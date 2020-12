Dieser Artikel wird stetig aktualisiert

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu/rüb) Allen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zum Trotz, breitet sich das Coronavirus auch im Neckar-Odenwald-Kreis immer weiter aus. Mit 167,2 neuen Fällen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen wurde am Montag ein erneuter Höchststand erreicht (Vorwoche: 131). Die Gesamtzahl der positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Kreisbewohner ist innerhalb der letzten Woche um 240 auf 1667 gestiegen.

Auch die Menschen, die eine Corona-Infektion nicht überlebt haben, werden immer mehr: Fünf weitere Todesfälle wurden am Montag offiziell bestätigt. So sind auf den Isolierstationen der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen drei Männer im Alter von 68, 82 und 84 Jahren sowie eine 99-jährige Frau verstorben; auf der Intensivstation in Mosbach starb ein 73-jähriger Mann. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung im Landkreis steigt somit auf 41; das sind acht mehr als eine Woche zuvor.

Am Montag wurden zwölf neue Infektionsfälle gemeldet, darunter zwei Mitarbeiter und fünf Bewohner des Seniorenzentrums am Rühlingshof in Buchen, ein Schüler der Zentralgewerbeschule Buchen, eine Schülerin der Augusta-Bender-Schule Mosbach und ein Schüler der Gewerbeschule Mosbach.

In der Wochenübersicht über die Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis liegt erneut Mosbach bei den Neuinfektionen weit vorne: Hier wurden vom 1. bis 7. Dezember insgesamt 73 neue Coronafälle gezählt. Die Städte Buchen (+26) und Walldürn (+24) folgten auf den weiteren Plätzen

Mit der Erhebung waren 280 Kreisbewohner beim Gesundheitsamt aktenkundig, die das Virus nachweislich in sich tragen; das sind 86 mehr als am Montag vor einer Woche.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell insgesamt 20 positiv getestete Patienten behandelt. Am Standort Buchen werden elf Patienten mit Positivbefund auf den Isolierstationen medizinisch versorgt, ein weiterer wird auf der Intensivstation beatmet. Neun Verdachtsfälle, bei denen das Testergebnis noch aussteht, befinden sich derzeit zur Abklärung auf der Isolierstation. Im Mosbacher Krankenhaus liegen sieben positiv getestete Patienten auf der Isolierstation, auf der Intensivstation wird ein Patient beatmet. Zusätzlich läuft an diesem Klinikstandort in zehn Fällen auf der Isolierstation eine Verdachtsabklärung.

Die Grenze für einen Hotspot ist inzwischen bedrohlich nahe gerückt: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 gelten in Baden-Württemberg schärfere Regeln. Bei 288 Neuinfektionen in einer Woche hätte der Landkreis diesen Wert erreicht. Das könnte bereits im Laufe der Woche soweit sein. Damit die Verschärfungen in Kraft treten, muss der Grenzwert aber an drei Tagen in Folge überschritten werden, teilte Pressesprecher Jan Egenberger auf RNZ-Anfrage mit.

Nichtsdestotrotz beschäftige man sich im Landratsamt bereits intensiv mit diesem möglichen Ernstfall. Dann dürften sich im öffentlichen und privaten Raum nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Zudem würde eine Ausgangssperre in Kraft treten: Das Verlassen der Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr wäre nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Friseurbetriebe oder Sonnenstudios müssten schließen. Auch die Maskenpflicht würde verschärft werden: Eine Alltagsmaske oder vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung muss in Hotspots auf Baustellen auch im Freien getragen werden, soweit der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht sicher eingehalten werden kann. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wären nur nach negativem Antigentest oder mit FFP2-Atemschutzmaske bzw.vergleichbarem Standard erlaubt.

Info: Das Corona-Bürgertelefon ist werktags von 8 bis 16 Uhr und an Wochenenden von 11 bis 15 Uhr unter 0 62 81 52 12 33 33 erreichbar. Unter www.neckar-odenwald-kliniken.de finden sich Infos zu den Besuchsregeln in den Kliniken.

Update: Montag, 7. Dezember 2020, 14.15 Uhr

Mehrere Todesfälle im Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/stk) Die hohen Fallzahlen schlagen sich nun auch in einer steigenden Anzahl von Todesfällen nieder: "Am Wochenende ist es im Landkreis zu mehreren Todesfällen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gekommen", teilte Jan Egenberger, der Pressesprecher des Landratsamts, am Sonntag mit. Die genaue Zahl der Todesfälle wird das Gesundheitsamt im Laufe des Montags kommunizieren.

Am Samstag meldete das Gesundheitsamt zudem 52 neue Infektionen, am Sonntag elf. Somit lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Samstag bei 161,5 und stieg am Sonntag auf 166,4. "Zurzeit ist das Gesundheitsamt noch in der Lage, die betroffenen Personen innerhalb von ein bis zwei Tagen zu kontaktieren. Das ist bei anderen Gesundheitsämtern schon nicht mehr der Fall. Bei etwa der Hälfe der positiv gemeldeten Personen wissen wir noch, wo die Ansteckung erfolgte", heißt es auf Anfrage der RNZ aus dem Landratsamt.

Auch weitere Gemeinschaftseinrichtungen sind betroffen: Das Gesundheitsamt erhielt am Wochenende Kenntnis über eine Coronavirus-Infektion bei je einer Lehrkraft der Gemeinschaftsschule Obrigheim und des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim. Der Schulbetrieb wird an beiden Schulen fortgeführt.

Parallel haben die Neckar-Odenwald-Kliniken ihr Besuchsverbot bis zum 20. Dezember verlängert. Bis dahin können Patienten in den Kliniken in Buchen und Mosbach keinen Besuch empfangen. Ziel ist es, Patienten und Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen. "Wir bitten um Verständnis für diese harten Vorkehrungen, die jedoch momentan absolut notwendig sind, um unsere Patienten bestmöglich versorgen zu können", erklärt Klinikgeschäftsführer Frank Hehn.

Nach dem 20. Dezember soll anhand der Corona-Fallzahlen neu entschieden werden. Einige begründete Ausnahmen gelten aber bereits jetzt: Mutter oder Vater eines kranken Kindes erhalten Zutritt, ebenso wie die Angehörigen von Sterbenden. Am Standort Buchen dürfen Schwangere auch durch ihre Partner bei der Geburt begleitet werden, und Väter dürfen Mutter und Baby besuchen.

Update: Sonntag, 6. Dezember 2020, 17.37 Uhr

Ein Todesfall und 40 Neu-Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Von der ersehnten Entspannung der Corona-Lage ist im Neckar-Odenwald-Kreis leider weiter nichts zu spüren: Am Freitag wurde der 36. Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie vermeldet. Zudem gab es 40 nachgewiesene Neuinfektionen. Gegenüber dem Vortag ist die Sieben-Tage-Inzidenz zwar leicht auf 150,5 gesunken, doch die Entwicklung der letzten Tage lässt keine Aussicht auf eine rasche Besserung zu.

Beim Todesfall handelt es sich um eine 79-jährige Frau, die auf der Intensivstation im Krankenhaus in Buchen gestorben ist. Von den 40 neuen Fällen ist bei 22 die Infektionskette bekannt. Auch Gemeinschaftseinrichtungen sind wieder betroffen: Positiv getestet wurden je eine Schülerin der Frankenlandschule Walldürn, der Grundschule Diedesheim und der Pestalozzi-Realschule Mosbach. Infektionen gibt es ferner im Evangelischen Kindergarten Neckarzimmern, im Katholischen Kindergarten St. Josef in Diedesheim und im Katholischen Kindergarten St. Josef in Osterburken. Zudem gibt es zwei weitere infizierte Mitarbeiter und einen weiteren positiv getesteten Bewohner im Wohn-Pflegeheim "Haus am Limes" der Johannes-Diakonie in Walldürn. Zudem wurden sieben Infektionen bei Bewohnern im Haus "Amselweg" der Johannes-Diakonie in Schwarzach gemeldet.

Insgesamt haben sich 1592 Kreisbewohner mit Sars-CoV-2 infiziert. 1268 gelten als nicht mehr infektiös. Somit gibt es aktuell 288 nachweislich Infizierte im Kreis. Immer häufiger sind Pflegeeinrichtungen betroffen, was sich – mit leichter zeitlicher Verzögerung – in den Kliniken bemerkbar macht. Derzeit werden fünf Patienten auf den Intensivstationen im Kreis behandelt, davon wird einer beatmet. Sechs von 15 Betten auf den Intensivstationen sind aktuell noch frei. Die Situation auf den Isolierstationen der Neckar-Odenwald-Kliniken ist nach wie vor angespannt.

Parallel zu den verschärften Vorkehrungen des Lockdowns haben die Neckar-Odenwald-Kliniken ihr Besuchsverbot bis zum 20. Dezember verlängert. Bis dahin können Patientinnen und Patienten in den Kliniken in Buchen und Mosbach leider keinen Besuch empfangen.

Update: Freitag, 4. Dezember 2020, 18.02 Uhr

Inzidenz-Wert erreicht Höchststand mit 160,9

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag die bislang höchste Zahl an Neuinfektionen: Das Coronavirus wurde bei 59 Einwohnern des Landkreises neu nachgewiesen. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz erreichte mit 160,9 ihren bisherigen Höchststand.

Zudem gibt es einen weiteren Todesfall: So verstarb eine 72-jährige Frau auf der Isolierstation am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken. Die Frau war Bewohnerin des ASB-Seniorenzentrums am Elzpark in Mosbach. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 im Kreis steigt somit auf 35.

Auf den Isolationsstationen der Neckar-Odenwald-Kliniken sei die Lage, so Pressesprecher Jan Egenberger, weiterhin angespannt.

Wie Egenberger mitteilte, seien bei 38 Neuinfizierten die Infektionsketten geklärt, bei den übrigen 21 konnten sie nicht geklärt werden.

Auch Gemeinschaftseinrichtungen sind betroffen: Den größten Ausbruch gab es mit 16 infizierten Bewohnern und 16 infizierten Mitarbeitern im ASB-Seniorenzentrum am Elzpark im Mosbach. Dies hat eine breit angelegte Testung ergeben. Das Gesundheitsamt steht in enger Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung, wo aber die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus bereits veranlasst wurden. Zudem wurden sieben Infektionen im "Haus Birke"-Pflegeheim in Schwarzach gemeldet. Dort sind fünf Bewohner und zwei Mitarbeiter infiziert. Das Gesundheitsamt steht in Kontakt mit der Einrichtung.

Auch an Schulen ist es zu Corona-Infektionen gekommen: Am Ganztagsgymnasium Osterburken ist ein Schüler infiziert, ebenso an der Zentralgewerbeschule Buchen. Zudem wurde eine weitere Lehrkraft der Schule am Limes in Osterburken positiv getestet. Die Kontaktpersonen ersten Grades wurden ermittelt und wo notwendig eine Quarantäne angeordnet. Der Schulbetrieb wird an den Schulen fortgeführt. Seit Pandemiebeginn haben sich im Landkreis insgesamt 1552 Bürger infiziert, 1249 waren am Donnerstag nicht mehr infektiös. Somit sind im Landkreis aktuell 268 Bürger nachweislich infiziert.

Update: Donnerstag, 3. Dezember 2020, 18.49 Uhr

Fälle an mehreren Schulen - ein Todesfall

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Bei einem Schüler der Konrad-von-Dürn-Realschule in Walldürn und einem weiteren Schüler der Alois-Wißmann-Schule in Buchen sowie einem Schüler der Augusta-Bender-Schule Mosbach hat es positive Corona-Tests gegeben. Das teilt das Landratsamt mit. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler, wurden ermittelt. Der Schulbetrieb wird an den Schulen fortgeführt.

Zudem gab es eine Coronavirus-Infektion im Kindergarten St. Katharina in Billigheim-Katzental. Der Betrieb der Einrichtung wird fortgeführt.

Ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis starb in einer Klinik außerhalb des Landkreises. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis steigt somit auf 34.

Die Isolierstationen der Neckar-Odenwald-Kliniken sind zudem an ihren Grenzen angelangt. Alles dazu lesen Sie hier.

Update: Mittwoch, 2. Dezember 2020, 17.21 Uhr

Schüler an Buchener Schule inifiziert - 19 neue Fälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag 19 Corona-Infektionen. Wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte, könnten bei neun Fällen die Infektionsketten nachvollzogen werden. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 134,5.

Auch ein Schüler der Alois-Wißmann-Schule Buchen wurde positiv getestet. Der Schulbetrieb wird fortgeführt. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 1446 Personen infiziert, davon waren am Dienstag 1217 nicht mehr infektiös. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 lag unverändert bei 33. Somit sind 196 akut infizierte Personen bekannt. Die seit 1. Dezember gültige Corona-Verordnung des Landes führte zur Anpassung der Allgemeinverfügung des Landratsamts. Der Wortlaut ist unter www.neckar-odenwald-kreis.de abrufbar. Beibehalten werden die Beschränkung auf maximal 50 Teilnehmer bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Die Veranstaltungen dürfen nicht der Unterhaltung dienen. Im Freien bleibt es bei der Obergrenze von 100. Die Regelung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Bereich von Bushaltestellen und an seitens der Gemeinde festgelegten Orten und die Testpflichten für Heime bleibt bestehen. Für Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf gilt, dass sie Personen nach einem Krankenhausaufenthalt nur dann aufnehmen dürfen, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, das nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Landrat Dr. Achim Brötel ruft dazu auf, weiterhin die Regelungen konsequent umzusetzen: "Auch wenn die Impfung schon in greifbarer Nähe zu sein scheint, gilt es jetzt umso mehr, sich an die Regeln zu halten. Nur so kommen wir gut über Weihnachten und Silvester."

Update: Dienstag, 1. Dezember 2020, 15.54 Uhr

Inzidenz-Wert klettert auf 131

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Im Landkreis steigt die Zahl der Corona-Infektionen und Todesfälle weiter an: Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 131, während sie am Montag, 23. November, bei 111,5 lag. Innerhalb einer Woche kamen 171 neue Fälle hinzu. Besonders stark stieg die Zahl der Infizierten in Mosbach (+51) und in Walldürn (+39) an.

Zudem waren in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gleich drei Todesfälle zu beklagen: Eine 92-jährige Bewohnerin der Osterburkener Seniorenresidenz "Sonneneck" starb, zudem starben zwei 84-jährige Frauen in den Neckar-Odenwald-Kliniken. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg im Kreis somit auf insgesamt 33.

In den vergangenen sieben Tagen ist das Virus auch in Gemeinschaftseinrichtungen aufgetreten: Besonders schwer wurde das Pflegeheim "Haus am Limes" in Walldürn getroffen, wo am Freitag 27 Bewohner und acht Mitarbeiter positiv waren. Zu weiteren Fällen kam es auch im ASB-Seniorenzentrum in Mosbach sowie im Seniorenzentrum "Sonneneck" Osterburken.

Auch Schulen und Kindergärten waren betroffen: Frankenlandschule Walldürn, Burghardt-Gymnasium Buchen, Fachschule für Sozialpädagogik Buchen, Eckenberg-Gymnasium Adelsheim, Auguste-Pattberg-Gymnasium Mosbach, Lohrtalschule Mosbach, Grundschule am Limes Osterburken, Kinderkarten St. Cäcilia Mosbach, Kinderkrippe St. Martin Höpfingen und Kindergarten St. Katharina Katzental.

Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. November, meldete das Gesundheitsamt 40 Neuinfektionen. Bei 19 Betroffenen sind die Infektionsketten nachvollziehbar: Es handelt sich um Kontaktpersonen oder es ist ein Zusammenhang mit bereits bekannten Ausbruchsgeschehen vorhanden. Bei 21 Personen sind die Infektionsketten ungeklärt.

Am Montag wurden elf neue Fälle gemeldet, hier seien die Infektionsketten nur bei vier Betroffenen nachvollziehbar, wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte.

Seit Pandemiebeginn haben sich im Landkreis insgesamt 1427 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 1200 waren am Montag nicht mehr infektiös. Die Zahl der verstorbenen Einwohner lag bei 33. Somit sind dem Gesundheitsamt aktuell 193 Menschen bekannt, die akut infiziert sind.

So ist die Lage an den Neckar-Odenwald-Kliniken: In den Kliniken wurden am Montagnachmittag insgesamt 22 positiv getestete Patienten behandelt: Am Standort Buchen wurden 13 Patienten mit Positivbefund auf den Isolierstationen medizinisch versorgt, ein weiterer befand sich auf der Intensivstation. Hier ist eine Beatmung notwendig. Zwei weitere Verdachtsfälle befanden sich auf der Isolierstation in der Abklärung.

Am Standort Mosbach wurden auf der Isolierstation fünf und auf der Intensivstation drei positiv getestete Patienten medizinisch behandelt. Bei einem ist eine Beatmung notwendig.

Zusätzlich läuft am Klinikstandort Mosbach in fünf Fällen auf der Isolierstation eine Verdachtsabklärung.

Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es insgesamt 17-Intensivbetten (Buchen, Mosbach und Hardheim), davon waren am Montag insgesamt zwölf Betten belegt, fünf waren frei. Alle Corona-Patienten werden an den Standorten Buchen und Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken versorgt.

Update: Montag, 30. November 2020, 18.17 Uhr

Ein weiterer Todesfall und 40 Neuinfektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) 36 am Samstag und vier am Sonntag: Also insgesamt 40 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Landratsamt am Sonntag. Hinzu kam ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Gleichzeitig wurden am Samstag 33 Personen als nicht mehr infektiös aus der Quarantäne entlassen; am Sonntag waren es 23. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 126,8 beziffert. Insgesamt gelten 200 Kreisbewohner als akut infiziert. Das Gesundheitsamt informierte am Sonntag über den Todesfall: Am Buchener Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken verstarb eine 84-jährige Frau. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt im Kreis somit auf 33.

Zudem sind mehrere Gemeinschaftseinrichtungen von Infektionen betroffen. So haben sich je eine Erzieherin des Kindergartens St. Katharina Katzental, des katholischen Kindergartens St. Cäcilia Mosbach und der Kinderkrippe St. Martin Höpfingen infiziert. Der Kindergarten in Katzental bleibt vorübergehend geschlossen. Betroffen sind auch die Lohrtalschule Mosbach (eine Schülerin), die Grundschule am Limes in Osterburken (eine Lehrerin) sowie die katholische Fachschule für Sozialpädagogik in Buchen (eine Schülerin). Im ASB-Seniorenzentrum am Elzpark in Mosbach infizierten sich eine weitere Mitarbeiterin und eine weitere Bewohnerin.

Auch in den Neckar-Odenwald-Kliniken spürt man die zweite Welle immer deutlicher. Neben den Corona-Patienten werden aber auch andere Erkrankte behandelt. "Entsprechend des deutschlandweiten Trends spüren auch die Neckar-Odenwald-Kliniken eine Zurückhaltung der Patienten, insbesondere bei elektiven Eingriffen. Deshalb sind die Neckar-Odenwald-Kliniken derzeit insgesamt schwächer belegt als in Vergleichsmonaten der Vorjahre. Dies gilt natürlich nicht für die Isolier- und Intensivstationen, die durch Covid-Patienten stark ausgelastet sind", heißt es von Seiten der Klinikleitung. Alle geplanten Eingriffe würden vorgenommen.

Update: Sonntag, 29. November 2020, 17.52 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Im Landkreis sind weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2-Infektionen zu beklagen: Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, wurde das Gesundheitsamt am Mittwoch über den Tod einer 92-jährigen Bewohnerin der Osterburkener Seniorenresidenz "Sonneneck" informiert. Zudem starb eine 84-jährige Frau in den Neckar-Odenwald-Kliniken. Die Gesamtzahl der Verstorbenen stieg auf 32.

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag zudem hohe Fallzahlen: Bei 55 Personen wurde das Virus nachgewiesen. Bei 16 der 55 Fälle konnten, so Pressesprecher Jan Egenberger, die Infektionsketten nicht nachvollzogen werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 121,9.

Viele Neu-Infektionen gibt es in Gemeinschaftseinrichtungen.

So hat eine breit angelegte Testung im "Haus am Limes" der Johannes-Diakonie Mosbach in Walldürn insgesamt 27 positiv getestete Bewohner und acht Mitarbeiter ergeben. Bereits am Montag waren dort vier Infektionen aufgetreten. die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sind bereits veranlasst wurden. Hier der Link zum ausführlichen Bericht.

Zudem wurden dem Gesundheitsamt weitere Infektionen im ASB-Seniorenzentrum am Elzpark im Mosbach (zwei Mitarbeiter) und im Seniorenzentrum Sonneneck in Osterburken (drei Bewohner) gemeldet.

Zudem gab es eine Coronavirus-Infektion im Katholischen Kindergarten St. Cäcilia in Mosbach. Für die betroffene Gruppe gilt nun eine angeordnete Quarantäne. Der Betrieb der Einrichtung wird fortgeführt.

Zudem musste das Gesundheitsamt aufgrund eines Laborfehlers die Statistik korrigieren: 17 Coronafälle mussten herausgenommen werden. "Eine untypische Häufung positiver Tests veranlasste das Gesundheitsamt und die Kliniken, eine Testcharge durch das zuständige externe Labor überprüfen zu lassen. Nach Wiederholungsmessungen stellte sich heraus, dass die Tests durch einen Fehler im Labor den Ergebnissen anderer Personen zugeordnet wurden. Ein Mitarbeiter hatte einen manuellen Fehler gemacht", sagte Egenberger. So gab es am Sonntag sieben statt der gemeldeten zehn Fälle und am Montag vier statt der gemeldeten 18. "Das Gesundheitsamt hat die in zwölf Fällen ausgesprochene Quarantäne sofort zurückgenommen und in Gesprächen mit dem Labor dort Maßnahmen veranlasst, damit sich ein solcher Fehler nicht wiederholt und das Labor aufgefordert, sich bei den Betroffenen zu entschuldigen."

Update: Freitag, 27. November 2020, 17.53 Uhr

Noch mehr Fälle an Schulen - 23 neue Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstagnachmittag 23 neue Corona-Infektionen. Bei zwölf waren die Infektionsketten bekannt, bei elf nicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 106,6. Auch zwei Schulen sind betroffen: Eine Schülerin des Eckenberg-Gymnasiums in Adelsheim ist infiziert, zudem wurde eine Schülerin des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in Mosbach positiv getestet. Der Schulbetrieb wird an beiden Schulen fortgeführt.

Von den 1339 Einwohnern des Landkreises, die sich seit Pandemiebeginn infiziert haben, waren am Donnerstag 1097 nicht mehr infektiös. Die Zahl der mit Sars-CoV-2 verstorbenen Personen lag unverändert bei 30. Somit sind dem Gesundheitsamt 212 Bürger bekannt, die akut infiziert sind.

Update: Donnerstag, 26. November 2020, 17.02 Uhr

Fälle in zwei Schulen und Seniorenheim

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Obwohl der "Lockdown light" mit unter anderem geschlossenen Gaststätten, Sporthallen und Konzertsälen seit Anfang November gilt, wurden im Neckar-Odenwald-Kreis am Mittwoch 46 neue Sars-CoV-2-Fälle gemeldet. Am Dienstag waren es 14 und am Montag 18 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sprang am Mittwoch somit auf 116,3.

Am Mittwochnachmittag konnte das Gesundheitsamt bei elf Fällen die Infektionsketten nachvollziehen. Bei 35 Neuinfizierten seien die Infektionsketten am Mittwoch unklar gewesen. Dies teilte Marion Günther, die persönliche Referentin des Landrats, mit.

Es sind auch wieder Schulen betroffen: Zwei Schüler und eine Schülerin der Frankenland-Schule Walldürn sind infiziert. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler, wurden ermittelt. Für diese gilt eine angeordnete Quarantäne. Am Burghardt-Gymnasium Buchen ist eine Lehrkraft betroffen. Der Schulbetrieb kann an beiden Schulen fortgeführt werden.

Zudem ist es zu einem Ausbruch im ASB-Seniorenzentrum am Elzpark im Mosbach gekommen: Fünf Beschäftigte und drei Bewohner wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Alle Bewohner und Mitarbeiter werden nun getestet.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 1316 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 1084 waren am Mittwoch nicht mehr infektiös. Die Zahl der im Zusammenhang mit der Infektion verstorbenen Einwohner des Landkreises lag bei 30. Somit sind dem Gesundheitsamt aktuell 202 Personen bekannt, die nachweislich akut infiziert sind.

Info: Das Bürgertelefon ist werktags zwischen 8 und 16 Uhr unter Tel. 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Mittwoch, 25. November 2020, 17.21 Uhr

14 Neuinfektionen im Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 14 Neuinfektionen mit Sars-Cov-2 hat das Gesundheitsamt am Dienstag vermeldet. Bei sieben neuen Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen bereits bekannter Infizierter. Bei den übrigen sieben Neuinfektionen ist die Infektionsquelle unbekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch auf einem neuen Höchststand geklettert: Sie beträgt 115,0. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt jetzt bei 1270. Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sind 30 Landkreisbewohner gestorben. 1065 Menschen gelten als nicht mehr infektiös, so dass es aktuell nachweislich 175 Infizierte im Kreis gibt.

Update: Dienstag, 24. November 2020, 16.23 Uhr

Vier Fälle in Walldürner Pflegeheim - So ist die Lage an den Kliniken

Mosbach. (RNZ) Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis steigt weiter an: Am Montag hat die Sieben-Tage-Inzidenz mit 111,5 einen neuen Höchststand erreicht. Besonders alarmierend: Immer häufiger lässt sich der Infektionsweg nicht mehr zurückverfolgen. Von den 18 neuen Fällen am Montag war, so Pressesprecher Jan Egenberger, nur bei einem Fall die Infektionskette klar. Am Wochenende hatte das Gesundheitsamt 36 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Darunter waren sechs Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen, bei 30 Infizierten war die Infektionskette ungeklärt.

Erneut ist eine Gemeinschaftseinrichtung betroffen: Vier Neuinfektionen verzeichnet das Wohn-Pflegeheim "Haus am Limes" der Johannes-Diakonie Mosbach in Walldürn. Das Gesundheitsamt hat in enger Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung die erforderlichen Maßnahmen veranlasst. Alle Bewohner und Mitarbeiter werden getestet.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 1256 Landkreisbewohner mit dem neuen Coronavirus infiziert. 30 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 1046 Personen gelten als nicht mehr infektiös, so dass aktuell 180 Menschen im Landkreis nachgewiesenermaßen infiziert sind.

Im Landkreis sind – Stand: Montag – 11 von 17 Intensivbetten belegt, davon 2 mit Covid-19-Patienten. Gut 35 Prozent der Intensivbetten sind im Kreis also noch frei: Mit diesem Wert steht der Neckar-Odenwald-Kreis besser da als Heidelberg (31 %), Mannheim (15 %) oder der Rhein-Neckar-Kreis (15 %). Klar ist aber auch, dass dies nur eine Momentaufnahme ist, da sich die Situation derzeit mit einer hohen Geschwindigkeit verändert.

So ist die Lage an den Neckar-Odenwald-Kliniken

Aktuell werden in den Neckar-Odenwald-Kliniken 21 positiv getestete Patienten behandelt. In Buchen werden 11 Patienten mit positivem Befund auf den beiden Isolierstationen medizinisch versorgt. Ein positiv getesteter Patient wird auf der Intensivstation beatmet. Sieben weitere Verdachtsfälle befinden sich auf den Isolierstationen in der Abklärung. In Buchen ist aktuell noch ein Beatmungsplatz sowie auch Überwachungsbetten auf der Intensivstation frei.

In Mosbach werden auf der Isolierstation acht positiv getestete Patienten medizinisch behandelt. Hier wird ebenfalls ein Patient mit Positivbefund auf der Intensivstation beatmet. Zusätzlich werden an diesem Klinikstandort acht Verdachtsfälle auf der Isolierstation abgeklärt und zwei auf der Intensivstation. In Mosbach stehen noch zwei Beatmungsplätze sowie Betten zur Überwachung auf der Intensivstation zur Verfügung.

Die zuletzt deutlich gestiegenen Fallzahlen veranlassten die Neckar-Odenwald-Kliniken dazu, ab Montag einen mindestens zweiwöchigen Besucherstopp auszusprechen. Am Standort Buchen trat dieser Besucherstopp aufgrund mehrerer neuer Fälle bereits am Sonntag in Kraft. Der Besucherstopp soll Patienten und Mitarbeiter über die bereits getroffenen Schutzvorkehrungen hinaus vor einer Infektion schützen.

Alle geplanten Eingriffe werden zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin durchgeführt. Diese Patienten werden streng getrennt von Infektionspatienten behandelt und erhalten bei Aufnahme sowohl einen Schnelltest wie auch einen PCR-Test.

Wie immer montags hat das Landratsamt auch diesmal die Zahlen aus den einzelnen Kommunen veröffentlicht. Die 160 Neuinfektionen der letzten Woche verteilen sich fast querbeet durch den gesamten Landkreis: Nur in Hüffenhardt, Neunkirchen, Rosenberg und Seckach kamen keine neuen Fälle dazu.

Die meisten Neuinfektionen gab es in Mosbach (+31), Buchen (+18), Hardheim (+15) sowie in Waldbrunn (+12) und in Walldürn (+12).

Update: Montag, 23. November 2020, 15.39 Uhr

36 neue Fälle am Wochenende - Inzidenz sinkt leicht auf 103,1

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/pm) 36 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 hat das Landratsamt am Wochenende vermeldet: Am Samstag waren es 26 neue Fälle, am Sonntag dann zehn. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Freitag bis Sonntag leicht gesunken: von 104,5 auf 103,1.

Erneut sind Schulen von den neuen Fällen betroffen: Das Gesundheitsamt erhielt am Wochenende Kenntnis über eine Coronavirus-Infektion bei einer Schülerin der Ludwig-Erhard-Schule Mosbach. Zudem wurde ein Schüler der Zentralgewerbeschule Buchen positiv getestet. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler, wurden ermittelt. Für sie gilt eine Quarantäne. Der Schulbetrieb wird an beiden Schulen fortgeführt.

Die zuletzt deutlich gestiegenen Fallzahlen veranlassen die Neckar-Odenwald-Kliniken am Freitag, ab Montag einen mindestens zweiwöchigen Besucherstopp auszusprechen. Am Standort Buchen wurde dieser Besucherstopp aufgrund mehrerer neuer Fälle bereits kurzfristig am Sonntag umgesetzt, bestätigte ärztlicher Leiter Dr. Harald Genzwürker der RNZ.

Der Besucherstopp soll Patienten und Mitarbeiter über die bereits getroffenen Schutzmaßnahmen hinaus vor einer Infektion schützen. "Die Chefärzte und die Klinikleitung sehen sich nach sorgfältiger Abwägung zu diesem Schritt gezwungen", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Der Stellenwert der Kontakte zu Angehörigen für die Patienten sei den Verantwortlichen bewusst, doch müsse hier sorgfältig zwischen dem Nutzen und dem Risiko sowie Zusatzaufwand abgewogen werden. Durch den Ausbau der WLAN-Strukturen in den Kliniken können Kontakte zur Familie zumindest teilweise aufrechterhalten werden.

Einige begründete Ausnahmen vom Besucherstopp gelten wie im Frühjahr: Selbstverständlich erhalten Mutter oder Vater eines kranken Kindes Zutritt, ebenso wie die Angehörigen von Sterbenden. Im Einzelfall können die zuständigen Ärzte entscheiden, dass aus dringenden medizinischen Gründen einzelne Besuche möglich sind, und am Standort Buchen dürfen Schwangere durch ihren Partner bei der Geburt begleitet werden. Für alle diese Fälle gilt aber, dass der Zutritt zu den Kliniken nur möglich ist, wenn keine Symptome vorliegen und es keine Kontakte zu Personen gab, die positiv getestet wurden.

Zum jetzigen Zeitpunkt werden alle geplanten Eingriffe weiterhin durchgeführt. Die Behandlung dieser Patienten erfolgt streng getrennt von Infektionspatienten. Bei allen stationären Aufnahmen erfolgt neben dem PCR-Test auf Sars-CoV-2 zusätzlich ab Montag ein Schnelltest. Die Tests sind nach mehrwöchiger Wartezeit endlich eingetroffen und stellen eine weitere Maßnahme zur Steigerung der Sicherheit von Patienten und Personal dar.

Die Leitungsrunde der Kliniken hat zusätzlich beschlossen, am Standort Buchen aufgrund der deutlich steigenden Fallzahlen und der zunehmenden Auslastung in diesem Bereich eine zusätzliche Isolierstation mit 14 Betten zu eröffnen. Die beiden bereits im Betrieb befindlichen Stationen mit 16 Betten in Buchen und elf Betten in Mosbach waren in den vergangenen Tagen mehrfach fast vollständig ausgelastet.

Stand Sonntagnachmittag werden in den Kliniken 22 positiv getestete Patienten behandelt. Auf einer Buchener Isolierstation werden sechs positive Patienten betreut, auf der anderen fünf, und bei sechs weiteren Patienten läuft die Verdachtsabklärung. Auf der Intensivstation in Buchen wird ein Patient mit positivem Befund beatmet sowie zwei Patienten mit anderen Diagnosen. Die Mosbacher Isolierstation ist mit 13 Patienten belegt, neun mit Positivbefund und vier mit Verdachtsabklärung. Am Standort Mosbach befinden sich auf der Intensivstation jeweils ein positiv getesteter Patient und ein Verdachtsfall in Behandlung, bei denen Überwachungsmaßnahmen notwendig sind.

Geschäftsführer Frank Hehn und Ärztlicher Leiter Priv.-Doz. Dr. med. Harald Genzwürker bitten um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen. Eines ist beiden wichtig: "Wir freuen uns über das große Engagement des Personals der Kliniken in dieser fordernden Ausnahmesituation und über die große Unterstützung, die uns die Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis für ihre Kliniken spüren lassen." Gemeinsam werde es gelingen, auch die mittlerweile unstrittig eingetroffene zweite Welle der Pandemie zu bewältigen.

Update: Sonntag, 22. November 2020, 17.55 Uhr

Ab Montag Besuchsverbot in den Neckar-Odenwald-Kliniken

Mosbach/Buchen. (RNZ) Ab Montag gilt in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen ein Besuchsverbot. Das teilt das Landratsamt mit.

Anlass dazu sind die zuletzt deutlich gestiegenen Infektionszahlen. Mit der Maßnahem sollen Patienten und Mitarbeiter geschützt werden.

Der Stellenwert der Kontakte zu Angehörigen für die Patienten isei den Verantwortlichen bewusst, doch müsse hier sorgfältig zwischen dem Nutzen und dem Risiko sowie Zusatzaufwand abgewogen werden. Durch den Ausbau der W-Lan-Strukturen in den Kliniken können Kontakte zur Familie zumindest teilweise aufrechterhalten werden.

Einige begründete Ausnahmen von dem Besucherstopp gelten wie im Frühjahr: Mutter oder Vater eines kranken Kindes erhalten Zutritt ebenso wie die Angehörigen von Sterbenden. Im Einzelfall können die zuständigen Ärzte entscheiden, dass aus dringenden medizinischen Gründen einzelne Besuche möglich sind, und am Standort Buchen dürfen Schwangere von ihren Partnern bei der Geburt begleitet werden. Für alle diese Fälle gilt aber, dass der Zutritt zu den Kliniken nur möglich ist, wenn keine Symptome vorliegen und es keine Kontakte zu Personen gab, die positiv auf Corona getestet wurden.

Die Leitungsrunde der Kliniken hat zusätzlich beschlossen, in Buchen aufgrund der deutlich steigenden Fallzahlen eine zusätzliche Isolierstation mit 14 Betten zu eröffnen. Die beiden bereits im Betrieb befindlichen Stationen mit 16 Betten in Buchen und elf Betten in Mosbach waren in den vergangenen Tagen mehrfach fast vollständig ausgelastet.

Schülerin der Zentralgewerbrschule Buchen infiziert

Das Landratsamt teilt darüber hinaus mit, das es einen Corona-Fall bei einer Schülerin der Zentralgewerbeschule Buchen gibt. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler, wurden ermittelt. Sie sind in Quarantäne. Der Schulbetrieb wird fortgeführt.

44 – 37 – 16: Das sind die Zahlen der bekannt gewordenen Neuinfektionen im Landkreis von Mittwoch bis Freitag. Die Zahlen sind rückläufig, ob sich daraus aber eine Tendenz ablesen wird, lässt sich frühestens nach dem Wochenende sagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unverändert bei 104,5 und damit weiter auf Rekordniveau. Bei den 16 neuen Fällen handelt es sich um elf Kontaktpersonen bereits bekannter Infizierter. In fünf Fällen ist die Infektionskette unbekannt, sagte Pressesprecher Jan Egenberger.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 1202 Landkreisbewohner mit Sars-CoV-2 angesteckt. Als nicht mehr infektiös gelten 998 Personen. Unverändert ist die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind: 30. Akut infiziert sind somit 174 Bürger.

Update: Freitag, 20. November 2020, 17.03 Uhr

Zwei weitere Todesfälle - Inzidenz klettert erstmals über die 100

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Der schlechten Nachricht vom Donnerstagnachmittag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Landkreis erstmals den Wert von 100 überschritten hat – sie lag am Donnerstag bei 104,5 – folgte am Abend gleich die nächste: Am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken sind zwei weitere Covid-19-Patienten verstorben. Wie das Landratsamt mitteilte, handelt es sich dabei um einen 79-jährigen Bewohner des Seniorenzentrums in Osterburken sowie eine 86-jährige Frau.

Das Gesundheitsamt verzeichnete am Donnerstag 37 neue Infektionsfälle, von denen bei 17 die Ansteckungsquellen nicht nachvollzogen werden konnten. Auch sieben weitere Bewohner und eine Mitarbeiterin des Osterburkener Seniorenzentrums wurden positiv getestet. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 1186 Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon galten gestern 975 (+15) als genesen, die Zahl der an oder mit einer Corona-Infektion Verstorbenen liegt mit den beiden neuen Fällen nun bei 30. Somit tragen aktuell 181 Personen im Kreis das Virus nachweislich in sich.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden derzeit zehn positiv getestete Patienten behandelt: drei am Standort Mosbach und sieben in Buchen – einer davon muss auf der Intensivstation beatmet werden. Auf der Mosbacher Isolierstation liegen darüber hinaus sieben noch unbestätigte Verdachtsfälle zur Abklärung, am Standort Buchen sind es neun.

"Die Pandemie macht sich nun wie erwartet auch deutlich in den Neckar-Odenwald-Kliniken bemerkbar. Es ist deshalb gut, dass unsere Kliniken über leistungsfähige Isolierstationen verfügen", erklärte der Ärztliche Direktor Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, der zudem appelliert, nun noch konsequenter die AHA-Regeln einzuhalten, um die pandemische Entwicklung im Kreis nicht weiter zu verschärfen. Derzeit gebe es keine Einschränkungen des regulären Klinikbetriebs. Auch die Besuchsregelung mit einem Besucher am Tag pro Patient gelte weiter, so Genzwürker. Die Krankenhäuser darf nur betreten, wer keine typischen Symptome aufweist und keine Kontakte zu positiv Getesteten hatte. Das gilt auch für die Partner der Schwangeren, die unter diesen Voraussetzungen weiterhin bei den Entbindungen im Kreißsaal anwesend sein dürfen.

Info: Das Bürgertelefon des Landratsamts ist unter 0 62 61 / 84 33 33 werktags von 8 bis 16 Uhr und an Wochenenden von 11 bis 15 Uhr erreichbar.

Update: Donnerstag, 19. November 2020, 19.03 Uhr

Neuer Negativrekord bei Neuinfektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Nachdem die Infektionszahlen am Montag und Dienstag mit sechs und neun Fällen vergleichsweise niedrig waren, wurde am Mittwoch ein Negativrekord erreicht: Das Gesundheitsamt meldete am Nachmittag gleich 44 Fälle. Davon sind, wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte, 29 Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. Es handele sich hier vor allem um Infektionscluster, die im familiären Bereich aufgetreten sind. Bei 15 Fällen konnten die Infektionsketten nicht nachvollzogen werden.

Auch zwei Gemeinschaftseinrichtungen sind von Corona-Infektionen betroffen: Der Kindergarten St. Marien in Walldürn und die Johannes-Diakonie in Mosbach. Für die betroffene Kindergartengruppe gilt nun eine angeordnete Quarantäne. Der Betrieb des Kindergartens wird fortgeführt. Vier Bewohner des Hauses Lindenhof der Johannes-Diakonie Mosbach in Schwarzach wurden positiv auf das Virus getestet. Alle Bewohner und Mitarbeiter werden nun getestet.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis insgesamt 1149 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, davon sind 960 nicht mehr infektiös. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Personen liegt bei 28. Somit sind dem Gesundheitsamt aktuell 161 akute Fälle bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist innerhalb von 24 Stunden von 71,8 auf 87,1 gestiegen.

Info: Das Bürgertelefon ist von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 06261/843333 und Telefon 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Mittwoch, 18. November 2020, 16.46 Uhr

Neun neue Fälle gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Dienstagnachmittag neun neue Sars-CoV-2-Fälle im Landkreis. Hierbei handele es sich, wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte, um fünf Kontaktpersonen. Bei vier Fällen konnten die Infektionsketten am Dienstag nicht nachvollzogen werden.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis insgesamt 1105 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 943 waren am Dienstag nicht mehr infektiös. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Infektion verstorbenen Bürger liegt unverändert bei 28. Somit sind dem Gesundheitsamt aktuell 134 Personen bekannt, die das Virus nachweislich in sich tragen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 71,8. In Gemeinschaftseinrichtungen sei es, so Egenberger auf Nachfrage der RNZ, zu keinem größeren Infektionsgeschehen gekommen. Wie er mitteilte, würde das Gesundheitsamt Infektionen in Heimen oder ähnlichen Betreuungseinrichtungen ab drei Infektionen öffentlich melden.

Update: Dienstag, 17. November 2020, 15.58 Uhr

Mosbach. (RNZ) Das Gesundheitsamt erhielt am Montag Kenntnis über eine Coronavirus-Infektion bei einer Schülerin der Pestalozzi-Realschule Mosbach. Zudem wurde ein Schüler der Lohrtalschule Mosbach sowie eine Schülerin der Grundschule Gerichtstetten positiv getestet, wie das Landratsamt mitteilt. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler und Lehrkräfte, wurden ermittelt. Für diese gilt eine angeordnete Quarantäne.

Wegen eines Coronafalls wird die Grundschule Gerichtstetten geschlossen. Archivfoto: Rüdiger Busch

Der Schulbetrieb wird an den beiden Schulen in Mosbach fortgeführt. Eine Schülerin der Klassenstufe 1/2 aus der Grundschule Gerichtstetten wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter 19 Mitschüler und vier Lehrkräfte, wurden ermittelt. Für diese gilt eine angeordnete Quarantäne. Die Schüler der Klassenstufe 3/4 müssen nicht in Quarantäne, da sie keinen Kontakt zur infizierten Schülerin hatten. Das gilt ebenso für die eine verbliebene Lehrkraft.

"Mit einer Lehrkraft ist der Unterricht jedoch nicht zu stemmen", teilte Schulleiterin Daniela Taranto auf Nachfrage der RNZ mit. Die gesamte Schule ist deshalb voraussichtlich bis einschließlich 26. November geschlossen. Die Schüler der Stufe 3/4 werden so lange Homeschooling haben.

Update: Montag, 16. November 2020, 17.30 Uhr

38 neue Fälle - Vier in Osterburkener "Residenz Sonneneck"

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 38 neue Fälle hat das Gesundheitsamt übers Wochenende vermeldet und damit sogar drei mehr als das Wochenende zuvor (35). 28 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 wurden am Samstag bekannt gegeben, zehn am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen der zurückliegenden sieben Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – ist gegenüber Freitag von 72,5 auf 74,5 gestiegen.

Am Samstag erhielt das Gesundheitsamt Kenntnis darüber, dass zwei Mitarbeiterinnen und zwei Bewohnerinnen der Senioreneinrichtung "Residenz Sonneneck" in Osterburken positiv getestet wurden. Das Gesundheitsamt hat in enger Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung die erforderlichen Maßnahmen veranlasst. Alle Beschäftigten und Bewohner wurden getestet. Die positiv getesteten Mitarbeiterinnen befinden sich in Quarantäne. Details zu den übrigen Fällen veröffentlicht das Landratsamt wie neuerdings üblich erst am Montag.

In den drei Krankenhäusern im Landkreis ist die Situation erfreulicherweise noch recht entspannt: 52 Prozent der Intensivbetten sind frei. Zum Vergleich: In Heidelberg (30 %), Mannheim (11 %) oder im Landkreis Heilbronn (12 %) ist die Situation deutlich angespannter. In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell zwei Covid-19-Patienten beatmet (Stand: Sonntag).

Info: Für Fragen rund um die Pandemie stehen geschulte Mitarbeiter des Landratsamts werktags von 8 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 15 Uhr unter Tel. 06261/84-3333 und 06281/5212-3333 zur Verfügung.

Update: Sonntag, 15. November 2020, 17.15 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Das Gesundheitsamt hat am Freitag 16 neue Fälle einer Coronavirusinfektion gemeldet. Darunter ist auch eine Schülerin der Zentralgewerbeschule Buchen. Der Schulbetrieb kann unverändert weiterlaufen. Statt ganze Klassen in Corona-Quarantäne zu schicken, gilt seit einer Woche in Baden-Württemberg eine Neuerung: In Quarantäne müssen nur noch direkte Kontaktpersonen wie beispielsweise Sitznachbarn (die RNZ berichtete).

Wie Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, der RNZ auf Anfrage mitteilte, handelt es sich in sieben Fällen um Kontaktpersonen bereits bekannter Infizierter. Bei den übrigen neun Fällen lasse sich die Infektionskette nicht mehr zurückverfolgen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 1052 Landkreisbewohner mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon gelten 888 als nicht mehr infektiös. 28 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Demnach sind aktuell 136 Personen mit Corona infiziert. Der Inzidenzwert ist von 67,5 auf 72,5 gestiegen

Info: Das Bürgertelefon im Landratsamt ist werktags von 8 bis 16 Uhr sowie an Wochenenden von 11 bis 15 Uhr unter (0 62 61) 84 33 33 oder (0 62 81) 52 12-33 33 erreichbar.

Update: Freitag, 13. November 2020, 18.08 Uhr

Schülerin der Zentralgewerbeschule Buchen infiziert

Mosbach. (RNZ). Das Gesundheitsamt erhielt am Freitag Kenntnis über eine Coronavirus-Infektion bei einer Schülerin der Zentralgewerbeschule Buchen. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler, wurden ermittelt. Für diese gilt eine angeordnete Quarantäne. Der Schulbetrieb wird fortgeführt.

Info: Zusätzlich zu den Entwicklungen der Corona-Infektionszahlen veröffentlichen wir ab dem heutigen Freitag einmal pro Woche eine Übersicht über die Lage auf den Intensivstationen in den Kliniken der Region.

Update: Freitag, 13. November 2020, 16.45 Uhr

Neue Fälle in Hardheimer Kindergarten und Adelsheimer Schule

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Zwölf neue Corona-Infektionen meldete das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag. Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, teilte mit, dass es sich bei drei Fällen um Kontaktpersonen handle, bei den neun weiteren Fällen seien die Infektionsketten am Donnerstag unbekannt gewesen. "Hier zeichnet sich ein Trend ab", so Egenberger. Es gebe immer mehr Fälle mit unklaren Infektionsketten.

Zwei Gemeinschaftseinrichtungen sind betroffen: Eine Coronavirus-Infektion ist im katholischen Kindergarten St. Sebastian und Vitus in Hardheim-Bretzingen aufgetreten. Für die eingruppige Einrichtung gilt nun eine angeordnete Quarantäne. Somit ist der Kindergarten geschlossen.

Zudem wurde eine Schülerin der Martin-von-Adelsheim-Schule in Adelsheim positiv getestet. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler, wurden ermittelt. Für diese gilt nun auch eine angeordnete Quarantäne. Der Schulbetrieb wird fortgeführt.

Von den insgesamt 1036 Einwohnern des Neckar-Odenwald-Kreises, die sich seit Beginn der Pandemie mit Sars-CoV-2 infiziert haben, waren am Donnerstag 863 nicht mehr infektiös. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Bürger lag unverändert bei 28. Somit sind dem Gesundheitsamt aktuell 145 Personen bekannt, die nachweislich akut infiziert sind.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 67,6 und ist somit leicht gesunken.

Update: Donnerstag, 12. November 2020, 16 Uhr

Fälle an Ludwig-Erhard-Schule und im Kindergarten Schlierstadt

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 22 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Mittwoch bekannt gegeben. Bei zehn Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen bereits bekannter Infizierter, bei den übrigen zwölf ist die Infektionskette ungeklärt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 78,0 gestiegen. Auch zwei Gemeinschaftseinrichtungen sind von den Neuinfektionen betroffen: So gibt es eine Infektion im Kindergarten St. Joseph in Schlierstadt. Für die betroffene Gruppe gilt eine Quarantäne. Der Betrieb der Einrichtung wird fortgeführt.

Für die Kinder und Erzieherinnen der Gruppe, in der der Fall auftrat, gelte nun eine Quarantäne. Der Betrieb der Einrichtung werde weiterhin fortgeführt. Auf die Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung, ob die positiv getestete Person eine Erzieherin oder ein Kindergartenkind ist, gab es keine Antwort.

Auch in Mosbach wurde ein Schüler der Ludwig-Erhard-Schule positiv auf das Coronavirus getestet. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler, wurden ermittelt. Für diese gelte nun auch eine angeordnete Quarantäne. Der Schulbetrieb werde aber auch hier weiterhin fortgeführt.

Update: Mittwoch, 11. November 2020, 17.55 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete am Dienstagnachmittag 14 neue Sars-CoV-2-Fälle. Bei 9 handelt es sich um Kontaktpersonen, bei 5 war die Infektionskette am Dienstag unbekannt.

Unter den Neuinfizierten befinden sich, wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte, zwei Schülerinnen des Walter-Hohmann-Schulverbunds in Hardheim. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler, wurden ermittelt. Für diese gilt eine angeordnete Quarantäne. Der Schulbetrieb wird fortgeführt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es im Landkreis bisher insgesamt 1002 bestätigte Sars-CoV-2-Infektionen. Davon waren am Dienstagnachmittag 840 nicht mehr infektiös. Die Zahl der Personen, bei denen das Virus nicht mehr nachgewiesen werden konnte, erhöhte sich von Montag auf Dienstag somit um 12. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorbenen Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises lag am Dienstag unverändert bei 28.

Somit sind aktuell 134 Personen akut infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 73,2.

Update: Dienstag, 10. November 2020, 16.30 Uhr

Mosbacher Gewerbeschüler infiziert - Schulbetrieb läuft weiter

Mosbach. (RNZ) Das Gesundheitsamt erhielt am Montag Kenntnis über eine Coronavirus-Infektion bei einem Schüler der Gewerbeschule Mosbach. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler, wurden ermittelt, hieß es in der Mitteilung des Neckar-Odenwald-Kreises. Für diese gilt eine angeordnete Quarantäne. Der Schulbetrieb wird fortgeführt.

Inzidenzwert sinkt nur sehr leicht

Das Gesundheitsamt meldete am Wochenende 35 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2: 31 am Samstag und vier am Sonntag. Wie Pressesprecher Jan Egenberger am Montag mitteilte, handelt es sich hierbei um 18 Kontaktpersonen, bei 17 Personen war die Infektionskette ungeklärt.

Am Montag meldete das Gesundheitsamt fünf neue Infektionen. Wie Egenberger mitteilte, handelt es sich um vier Kontaktpersonen. Bei einer Person ist die Infektionsquelle ist unbekannt.

Seit Pandemiebeginn haben sich im Landkreis 988 Personen infiziert, 827 waren am Montag nicht mehr infektiös, die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Bürger lag bei 28. Somit waren am Montag 133 Einwohner akut infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 77,3. Das Landratsamt merkte an, dass sich die Zahl der insgesamt infizierten Personen um zwei verringert habe, da es zu Veränderungen bei der Angabe eines Wohnorts und bei einem Fall zu einer Neubewertung seitens des Labors gekommen sei.

In der zurückliegenden Woche wurde bei 109 Einwohnern des Kreises eine Infektion nachgewiesen. Die größte Zunahme gab es in Mosbach (+17), in Walldürn (+12) aber auch in Buchen (+11) stiegen die Fallzahlen stark. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 78,0. Die Zahl der aktiven Fälle hat sich im Vergleich zur Vorwoche (123) um zehn erhöht.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden fünf positiv getestete Patienten behandelt (Stand Montag): Am Standort Buchen werden drei Patienten auf der Isolierstation versorgt, ein weiterer befindet sich auf der Intensivstation. Hier ist eine Beatmung notwendig. Zwei Verdachtsfälle befinden sich auf der Isolierstation. Am Standort Mosbach wird auf der Intensivstation ein positiv getesteter Patient beatmet. Zusätzlich läuft an diesem Standort in drei Fällen auf der Isolierstation und zwei Fällen auf der Intensivstation eine Verdachtsabklärung. Derzeit gibt es keine Einschränkungen des Klinikbetriebs. Auch die Besuchsregelung gilt weiter.

Update: Montag, 9. November 2020, 17.30 Uhr

Zwei weitere Fälle an Schulen

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 35 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt übers Wochenende vermeldet, 31 am Samstag und vier am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unverändert bei 76,6.

Einer der neuen Fälle betrifft eine Schülerin des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach. Zudem wurde vergangene Woche ein Schüler der Seckachtalschule in Seckach positiv getestet. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter zum Teil Mitschüler und Lehrkräfte, wurden ermittelt. Für diese gilt eine Quarantäne. Der Schulbetrieb wird an beiden Schulen fortgeführt.

Weiterführende Informationen zu den Infektionsketten wurden vom Landratsamt am Sonntag nicht mitgeteilt, da die vorhandenen Ressourcen für die vordringlichsten Aufgaben eingesetzt werden sollen, so die Begründung. Im Klartext: Die Mitarbeiter sollen sich am Samstag und Sonntag in erster Linie um das schnelle Unterbrechen der Infektionsketten und nicht um Pressemitteilungen kümmern. Am Montag, wenn die Besetzung wieder besser ist als am Wochenende, wird die Öffentlichkeitsarbeit dann nachgeholt: "Umfassende Informationen werden dann jeweils montags rückwirkend für das Wochenende veröffentlicht."

Update: Sonntag, 8. November 2020, 16.18 Uhr

Neun Neuinfektionen am Freitag – Inzidenzwert sinkt auf 76,6

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Nach drei Tagen mit jeweils zweistelligen Werten endete die Woche mit einer erfreulichen Zahl: Am Freitag hat das Gesundheitsamt nur neun Neuinfektionen gemeldet. Dadurch ist die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen der letzten Woche, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – im Landkreis von 87,8 auf 76,6 gesunken. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen ist auf 950 gestiegen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt unverändert bei 28. Da gleichzeitig 788 Menschen als nicht mehr infektiös gelten (+17) hat sich die Zahl der akut infizierten Personen im Neckar-Odenwald-Kreis auf 134 reduziert.

Bei den neun Neuinfektionen handelt es sich in vier Fällen um Kontaktpersonen bereits bekannter Infizierter und um einen Reiserückkehrer. In vier Fällen ist die Infektionsquelle ungeklärt.

Was ist ein Reiserückkehrer?

Auf Nachfrage der RNZ beantwortete Pressesprecher Jan Egenberger, wie sich der Begriff "Reiserückkehrer" definiert: Dabei handle es sich um Privat- und Geschäftsreisende, wobei Urlauber derzeit natürlich in der Minderheit seien. Die Reise muss aber ins Ausland geführt haben, nach innerdeutschen Reisen werde ein Infizierter nicht als Reiserückkehrer geführt.

Die Kassenärztliche Vereinigung hat ferner mitgeteilt, dass in der zentralen Abstrichstelle des Kreises in Waldhausen aktuell rund 80 Tests am Tag durchgeführt würden. Ob die dortige Fieberambulanz reaktiviert wird, werde sich danach richten, inwieweit sich die Infektionszahlen entwickeln.

Info: Bürgertelefon im Landratsamt: Unter den Nummern 06261/84-3333 und 06281/5212-3333 werden werktags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 15 Uhr Fragen rund um Corona beantwortet.

Update: Freitag, 6. November 2020, 18 Uhr

27 neue Fälle - Zwei Schulen sind betroffen

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Nur wenige Tage nach dem Ende der Herbstferien meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag, dass der Corona-Test eines Schülers der Abt-Bessel-Realschule Buchen positiv ausgefallen sei. Auch eine Schülerin der Augusta-Bender-Schule Mosbach ist infiziert. Für die Kontaktpersonen ersten Grades gilt eine Quarantäne. Die RNZ wurde auf Nachfrage darüber informiert, dass sich an der ABR neben dem infizierten Schüler acht Schüler, die direkten Kontakt hatten, in Quarantäne befinden.

Jan Egenberger, der Pressesprecher des Landratsamts, teilte mit, dass es aufgrund der Maskenpflicht an weiterführenden Schulen möglich sei, bei Coronafällen nur noch die unmittelbaren Tischnachbarn der betroffenen Schüler in eine Quarantäne zu schicken. Die Quarantäne für ganze Klassen und die entsprechenden Lehrer könne so in der Regel vermieden werden. Der Schulbetrieb wird an beiden Schulen fortgeführt.

Insgesamt wurden am Donnerstag 27 Neuinfektionen gemeldet. Davon seien, so die Auskunft des Landratsamts, acht Kontaktpersonen, zwei Reiserückkehrer und bei den übrigen 17 Fällen konnten die Infektionsketten am Donnerstagnachmittag nicht nachvollzogen werden.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 941 Landkreisbürger infiziert. 771 waren am Donnerstag nicht mehr infektiös. Die Zahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorbenen Menschen lag bei 28. Somit sind momentan nachweislich 142 Einwohner des Landkreises infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 87,8.

Update: Donnerstag, 5. November 2020, 17.21 Uhr

15 Infektionen, 22 Genesene (Update)

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Licht und Schatten weist die jüngste Corona-Statistik des Neckar-Odenwald-Kreises aus: Während das Gesundheitsamt gestern 15 neue Infektionsfälle registrierte, ist das Virus bei weiteren 22 Personen, die sich mit Sars-CoV-2 angesteckt hatten, nicht mehr nachweisbar.

Damit ist die Zahl der aktiv Infizierten im Landkreis von Dienstag auf Mittwoch um sieben auf 124 gesunken. Ebenfalls gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der innerhalb einer Woche neu gemeldeten Infektionen pro 100 000 Einwohner: von 88,5 auf nun 82,2.

Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie bis gestern 914 im Neckar-Odenwald-Kreis wohnhafte Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert; davon gelten 762 zwischenzeitlich als genesen, 28 sind verstorben.

Das Bürgertelefon des Landratsamts ist werktags von 8 bis 16 Uhr und an Wochenenden von 11 bis 15 Uhr unter 06261/84-3333 und 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Mittwoch, 4. November 2020, 16.45 Uhr

Ein eiterer Todesfall-Corona

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/schat) Die Nachricht kam spät und war traurig: Am Dienstagabend meldete das Gesundheitsamt des Landkreises einen Todesfall nach, der in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion geführt wird. Eine 75-jährige Frau verstarb in den Neckar-Odenwald-Kliniken (Mosbach). Zuvor waren bereits weitere 20 Personen gemeldet worden, bei denen der Corona-Test positiv ausgefallen ist. Die 7-Tage-Inzidenz lag damit bei 88,5. Zehn Personen waren Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen, darunter ein weiterer Fall aus dem Kindergarten St. Anna in Hainstadt. Zwei Personen sind Reiserückkehrer, bei acht sind die Infektionsketten ungeklärt. Insgesamt haben sich im Kreis nun 899 Personen mit Sars-CoV-2 infiziert, 741 (+12) gelten als genesen. 28 Kreiseinwohner sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Update: Dienstag, 3. November 2020

112 Neuinfektionen in einer Woche

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Bei 112 Landkreisbewohnern wurde in der zurückliegenden Woche eine Infektion mit Sars-CoV-2 nachgewiesen. Dadurch ergibt sich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 78,0. Dieser Wert, der die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner hochrechnet, ist von Sonntag auf Montag von 80,4 auf 78,0 gesunken. Mehr als eine Momentaufnahme stellt dies aber nicht dar, da an Wochenenden generell weniger getestet wird.

Nachdem am Samstag noch 33 neue Fälle gemeldet wurden, waren es am Sonntag nur noch zwei und am Montag vier. Die 33 Fälle vom Samstag schlüsseln sich wie folgt auf: 15 Personen waren Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen (darunter drei Fälle aus dem Kindergarten St. Anna in Hainstadt), zwei Personen wurden durch ihre Corona-Warn-App gewarnt, und bei 14 Personen blieben die Infektionsketten ungeklärt. Bei den beiden Neuinfektionen vom Sonntag konnte die Infektionskette dagegen geklärt werden. Der Blick auf die vier Fälle vom Montag: ein Reiserückkehrer, eine Person mit Bezug zum Kindergarten St. Anna, und bei zwei Personen ist die Infektionskette ungeklärt.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 879 Menschen im Kreis mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. 729 sind nicht mehr infektiös. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind 27 Menschen gestorben.

Die 112 Neuinfektionen in sieben Tagen stellen den Höchstwert dar. Die größte Zunahme an Neuinfektionen gab es in Buchen (+23), was teilweise mit dem Ausbruch im Kindergarten in Hainstadt zusammenhängt. Aber auch bei einer Firma in einem Buchener Stadtteil gibt es eine Häufung von Fällen. Auch in Mosbach (+20), in Osterburken (+12), in Obrigheim und in Walldürn (beide +8) stiegen die Zahlen stark. Mit 123 aktiven Fällen liegt der Wert knapp über der der Vorwoche (121).

Welche Auswirkungen der seit Montag gültige Lockdown haben wird, wird sich erfahrungsgemäß erst mit einer zeitlichen Verzögerung von rund 14 Tagen zeigen. Somit ist also zumindest vorerst weiter mit hohen Fallzahlen zu rechnen.

Update: Dienstag, 3. November 2020, 09.47 Uhr

Am Wochenende wurden 35 neue Fälle gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Auch am Wochenende stieg die Zahl der positiven Testergebnisse steil an: Einen neuen Negativrekord stellte der Landkreis am Samstag auf, als das Gesundheitsamt gleich 33 neue Personen meldete, bei denen das Coronavirus nachgewiesen werden konnte. Darunter sind, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung kommunizierte, drei Fälle, die im Zusammenhang mit dem Kindergarten St. Anna in Hainstadt stehen. Ob es sich bei den verbleibenden 30 Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen handelt, konnte das Landratsamt auf Nachfrage der RNZ am Sonntagnachmittag nicht mitteilen. Der Pressestelle der Behörde lagen hinsichtlich der Infektionsketten keine Informationen vor.

Am Sonntag, 1. November, wurden zwei weitere positive Testergebnisse gemeldet. Auch hier konnte die Pressestelle des Landratsamts der RNZ trotz Nachfrage keine Informationen hinsichtlich der Infektionsketten zukommen lassen. Jedoch seien, so die Aussage der Pressestelle, vom Ausbruchsgeschehen am Wochenende keine Gemeinschaftseinrichtungen betroffen. Auch die Zahl der nicht mehr infektiösen Personen konnte am Sonntag nicht mitgeteilt werden. Die Pressestelle des Landratsamts will die fehlenden Daten nachliefern. Die 7-Tage-Inzidenz des Neckar-Odenwald-Kreises lag am Sonntag bei 80,4. Foto: dpa

Update: Sonntag, 1. November 2020, 16.25 Uhr

