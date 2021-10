Seit Montag greift im Neckar-Odenwald-Kreis die Notbremse des Landes: Lebensmittelmärkte dürfen – je nach Größe – nur noch einen Kunden pro 20 bzw. 40 Quadratmeter einlassen. In der Kaufland-Filiale in Buchen weist ein Schild auf die Personenbegrenzung hin. Foto: Rüdiger Busch

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) 212 Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis waren am Freitag nachweislich akut mit dem Coronavirus infiziert – das sind 32 weniger als noch vor einer Woche. Auch die Zahl der Neuansteckungen ist im Vergleich zur Vorwoche zurückgegangen: 14 waren es gestern, 23 am letzten Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist in diesem Zeitraum von 79,3 auf 56,3 gesunken.

Unter den insgesamt 98 Kreisbewohnern, die zwischen Freitag letzter und Donnerstag dieser Woche positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, waren laut Gesundheitsamt 13 Schülerinnen, Schüler und Kindergartenkinder.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell fünf Covid-19-Patienten behandelt: drei in Mosbach (einer davon wird auf der Intensivstation künstlich beatmet) und zwei in Buchen. Bei zwei Fällen am Standort Mosbach laufen zudem Verdachtsabklärungen.

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 18.37 Uhr

26 Neuinfektionen wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Wenig Bewegung gab es am Donnerstag in der Corona-Statistik des Neckar-Odenwald-Kreises. Mit 26 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt in Mosbach gestern zwei Fälle mehr an das Landesgesundheitsamt (LGA) gemeldet als eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch leicht von 64,0 auf 65,4 gestiegen.

Damit liegt der Landkreis nach wie vor deutlich unter dem Landesdurchschnitt, den das LGA am Abend auf 88,7 bezifferte. Die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg hat derzeit mit 171,4 der Stadtkreis Pforzheim, die niedrigste Heidelberg mit 36,5.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken bleibt die Lage derweil weiterhin erfreulich entspannt. Hier werden aktuell nur sieben Covid-19-Patienten stationär behandelt. Zum Vergleich: Mitte Januar waren es mehr als 60. Im Mosbacher Krankenhaus liegen je zwei Patienten auf der Isolier- und auf der Intensivstation; in einem Fall ist eine künstliche Beatmung notwendig. Drei weitere Infizierte werden auf der Isolierstation in Buchen medizinisch versorgt. Zusätzlich befanden sich zum Zeitpunkt der Abfrage am Donnerstagmorgen drei Patienten, bei denen das Ergebnis des PCR-Tests noch ausstand, zur Abklärung im Krankenhaus: zwei in Buchen, einer in Mosbach.

Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 7299 Einwohnerinnen und Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises positiv auf das Coronavirus getestet. 143 sind an oder mit Covid-19 gestorben.

Update: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 18.01 Uhr

Inzidenz sinkt auf 64,0

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Neun Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 hat das Gesundheitsamt in Mosbach am Mittwoch an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Das sind 18 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 75,1 auf 64,0 gesunken. Insgesamt haben sich bislang nachweislich 7273 Kreisbürger infiziert. Die Zahl der akut Infizierten liegt bei 218. Unverändert ist weiterhin die Zahl der Todesfälle: Im Zusammenhang mit einer Infektion sind 143 Landkreisbewohner gestorben.

Info: Das Corona-Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 06261/84-3333 sowie unter Tel. 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 18.01 Uhr

19 Neuinfektionen registriert

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Das Gesundheitsamt in Mosbach hat am Dienstag 19 Neuinfektionen an das Landesgesundheitsamt (LGA) gemeldet. Vor einer Woche waren es 15 neue Fälle Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 73,0 auf 75,1 gestiegen.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 7264 Landkreisbewohner mit Sars-CoV-2 infiziert.

Update: Dienstag, 12. Oktober 2021, 18.24 Uhr

Infektionsfälle an Schulen werden nicht mehr veröffentlicht

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Das gab es zuletzt Mitte August: Das Gesundheitsamt hat am Montag bei der Meldung der Neuinfektionen die Zahl 0 gesetzt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch von 76,5 auf 73,0 gesunken. Ebenfalls positiv: Von den 20 Fällen des Wochenendes waren keine Gemeinschaftseinrichtungen betroffen. Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 228 gesunken.

Eine relativ konstante Inzidenz unter 100, eine Impfquote über 60 Prozent. Der Neckar-Odenwald-Kreis schlägt sich im zweiten Corona-Herbst bisher wacker. Und auch wenn die Krankheit nach wie vor nicht zu unterschätzen ist und stets Überraschungen bereithält, sind die Prozesse zu deren Bekämpfung doch inzwischen eingespielt. Deshalb haben die Verantwortlichen im Landratsamt entschieden, nun auch die Corona-Berichterstattung anzupassen.

In den ersten beiden Wellen der Pandemie bereiteten Gemeinschaftseinrichtungen dem Gesundheitsamt große Sorgen. Es mussten zum Teil umfassende amtliche Maßnahmen angeordnet werden, um Covid-19 dort erfolgreich zu bekämpfen. Eine Berichterstattung war aufgrund epidemiologischer Überlegungen und des öffentlichen Interesses die logische Konsequenz. Seit Mitte September gibt es nun aber eine Änderung im Umgang mit Covid-19-Fällen in Schulen und Kindergärten: Verstärkte Testungen als Alternative zur Quarantäne ermöglichen jetzt bei isolierten Fällen in einer Klasse weiterhin Schulunterricht in Präsenz. Beim Auftreten einer Infektion müssen sich die Mitschüler des positiv getesteten Schülers an fünf Schultagen in Folge mittels Antigentest testen.

Beim Auftreten einer Infektion in Kindertageseinrichtungen besteht für die betroffene Gruppe eine einmalige Testpflicht mittels Schnelltest oder PCR-Test vor dem Wiederbetreten der Einrichtung. Erst wenn durch das zuständige Gesundheitsamt ein relevantes Ausbruchsgeschehen festgestellt wird, müssen ganze Klassen oder Gruppen in die häusliche Quarantäne. In anderen Gemeinschaftseinrichtungen, wie beispielsweise in Pflegeheimen, ist die Impfquote inzwischen sehr hoch, dadurch gibt es dort nur noch sehr selten Ausbrüche.

Nachdem sich diese neuen Regelungen nach Einschätzung des Gesundheitsamts bewährt haben, hat sich also der Blickwinkel auf die Gemeinschaftseinrichtungen geändert. Das Gesundheitsamt ist weiterhin als Beobachter tätig. Eine aktive Rolle nimmt es nur noch dann wahr, wenn aus den isolierten Fällen ein größeres Ausbruchsgeschehen wird, also eine Infektion bei 20 Prozent der betroffenen Gruppe oder fünf Kindern. Ab diesem Zeitpunkt werden Maßnahmen wie Absonderungsanordnungen geprüft.

Dieser geänderte Blickwinkel soll sich daher nun in der Berichterstattung abbilden. Deshalb wird das Landratsamt ab sofort einmal wöchentlich am Freitag eine Gesamtzahl betroffener Schüler und Kindergartenkinder veröffentlichen. Zudem wird über Fälle berichtet, in denen das Gesundheitsamt tatsächlich tätig wird und Maßnahmen anordnet.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hatte das Landratsamt meist sieben Mal pro Woche über das aktuelle Infektionsgeschehen informiert. Da diese Zahlen bei hohen Impfquoten aber immer weniger aussagekräftig werden, wird auch hier die Berichterstattung angepasst. Ab sofort wird das Landratsamt noch drei Mal in der Woche eine Mitteilung zu den Infektionszahlen veröffentlichen, und zwar montags, mittwochs und freitags. Montags werden wie bisher die Fälle von Samstag bis Montag zusammengefasst, mittwochs die Fallzahlen am Dienstag und Mittwoch und freitags die Fallzahlen am Donnerstag und Freitag. Freitags wird zusätzlich über die Lage an den Neckar-Odenwald-Kliniken berichtet.

Renate Körber, Leiterin des Fachbereichs Jugend und Soziales des Landratsamts, betont, dass die reduzierte Berichterstattung keineswegs heiße, dass man sich weniger um Corona kümmere: "Die Krankheit erfordert jeden Tag die Aufmerksamkeit unserer Kollegen. Aber es gibt auch viele andere und nicht weniger wichtige Aufgaben. Deshalb konzentrieren wir uns nun auf große Ausbrüche, behalten aber immer die Gesamtlage im Blick." Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, ergänzt: "Während der Hochphase der Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns war es für das Landratsamt selbstverständlich, an sieben Tagen in der Woche über das Infektionsgeschehen im Landkreis zu berichten. Da die Situation nun aber glücklicherweise nicht mehr vergleichbar ist, bündeln wir die Informationen ein wenig, ohne das Thema zu vernachlässigen."

Update: Montag, 11. Oktober 2021, 17.57 Uhr

20 Neuinfektionen am Wochenende

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie meldete das Landesgesundheitsamt am Samstagnachmittag 16 Neuinfektionen für den Neckar-Odenwald-Kreis. Die Inzidenz lag bei 79,3 – und damit auf dem gleichen Niveau wie tags zuvor. Am Sonntag wurden vier neue Infektionen registriert, die für den Landkreis berechnete Inzidenz sank somit auf 76,5. Das Corona-Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter 06261/843333 und 06281/52123333 erreichbar.

Update: Sonntag, 10. Oktober 2021, 17.36 Uhr

Mehr Neuinfektionen und weniger Patienten

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Inzidenz steigt, dafür sinkt die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken: Das Auf und Ab der letzten Wochen hat sich auch am Freitag fortgesetzt. Das Gesundheitsamt meldete 23 Neuinfektionen. Das sind 14 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Freitagabend vom Landesgesundheitsamt veröffentlicht wurde, ist von 70,9 auf 79,3 gestiegen. Von den 23 neuen Fällen sind erneut mehrere Gemeinschaftseinrichtungen betroffen: Helene-Weber-Schule Buchen (1), Burghardt-Gymnasium Buchen (1) und Grundschule Waldbrunn (1). – Insgesamt haben sich bislang 7224 Kreisbürger nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Akut infiziert sind davon 244. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion liegt unverändert bei 143.

Seit Montag ist die Zahl der Corona-Patienten in den Neckar-Odenwald-Kliniken von sechs auf vier gesunken. In Buchen und in Mosbach gibt es je einen Patienten auf der Intensivstation und auf der Isolierstation. Hinzu kommen in Mosbach zwei Verdachtsfälle auf der Isolierstation.

Update: Freitag, 8. Oktober 2021, 18.31 Uhr

Inzidenz sinkt auf 70,9

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 24 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet. Das sind zehn weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Folge von 75,8 auf 70,9 gesunken. Folgende Gemeinschaftseinrichtungen sind von den neuen Fällen betroffen: Gemeinschaftsschule Obrigheim (1), Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach (1) und Kurfürstin-Amalia-Grundschule Lohrbach (1). Noch nachzutragen sind zwei betroffene Schulen, bei denen am Mittwoch Infektionen gemeldet wurden: Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim (1) und Grundschule Walldürn (2).

Insgesamt haben sich bislang nachweislich 7201 Kreisbewohner mit Sars-CoV-2 infiziert. Derzeit aktive Fälle gibt es im Landkreis 233.

Info: Das Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Donnerstag, 7. Oktober 2021, 19.32 Uhr

Zwei weitere Fälle in Reisegruppe

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Zu den 22 Teilnehmern einer Busreise, die sich trotz vollständiger Impfung mit dem Coronavirus angesteckt haben (siehe unten), sind zwei weitere hinzugekommen. Die gute Nachricht, die Kreissprecher Jan Egenberger der RNZ auf Nachfrage mitteilte: Nach wie vor gibt es unter den Infizierten keine schweren Krankheitsverläufe.

"In der Regel wird der Gesundheitszustand nur am Anfang einer Fallbearbeitung erfasst; aufgrund des außergewöhnlichen Ereignisses wurden die Teilnehmer aber in diesem Fall noch ein weiteres Mal befragt bzw. das Gesundheitsamt hält Kontakt mit ihnen", erklärte Egenberger. Die Betroffenen seien mit verschiedenen Wirkstoffen geimpft. Ein Muster, das die Größe des Ausbruchs erklärt, lasse sich daraus bislang nicht ableiten. Der Ausbruch werde jedoch "weiterhin vom Gesundheitsamt untersucht, sodass man diesen gegebenenfalls in einigen Wochen abschließend beurteilen kann", so der Kreissprecher. Die nicht infizierten Teilnehmer seien zwar gemäß den für geimpfte Personen geltenden Regeln nicht in Quarantäne, hätten aber vorsorglich dennoch ihre Kontakte auf ein Minimum reduziert.

Insgesamt wurden am Mittwoch im Neckar-Odenwald-Kreis 27 neue Corona-Infektionen bestätigt, das sind fünf mehr als eine Woche zuvor. Da allerdings zwei am Dienstag gemeldete Fälle aus der Statistik herausfallen, weil die Betroffenen außerhalb des Landkreises wohnen, ist die Sieben-Tage-Inzidenz nur leicht gestiegen. Das Landesgesundheitsamt gab am Abend einen Wert von 75,8 (+1,4) bekannt.

Von den 7177 Kreisbewohnern, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, sind aktuell 226 nachweislich akut mit dem Virus infiziert.

Info: Das Corona-Bürgertelefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter 06261/843333 und 06281/52123333 erreichbar.

Update: Mittwoch, 6. Oktober 2021, 17.33 Uhr

22 Infizierte nach Busreise

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Auch eine vollständige Impfung schützt nicht vor einer Corona-Infektion – aber in der Regel vor einem schweren Verlauf. Diese Erkenntnis lässt sich aus einem größeren Corona-Ausbruch innerhalb einer Reisegruppe ziehen. Wie Jan Egenberger, Pressesprecher der Landkreisverwaltung, auf RNZ-Nachfrage bestätigte, war die Reisegruppe aus dem Mittelbereich Mosbach mit 36 Personen zu einer Busreise nach Österreich aufgebrochen.

Die Impfquote innerhalb der Gruppe lag, so Egenberger, bei "vorbildlichen 100 Prozent". Nach der Rückkehr wurden 22 Teilnehmer der Gruppe positiv getestet. "Das Gesundheitsamt hat allerdings keine Erkenntnisse über schwere Verläufe, was sicherlich auf den Impfschutz zurückzuführen ist", sagte Egenberger weiter. Insgesamt stufen die zuständigen Ärztinnen des Gesundheitsamts das Infektionsgeschehen als außergewöhnlich ein.

Aufgrund des Impfschutzes sei eine so hohe Infektionsrate nicht zu erwarten gewesen. Auch bei ähnlich gelagerten Fällen in jüngster Zeit habe es solche Ausbrüche nicht gegeben. Dementsprechend könne dieser Fall vermutlich nicht ohne Weiteres auf ähnliche Konstellationen übertragen werden.

Am Dienstag hat das Gesundheitsamt 17 Neuinfektionen gemeldet. Das sind zwölf weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 83,5 auf 74,4 gesunken. Gemeinschaftseinrichtungen sind von den neuen Fällen nicht betroffen.

Update: Dienstag, 5. Oktober 2021, 17.39 Uhr

Sechs Patienten in Kliniken, vier Schulen betroffen

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Montagnachmittag vier neue Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Das Landesgesundheitsamt meldete am Abend eine Sieben-Tage-Inzidenz von 83,5.

Insgesamt sind im Landkreis aktuell nachweislich 213 akute Fälle bekannt. Zwischen Samstag und Montag wurden folgende betroffene Gemeinschaftseinrichtungen gemeldet. Jeweils einen Fall gibt es an der Zentralgewerbeschule Buchen, dem Schulverbund Buchen, der Realschule Obrigheim und dem Nico-laus-Kistner-Gymnasium Mosbach.

An den Neckar-Odenwald-Kliniken wurden am Montag sechs positiv getestete Patienten behandelt, vier am Standort Buchen sowie zwei am Standort Mosbach. Bei einem Fall am Standort Buchen und in zwei Fällen am Standort Mosbach laufen zudem Verdachtsabklärungen.

Da das Kreisimpfzentrum (KIZ) am 30. September geschlossen wurde, veröffentlicht die RNZ letztmals die entsprechenden Impfzahlen. Zwischen dem 27. und 30. September wurden im KIZ Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit Impfstoffen von Biontech, Astra-Zeneca, Moderna und Johnson und Johnson verabreicht, die sich wie folgt aufgliedern: 872 im Kreisimpfzentrum in Mosbach, darunter 225 durch das mobile Impfteam des KIZ in Obrigheim, Höpfingen, Mosbach und Schwarzach. Es handelt sich um 211 Erstimpfungen, 313 Zweitimpfungen und 348 Drittimpfungen. Die Hausärzte verabreichten im Landkreis 778 Impfdosen.

Vom 22. Januar bis 30. September wurden durch das KIZ und das mobile Impfteam insgesamt 92.228 Impfungen vorgenommen, davon 47.836 Erstimpfungen, 42.622 Zweitimpfungen und 1770 Drittimpfungen.

Update: Montag, 4. Oktober 2021, 17.42 Uhr

27 Neuinfektionen wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 27 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt über das Wochenende gemeldet – 19 am Samstag und acht am Sonntag. Eine Woche zuvor waren es lediglich 17 neue Fälle am Wochenende gewesen. Das Landesgesundheitsamt hat am Sonntagabend eine Sieben-Tage-Inzidenz von 86,2 (+6,9 im Vergleich zum Freitag) errechnet. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 7137 Kreisbürger nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. 143 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Info: Das Corona-Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar: Tel. 06281/5212-3333.

Update: Sonntag, 3. Oktober 2021, 18.10 Uhr

Dem Auf folgt ein Ab

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis am Donnerstag deutlich gestiegen war, ist sie am Freitag wieder gesunken. Neun Neuinfektionen wurden gestern registriert, das sind 13 weniger als eine Woche zuvor. Das Landesgesundheitsamt bezifferte die Inzidenz auf 79,3 (-9). Einer der neu gemeldeten Fälle trat im katholischen Kindergarten St. Lioba in Höpfingen auf, zwei waren es im Schulverbund Buchen.

Seit Beginn der Pandemie wurden 7104 Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. Davon gelten 6730 als nicht mehr ansteckend, 143 sind an oder mit Covid-19 gestorben. Nachweislich akut infiziert sind derzeit 231 Kreisbürger.

Update: Freitag, 1. Oktober 2021, 17.35 Uhr

Inzidenz deutlich angestiegen

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Mit 35 Neuinfektionen wurden am Donnerstag im Landkreis fast doppelt so viele Coronafälle registriert wie vor einer Woche. Entsprechend deutlich ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz angestiegen. Das Landesgesundheitsamt gab am Abend einen Wert von 88,3 (+ 10,4) bekannt. Vier der neuen Fälle traten an Schulen auf: zwei weitere am Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim sowie je einer am Burghardt-Gymnasium Buchen und an der Realschule Osterburken. Von den insgesamt 7096 Menschen im Kreis, die bisher positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gelten 6697 als nicht mehr ansteckend, 143 sind verstorben. Nachweislich akut infiziert sind derzeit 256 Kreisbürger.

Update: Donnerstag, 30. September 2021, 19.48 Uhr

22 neue Coronafälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Mit 22 Neuinfektionen wurden am Mittwoch im Landkreis genauso viele Coronafälle gezählt wie eine Woche zuvor. Zehn davon traten in Gemeinschaftseinrichtungen auf: Je ein Fall wurde aus der Karl-Trunzer-Schule Buchen, dem Auguste-Pattberg-Gymnasium Neckarelz, der Grundschule Höpfingen und dem Kindergarten Sonnenschein in Eberstadt gemeldet, je zwei Fälle waren es im Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim, an der Gemeinschaftsschule Obrigheim und der DHBW Mosbach. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezifferte das Landesgesundheitsamt auf 77,9. Als akut mit dem Coronavirus infiziert gelten derzeit 255 Menschen im Kreis.

Update: Mittwoch, 29. September 2021, 18 Uhr

Corona-Lage bleibt stabil

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Corona-Lage im Kreis bleibt stabil. 29 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Dienstag bekannt gegeben, das ist ein Fall mehr als eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 68,2 auf 75,1 gestiegen. Eine der Neuansteckungen trat an der Baulandschule in Hettingen auf. Von den insgesamt 7039 Einwohnern des Landkreises, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, gelten derzeit 257 als akut infiziert.

Das Corona-Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06261/84-3333 sowie unter der Telefonnummer 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Dienstag, 28. September 2021, 18 Uhr

Weniger neue Fälle und weniger Patienten in den Kliniken

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Weniger Neuinfektionen, weniger Covid-19-Patienten in den Kliniken und mehr Impfungen als in der Vorwoche: Der Blick auf die ausführlichen Corona-Zahlen für den Landkreis, die immer montags bekannt gegeben werden, fällt diese Woche rundum erfreulich aus.

Das Gesundheitsamt hat am Montag zwei Neuinfektionen vermeldet, das sind sieben weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 77,9 auf 68,2 gesunken. Aufschlussreich ist auch der Blick auf die Entwicklung innerhalb einer Woche: Von Montag bis Montag ist die Inzidenz um 25,7 Punkte – von 93,9 auf 68,2 – gesunken.

Die Zahl der derzeit aktiven Fälle liegt bei 239. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 7010 Kreisbürger mit Sars-CoV-2 infiziert. Gemeinschaftseinrichtungen waren von den insgesamt 18 Neuinfektionen der zurückliegenden drei Tage nicht betroffen.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell sechs positiv getestete Patienten behandelt, vier am Standort Buchen und zwei am Standort Mosbach. Vor einer Woche waren es insgesamt noch 13. Bei vier weiteren Fällen läuft in Mosbach eine Verdachtsabklärung. Aktuelle Informationen zu den Besuchsregeln in den Kliniken sind abrufbar unter www.neckar-odenwald-kliniken.de.

2907 Impfdosen wurden in der vergangenen Woche im Landkreis verabreicht – das sind über 700 mehr als in der Woche zuvor und so viele wie zuletzt Ende August. Der Anstieg liegt zum Großteil aber an den vielen "Booster"-Impfungen. Allein das Team des Kreisimpfzentrums hat letzte Woche über 600 Drittimpfungen durchgeführt.

Insgesamt waren es 1717 Impfungen im Kreisimpfzentrum in Mosbach (KIZ), darunter auch 445 durch das mobile Impfteam des KIZ bei Aktionen in Mosbach, Mudau, Aglasterhausen, Walldürn, Schwarzach und Buchen. Von diesen 1717 Impfungen waren 463 Erstimpfungen, 650 Zweitimpfungen und 604 Drittimpfungen. Weitere 1190 Impfdosen wurden in den Arztpraxen im Landkreis gespritzt.

Die Arztpraxen werden ab Oktober den Schwerpunkt der Impfkampagne bilden. Das KIZ in Mosbach schließt wie alle Kreisimpfzentren am Donnerstag, 30. September, seine Pforten. Der Impfbetrieb wird mit dem Ende der Frühschicht um 14 Uhr eingestellt.

Das flexible Impfkonzept findet auch in der letzten Woche des Kreisimpfzentrums Anwendung. Bis einschließlich 30. September werden Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen auch ohne vorherige Terminbuchung angeboten. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit.

Der Impfstoff zur Erstimpfung kann vor Ort frei gewählt werden. Welche Impfstoffe an den jeweiligen Tagen eingesetzt werden, kann der Wochenübersicht auf der Website des Landratsamts unter www.neckar-odenwald-kreis.de entnommen werden.

Update: Montag, 27. September 2021, 18 Uhr

17 Neuinfektionen wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Am Wochenende hat das Gesundheitsamt insgesamt 17 Neuinfektionen gemeldet, 14 am Samstag und 3 am Sonntag. Vor einer Woche waren es noch 37 neue Fälle gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Neckar-Odenwald-Kreis ist im Vergleich zum Freitag von 91,1 auf 77,9 gesunken. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 7011 Kreisbewohner nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. 143 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Update: Sonntag, 26. September 2021, 18.20 Uhr

22 neue Coronafälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Im Landkreis wurden am Freitag 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, darunter je zwei Fälle an der Karl-Trunzer-Schule in Buchen und der Grundschule Hainstadt sowie je ein Fall im Kindergarten St. Josef in Buchen und am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist um 4,2 auf 91,1 gesunken.

Von den 6992 Einwohnerinnen und Einwohnern des Neckar-Odenwald-Kreises, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, gelten 6603 als nicht mehr ansteckend, 143 sind an oder mit Covid-19 verstorben. Nachweislich infiziert sind derzeit 246 Kreisbürger.

Update: Freitag, 24. September 2021, 18 Uhr

Inzidenz im Kreis bleibt unter 100

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Unter den 18 Neuansteckungen mit dem Coronavirus, die das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Donnerstag bekannt gab, ist ein weiterer Fall, der im Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim auftrat. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken: Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert am Abend auf 95,3 (-4,1). Nachweislich akut mit dem Virus infiziert sind aktuell 233 Menschen im Kreis.

Update: Donnerstag, 23. September 2021, 18.15 Uhr

22 neue Fälle – Inzidenz sinkt unter 100

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis am Dienstag die 100er-Marke überschritten hatte, lag sie am Mittwoch wieder knapp darunter. Das Landesgesundheitsamt gab am Mittwochabend einen Wert von 99,4 (-2,8) bekannt.

22 Neuansteckungen wurden am Mittwoch gemeldet, darunter zwei weitere Fälle, die im Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim auftraten. Eine Woche zuvor hatten 26 Menschen im Landkreis ihr positives Corona-Testergebnis erhalten.

Von den insgesamt 6952 Kreisbewohnern, bei denen das Coronavirus bisher nachgewiesen wurde, gelten derzeit 238 als akut infiziert.

Update: Mittwoch, 22. September 2021, 18.15 Uhr

Inzidenz steigt auf 102,2

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Dienstag 28 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Da eine Woche zuvor neun Fälle weniger gezählt wurden, ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut angestiegen. Das Landesgesundheitsamt gab am Abend einen Wert von 102,2 (+8,9) bekannt.

Von den Neuinfektionen sind auch wieder Gemeinschaftseinrichtungen betroffen: Je ein Fall trat am Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim und dem Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach auf, zwei Fälle waren es an der Karl-Trunzer-Schule Buchen.

Update: Dienstag, 21. September 2021, 18.07 Uhr

Infektionsfälle an mehreren Schulen

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Zahlen im Kreis steigen weiter an: Neun neue Fälle hat das Gesundheitsamt am Montag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch von 91,1 auf 93,9 gestiegen. Allerdings fällt der Zuwachs moderat aus: Vor einer Woche lag der Wert bei 89,7.

Zwischen Samstag und Montag wurden insgesamt 42 Neuinfektionen nachgewiesen. Davon waren auch sechs Gemeinschaftseinrichtungen betroffen: Jugendhilfe Hubertus in Mudau-Reisenbach (4 Fälle), Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim (1), Katholischer Kindergarten St. Bruder Klaus in Mosbach-Waldstadt (1), Auguste-Pattberg-Gymnasium in Mosbach-Neckarelz (1), Meister-Eckehart-Schule in Buchen (1) und Karl-Trunzer-Schule in Buchen (1).

Die Zahl der akut Infizierten im Kreis liegt bei 233. Insgesamt gibt es jetzt 6902 bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2. 143 Landkreisbewohner sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Die steigenden Zahlen machen sich auch in den Krankenhäusern im Kreis bemerkbar – allerdings zum Glück längst nicht so massiv wie im vergangenen Herbst und Winter, als die Kliniken zeitweise an der Belastungsgrenze waren.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell 13 positiv getestete Patienten behandelt, sechs am Standort Buchen und sieben am Standort Mosbach. Im kommunalen Krankenhaus in Hardheim wird seit Sonntag wieder ein Corona-Patient stationär behandelt.

Leicht gestiegen ist im Vergleich zur Vorwoche die Zahl der Impfungen im Kreis, was aber an der Zunahme der Drittimpfungen liegt. Insgesamt wurden 2174 Impfungen durchgeführt, 109 mehr als in der Vorwoche. Im Kreisimpfzentrum in Mosbach (KIZ) wurden zwischen dem 13. und dem 19. September 1064 Impfdosen verabreicht. Hinzu kommen 410 Impfungen durch das mobile Impfteam des KIZ (MIT) bei Vor-Ort-Impfaktionen in Mudau, Neunkirchen, Osterburken, Binau, Limbach, Mosbach, Dallau und Waldbrunn.

Von diesen 1474 Impfungen waren 481 Erstimpfungen, 478 Zweitimpfungen und 515 Drittimpfungen. Hinzu kommen 700 Impfungen in den Arztpraxen im Landkreis.

Die Arztpraxen werden ab Oktober den Schwerpunkt der Impfkampagne bilden. Das KIZ in Mosbach schließt wie alle Kreisimpfzentren am Donnerstag, 30. September, seine Pforten. Der Impfbetrieb wird mit dem Ende der Frühschicht um 14 Uhr eingestellt.

Das flexible Impfkonzept findet auch in der letzten Woche des Kreisimpfzentrums Anwendung. In der Woche vom 27. bis einschließlich 30. September werden Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen auch ohne vorherige Terminbuchung angeboten. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit.

Der Impfstoff zur Erstimpfung kann vor Ort frei gewählt werden. Welche Impfstoffe an den jeweiligen Tagen eingesetzt werden, kann der Wochenübersicht auf der Website des Landratsamts unter www.neckar-odenwald-kreis.de entnommen werden.

Update: Montag, 20. September 2021, 17.55 Uhr

37 neue Fälle gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Gleich 37 bestätigte Neuinfektionen – 34 am Samstag und drei am Sonntag – hat das Gesundheitsamt übers Wochenende gemeldet. Vor einer Woche waren es 35 neue Fälle gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch, verglichen mit dem Wert vom Freitag, von 89,7 auf 91,1 gestiegen.

Im Vergleich zum Sonntag vor einer Woche ist dagegen ein leichter Rückgang festzustellen: Da lag der Wert bei 92,6. Insgesamt haben sich bislang 6897 Kreisbewohner nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert.

Update: Sonntag, 19. September 2021, 18.23 Uhr

Inzidenz steigt auf 93,2

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Im Neckar-Odenwald-Kreis sind am Samstag 34 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Freitag waren es 29 Neuinfektionen.

Die Inzidenz steigt auf 93,2 (Freitag: 86,9).

Update: Samstag, 18. September 2021, 17.14 Uhr

Die Corona-Lage bleibt stabil

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Corona-Lage im Landkreis bleibt auch zum Ende der Woche hin stabil. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz an den vorangegangenen vier Tagen konstant bei 89,7 gelegen hatte, ist der Wert am Freitag wieder etwas gesunken: Das Landesgesundheitsamt gab am Abend eine Inzidenz von 86,9 bekannt.

Mit 29 Neuinfektionen wurden gestern fünf weniger als eine Woche zuvor gemeldet. In der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Hardheim, wo sich seit letzter Woche bereits 13 Bewohner mit dem Virus angesteckt hatten, traten zwei weitere Fälle auf.

Von den 236 Menschen im Kreis, die aktuell nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert sind, werden insgesamt zehn in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen stationär behandelt. Bei drei Patienten ist eine intensivmedizinische Behandlung notwendig, zwei von ihnen werden künstlich beatmet.

Update: Freitag, 17. September 2021, 18.22 Uhr

20 Neuinfektionen wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Unter den 20 Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet hat, ist kein Reiserückkehrer. Das überrascht nicht, denn die Urlaubssaison ist für die meisten Menschen zu Ende. Die Betroffenen infizieren sich also nicht mehr vornehmlich auf Reisen, stattdessen zirkuliert das Virus in der Region. Gemeinschaftseinrichtungen waren von den Neuinfektionen nicht betroffen. Das Landesgesundheitsamt berechnete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 89,7.

Update: Donnerstag, 16. September 2021, 20.53 Uhr

26 Neuinfektionen wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 26 Neuinfektionen – und damit drei mehr als vor einer Woche – hat das Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Wie viele der Neuinfizierten Reiserückkehrer waren, konnte das Gesundheitsamt bis Redaktionsschluss nicht beantworten. Gemeinschaftseinrichtungen waren von den Neuinfektionen nicht betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bei 89,7. Die Zahl der akut Infizierten liegt bei 203. Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 6811 Kreisbewohner mit Sars-CoV-2 infiziert.

Update: Mittwoch, 15. September 2021, 18.42 Uhr

19 neue Fälle wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Dienstagnachmittag 19 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Unter den Neuinfizierten befinden sich, wie Kreissprecher Jan Egenberger mitteilte, vier Reiserückkehrer. Neue Infektionen mit Sars-CoV-2, die Gemeinschaftseinrichtungen betreffen, wurden am Dienstag nicht gemeldet. Derzeit sind dem Gesundheitsamt im Landkreis 192 Einwohner bekannt, die nachweislich infiziert sind. Das Landesgesundheitsamt berechnete für den Neckar-Odenwald-Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 89,7.

Update: Dienstag, 14. September 2021, 18.15 Uhr

Corona-Stationen füllen sich weiter

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Mehr Infektionsfälle und mehr Patienten in den Kliniken: So stellt sich die aktuelle Corona-Lage im Neckar-Odenwald-Kreis dar. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Impfungen weiter ab: In der Woche vom 6. bis 12. September wurden im Kreis nur 2065 Impfdosen gespritzt. In der Vorwoche waren es 2212.

Am Montag wurde im Landkreis eine Neuinfektion gemeldet. Das Landesgesundheitsamt hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 89,7 errechnet. Noch vor einer Woche lag dieser Wert bei 47,3, was die ungemein dynamische Entwicklung der Infektionszahlen verdeutlicht.

Unter den insgesamt 37 zwischen Samstag und Montag registrierten Infektionsfällen waren zwei Reiserückkehrer. Das zeigt, dass sich die Mehrzahl der Betroffenen inzwischen in der Region und nicht auf Reisen ansteckt. Betroffen war auch eine Gemeinschaftseinrichtung: Aus der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Hardheim wurden drei Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen im Landkreis liegt nun bei 6767. Nachweislich akut infiziert sind derzeit 184 Kreisbürger. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt unverändert bei 143.

Zwei Patienten werden beatmet

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell elf positiv auf das Coronavirus getestete Patienten behandelt. Sechs sind es am Standort Buchen, von denen einer beatmet wird, und fünf in Mosbach, von denen ebenfalls einer beatmet wird. Im Mosbacher Krankenhaus laufen zudem in zwei Fällen Verdachtsabklärungen. Vor einer Woche gab es in den Kreiskliniken nur einen Corona-Patienten.

Weiter rückläufig ist die Zahl der Impfungen, wobei zudem zu berücksichtigen ist, dass unter den insgesamt 2065 in der 36. Kalenderwoche verabreichten Impfungen auch 250 Drittimpfungen sind. Erstimpfungen waren es in der vergangenen Woche im Kreis nur 873.

Insgesamt wurden im Kreisimpfzentrum in Mosbach (KIZ) 1064 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. 339 weitere waren es durch das mobile Impfteam des KIZ bei Vor-Ort-Aktionen in Schloßau, Neckarelz, Fahrenbach, Neunkirchen, Schefflenz, Aglasterhausen, Buchen und Mosbach. In den Arztpraxen im Kreis wurden 662 Menschen gegen das Coronavirus geimpft.

Info: Das Corona-Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Telefonnummer 06261/84-3333 sowie unter Telefonnummer 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Montag, 13. September 2021, 17.45 Uhr

Erst- und Zweitimpfungen ohne Termin auch nächste Woche im KIZ

Mosbach. (RNZ) Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet auch in der kommenden Woche Erst- und Zweitimpfungen ohne Termin an. Das teilt das Landratsamt mit. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit.

Der Impfstoff zur Erstimpfung kann vor Ort frei gewählt werden. Welche Impfstoffe an den jeweiligen Tagen eingesetzt werden, kann der Wochenübersicht auf der Website des Landratsamts unter www.neckar-odenwald-kreis.de entnommen werden.

Bei Zweitimpfungen muss der zeitliche Mindestabstand eingehalten werden. Der minimale Impfabstand bei Impfungen mit Biontech beträgt drei Wochen, bei Moderna sind es vier Wochen. Sofern eine Kreuzimpfung vorliegt (AstraZeneca und anschließend Biontech bzw. Moderna), beträgt der Impfabstand ebenfalls mindestens vier Wochen. Wird nach einer AstraZeneca-Erstimpfung auch die Zweitimpfung mit AstraZeneca gewünscht, beträgt der Impfabstand hier neun bis zwölf Wochen.

Personen, die bei der Erstimpfung den Impfstoff AstraZeneca erhalten haben, können auf Wunsch unabhängig ihres Alters mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna zweitgeimpft werden. Diese Kreuzimpfung ist allerdings nur in Verbindung mit einer vorherigen Erstimpfung mit AstraZeneca möglich.

Personen, die bei der Erstimpfung Biontech oder Moderna erhalten haben, müssen bei der Zweitimpfung mit dem Wirkstoff der ersten Impfung geimpft werden. Das KIZ bittet deshalb darum, dies bei der Auswahl der Impftage zu berücksichtigen.

Update: Montag, 13. September 2021, 10 Uhr

38 neue Fälle übers Wochenende

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) So schnell kann’s gehen: Noch vor einer Woche hatte der Landkreis mit 46,6 die niedrigste Inzidenz im Land. Nun liegt sie mit 92,6 sogar über dem Durchschnitt aller Landkreise in Baden-Württemberg (91,8). Der starke Anstieg der letzten Tage setzte sich am Samstag fort, als das Gesundheitsamt 31 neue Fälle meldete (Vorwoche: 18). Am Sonntag waren es dann sieben Neuinfektionen (eine).

Update: Sonntag, 12. September 2021, 17.42 Uhr

34 neue Infektionen, 10 Patienten in den Kliniken

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis ist in den letzten Tagen sprunghaft angestiegen: Gleich 34 neue Fälle hat das Gesundheitsamt am Freitag gemeldet. Darunter waren fünf Reiserückkehrer. Eine Neuinfektion betrifft die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Hardheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 66,1 auf 82,8 gestiegen. Die Zahl der derzeit aktiven Fälle im Landkreis liegt nun bei 176.

Inzwischen machen sich die steigenden Zahlen leider auch in den Kliniken bemerkbar: In Buchen und Mosbach werden aktuell (Stand Freitag) zehn Covid-19-Patienten behandelt, darunter drei auf der Intensivstation. Ein Patient wird beatmet.

Update: Freitag, 10. September 2021, 17.59 Uhr

26 neue Corona-Fälle im Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Die Tendenz ist recht deutlich, auch wenn die Region nach wie vor vergleichsweise gute Corona-Werte vorweisen kann. Mit der steigenden Zahl an täglichen Neu-Infektionen nimmt auch der Inzidenzwert im Kreis zu. So meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Donnerstag 26 neue Fälle.

Sieben dieser positiv auf das Coronavirus Getesteten seien Reiserückkehrer, drei wiederum Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim, wie Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts der RNZ mitteilte. Die Zahl der Bürger, die im Kreis nachweislich akut mit Sars-CoV-2 infiziert sind, lag am Donnerstag bei 147 (Vortag 134). Das Landesgesundheitsamt berechnete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 66,1 (Vortrag 55,6).

Bei allen Fragen rund um die Corona-Pandemie ist das Bürgertelefon montags bis freitags, 8 bis 16 Uhr unter der 06261/84-3333 und 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Donnerstag, 9. September 2021, 20 Uhr

23 neue Fälle – Fälle in Obrigheimer Schule und Unterkunft Hardheim

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk/tra) Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 23 neue Corona-Infektionen. Bei sechs Fällen handele es sich, wie Kreissprecher Jan Egenberger mitteilte, um Reiserückkehrer. Die Zahl der Bürger, die im Landkreis nachweislich akut mit Sars-CoV-2 infiziert sind, liegt bei 134. Das Landesgesundheitsamt berechnete für Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 55,6.

Auch in Gemeinschaftseinrichtungen ist es zu Infektionen gekommen: In der Gemeinschaftsschule Obrigheim gibt es zwei Fälle, in der Gemeinschaftsunterkunft des Kreises für Flüchtlinge in Hardheim sind es sieben Fälle.

Nachdem das Gesundheitsamt von zwei mit dem Coronavirus infizierten Personen im Publikum des Bülent Ceylan-Auftritts vergangene Woche in Mosbach erfahren hat, werden die Besucher um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Gleichzeitig überprüfe das Gesundheitsamt die vom Veranstalter geführte Kontaktliste, wie Jan Egenberger, Sprecher des Landratsamts, auf Nachfrage bestätigte. "Es gibt aber auch Lücken, und die sollen über diesen Aufruf, sich testen zu lassen, geschlossen werden", sagte Egenberger. Nahezu alle Gäste, die im nächsten Umfeld der beiden Infizierten saßen, konnten informiert wurden, wobei geimpfte und genesene Personen nicht in eine vierzehntägige Quarantäne müssen. Deshalb musste lediglich für elf ungeimpfte Personen die Quarantäne angeordnet werden. Während der Veranstaltung bestand Maskenpflicht, auch am Platz, dafür gab es keine Abstände. "Wir empfehlen dennoch allen ungeimpften Besuchern der Veranstaltung, sich testen zu lassen", so Egenberger.

Update: Mittwoch, 8. September 2021, 17.30 Uhr

Infizierte waren bei Bülent Ceylan

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Nachdem das Gesundheitsamt von zwei mit dem Coronavirus infizierten Personen im Publikum des Bülent-Ceylan-Auftritts vergangene Woche (31. August) in Mosbach erfahren hat, werden die Besucher um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Die Infizierten waren zum Zeitpunkt der Veranstaltung ansteckend, obwohl der für den Zugang notwendige Schnelltest ein negatives Ergebnis angezeigt hatte.

Deshalb empfiehlt das Gesundheitsamt allen nicht geimpften Teilnehmern ohne Symptome, sich kostenlos in einem Bürgertestzentrum testen zu lassen. Alle, die nach der Veranstaltung Symptome entwickelt haben oder bis Mitte nächster Woche entwickeln, sollten einen PCR-Test beim Hausarzt machen lassen. Denn es ist nicht auszuschließen, dass sich weitere Personen infiziert haben könnten.

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag 16 Neuinfektionen (Vorwoche: 12). Zudem ist eine Gemeinschaftseinrichtung betroffen: Kindergarten Neckarzimmern (ein Fall). Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt dennoch bei 47,3. Die Zahl der akut Infizierten liegt im Kreis bei 120. Seit Beginn der Pandemie haben sich 6647 Kreisbewohner mit Sars-CoV-2 infiziert.

Update: Dienstag, 7. September 2021, 17.13 Uhr

Nur ein Corona-Patient in den Kliniken

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Die Inzidenz im Landkreis bleibt mit 47,3 unter der Marke von 50. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Impfungen weiter: In der vergangenen Woche wurden im Landkreis 2212 Impfungen verabreicht, das sind 1200 weniger als in der Vorwoche. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Impfkampagne, im Juni und Juli, gab es Wochen mit mehr als 8000 Impfungen im Landkreis.

Vier Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Montag gemeldet. Darunter war kein Reiserückkehrer. Dagegen handelte es sich bei sechs der 17 am Samstag gemeldeten Neuinfektionen um Reiserückkehrer. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 46,6 auf 47,3 leicht angestiegen. Vor einer Woche lag sie noch bei 61,2. Der Wert ist weiterhin der niedrigste in ganz Baden-Württemberg. Die Zahl der akut Infizierten liegt im Kreis bei 112. Insgesamt haben sich bislang 6631 Kreisbewohner mit Sars-CoV-2 infiziert.

1103 Erst-, Zwei- und Dritttimpfungen mit Impfstoffen von Biontech, Astra-Zeneca, Moderna und Johnson & Johnson wurden in der vergangenen Woche im Kreisimpfzentrum in Mosbach (KIZ) verabreicht. Hinzu kommen 285 Impfungen durch das mobile Impfteam bei Sonderaktionen in Billigheim, Schwarzach, Aglasterhausen und Buchen. Von diesen insgesamt 1388 Impfungen waren 770 Erstimpfungen, 515 Zweitimpfungen und 103 Drittimpfungen. Hinzu kommen 824 Impfungen in den Arztpraxen im Land.

Erfreulich gestaltet sich die Situation in den Krankenhäusern: In den Neckar-Odenwald-Kliniken wird aktuell eine positiv getesteten Person am Standort Mosbach behandelt. Es läuft an keinem der Standorte eine Verdachtsabklärung. Aktuelle Informationen zu den Besuchsregeln in den Kliniken sind im Internet abrufbar unter www.neckar-odenwald-kliniken.de (Menüpunkt: Aktuelles).

Das KIZ in Mosbach bietet auch in der Woche vom 13. bis zum 19. September Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen ohne vorherige Terminbuchung an. Damit setzt das KIZ das flexible Impfkonzept fort. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit. Der Impfstoff zur Erstimpfung kann vor Ort frei gewählt werden. Welche Impfstoffe an den jeweiligen Tagen eingesetzt werden, kann der Wochenübersicht auf der Website des Landratsamts unter www.neckar-odenwald-kreis.de entnommen werden.

Bei Zweitimpfungen muss der von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlene zeitliche Mindestabstand eingehalten werden. Dieser Mindestimpfab-stand muss zwingend beachtet werden, auch um eine Abweisung vor Ort aus medizinischen Gründen zu vermeiden. Der minimale Impfabstand bei Impfungen mit Biontech beträgt drei Wochen, bei Moderna sind es vier Wochen. Die Auffrischimpfungen werden mit einer Impfdosis der mRNA-Impfstoffe, entweder Biontech oder Moderna, durchgeführt. Dabei können alle besonders vulnerablen Personen geimpft werden, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Zunächst vorgesehen zur Impfschutzverlängerung sind Menschen über 80 Jahren sowie Pflegebedürftige.

Das Kreisimpfzentrum bietet aufgrund der positiven Resonanz weitere Corona-Impftermine in Städten und Gemeinden an. Mit diesen Aktionen wird der Zugang zu der Impfung durch mobile Impfteams weiter vereinfacht. Die nächste Aktion findet am Donnerstag, 9. September, von 9.30 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Neckarelz (in der Verwaltungsstelle Neckarelz-Diedesheim) statt. Eine weitere Möglichkeit zur unkomplizierten Impfung gibt es ebenfalls am Donnerstag, 9. September, von 16 bis 20 Uhr im Kulturzentrum in Adelsheim. Am Freitag, 10. September wird im Bürgerzentrum "Am Limes" in Fahrenbach von 15.30 bis 20 Uhr geimpft. Außerdem wird im Bürgerhaus Neunkirchen am Samstag, 11. September, von 16 bis 20 Uhr eine Vor-Ort-Impfaktion angeboten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung. Jeder Impfling über 18 Jahren kann zwischen den beiden Impfstoffen grundsätzlich frei wählen. Mit Biontech sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich: Im Alter von 16 bis 17 Jahren mit einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern. Im Alter von zwölf bis 15 Jahren ist die Anwesenheit eines Elternteils erforderlich. Die Impflinge sollten ein Ausweisdokument und falls vorhanden den Impfpass und die Krankenversicherungskarte mitbringen.

Die Impfungen finden jeweils nach einer ärztlichen Beratung und Aufklärung statt, bei der mögliche individuelle Fragen geklärt werden können.

Update: Montag, 6. September 2021, 18.01 Uhr

Neue Angebot für Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen im KIZ

Mosbach. (RNZ) Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet auch in der Woche vom 13. bis zum 19. September Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen ohne vorherige Terminbuchung an. Damit setzt das KIZ das flexible Impfkonzept fort. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit. Der Impfstoff zur Erstimpfung kann vor Ort frei gewählt werden.

Welche Impfstoffe an den jeweiligen Tagen eingesetzt werden, kann der Wochenübersicht auf der Website des Landratsamts entnommen werden.

Update: Montag, 6. September 2021, 11.37 Uhr

Niedrigste Inzidenz im ganzen Land

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Nach dem starken Anstieg der Fallzahlen in den letzten Wochen hat sich die Corona-Situation im Landkreis zuletzt etwas stabilisiert. Am Samstag wurden 18 Neuinfektionen gemeldet. Das sind drei weniger als eine Woche zuvor. Am Sonntag kam dann eine weitere hinzu (Vorwoche: ebenfalls ein Fall). Die Sieben-Tage-Inzidenz, die in den Wochen zuvor sprunghaft angestiegen war, ist im Vergleich zum vergangenen Sonntag erfreulicherweise von 59,9 auf 46,6 gesunken. Damit weist der Neckar-Odenwald-Kreis die niedrigste Inzidenz in ganz Baden-Württemberg auf. Schlusslicht ist Mannheim mit 153,2. Der Landesdurchschnitt liegt bei 93,3.

Update: Sonntag, 5. September 2021, 17.30 Uhr

Zehn neue Fälle gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Freitag zehn neue Corona-Infektionen. Darunter befinden sich keine Reiserückkehrer, wie Marion Günther vom Landratsamt mitteilte. Gemeinschaftseinrichtungen sind keine betroffen. Das Landesgesundheitsamt meldete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 48,7. Momentan sind 122 Kreisbürger bekannt, die nachweislich akut infiziert sind.

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet am 11. September Impftermine für Kinder und Jugendliche an. So können Zwölf- bis 17-Jährige in Begleitung eines Erziehungsberechtigten von 14 bis 21 Uhr ohne Voranmeldung ihre Erstimpfung erhalten. Es kann zwischen den Impfstoffen von Biontech und Moderna gewählt werden. Der Zweitimpftermin kann nach frühestens 21 Tagen bei Biontech bzw. 28 Tagen bei Moderna in einer der Hausarztpraxen im Landkreis wahrgenommen werden. Begleitende Erwachsene können ebenfalls eine Impfung erhalten. Mitzubringen sind der Impfpass und ein gültiger Ausweis. Eventuell kann es zu Wartezeiten kommen.

Update: Freitag, 3. September 2021, 17.44 Uhr

Neue Impf-Möglichkeit für Kinder und Jugendliche am 11. September

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet am Samstagnachmittag, den 11. September, bereits zum vierten Mal weitere Impftermine für Kinder und Jugendliche an. So können laut Landratsamt 12- bis 17-Jährige in Begleitung eines Erziehungsberechtigten von 14 Uhr bis 21 Uhr ohne Voranmeldung in das KIZ kommen und ihre Erstimpfung erhalten. Die Kinder und Jugendlichen beziehungsweise deren Eltern können zwischen den Impfstoffen von Biontech und Moderna wählen.

Der Zweitimpftermin kann nach frühestens 21 Tagen bei Biontech beziehungsweise 28 Tagen bei Moderna in einer der Hausarztpraxen im Landkreis wahrgenommen werden. Begleitende Erwachsene können auf Wunsch ebenfalls eine Impfung erhalten. Mitzubringen sind der Impfpass und ein gültiger Ausweis. Je nach Zuspruch sollten Wartezeiten einkalkuliert werden.

Update: Freitag, 3. September 2021, 10.28 Uhr

Elf neue Fälle wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden durch das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag elf neue Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Bei sieben der betroffenen Personen handelt es sich, wie Nina Nelius vom Landratsamt mitteilte, um Reiserückkehrer. Es sind keine Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen aufgetreten. Das Landesgesundheitsamt berechnete am Donnerstag für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 45,2. Insgesamt sind aktuell 124 Kreisbürger nachweislich akut mit dem Coronavirus infiziert.

Update: Donnerstag, 2. September 2021, 19.17 Uhr

Gesundheitsamt meldete 13 neue Corona-Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/stk) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete am Mittwochnachmittag 13 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2. Wie Nina Nelius vom Landratsamt mitteilte, handele es sich bei fünf der Neuinfizierten um Reiserückkehrer. Gemeinschaftseinrichtungen sind keine betroffen. Derzeit gibt es im Landkreis 121 Bürger, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. Das Landesgesundheitsamt berechnete am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 58,4. Unser Gesundheitsamt erfasst bei allen Sars-CoV-2 infizierten Personen auch den Impfstatus. Vom 25. bis 31. August waren 17 der insgesamt 97 Neuinfektionen Impfdurchbrüche. Trotzdem ist die Impfung aktuell der einzige Schutz, den wir haben", lautet die Antwort des Landratsamtes auf eine entsprechende Anfrage der RNZ.

Update: Mittwoch, 1. September 2021, 18.18 Uhr

Zwölf neue Fälle am Dienstag

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Zwölf Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Dienstag bekannt gegeben – darunter sind auch zwei Reiserückkehrer. Erstmals seit Wochen ist wieder eine Gemeinschaftseinrichtung von einer Infektion betroffen: der Kindergarten "Schatzkiste" in Obrigheim (ein Fall). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch von 61,2 auf 66,1 gestiegen. Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis liegt bei 120. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit Sars-CoV-2 ist auf 6575 gestiegen.

Impfen geht auch ohne Termin

Es soll weiter möglichst einfach gehen: Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet auch in der Woche vom 6. bis zum 12. September Erst- und Zweitimpfungen ohne vorherige Terminbuchung an. Damit wolle man das flexible Impfkonzept weiter fortsetzen, heißt es vonseiten des Landratsamtes. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit.

Zudem gibt es am kommenden Samstagnachmittag (4. September) von 14 bis 21 Uhr bereits zum vierten Mal ein spezielles Impfangebot für Kinder und Jugendliche. Die aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sieht die beiden mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna für Kinder- und Jugendliche ab zwölf Jahren gleichermaßen als geeignet an. Konkret empfiehlt sie für alle Zwölf- bis 17-Jährigen die Covid-19-Impfung mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs im Abstand von drei bis sechs (Biontech) bzw. vier bis sechs Wochen (Moderna). Der Impfstoff zur Erstimpfung kann vor Ort frei gewählt werden.

Welche Impfstoffe an den jeweiligen Tagen im Kreisimpfzentrum eingesetzt werden, kann der Wochenübersicht auf der Webseite des Landratsamts unter www.neckar-odenwald-kreis.de entnommen werden.

Update: Dienstag, 31. August 2021, 17.37 Uhr

Lage in Kliniken weiter entspannt

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) Es sind vor allem die Reiserückkehrer, die für den Anstieg der Corona-Infektionszahlen sorg(t)en: Von den 25 gemeldeten Neuinfektionen der letzten drei Tage waren laut Auskunft des Landratsamts mindestens 17 Reiserückkehrer. Während die Infektionen zunehmen, geht die Zahl der Impfungen zurück: In der zurückliegenden Woche wurden im Landkreis so wenige Menschen geimpft wie zuletzt Mitte März.

Am Montag meldete das Gesundheitsamt drei Neuinfektionen. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 119. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht auf 61,2 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie gab es im Landkreis 6563 bestätigte Infektionen und 143 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion.

Erfreulicherweise ist die Lage in den Neckar-Odenwald-Kliniken weiter ruhig: Dort werden aktuell nur drei Covid-19-Patienten behandelt – in Buchen einer und in Mosbach zwei. Hinzu kommen drei Verdachtsfälle im Krankenhaus in Buchen und zwei am Standort Mosbach.

700 Impfungen weniger

2321 Impfungen wurden zwischen dem 23. und dem 30. August im Landkreis verabreicht – das sind knapp 700 weniger als in der Vorwoche. Im Kreisimpfzentrum in Mosbach (KIZ) waren es 1313 Impfungen. Hinzu kommen 162 durch das mobile Team des KIZ bei den Aktionen "Freies Impfen vor Ort" in Walldürn, Hüffenhardt und Schefflenz. Diese 1475 Impfungen teilen sich auf in 758 Erst- und 717 Zweitimpfungen. In den Arztpraxen im Kreis kamen weitere 846 Impfungen hinzu. Die Gesamtzahl der Impfungen im Landkreis liegt bei 145.911.

Auch in den nächsten Tagen werden weitere Vor-Ort-Impftage (mit Johnson & Johnson und Biontech) ohne Voranmeldung angeboten. Die nächste Aktion findet am Freitag, 3. September, von 16 bis 20 Uhr in der Schwarzachhalle in Schwarzach statt. Am Samstag, 4. September, von 15.30 bis 20 Uhr, wird in der Sport- und Festhalle in Aglasterhausen geimpft, am Sonntag, 5. September, von 14 bis 20 Uhr im Vivio-Therapiezentrum in Buchen. Am Montag, 6. September, findet von 16 bis 20 Uhr eine weitere Aktion im Sportheim des FC Schloßau statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Jeder Impfling über 18 Jahren kann zwischen den beiden Impfstoffen grundsätzlich frei wählen. Mit Biontech sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich. Die Impfungen finden jeweils nach einer ärztlichen Beratung und Aufklärung statt, bei der mögliche Fragen geklärt werden können.

Update: Montag, 30. August 2021, 18.16 Uhr

Weitere Vor-Ort-Impftage ohne Anmeldung

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Kreisimpfzentrum bietet aufgrund des guten Zuspruchs weitere Corona-Impftermine in Städten und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises an. Mit diesen Aktionen soll der Zugang zur Impfung weiter vereinfacht werden, wie das Landratsamt mitteilt.

Die nächste Vor-Ort-Impfaktion findet am Freitag, 3. September, von 16 bis 20 Uhr in der Schwarzach-Halle in Schwarzach statt. Eine weitere Möglichkeit zur unkomplizierten Impfung gibt es dann am Samstag, 4. September, von 15.30 bis 20 Uhr in der Sport- und Festhalle in Aglasterhausen. Am Sonntag, 5. September, wird im Vivio Therapiezentrum von 14 bis 20 Uhr in Buchen geimpft. Außerdem findet am Montag, 6. September, eine Vor-Ort-Impfaktion von 16 bis 20 Uhr im Sportheim des FC Blau-Weiß Schloßau in Mudau-Schloßau statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson geimpft. Jeder Impfling über 18 Jahren kann zwischen den beiden Impfstoffen grundsätzlich frei wählen. Mit Biontech sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich: Im Alter von 16 bis 17 Jahren mit einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern. Im Alter von zwölf bis 15 Jahren ist die Anwesenheit eines Elternteils erforderlich. Die Impflinge sollten ein Ausweisdokument und falls vorhanden den Impfpass und die Krankenversicherungskarte mitbringen.

Die Impfungen finden jeweils nach einer ärztlichen Beratung und Aufklärung statt, bei der mögliche individuelle Fragen geklärt werden können. Die impfwilligen Personen sollten in den letzten 14 Tagen nicht bereits eine anderweitige Impfung (zum Beispiel FSME oder Tetanus) erhalten haben.

Alle Biontech-Zweitimpfungen können im Abstand von drei bis sechs Wochen in einer Hausarztpraxis oder bis zum 30. September auch an einem der offenen Impftage im Kreisimpfzentrum Mosbach erfolgen.

Update: Montag, 30. August 2021, 15.04 Uhr

Inzidenz liegt nun bei 59,9

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Gleich 21 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 hat das Gesundheitsamt am Samstag gemeldet. Am Sonntag war es dann ein weiterer neuer Fall. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 52,2 auf 59,9 gestiegen. Vor einer Woche lag der Wert bei 33,4.

Insgesamt haben sich bislang 6559 Kreisbürger infiziert. Das sind 4,6 Prozent der Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises. 143 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Update: Sonntag, 29. August 2021, 19.23 Uhr

Inzidenz steigt von 52 auf 61

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt hat für Samstag 21 Neuinfektionen gemeldet. Am Freitag waren es noch 6.

Damit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz von 52,2 auf 61,3.

Update: Samstag, 28. August 2021, 16.55 Uhr

Erster Todesfall seit Ende Juni

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Erstmals seit 24. Juni hat das Landratsamt am Freitag einen Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion vermeldet: Ein 80-jähriger Kreisbürger starb zu Hause. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt somit auf 143. Bei den Neuinfektionen setzte sich der Trend der letzten Tage erfreulicherweise nicht fort: Nach 24 und 30 neuen Fällen waren es am Freitag nur sechs, darunter zwei Reiserückkehrer. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 58,5 auf 52,2 gesunken. Die Zahl der aktiven Fälle im Kreis liegt bei 110.

Erneut Covid-Patienten im Krankenhaus Miltenberg

Miltenberg. (lra) Während sich noch vor einer Woche im Nachbarkreis niemand wegen eines schweren Covid-Verlaufs im Krankenhaus behandeln lassen musste, befinden sich inzwischen drei Personen in stationärer Behandlung. Einer dieser Covid-Patienten belegt eines der acht Intensivbetten des Landkreises Miltenberg, ein weiterer hat seine intensivmedizinische Behandlung am Donnerstag abgeschlossen.

Nach Angaben des Miltenberger Gesundheitsamts verzeichnete der Nachbarkreis am Donnerstag erneut eine hohe Zahl an Infektionen. 21 Personen haben sich demzufolge mit Sars-CoV-2 angesteckt. Damit befinden sich aktuell 130 Infizierte in Isolation und Überwachung, die Sieben-Tage-Inzidenz klettert laut RKI auf 69,9.

Update: Freitag, 27. August 2021, 17.45 Uhr

Gleich 30 neue Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis ist am Donnerstag erneut sprunghaft angestiegen: Gleich 30 neue Fälle vermeldete das Landratsamt. Reiserückkehrer machen nach wie vor einen bedeutenden Anteil bei den Neuinfizierten aus: Bei acht der neuen Fälle handelt es sich um Reiserückkehrer. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 42,5 auf 58,5 gestiegen. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 114. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 6532 Kreisbürger mit Sars-CoV-2 infiziert. 142 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Das Corona-Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der 06261/84-3333 sowie unter der 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Donnerstag, 26. August 2021, 18.30 Uhr

24 neue Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Die Zahl der neu nachgewiesenen Corona-Fälle ist sprunghaft angestiegen. Am Mittwochnachmittag meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises gleich 24 Neuinfektionen. Bei 18 der Infizierten handelt es sich um Reiserückkehrer, wie Marion Günther, die persönliche Referentin des Landrats, der RNZ mitteilte. Gemeinschaftseinrichtungen sind keine betroffen. Das Landesgesundheitsamt berechnete eine Inzidenz in Höhe von 42,5.

37 neue Fälle im Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis. (lra) Im Main-Tauber-Kreis wurden gestern 37 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Es handelt sich in mindestens sieben Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen sowie um zwölf Personen, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, davon neun aus Hochrisikogebieten. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 5437. Die Zahl der Genesenen steigt um 16 Personen auf 5206. Somit sind derzeit 141 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag, 24. August, nach Angaben des Landesgesundheitsamts bei 55,9.

Reiserückkehrer im Landkreis Miltenberg positiv getestet

Miltenberg. (lra) 36 Neuinfektionen hat das Landratsamt Miltenberg am Dienstag registriert. Den steigenden Fallzahlen liegt ein diffuses Infektionsgeschehen zugrunde, heißt es aus dem Landratsamt des Nachbarkreises. Eine Corona-Infektion wurde unter anderem bei 21 Reiserückkehrern festgestellt. Nicht alle Urlauber kehrten aus Risikogebieten zurück. Mit Hinblick auf die bundesweit steigenden Zahlen ermutigt Landrat Jens Marco Scherf alle bisher ungeimpften Bürger des Landkreises, eines der zahlreichen Impfangebote anzunehmen.

Update: Mittwoch, 25. August 2021, 18 Uhr

Fünf neue Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete am Dienstagnachmittag fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus. Drei der betroffenen Personen sind Reiserückkehrer, wie Marion Günther, die persönliche Referentin des Landrats, der RNZ mitteilte. Gemeinschaftseinrichtungen sind keine betroffen. Am Dienstag waren insgesamt 72 Einwohner des Landkreises nachweislich akut infiziert. Das Landesgesundheitsamt berechnete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 29,9.

Update: Dienstag, 24. August 2021, 18.15 Uhr

Nur zwei Fälle in den Kliniken

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete am Montagnachmittag eine neue Coronainfektion. Damit lag die Inzidenz nach Berechnungen des Landesgesundheitsamts bei 33,4.

Am Wochenende meldete das Landratsamt insgesamt zehn Neuinfektionen. Marion Günther, die persönliche Referentin des Landrats, teilte mit, dass darunter sechs Reiserückkehrer seien. Bei der am Montag gemeldeten neuen Infektion handelte es sich nicht um einen Reiserückkehrer. Derzeit gibt es 75 Personen im Landkreis, die nachweislich akut infiziert sind.

An den Neckar-Odenwald-Kliniken ist die Lage erfreulich entspannt: Am Standort Mosbach werden ein Verdachtsfall und ein Patient mit bestätigter Coronavirus-Infektion stationär behandelt.

Insgesamt wurden in der 33. Kalenderwoche 1708 Impfungen im Kreisimpfzentrum verabreicht. 95 Dosen verimpfte das mobile Impfteam des KIZ in Adelsheim. Bei den vom KIZ insgesamt verabreichten Impfungen handelt es sich um 1021 Erstimpfungen und 782 Zweitimpfungen. Die mobilen Impfteams aus Heidelberg haben keine Impfungen durchgeführt. In den 76 Arztpraxen, die sich beteiligen, wurden in der letzten Woche 1214 Impfungen gegen Covid-19 verabreicht. Insgesamt wurden bislang im Landkreis 143 590 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht.

Das KIZ in Mosbach bietet vom 30. August bis zum 5. September die Möglichkeit, Erst- und Zweitimpfung an allen Öffnungstagen ohne vorherige Terminbuchung zu erhalten. Welche Impfstoffe an den jeweiligen Tagen verimpft werden, kann der Wochenübersicht unter www.neckar-odenwald-kreis.de entnommen werden.

Update: Montag, 23. August 2021, 17.45 Uhr

Kreisimpfzentrum bietet auch kommende Woche Impfungen ohne Termin an

Mosbach. (RNZ) Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet auch in der Woche vom 30. August bis zum 5. September die Möglichkeit, Erst- und Zweitimpfung an allen Öffnungstagen ohne vorherige Terminbuchung zu erhalten. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit. Welche Impfstoffe an den jeweiligen Tagen verimpft werden, kann der Wochenübersicht auf der Website des Landratsamts unter www.neckar-odenwald-kreis.de entnommen werden.

Hintergrund: Bei Zweitimpfungen muss der von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlene zeitliche Mindestabstand eingehalten werden. Dieser Mindestimpfabstand muss zwingend beachtet werden, auch um eine Abweisung vor Ort aus medizinischen Gründen zu vermeiden. Der minimale Impfabstand bei Impfungen mit Biontech beträgt drei Wochen, bei Moderna sind es vier Wochen. Sofern eine Kreuzimpfung vorliegt (Astra-Zeneca und anschließend Biontech oder Moderna), beträgt der Impfabstand ebenfalls mindestens vier Wochen. Wird nach einer Astra-Zeneca-Erstimpfung auch die Zweitimpfung mit AstraZeneca gewünscht, beträgt der Impfabstand hier neun bis zwölf Wochen.

Zu den Kreuzimpfungen gibt das Kreisimpfzentrum folgende Hinweise: Personen, die bei der Erstimpfung den Impfstoff Astra-Zeneca erhalten haben, können auf Wunsch unabhängig ihres Alters mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna zweitgeimpft werden. Diese Kreuzimpfung ist allerdings nur in Verbindung mit einer vorherigen Erstimpfung mit AstraZeneca möglich. Personen, die bei der Erstimpfung Biontech oder Moderna erhalten haben, müssen bei der Zweitimpfung mit dem Wirkstoff der ersten Impfung geimpft werden. Das KIZ bittet deshalb darum, dies bei der Auswahl der Impftage zu berücksichtigen.

Update: Montag, 23. August 2021, 15 Uhr

Insgesamt elf neue Fälle gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Im Neckar-Odenwald-Kreis ist die Zahl der akuten Corona-Fälle am Wochenende weiter angestiegen. Das Landesgesundheitsamt meldete am Samstagnachmittag acht Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 und berechnete für den Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 32.

Am Sonntag kamen, so das Landesgesundheitsamt, drei neue Infektionen hinzu. Die Inzidenz stieg, so das LGA, auf 33,4 an.

Info: Das Corona-Bürgertelefon des Landratsamts ist von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 06261/843333 sowie unter Tel. 06281/52123333 erreichbar.

Update: Sonntag, 22. August 2021, 17.44 Uhr

Impfdurchbrüche sind kein Grund zur Beunruhigung

Von Jörn Ludwig

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Corona-Infektionen nehmen deutschlandweit wieder zu; das Robert-Koch-Institut hat bereits den Beginn der vierten Welle ausgerufen. Das zeigt sich auch im Neckar-Odenwald-Kreis, wo die Kurve der Neuinfektionen seit Tagen stetig ansteigt. Am Freitag wurden hier 16 neue Coronafälle gezählt, darunter zehn Reiserückkehrer. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb einer Woche auf 36,2 mehr als verdoppelt.

Die schlagkräftigste Waffe im Kampf gegen die Pandemie ist – da sind sich nahezu alle Experten einig – die Impfung. Doch es kommt auch immer wieder zu sogenannten Impfdurchbrüchen, also zu Ansteckungen von Menschen, die bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn keine Impfung bietet hundertprozentigen Schutz vor einer Infektion. Wie das Gesundheitsamt auf RNZ-Anfrage mitteilte, hatten von den insgesamt 75 Kreisbewohnern, die zwischen dem 19. Juli und 17. August positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, zehn den vollen Impfschutz. Das ist ein Anteil von rund 13,3 Prozent – oder im Umkehrschluss: 86,7 Prozent der im genannten Vier-Wochen-Zeitraum im Landkreis positiv Getesteten waren nicht geimpft.

Die Anzahl der Impfdurchbrüche im Kreis schätzt Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert als "normal" ein. "Dadurch, dass jetzt mehr Menschen geimpft sind und die Zahl der Neuinfektionen mit Beginn der vierten Coronawelle leider auch bei uns wieder Fahrt aufgenommen hat, ist zu erwarten, dass auch die Zahl der Impfdurchbrüche steigt. Insbesondere durch die hochansteckenden Mutationen werden Infektionen trotz Impfung wahrscheinlicher. Viel wichtiger ist jedoch, dass die Krankheitsverläufe nach Impfdurchbrüchen in der Regel wesentlich milder verlaufen als ohne Impfschutz. Ich rate deshalb weiterhin dringend dazu, das Impfangebot wahrzunehmen", appelliert Teinert.

Das empfiehlt auch der wohl bekannteste Virologe Deutschlands, Prof. Dr. Christian Drosten von der Berliner Charité, der allen Impfskeptikern, die sich durch die naturgemäß steigende Zahl der Durchbrüche in ihrer kritischen Haltung bestätigt sehen, entgegensetzt: "Die Schutzwirkung der Corona-Vakzine ist viel besser als beispielsweise bei den Influenza-Impfstoffen."

Das Kreisimpfzentrum in Mosbach bietet auch in der kommenden Woche an allen Öffnungstagen die Möglichkeit an, ohne vorherige Terminbuchung Erst- und Zweitimpfung zu erhalten. Hier eine Übersicht, an welchen Tagen der KW 34 welche Impfstoffe verabreicht werden:

> Montag, 23. 8., 7 bis 14 Uhr: Biontech und Moderna.

> Dienstag, 24. 8., 7 bis 21 Uhr: Moderna und Johnson & Johnson.

> Mittwoch, 25. 8., 7 bis 14 Uhr: Astra-Zeneca und Biontech.

> Freitag, 27. 8., 7 bis 21 Uhr: Biontech und Moderna.

> Sonntag, 29. 8., 7 bis 14 Uhr: Biontech und Johnson & Johnson.

Bereits gebuchte Termine behalten ihre Gültigkeit.

Ob mit oder ohne Impfung: Der Anstieg der Coronafälle im Landkreis schlägt sich erfreulicherweise noch nicht in den Belegungszahlen der Neckar-Odenwald-Kliniken nieder. Von den 74 Kreisbürgern, die derzeit nachweislich akut infiziert sind, liegen lediglich zwei auf den Isolierstationen in Mosbach und Buchen. Daneben ist ein Patient mit Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung.

Update: Freitag, 20. August 2021, 17.31 Uhr

Sieben neue Coronafälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises sieben neue Coronafälle gemeldet, zwei davon waren Reiserückkehrer.

Da eine Woche zuvor zwei Fälle weniger gezählt wurden, ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht gestiegen. Das Landesgesundheitsamt gab am Abend einen Wert von 30,6 (+1,4) bekannt.

Gemeinschaftseinrichtungen sind von den Neuinfektionen nicht betroffen, und auch weitere Fälle von Mutationen wurden gestern nicht bekannt. Von den insgesamt 6446 Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkreises, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, sind aktuell noch 58 (+4) akut infiziert.

Aktuell 102 Infizierte im Nachbarkreis

Main-Tauber-Kreis. (lra) Im Main-Tauber-Kreis wurden am Donnerstag, 19. August, neun neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Die Personen leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Igersheim, Königheim, Werbach und Wertheim. Acht Personen befinden sich in häuslicher Isolation, eine wird stationär behandelt. Es handelt sich in mindestens einem Fall um eine Kontaktperson zu einem bekannten Fall sowie um fünf Personen, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind. Davon hatten sich drei in Hochrisikogebieten aufgehalten. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 5347. Die Zahl der Genesenen steigt um sechs Personen auf 5155. Somit sind derzeit 102 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Damit wird erstmals seit 4. Juni wieder ein dreistelliger Wert bei den aktiven Fällen erreicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch, 18. August, nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 45,3.

Update: Donnerstag, 19. August 2021, 17.30 Uhr

KIZ impft Kinder und Jugendliche

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/lu) Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet am Samstag, 21. August, weitere Impftermine für Kinder und Jugendliche an. So können Zwölf- bis 17-Jährige in Begleitung eines Erziehungsberechtigten von 14 bis 21 Uhr ohne Voranmeldung ins KIZ kommen und ihre Erstimpfung erhalten. Geimpft wird ausschließlich mit dem Wirkstoff von Biontech. Der Zweitimpftermin kann nach frühestens 21 Tagen an einem der offenen Biontech-Impftage wahrgenommen werden. Begleitende Erwachsene können auf Wunsch ebenfalls eine Impfung erhalten. Mitzubringen sind der Impfpass und ein gültiger Ausweis. Je nach Zuspruch kann es zu Wartezeiten kommen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat am Montag ihre Impfempfehlung aktualisiert und empfiehlt die Covid-19-Impfung nun auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Nach Einschätzung der Stiko überwiegen Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Nebenwirkungen.

Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt sechs neue Coronafälle im Neckar-Odenwald-Kreis gemeldet, vier davon waren Reiserückkehrer. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Berechnung des Landesgesundheitsamts bei 29,2 (+0,7). Nachweislich akut mit dem Coronavirus infiziert sind aktuell 54 Kreisbewohner.

Update: Mittwoch, 18. August 2021, 17.56 Uhr

50 akut Infizierte im Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Die Zahl der Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis ist erneut deutlich angestiegen: Neun Neuansteckungen meldete das Gesundheitsamt am Dienstag, darunter drei Reiserückkehrer. Gemeinschaftseinrichtungen sind von den neuen Fällen nicht betroffen, und auch weitere Mutationen wurden nicht festgestellt. Nachweislich akut mit dem Coronavirus infiziert sind derzeit 50 Kreisbewohner. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezifferte das Landesgesundheitsamt am Abend auf 28,5.

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet auch in der Woche vom 23. bis zum 29. August die Möglichkeit, Erst- und Zweitimpfung an allen Öffnungstagen ohne vorherige Terminbuchung zu erhalten. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit. Damit setzt das KIZ das flexible Impfkonzept fort. Welche Impfstoffe an den jeweiligen Tagen verimpft werden, kann der Wochenübersicht auf der Website des Landratsamts unter www.neckar-odenwald-kreis.de entnommen werden.

Update: Mittwoch, 18. August 2021, 10.11 Uhr

Kreisimpfzentrum impft auch kommende Woche ohne Termin

Mosbach. (RNZ) Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet auch in der Woche vom 23. bis zum 29. August die Möglichkeit, Erst- und Zweitimpfung an allen Öffnungstagen ohne vorherige Terminbuchung zu erhalten. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit. Damit setzt das KIZ das flexible Impfkonzept fort.

Welche Impfstoffe an den jeweiligen Tagen verimpft werden, kann der Wochenübersicht auf der Website des Landratsamts unter www.neckar-odenwald-kreis.de entnommen werden.

Update: Dienstag, 17. August 2021, 12.30 Uhr

Weniger Impfungen im Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Zahl der Corona-Schutzimpfungen im Neckar-Odenwald-Kreis ist in der vergangenen Woche weiter zurückgegangen, wenn auch nicht ganz so stark wie in den sieben Tagen zuvor. Insgesamt wurden in der 32. Kalenderwoche im Landkreis 3388 Impfdosen verabreicht – das sind 488 weniger als in der Vorwoche.

Im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach wurden 1614 Menschen geimpft (davon 378 Erst- und 1236 Zweitimpfungen), hinzu kommen 168 Spritzen, die das mobile Team des KIZ bei Vor-Ort-Aktionen in Obrigheim, Neunkirchen und Walldürn gesetzt hat. Die mobilen Teams des Zentralen Impfzentrums Heidelberg haben 51 Menschen im Kreis geimpft. In den 76 Arztpraxen, die sich an der Kampagne beteiligen, ließen sich in der vergangenen Woche 1555 Menschen gegen Covid-19 impfen. Insgesamt wurden bislang im Landkreis 140 573 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht.

Neun Reiserückkehrer infiziert

Am Montag meldete das Gesundheitsamt nur einen neuen Coronafall. Unter den 16 am Wochenende bestätigten Neuinfizierten (wir berichteten) sind nach Auskunft der persönlichen Referentin des Landrats, Marion Günther, neun Reiserückkehrer. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden im Landkreis insgesamt 36 Neuansteckungen gezählt, woraus das Landesgesundheitsamt eine Inzidenz von 25,1 errechnet hat. Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 7,7. Nachweislich akut mit dem Coronavirus infiziert sind aktuell 45 Kreisbewohner.

An den Neckar-Odenwald-Kliniken ist die Lage derweil weiterhin erfreulich entspannt: Lediglich ein nachweislich an Covid-19-Erkrankter wird derzeit auf der Isolierstation des Mosbacher Krankenhauses behandelt. Daneben sind zwei Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion in Mosbach sowie ein weiterer in Buchen in stationärer Behandlung.

Update: Montag, 16. August 2021, 18.01 Uhr

Infektionszahlen sprunghaft angestiegen

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu/lra) Die Corona-Infektionszahlen im Neckar-Odenwald-Kreis sind am Wochenende sprunghaft angestiegen: 16 Neuansteckungen wurden am Samstag gemeldet, immerhin kam am Sonntag aber kein weiterer Fall hinzu. Am vorangegangenen Wochenende waren lediglich zwei neue Coronafälle im Kreis nachgewiesen worden.

Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz mit der heute in Kraft getretenen neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg keine Auswirkungen mehr auf die Infektionsschutzmaßnahmen hat, bietet sie doch einen Überblick über die lokale Entwicklung der Pandemie. So hat sich die vom Landesgesundheitsamt errechnete Zahl der binnen einer Woche gezählten Neuinfektionen pro 100 000 Kreisbewohner in den letzten sieben Tagen mehr als verdreifacht: von 7,7 am 8. August auf 24,4 am gestrigen Sonntag.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus bietet das Kreisimpfzentrum in Mosbach auch weiterhin an allen Öffnungstagen die Möglichkeit an, ohne vorherige Terminbuchung Erst- und Zweitimpfung zu erhalten. Hier eine Übersicht, an welchen Tagen in dieser Woche im KIZ welche Impfstoffe verabreicht werden:

> Mittwoch, 18. 8., 7 bis 21 Uhr: Astra-Zeneca und Biontech.

> Donnerstag, 19. 8., 7 bis 21 Uhr: Biontech und Johnson & Johnson.

> Freitag, 20. 8., 7 bis 21 Uhr: Moderna und Johnson & Johnson.

> Samstag, 21. 8., 7 bis 14 Uhr: Biontech und Johnson & Johnson; 14 bis 21 Uhr: Impfaktion für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren mit Biontech.

Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit.

Bei Zweitimpfungen muss der von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlene zeitliche Mindestabstand eingehalten werden. Der minimale Zeitabstand bei Impfungen mit dem Wirkstoff von Biontech beträgt drei Wochen, bei Moderna sind es vier Wochen. Sofern eine Kreuzimpfung vorliegt (Astra-Zeneca und anschließend Biontech bzw. Moderna), müssen zwischen den Terminen ebenfalls mindestens vier Wochen liegen. Wird nach einer Erstimpfung mit Astra-Zeneca auch der Zweittermin mit diesem Impfstoff gewünscht, beträgt der zeitliche Abstand hier neun bis zwölf Wochen. Der Impfstoff von Johnson & Johnson muss nur einmal verabreicht werden.

Zu den Kreuzimpfungen gibt das Kreisimpfzentrum folgende Hinweise: Wer beim Ersttermin Astra-Zeneca erhalten hat, kann auf Wunsch unabhängig vom Alter mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna zweitgeimpft werden. Diese Kreuzimpfung ist allerdings nur in Verbindung mit einer vorherigen Erstimpfung mit Astra-Zeneca möglich. Personen, die bei der Erstimpfung Biontech oder Moderna erhalten haben, müssen auch bei der Zweitimpfung mit diesem Wirkstoff geimpft werden. Dies ist bei der Auswahl der Impftage zu berücksichtigen.

Info: Das Corona-Bürgertelefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter (0 62 61) 84 33 33 und (0 62 81) 52 12 33 33 erreichbar.

Update: Sonntag, 15. August 2021, 17.18 Uhr

Sechs neue Corona-Infektionen - fünf sind Reisende

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Sechs neue Coronafälle hat das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Freitag gemeldet. Bei fünf der Infizierten handelt es sich Reiserückkehrer, wie Kreissprecher Jan Egenberger gegenüber der RNZ erklärte. In einem Fall sei die Ansteckungsquelle unbekannt. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen im Landkreis, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, auf 6407; nachweislich akut infiziert sind derzeit 32.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt laut Landesgesundheitsamt aktuell bei 16,0, was im Landesvergleich trotz des erneuten Anstiegs immer noch ein niedriger Wert ist. Auswirkungen auf die Maßnahmen zum Infektionsschutz wird die Inzidenz mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung am kommenden Montag jedoch ohnehin nicht mehr haben.

Update: Freitag, 13. August 2021, 17.48 Uhr

Inzidenz steigt auf 13,2

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt fünf neue Coronafälle gemeldet. Wie Kreissprecher Jan Egenberger auf Nachfrage mitteilte, handle es sich dabei um zwei Reiserückkehrer, zwei Kontaktpersonen schon bekannter Infizierter sowie um einen Fall, bei dem die Ansteckungsquelle nicht nachvollziehbar sei. Die beiden Kontaktpersonen hätten sich bereits in Quarantäne befunden, als ihre Infektion bestätigt wurde.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesgesundheitsamt bei 13,2. Statt der Inzidenz soll künftig verstärkt die Lage an den Krankenhäusern in den Blick rücken, und die sieht im Landkreis gut aus: In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden derzeit nur zwei Covid-19-Patienten behandelt – je einer an den Standorten Mosbach und Buchen. Zwei Verdachtsfälle liegen im Mosbacher Krankenhaus.

Update: Donnerstag, 12. August 2021, 18.45 Uhr

Inzidenz steigt auf 12,5

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) So schnell kann sich das Blatt wenden: Nachdem sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis lange beharrlich unter dem Schwellenwert von zehn hielt, hat sie am Mittwoch einen ordentlichen Satz darüber hinaus gemacht. Acht neue Coronafälle haben zu einem Anstieg um 3,4 auf nun 12,5 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner geführt. Die Zahl der nachweislich akut mit dem Coronavirus infizierten Kreisbewohner ist um sieben auf 24 gestiegen.

Im Kampf gegen die Pandemie bietet das Kreisimpfzentrum in Mosbach auch weiterhin an allen Öffnungstagen die Möglichkeit an, ohne vorherige Terminbuchung Erst- und Zweitimpfung zu erhalten. So kann man sich am heutigen Donnerstag von 14 bis 21 Uhr wahlweise mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Johnson & Johnson gegen Covid-19 impfen lassen, am morgigen Freitag ebenfalls von 14 bis 21 Uhr mit Moderna oder Biontech. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit.

Update: Mittwoch, 11. August 2021, 18.25 Uhr

Zwei neue Coronafälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis am Dienstag wieder leicht ansteigen lassen. Das Landesgesundheitsamt gab am Abend einen Wert von 9,1 (+1,4) bekannt. Im Landesvergleich steht der Neckar-Odenwald-Kreis damit nach wie vor sehr gut da: Nur zwei Kreise in Baden-Württemberg liegen darunter. "Spitzenreiter" ist aktuell der Stadtkreis Mannheim mit einer Inzidenz von 37,3; der Landesdurchschnitt liegt bei 19,2.

Die Zahl der nachweislich akut infizierten Kreisbewohner ist um drei auf 17 gesunken. Von den 6388 Menschen im Landkreis, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, gelten 6229 als nicht mehr ansteckend, 142 sind verstorben.

Corona-Bürgertelefon: (0 62 61) 84 33 33 und (0 62 81) 52 12 33 33 – erreichbar montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr.

Inzidenz im Landkreis Miltenberg bei 28,7

Landkreis Miltenberg. (lra) Aktuell befinden sich 61 mit Sars-CoV-2 infizierte Personen in Isolation und Überwachung durch das Staatliche Gesundheitsamt Miltenberg. Seit Montag kam eine Neuinfektion hinzu. Zusätzlich befinden sich 94 Menschen als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne. Derzeit werden drei Personen aus dem Landkreis stationär behandelt. Es gab bisher 129 Todesfälle. Die Anzahl der bekannt gewordenen Coronavirusinfektionen beläuft sich auf 6237 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis derzeit bei 28,7.

Update: Dienstag, 10. August 2021, 17.47 Uhr

Deutlich weniger Impfungen im Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Ob es der Urlaubszeit geschuldet ist oder sich eine allgemeine Impfmüdigkeit breitmacht, sei dahingestellt. Fest steht jedenfalls, dass die Zahl der Corona-Schutzimpfungen im Neckar-Odenwald-Kreis in der vergangenen Woche deutlich zurückgegangen ist. Insgesamt wurden in der 31. Kalenderwoche im Kreis 3876 Impfdosen verabreicht – das sind 1182 weniger als in der Vorwoche.

Im Kreisimpfzentrum (KIZ) wurden 1913 Menschen geimpft (davon 537 Erst- und 1376 Zweitimpfungen), hinzu kommen 72 Spritzen, die das mobile Team des KIZ bei Vor-Ort-Aktionen im Rahmen des Odenwald-Open-Airs in Limbach und beim TSV Buchen gesetzt hat. In den 76 Arztpraxen im Kreis, die sich an der Kampagne beteiligen, haben sich in der vergangenen Woche 1891 Menschen gegen Covid-19 impfen lassen. Insgesamt wurden bislang im Landkreis 137 185 Impfdosen verabreicht.

Inzidenz unverändert bei 7,7

Wer sich spontan impfen lassen möchte, hat dazu am morgigen Mittwoch von 15 bis 20 Uhr vor dem Rewe-Markt in Obrigheim und am kommenden Freitag, 13. August, von 16 bis 20 Uhr im Bürgersaal in Neunkirchen Gelegenheit. Es stehen die Präparate von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson zur Verfügung; eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Volljährige können zwischen den beiden grundsätzlich frei wählen.

Mit Biontech sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich – im Alter von 16 bis 17 Jahren mit einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern, bei Zwölf- bis 15-Jährigen ist die Anwesenheit eines Elternteils erforderlich. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument sowie – falls vorhanden – der Impfpass und die Krankenversicherungskarte.

Derweil bleibt die Corona-Lage im Landkreis weiterhin erfreulich entspannt. Am Montag wurde keine Neuinfektion bekannt, allerdings meldete das hiesige Gesundheitsamt gestern einen Fall vom Sonntag, der im täglichen Lagebericht des Landesgesundheitsamts (LGA) nicht aufgeführt war. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag am Montagabend laut LGA unverändert bei 7,7.

Von den insgesamt 6386 Einwohnerinnen und Einwohnern des Neckar-Odenwald-Kreises, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, gelten 6224 als nicht mehr infektiös, 142 sind an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Nachweislich akut mit dem Coronavirus infiziert sind derzeit 20 Kreisbewohner.

Info: Das Corona-Bürgertelefon des Landratsamts ist montags bis freitags, 8 bis 16 Uhr, unter (0 62 61) 84 33 33 und (0 62 81) 52 12 33 33 erreichbar.

Update: Montag, 9. August 2021, 17.37 Uhr

Lage im Kreis bleibt ruhig

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis schwankt von Tag zu Tag etwas auf und ab, doch bleibt die Lage verhältnismäßig ruhig und die Inzidenz weiterhin unter der kritischen Schwelle von zehn Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner.

Am Wochenende wurde nur ein neuer Infektionsfall gemeldet, und zwar am Samstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntagabend laut Landesgesundheitsamt bei 7,7 (Freitag: 9,1).

Update: Sonntag, 8. August 2021, 17.51 Uhr

Inzidenz fällt auf 7,7

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt hat für den Neckar-Odenwald-Kreis am Samstag eine neue Corona-Infektion gemeldet. Damit fällt der Inzidenz-Wert von 9,1 auf 7,7.

Update: Samstag, 7. August 2021, 17.15 Uhr

Inzidenz steigt auf 9,1

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben die Sieben-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis am Freitag wieder leicht ansteigen lassen. Das Landesgesundheitsamt hat am Abend einen Wert von 9,1 (+1,4) bekannt gegeben. Bei drei bereits bestätigten Infektionen wurden Mutationen festgestellt. Insgesamt wurden bisher 6384 Menschen im Landkreis positiv auf Sars-CoV-2 getestet; 20 davon sind derzeit noch akut infiziert.

Update: Freitag, 6. August 2021, 17.32 Uhr

Weitere Impfaktionen in der nächsten Woche

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Kreisimpfzentrum bietet weitere Corona-Impftermine in Städten und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises an. Mit diesen Aktionen soll der Zugang zu der Impfung weiter vereinfacht werden, wie das Landratsamt mitteilt.

Die nächste Vor-Ort-Impfaktion findet am Samstag, 7. August, beim Odenwald-Open-Air von 16 bis 20 Uhr im neuen Feuerwehrgerätehaus in Limbach satt. Weitere Möglichkeiten zur Impfung gibt es dann am Mittwoch, 11. August, von 15 bis 20 Uhr vor dem Rewe-Markt in Obrigheim, am Donnerstag, 12. August, von 15.30 bis 20 Uhr im Rahmen des "Dürmer Feierabends" im katholischen Pfarrheim St. Georg in Walldürn und am Freitag, 13. August, von 16 bis 20 Uhr im Bürgersaal in Neukirchen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson zur Verfügung. Jeder Impfling über 18 Jahren kann zwischen den beiden Impfstoffen grundsätzlich frei wählen. Mit Biontech sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich: Im Alter von 16 bis 17 Jahren mit einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern. Im Alter von zwölf bis 15 Jahren ist die Anwesenheit eines Elternteils erforderlich. Die Impflinge sollten ein Ausweisdokument und falls vorhanden den Impfpass und die Krankenversicherungskarte mitbringen.

Die Impfungen finden jeweils nach einer ärztlichen Beratung und Aufklärung statt, bei der mögliche individuelle Fragen geklärt werden können. Die impfwilligen Personen sollten in den letzten 14 Tagen nicht bereits eine anderweitige Impfung (zum Beispiel FSME oder Tetanus) erhalten haben. Darüber hinaus können bereits an Covid erkrankte Personen erst zwei Monate nach der Erkrankung geimpft werden.

Alle Biontech-Zweitimpfungen erfolgen im Abstand von drei bis sechs Wochen im Kreisimpfzentrum Mosbach an einem der offenen Impftage. Diese werden über die Homepage des Landratsamts veröffentlicht.

Update: Freitag, 6. August 2021, 15.26 Uhr

Vier neue Fälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Donnerstag vier weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Obwohl eine Woche zuvor ein Fall weniger gezählt wurde, hat das Landesgesundheitsamt keinen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz festgestellt. Der Wert bleibt unverändert bei 7,7.

Wie Kreissprecher Jan Egenberger auf RNZ-Anfrage mitteilte, sei zwischen den vier neuen Infektionsfällen kein Zusammenhang erkennbar. Die Infizierten seien zum Teil aufgrund ihrer Covid-spezifischen Symptome, aber auch durch Tests im Rahmen von Screening-Maßnahmen festgestellt worden.

Update: Donnerstag, 5. August 2021, 18.43 Uhr

Das Auf und Ab setzt sich fort

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Corona-Infektionslage im Neckar-Odenwald-Kreis bleibt unbeständig. Nach fünf Fällen am Wochenende und zwei Tagen ohne Neuinfektionen erhielten am Mittwoch wieder drei Kreisbewohner ein positives PCR-Testergebnis. Damit ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz erneut angestiegen. Das Landesgesundheitsamt hat am Abend einen Wert von 7,7 innerhalb einer Woche registrierten Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner bekannt gegeben.

Von den insgesamt 6378 Menschen im Landkreis, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, gelten 6219 als nicht mehr ansteckend, 142 sind verstorben. 17 sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Bei einem schon bestätigten Fall wurde eine weitere Mutation festgestellt. Die spezielle Virusvariante wurde zwar wie üblich nicht genannt, jedoch ist davon auszugehen, dass es sich dabei um die Delta-Variante handelt, die mittlerweile mehr als 95 Prozent aller in Baden-Württemberg nachgewiesenen Corona-Infektionen ausmacht.

Info: Das Corona-Bürgertelefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter (0 62 61) 84 33 33 erreichbar.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 17.44 Uhr

Inzidenz sinkt auf 5,6

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nachdem am Dienstag erneut keine neuen Coronafälle im Landkreis gemeldet wurden, ist der Abstand zur kritischen Inzidenzschwelle von zehn wieder etwas größer geworden: Das Landesgesundheitsamt hat einen Wert von 5,6 errechnet. Bei vier bereits bekannten Infektionen wurden Mutationen nachgewiesen. Von den insgesamt 6375 Menschen im Kreis, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, gelten 6217 als nicht mehr ansteckend, 142 sind verstorben. Nachweislich akut infiziert sind somit derzeit 16 Kreisbewohner.

Update: Dienstag, 3. August 2021, 17.36 Uhr

Impfaktionen waren ein Erfolg

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Nachdem die Zahl der Impfungen im Kreis über Wochen rückläufig war, wurden in der vergangenen Woche erstmals wieder mehr Menschen geimpft als an den sieben Tagen zuvor: Insgesamt wurden in der 30. Kalenderwoche 5058 Impfdosen verabreicht (Vorwoche: 4263). Im Kreisimpfzentrum in Mosbach (KIZ) waren es 1808 Impfungen, darunter 35 durch das mobile Team beim Vereinsfest in Osterburken. Davon waren 576 Erstimpfungen und 1232 Zweitimpfungen. Hinzu kommen 68 Impfungen durch die mobilen Teams des Zentralen Impfzentrums Heidelberg. In den Arztpraxen wurden 3182 Menschen gegen Covid-19 geimpft. Insgesamt gab es bislang im Landkreis 133 309 Impfungen.

Erfreulich verlaufen sind die besonderen Impfaktionen des Wochenendes: So wurden am Samstag bei der zweiten Sonderaktion für Jugendliche (ab zwölf Jahren) im KIZ 100 Spritzen mit Biontech verabreicht. Beim Vereinsfest in Osterburken waren es 35 Impfdosen, was ein Beleg dafür ist, dass es ratsam sein kann, vor Ort niedrigschwellige Impfangebote zu schaffen. Mit beiden Aktionen zeigten sich die Verantwortlichen im Gesundheitsamt "sehr zufrieden", wie Pressesprecher Jan Egenberger am Montag auf RNZ-Nachfrage betonte.

Neuinfektionen wurden am Montag keine gemeldet. Das Landesgesundheitsamt hat am Montagabend eine Sieben-Tage-Inzidenz von 7,7 errechnet. Wie Pressesprecher Egenberger auf RNZ-Nachfrage erklärte, handelt es sich bei den fünf neuen Fälle vom Wochenende nicht um Reiserückkehrer. Die Infektionsquellen seien in allen Fällen nicht bekannt.

Update: Montag, 2. August 2021, 17.40 Uhr

Fünf neue Fälle gemeldet - Impfung weiter ohne Termin möglich

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/lra) Gleich fünf bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 hat das Gesundheitsamt in Mosbach am Samstag gemeldet. Am Sonntag gab es dagegen keinen neuen Fall. Das Landesgesundheitsamt hat am Sonntagabend eine Sieben-Tage-Inzidenz von 8,4 für den Neckar-Odenwald-Kreis errechnet. Das sind 0,7 Punkte mehr als am Freitag. Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 6375 Kreisbürger infiziert. 142 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

KIZ setzt flexibles Impfkonzept fort

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet auch weiterhin die Möglichkeit, Erst- und Zweitimpfung an allen Öffnungstagen ohne vorherige Terminbuchung zu erhalten. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit. Bei Zweitimpfungen muss der von der Ständigen Impfkommission empfohlene zeitliche Mindestabstand eingehalten werden, auch um eine Abweisung vor Ort aus medizinischen Gründen zu vermeiden. Der minimale Zeitabstand bei Impfungen mit dem Wirkstoff von Biontech beträgt drei Wochen, bei Moderna sind es vier. Sofern eine Kreuzimpfung vorliegt (Astra-Zeneca und anschließend Biontech bzw. Moderna), müssen zwischen den Terminen ebenfalls mindestens vier Wochen liegen. Wird nach einer Erstimpfung mit Astra-Zeneca auch der Zweittermin mit diesem Impfstoff gewünscht, beträgt der zeitliche Abstand hier neun bis zwölf Wochen.

Zu den Kreuzimpfungen gibt das Kreisimpfzentrum folgende Hinweise: Wer beim Ersttermin Astra-Zeneca erhalten hat, kann auf Wunsch mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna zweitgeimpft werden. Nachfolgend eine Übersicht, an welchen Tagen in dieser Woche im KIZ welche Impfstoffe verabreicht werden:

> Montag, 2. August, 7 bis 14 Uhr: Biontech.

> Dienstag, 3. August, 7 bis 21 Uhr: Moderna und Johnson & Johnson.

> Mittwoch, 4. August, 7 bis 21 Uhr: Astra-Zeneca und Biontech.

> Samstag, 7. August, 14 bis 21 Uhr: Biontech und Johnson & Johnson.

> Sonntag, 8. August, 7 bis 21 Uhr: Biontech und Johnson & Johnson.

Update: Sonntag, 1. August 2021, 18.15 Uhr

