. Die für Freitag, 20. März, geplante Mitgliederversammlung muss aus aktuellem Anlass ausfallen.

> Bis 19. April finden keine Erwachsenenbildungskurse und -veranstaltungen im Bildungszentrum Mosbach mehr statt. Bis auf Weiteres sind die Mitarbeiter nur per Mail an info@bildungszentrum-mosbach.de oder per Telefon unter 06261/17057 zu erreichen.

Absagen für Osterburken:

> Die GTO-Bibliothek Osterburken bleibt ab Dienstag bis nach den Osterferien geschlossen. Die bisherigen Abgabefristen verlängern sich automatisch bis zur Öffnung der Bibliothek. Der geplante Vorlesenachmittag am 25. März entfällt ebenfalls.

> Die Monatsversammlungen des Imkerverein Bauland am 3. April mit Brauereibesichtigung sowie alle weiteren Treffen entfallen bis auf Weiteres.

> Die für Samstag, 21. März, geplante Generalversammlung des KK-Schützenverein Osterburken 1876 wird verschoben. Ein neuer Termin wird bekannt gegeben.

> Die Generalversammlung des SV wird nicht wie geplant am 27. März stattfinden, sondern verschoben. Die Generalversammlung des Fördervereins wird ebenfalls verschoben.

> Alle vom Obst- und Gartenbauverein geplanten Veranstaltungen werden abgesagt: Tomatenvortrag im Sportheim, Rosenschnittkurs, Stammtisch im Gasthaus "Schwanen". Die Termine werden nachgeholt.

> Es finden keine Seniorenzusammenkünfte und Teamsitzungen im Bernhardusheim mehr statt. Die neuen Termine für die Zusammenkünfte werden zur gegebenen Zeit wieder bekanntgemacht.

> Die für Donnerstag, 19. März, geplante Wanderung der Gruppe "Wandern, Radfahren" fällt aus.





Absagen in Rosenberg/Ravenstein:

> Die Gemeinde Rosenberg organisiert eine Notfallbetreuung für Kinder, deren Eltern in der systemrelevanten Infrastruktur tätig sind. Die Notfallbetreuung wird im Kindergarten stattfinden. Die Anmeldung erfolgt über das Rathaus. Zum Schutz aller Mitbürger hat die Gemeindeverwaltung entschieden, alle gemeindeeigenen Sportanlagen (Sporthalle Rosenberg, Mehrzweckhalle Sindolsheim) sowie die Dorfgemeinschaftshäuser für den Vereinssport und Veranstaltungen jeglicher Art zu schließen. Die Schließung erfolgt voraussichtlich bis zum 19. April. Die Mitarbeiter des Rathauses stehen zur Verfügung. Die Behördengänge sollten jedoch unbedingt auf das Notwendigste beschränkt werden. Die Einwohner werden gebeten, sich mit ihrem Anliegen unter Tel. 06295/ 92010 oder per Mail gemeinde@rosenberg-baden.de an die Verwaltungsmitarbeiter zu wenden.

> Um die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung Ravenstein aufrechtzuerhalten und um der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus vorzubeugen, bleibt das Rathaus der Stadt Ravenstein für den Publikumsverkehr geschlossen. Bürger werden gebeten, ihre Anliegen unter Tel. 06297/9200-0 oder per Mail an stadt@ravenstein.de mitzuteilen.





Absagen in Seckach:

> Das Seckacher Hallenbad und die Sauna sind Dienstag bis auf Weiteres geschlossen. Sobald das Hallenbad wieder geöffnet wird, wird dies rechtzeitig bekannt gegeben.

> Die öffentliche Bücherei St. Sebastian ist bis zum Ende der Osterferien, 19. April, geschlossen.

> Der Kegelbetrieb in der Kegelgaststätte wird bis einschließlich Ostermontag, 13. April, eingestellt. Die Mitgliederversammlung des SV, die für den 28. März geplant war, wird abgesagt. Alle Abteilungen des SV haben bis auf Weiteres ihren Trainingsbetrieb eingestellt.

> Die Hauptversammlung der Radsportabteilung ist abgesagt.

> Die Hauptversammlung von "Großeicholzheim und seine Geschichte", die für den 4. April geplant war, wird verschoben. Die Museumsöffnung am 12. April entfällt ebenfalls.

> Die Hauptversammlung der Feuerwehr entfällt.

> Der für 22. März geplante Krimskrams-Basar des Fördervereins der Grundschule fällt aus. Nach einem Ersatztermin wird noch gesucht. Der Basar ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Es werden weiterhin Spenden bei der Bäckerei FritzeBeck in Großeicholzheim entgegengenommen.





Absagen in Walldürn:

> Die Stadt Walldürn schränkt ab sofort bis auf Weiteres der Dienstbetrieb ein: Das Bürgerbüro mit Standesamt ist für zwingend erforderliche Vorsprachen nur montags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Stadtkasse ist für unbedingt notwendige Barzahlungsabwicklungen donnerstags von 10 bis 12 Uhr zugänglich. Die übrigen Abteilungen in den städtischen Verwaltungsgebäuden Rathaus und Schloss sind für den Publikumsverkehr geschlossen.

> Für die Dienstleistungen des Bürgerbüros und der Stadtkasse wurden im Verwaltungsgebäude Schloss ein separater Bereich geschaffen und eingerichtet. Der Zugang zum Gebäude ist ausschließlich über den öffentlichen Parkplatz hinter dem Schloss möglich. Vorrangig sollten Angelegenheiten schriftlich, telefonisch oder auf digitalem Weg erledigt oder besprochen und Unterlagen nicht persönlich, sondern per Post oder E-Mail eingereicht werden.

> Die Stadtwerke Walldürn sind für Publikumsverkehr bis auf Weiteres geschlossen. Die turnusmäßigen Zählerwechsel werden bis auf Weiteres nicht durchgeführt. Anliegen sind schriftlich, per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen. Über folgende Wege kann man Mitteilungen zukommen lassen: Auf der Homepage gibt es die E-Mail-Adressen für persönliche Anliegen im Bereich "Kundenservice", Kundenservice unter Tel. 06282/9220-820, Verbrauchsabrechnung unter Tel. 06282/9220-821.

> Der Übergabeappell, mit dem Dirck Radunz am Donnerstag, 19. März, als neuer Kommandeur des Logistikbataillons 461 eingeführt werden sollte, fällt aufgrund der aktuellen Lage aus.

> Die städtische Musikschule Walldürn stellt ihren Unterricht vom 17. März bis 19. April ein. Alle geplanten Veranstaltungen in diesem Zeitraum ("Moonlight-Serenade" am 20. März sowie der Themenabend am 26. März) entfallen.

> Die Mitgliederversammlung des Fördervereins der Grundschule Walldürn, die für Mittwoch geplant war, abgesagt. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

> Der für Donnerstag, 19. März, angesetzte gemeinsame Existenzgründersprechtag der IHK und der Stadt Walldürn entfällt. Ein Ersatztermin wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

> Das für Sonntag, 22. März, angesetzte Freundschaftsfischen des Angelsportvereins Walldürn entfällt ebenso wie das vereinsinterne Anfischen am Sonntag, 29. März.

> Das für Mittwoch geplante Treffen des Jahrgangs 1960/61 im Gasthaus "Hirsch" entfällt aus aktuellem Anlass. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

> Der VfB Altheim hat die Jahreshauptversammlung am Samstag, 28. März, abgesagt. Außerdem setzt er jeglichen Sportbetrieb in allen Sparten bis zum 30. März aus.

> Das Training der Männergymnastik Altheim fällt bis auf Weiteres aus. Ein Wiederbeginn wird in der Zeitung bekannt gegeben.

> Die für Freitag, 20. März, geplante Jahreshauptversammlung des Musikvereins Altheim fällt aus und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

> Eigentlich hatte die Firma Dossmann aus dem Walldürner Stadtteil Rippberg zu einer Informationsveranstaltung "frühe Öffentlichkeitsbeteiligung für ein Standortverbesserungskonzept der Eisengießerei in Walldürn-Rippberg" am Donnerstag, 26. März, eingeladen. Diese fällt aus.

> Das Kloster Bronnbach sagt seine Veranstaltungen ab. Betroffen sind der Workshop "Meditatives Bogenschießen" vom 18. bis 20. März, der Vortrag von Werner Sobek im Rahmen der Reihe "Zukunft gestalten – Rotary im Gespräch" am Donnerstag, 19. März, der Kunsthandwerkermarkt "Unikat sucht Liebhaber" am Wochenende vom 21. bis 22. März, die Bierprobe am Freitag, 3. April, das Konzert zur Passionszeit, die "Easter Suite" am Mittwoch, 8. April, sowie die Salsa-Nacht am Samstag, 18. April. Info: Weiteres gibt es online unter www.kloster-bronnbach.de

Update: Montag, 16. März 2020, 19 Uhr

Hardheim. (adb/rüb/zeg) Die Liste der wegen der Corona-Krise abgesagten Veranstaltungen wird in der Region immer länger.

> Absage aus Tauberbischofsheim: Der Gedenkgottesdienst am Freitag, 13. März, 18 Uhr, in der Kirche im Bildungshaus St. Michael in Tauberbischofsheim für die auf den Straßen im Main-Tauber-Kreis verunglückten Menschen ist abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

> Absagen aus Adelsheim:

Am Samstag, 21. März, ab 19.30 Uhr hätte die Konzertgemeinde Adelsheim gerne ein Klavierkonzert zu vier Händen mit dem Piano-Duo Laura Sierra und Manuel Tévar alias "Iberian & Klavier" – "Made in Spain", präsentiert. Im Zusammenhang mit den Präventionsmaßnahmen zum Covid-19-Virus hat sich die Stadt Adelsheim aber jetzt dazu entschlossen, die geplante Veranstaltung abzusagen.

Die Theatergruppe Sennfeld lässt die beiden Aufführungen am 21. März und 4. April ausfallen. Es ist geplant, die Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte durchzuführen.

Der für Mittwoch, 18. März geplantenRathaustreff und die anschließende Besprechung des Volksfest-Organisationsteams wird verschoben. Vorgesehen war das Treffen um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auch das Sommerferienprogramm wäre auf der Tagesordnung gestanden.

> Absagen aus Buchen:

Kaffeestube mit Diavortrag im Gemeindehaus Bödigheim am Sonntag, 29. März

Aufgrund des Coronavirus hat sich der Gesundheits- und Rehabilitationssportverein "Vivio" entschlossen, die für 28. März geplante Jubiläumsfeier abzusagen.

Folgende Veranstaltungen der evangelischen Kirche wurden abgesagt: Bezirksfrauentag am 25. März (Verschoben auf 13. Mai); Bezirksmännervesper am 25. März in Walldürn (abgesagt); Frauenfrühstück am 21. März in Oberschefflenz (abgesagt).

Die für Samstag, 21. März, geplante Jahreshauptversammlung des Sportvereins Hettingenbeuern entfällt wegen des Coronavirus.

Chorkonzert des Männerchor Cantabile Limburg, am 21. März, wird auf das nächste Jahr verschoben (Gekaufte Eintrittskarten werden bei Rückgabe erstattet)

Die Mitgliederversammlung des Bauernverbandes am Donnerstag, 19. März, um 20 Uhr in Schefflenz in der Roedderhalle ist abgesagt. Die Versammlung wird nachgeholt.

Die Volksbank Franken verschiebt ihre Wahl- und Informationsversammlungen in Hardheim (18. März), Buchen (19. März), Hainstadt (23. März) und Eberstadt (26. März).

Hettingen. Der für Mittwoch, 18. März, vorgesehene Brunch des Seniorenkreises findet nicht statt, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Der Kultur- und Heimatverein Unterneudorf muss seine für Dienstag, 17. März, geplante Hauptversammlung verschieben.

Hettingen. Die für Dienstag, 17. März, geplante Ortschaftsratssitzung entfällt.

Am Montag, 16. März, entfällt die Übungsstunde der Sportgruppe 60 plus.

Die Sportstunde der Gruppe "Optimix" (Helga Mitsch) fällt am Montag, 16. März, wegen der Corona-Situation aus.

Eberstadter Kinder- und Jugendbasar, am Sonntag, 15. März

Der für Sonntag, 15. März, geplante Gottesdienst im Lebenshilfezentrum in Hainstadt wurde abgesagt.

Der Basketball-Heimspieltag des TSV am Sonntag, 15. März, fällt aus.

"Einfache Essen" der Hettinger Kommunionkinder am Sonntag, 15. März (wird verlegt)

Generalversammlung der Feuerwehr Einbach am Samstag, 14. März (wird nachgeholt)

Der Frühjahr-/Sommerbasar des Basarteams Hainstadt, der für Samstag, 14. März, geplant war, fällt aus. Unter www.basar-hainstadt finden alle Verkäufer in den nächsten Tagen Informationen zu ihren bereits erfassten Artikeln und der weiteren Vorgehensweise.

Hettingen. Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus wird das Festbankett des FC Viktoria Hettingen abgesagt. Der Festakt wird nachgeholt.

Gymnastik der Gruppe "55plus" in Eberstadt am Freitag, 13. März

Auftaktveranstaltung zum Jubiläum des Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis, am Samstag, 13. März, wird auf den 12. Juli verschoben

"Maranatha" beendet die laufende Probephase. Alle Proben und die Gestaltung der Gottesdienste im Mai werden abgesagt. Die Probephase soll im September fortgesetzt werden

Die DLRG-Ortsgruppen Buchen und Limbach stellen aufgrund des Corona-Virus das Training bis 27. März ein

Der komplette Sportbetrieb des TSV 1863 Buchen und seines Fördervereins fällt bis nach den Osterferien aus.

Die Fahrt zur Chrisammesse nach Freiburg entfällt.

Die Steuerverwaltung Baden-Württemberg beschlossen, die zentralen Informations- und Annahmestellen der Finanzämter für den allgemeinen Besuchsverkehr bis auf Weiteres zu schließen. Bürger haben die Möglichkeit, in dringenden Fällen einen Termin telefonisch zu vereinbaren. Des Weiteren können sie sich über das auf der Homepage ihres Finanzamts eingestellte Kontaktformular an ihr örtliches Finanzamt wenden. Einen Chatbot findet man unter steuerchatbot.digital-bw.de

> Absagen aus Höpfingen: Der Rockabend mit "Number Nine" am Samstag, 21. März, in Höpfingen fällt nun doch aus. Die Absage erfolgte kurzfristib am frühen Donnerstagvormittag. Es soll einen Ersatztermin geben. Alle Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden, den Eintrittspreis bekommt man in diesem Fall zurückerstattet. Außerdem fällt die Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Höpfingen am Freitag, 13. März aus.

> Absagen aus Hardheim:

Jahreshauptversammlung des VdK Hardheim am Sonntag, 29. März

Arbeitstagung des Main-Neckar-Turngaues (Samstag, 21. März)

Das für den morgigen Sonntag, 15. März, geplante Konzert "The Hootenannys", das in der Erftalstube Hardheim stattfinden sollte, kurzfristig abgesetzt.

Mitgliederversammlung der DLRG Hardheim (auch Samstag)

In der evangelischen Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen fallen sämtliche Gemeindeveranstaltungen – außer Gottesdienste – bis zu den Osterferien aus. Die Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen finden deshalb unter sorgfältigen Hygienemaßnahmen weiterhin statt.

> Absagen aus Seckach:

Die Jubel-Konfirmation 2020 in der Evangelischen Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach wird aufgrund der Corona-Krise vom 5. April auf den 20. September verschoben.

Aufgrund der Corona-Krise ist das für den 19. März geplante Männervesper im Bürgersaal Großeicholzheim mit Referent Norbert Bienek abgesagt worden.

> Absagen aus Ravenstein:

Die für den 20. März angesetzte ordentliche Mitgliederversammlung der Bürgerhilfe Ravenstein wird auf Freitag, 19. Juni, verschoben.

Der für den heutigen Samstag, 14. März, geplante "Grüne Ball" in Ravenstein-Merchingen findet in diesem Jahr nicht statt.

> Absagen aus Rosenberg:

Das für den 22. März um 18 Uhr angekündigte Benefizkonzert ,,Farewell Ponta Grossa" in der evangelischen Laurentiuskirche in Sindolsheim, findet nicht statt. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Die für Freitag, 20. März vorgesehene Generalversammlung der Feuerwehrabteilung Rosenberg wird nicht stattfinden. Auch das geplante Schlachtfest der Abteilung Hirschlanden wurde abgesagt.

Darüber hinaus wird der Übungsdienst der Feuerwehr bis Ende April ausgesetzt.

> Absagen aus Walldürn:

Der geplante Empfang zum 60. Geburtstag von Pfarrer Pater Josef Bregula am morgigen Sonntag, 15. März, fällt aus.

Update: Freitag, 13. März, 19 Uhr

> Der Hardheimer Josefsmarkt vom Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. März, fällt aus.

> Der Aufstellungsappell für das neue Panzerbataillon 363 in der Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne am 3. April findet – Stand jetzt – statt. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihr Kommen angekündigt.

> Die Hardheimer Lehrstellenbörse, die am Samstag, 14. März, im Walter-Hohmann-Schulzentrum hätte stattfinden sollen, wurde dagegen abgesagt. Wie der Schulverbund der RNZ mitteilte, entfalle die Veranstaltung "zum Schutz und aus Vorsorge- und Fürsorgegründen für alle Beteiligten". Ein Ersatztermin, so Organisator Timo Gramlich, werde angestrebt.

> Die "Party-Time" des Lions-Clubs Madonnenland am Samstag, 28. März, in der Hardheimer Erftalhalle wurde ebenfalls gestrichen. "Leider mussten wir die ‚Party-Time’ aufgrund der Corona-Epidemie absagen. Kartenkäufer können ihre Eintrittskarten aber gerne behalten, da wir uns um einen Ersatztermin bemühen. Sie können aber auch die Karten zurückgeben und erhalten ihr Geld zurück", heißt es in der am Mittwochmorgen per Mail eingegangenen Stellungnahme von Präsident Dr. Michael Kuhn (Höpfingen).

> Das Konzert der "Hootenannys" am Samstag, 14. März, ab 19 Uhr in der "Erftalstube" wird dagegen definitiv stattfinden, sagte die Hardheimer Singer-Songwriterin Dani Arnold, die das Konzert des Musiker-Freundeskreises organisiert. Ihr Appell: "Gesunde sollen bitte nicht zu Hause bleiben. Über zehn Musiker haben sich auf das Konzert vorbereitet und reisen teils von weit her an. Es ist ja keine Massen- oder Tanzveranstaltung. Ich denke, mit verantwortungsvollem Verhalten wie z. B. Lächeln statt Küsschen verteilen, können alle Beteiligten diesen Abend guten Gewissens genießen. Und Musik stärkt das Immunsystem!"

> Der Rockabend mit "Number Nine" in der Obst- und Festhalle in Höpfingen am Samstag, 21. März, ist abgesagt worden.

> Mainfranken-Theater Würzburg geschlossen: Die VHS-Außenstelle Hardheim ist mit ihren Abonnenten und Theaterfreunden von der Entscheidung der bayerischen Staatsregierung betroffen, bis zum Ende der Osterferien einschließlich des 19. April sämtliche Vorstellungen und Konzerte auszusetzen. Das bedeutet, dass die im Theaterspielplan für den Theaterring U am Sonntag, 5. April, angekündigte Vorstellung der Oper "Rheingold" von Richard Wagner in jedem Fall ausfallen wird. Ob diese dann zu einem späteren Termin nachgeholt wird, ist noch offen. Theaterringleiter Elmar Zegewitz hofft, dass die am 2. Mai geplante Vorstellung des Balletts "Mythos" und die Oper "I Capuleti et i Montecchi" am 6. Juni stattfinden.

> Das Jazzkonzert von "Zydeco Annie & Swamp Cats" am Samstag, 14. März, im Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda muss kurzfristig abgesagt werden. Von der Jazzgruppe ist ein Mitglied positiv auf das Corona-Virus getestet worden, die damit ihre aktuelle Konzerttournee unterbrechen müssen. Der Kunstkreis Lauda-Königshofen und die Stadtverwaltung versuchen, einen Ersatztermin für Ende diesen Jahres oder für 2021 zu vereinbaren. Die gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder können bei den Vorverkaufsstellen bzw. in der Tourist-Info im Rathaus Lauda innerhalb der nächsten zwei Wochen zurückgegeben werden.

> Wertheimer Streetfood-Festival abgesagt: Das für das Wochenende in der Wertheimer Innenstadt geplante Streetfood-Festival ist abgesagt. Letztendlich habe die Empfehlung des Gesundheitsministeriums, auf Veranstaltungen über 1000 Personen zu verzichten, den Ausschlag gegeben. Veranstalter und Stadt sind im Gespräch, ob das Streetfood-Festival auf einen späteren Termin verschoben werden kann.

Update: Freitag, 13. März 2020, 10.33 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk/ahn/gin) Weltweit werden wegen des neuartigen Coronavirus’ Veranstaltungen abgesagt. Auch vor dem Neckar-Odenwald-Kreis macht diese Entwicklung inzwischen nicht mehr halt.

Eine offizielle Anweisung aus dem Landratsamt, Veranstaltungen abzusagen, gebe es weiterhin nicht, wie Pressesprecher Jan Egenberger auf Nachfrage erklärt. Das Landratsamt berate Veranstalter und äußere auch Verständnis, wenn diese sich dazu entschließen. "Es gibt gute Gründe, und das können wir auch nachvollziehen", so Egenberger.

Das Robert-Koch-Institut hat ein Merkblatt zum Thema öffentliche Veranstaltungen herausgegeben. "Die Risiken sind nicht bei allen Veranstaltungen gleich groß, daher sollten die jeweils Verantwortlichen in einem vorstrukturierten Risikomanagementprozess eine sorgfältige Abwägung der konkreten Maßnahmen treffen", heißt es darin.

Das Risiko von einer Übertragung bei einer Veranstaltung hänge von der Zusammensetzung der Teilnehmer, Art und Typ der Veranstaltung sowie Möglichkeiten der Kontrolle im Falle eines Ausbruches zusammen. Es gebe aber auch Maßnahmen, um das Risiko einer Übertragung und großer bzw. schwerer Folgeausbrüche zu verringern, zum Beispiel angemessene Belüftung, Eingangsscreening, Hinweise auf Hygienemaßnahmen oder ähnliches.

> Buchener Sportlerehrung fällt aus: Die große Sportlerehrung, die für heute geplant war und bei der die Stadt Buchen alljährlich verdiente Sportlerinnen und Sportler ehrt, wurde aufgrund der Corona-Krise abgesagt. Die Nachricht wurde bereits direkt an die meldenden Vereine und Schulen bzw. Trainer weitergegeben mit der Bitte, die zur Ehrung vorgesehenen Sportler umgehend zu informieren. Die Medaillen werden in den nächsten Tagen an die meldenden Personen verschickt und sollten mit einem Glückwunschschreiben des Bürgermeisters entsprechend verteilt werden.

Während inzwischen einigen Veranstaltungen abgesagt wurden, findet das

> "Number Nine"-Konzert (Höpfingen) am 21. März statt: "Wir haben uns beraten und entschieden: Wir ziehen es durch! Wir lassen uns von diesem Hype nicht verrückt machen. Statt Absagen haben wir nur weitere Kartennachfragen, doch die Veranstaltung ist schon lange ausverkauft", sagt Wolfgang Streckert vom veranstaltenden TSV Höpfingen.

> Josefsmarkt (Hardheim): Dieser findet nach aktuellem Stand ebenfalls statt. Wie Hardheims Bürgermeister Volker Rohm mitteilte, wäre es sehr schade, wenn sich das enorme Engagement der Vorbereitung aller Beteiligten (Gemeinde, BdS, Vereine, Schule, Kindergarten etc.) als umsonst erweisen müsste, denn den traditionellen Frühlingsmarkt mit Winteraustreibung etc. könne man nicht x-beliebig verlegen. "Deshalb halten wir möglichst an der Veranstaltung fest und hoffen, dass entgegen der momentanen Hysterie dann auch die Besucher kommen, unsere Angebote annehmen und unseren Markt mit Leben füllen." Allerdings ist noch nichts in Stein gemeißelt. "Da sich die Zahl der Erkrankungen und Empfehlungen übergeordneter Behörden fast täglich ändern, ist dies nur der ,tagesaktuelle Stand‘, der sich im ,Worst Case‘ zu einer Absage verändern kann."

> Primesession (Schefflenz): Eigentlich sollte am Samstag, 28. März, ein von der Eventtechnikfirma "Blackout Eventmanagement" aus Hainstadt veranstalteter Benefizevent zugunsten der evangelischen Kindertagesstätte "Guter Hirte" in Schefflenz stattfinden. Die Band "Primesession" hätte mit den Kollegen von "Friends live" für gute musikalische Unterhaltung und Stimmung gesorgt. Doch aufgrund der aktuellen Lage hat sich der Veranstalter dazu entschlossen, das Event abzusagen. "Es wäre nicht tragbar, ein Konzert für eine Kindertagesstätte zu veranstalten", informierte Manfred Schwing vom "Blackout Eventmanagement". "Wir wollen und können nicht dafür die Verantwortung tragen, dass sich möglicherweise sämtliche Eltern von Kleinkindern anstecken. Deshalb haben wir das Konzert abgesagt. Wir wollen hier als Vorbild vorangehen." Der Veranstalter rechnete mit rund 600 Besuchern. Nun werde man die Gesamtsituation abwarten, bis man einen Ersatztermin bekannt gibt.

> Auftaktveranstaltung zum zehnten Jubiläum des Ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis (Buchen): Auch die für kommenden Samstag geplante Auftaktveranstaltung zum Jubiläum des Ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis musste auf unbestimmt Zeit verschoben werden. "Vielleicht können wir die Veranstaltung zum Jubiläumstag im November nachholen, aber derzeit ist das Risiko für die von uns betreuten Kinder zu hoch", teilte Felizitas Zürn, die Vorsitzende des Vereins, der RNZ mit.

"Die Kinder haben Vorerkrankungen und wenn sich ein Elternteil oder einer der Ehrenamtlichen mit dem Virus infiziert und ein Kind ansteckt, könnte das tödlich sein." Auch wenn es Zürn und ihren Kollegen leid tue, gehe die Sicherheit der Kinder einfach vor. Nach derzeitigen Stand sollen die Fachvorträge im April und Oktober aber wie geplant stattfinden.

Hintergrund Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage

> Versammlungen der Feuerwehren (Neckar-Odenwald-Kreis): Derzeit werden zahlreiche Jahreshauptversammlungen der Wehren im Neckar-Odenwald-Kreis verschoben. In Buchen hat man nun beschlossen, im März auch die Übungen komplett einzustellen. Das teilte Stadtkommandant Andreas Hollerbach der RNZ auf Anfrage mit. "Sollte sich einer aus der Truppe anstecken, hätten wir die Pflicht, alle die Kontakt zu ihm hatten, in Quarantäne zu schicken. Das hätte dann zur Folge, dass Einsatzkräfte bei Bedarf nicht zur Verfügung stehen." Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr erklärte, dass die "Sicherstellung der Einsatzbereitschaft" höchste Priorität habe.

"Im Landratsamt beobachten wir unter Federführung des Gesundheitsamts die Entwicklung", so Kirschenlohr. Bei jedem Ausbildungslehrgang werde individuell geprüft, ob ein Risiko bestünde, oder ob er stattfinden könne. Die Empfehlung des Landes Baden-Württemberg, an der sich auch die Feuerwehren orientieren, lautet derzeit: "Sollte die Verschiebung einer Veranstaltung möglich sein oder aus sonstigen Gründen eine Veranstaltung entfallen können, empfehlen wir von einer derzeitigen Durchführung abzusehen."

Update: Dienstag, 10. März 2020, 18.47 Uhr