Ein Schüler des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums an der Helene-Weber-Schule hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Seine Klasse ist in Quarantäne. Foto: rüb

Ein weiterer bestätigter Corona-Fall reduziert die Zahl der Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, am NKG in Mosbach. Bei einer Schülerin der Kursstufe war ein Corona-Test positiv ausgefallen. Foto: Schattauer

Dieser Artikel wird stetig aktualisiert

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Mittwochnachmittag 20 neue Infektionen mit Sars-CoV-2. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner) stieg somit auf 59,9 an. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist somit weiterhin Risikogebiet. Die 20 neu gemeldeten Infektionen setzen sich, wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte, wie folgt zusammen: Fünf Infizierte seien Reiserückkehrer, acht seien Kontaktpersonen und bei sieben seien die Infektionsquellen unbekannt. Auch eine Lehrerin, die an der Hardbergschule in Mosbach unterrichtet, ist betroffen. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 695 Einwohner mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. 574 sind genesen. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 24 Menschen verstorben. Dem Gesundheitsamt sind somit aktuell 97 Personen bekannt, bei denen das Virus akut nachgewiesen wurde.

Update: Mittwoch, 21. Oktober 2020, 15.51 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Das Landratsamt hat am Mittwoch neun neue Corona-Infektionen gemeldet. Dabei handelt es sich um einen Bewohner des Pflegeheims "Glück im Winkel" in Michelbach, um zwei Reiserückkehrer und um vier Kontaktpersonen bereits bekannter Infizierter. Bei zwei Personen sei die Infektionskette nicht nachvollziehbar, teilte Pressesprecher Jan Egenberger auf RNZ-Nachfrage mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit auf 58,5 gestiegen.

Insgesamt hatten sich bis zur gestrigen Veröffentlichung der jüngsten Statistik 675 Einwohner des Landkreises nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon gelten 564 zwischenzeitlich als genesen, 24 sind verstorben. Damit gelten derzeit 87 Kreisbürger als aktiv infiziert.

Das Bürgertelefon des Landratsamts ist unter 06261/84-3333 werktags von 8 bis 16 Uhr und an Wochenenden von 11 bis 15 Uhr erreichbar.

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) In dieser Woche werden landesweit Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Quarantänepflicht vorgenommen. Die Landesregierung hat die Aktion zur Überwachung der behördlich angeordneten Maßnahmen angeregt und will damit an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger appellieren. Das Konzept sieht vor, dass die Kommunen heute und morgen die Quarantäneverpflichtung verstärkt überprüfen. Sofern begründeter Bedarf besteht, kann im Einzelfall der Polizeivollzugsdienst die Maßnahmen zum Schutz der Bediensteten begleiten.

Landrat Dr. Achim Brötel lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit den Ortspolizeibehörden. "Die Bürgermeisterämter übernehmen in der Coronakrise eine zentrale Überwachungsfunktion und leisten Erhebliches, um die Maßnahmen zu überwachen und durchzusetzen. Mit dem Aktionsaufruf wird der Fokus auch einmal auf die gelenkt, die letztendlich die Einhaltung der Maßnahmen kontrollieren müssen. Dies ist eine nicht immer leichte Aufgabe, die meist ohne Personalverstärkung zusätzlich bewältigt werden muss."

Update: Dienstag, 20. Oktober 2020, 18.15 Uhr

Kliniken spüren Fall-Anstieg - Mehrere Patienten auf Isolierstationen

Mosbach/Buchen. An den beiden Standorten der Neckar-Odenwald-Kliniken machen sich die steigenden Corona-Zahlen derzeit bemerkbar. Aktuell werden sechs positiv getestete Patienten behandelt, wie das Landratsamt mitteilt.

In Buchen wird ein Patient mit Positivbefund auf der Isolationsstation medizinisch versorgt. Zwei weitere Verdachtsfälle befinden sich in der Abklärung. In Mosbach sind die Zahlen, nicht zuletzt durch ein betroffenes Pflegeheim in Michelbach, höher: Auf der Isolationsstation werden drei positiv getestete Patienten medizinisch behandelt, zwei weitere befinden sich auf der Intensivstation. In einem dieser Fälle ist eine Beatmung notwendig. Zusätzlich läuft an diesem Klinikstandort in zwei Fällen auf der Isolations- beziehungsweise Intensivstation die weitere Abklärung.

Die Klinik-Leitung betont jedoch, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Einschränkungen des regulären Klinikbetriebs bestehen. Auch die Besuchsregelung mit einem Besucher am Tag pro Patient gilt weiter.

Die Klinikstandorte darf nur betreten, wer keine typischen Symptome aufweist und keine Kontakte zu positiv Getesteten hatte. Dies gilt auch für die Partner der Schwangeren, die unter diesen Voraussetzungen weiterhin bei den Entbindungen im Kreißsaal anwesend sein dürfen.

"Wir achten strikt darauf, dass Patienten mit einem positiven Nachweis von Sars-CoV-2 und Verdachtsfälle in räumlich strikt abgegrenzten Bereichen separat von allen anderen Patientinnen und Patienten behandelt werden", so Chefarzt Dr. Genzwürker. Die Versorgung von Notfällen und auch geplanten Eingriffen erfolge zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin in gewohnter Weise.

Update: Dienstag, 20. Oktober 2020, 16.06 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Lange Zeit blieb die Zahl der Menschen aus der Region, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, zuletzt unverändert. Am späten Montagabend nun musste das Gesundheitsamt des Kreises einen weiteren Todesfall vermelden. Ein 88-jähriger Bewohner des Senioren- und Pflegeheims in Aglasterhausen-Michelbach verstarb im Krankenhaus Mosbach, vergangene Woche war er positiv auf Corona getestet worden. Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid-19 geführt werden, erhöht sich damit auf 24.

Update: Montag, 19. Oktober 2020, 20 Uhr

Der Kreis ist nun Corona-Hotspot - Neun neue Fälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Wie erwartet ist der Landkreis am Montag zum Corona-Hotspot geworden: Neun neue Infektionsfälle sorgen dafür, dass die 7-Tage-Inzidenz auf 53,7 angestiegen ist. Ob es im Landkreis weitere Verschärfungen der Corona-Regeln geben wird, die über die seit Montag gültige Landesverordnung hinausgehen, ist noch nicht klar. Das Landratsamt werde sich erst im Laufe der Woche zu der neuen Entwicklung äußern, teilte Pressesprecher Jan Egenberger im RNZ-Gespräch mit.

Bei einer Neuinfektion konnte die Infektionskette nicht nachvollzogen werden. In einem Fall handelt es sich um eine Reiserückkehrerin, die übrigen sieben sind Kontaktpersonen von bereits Infizierten. Bei den 25 Fällen vom Wochenende und den neun vom Montag gingen, so Egenberger, etliche auf private Feiern zurück.

Update: Montag, 19. Oktober 2020, 16.07 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Das Coronavirus breitet sich weiter rasant aus: Wurde im Neckar-Odenwald-Kreis bereits Mitte vergangener Woche mit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen die Vorwarnstufe erreicht, ist der Kreis jetzt nur noch um Haaresbreite davon entfernt, zum Corona-Hotspot zu werden: Das Landratsamt hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 48,0 errechnet.

Nach 18 weiteren nachgewiesenen Infektionen am Samstag wurden am Sonntag sieben neue Corona-Fälle gemeldet. "Alle sind Kontaktpersonen zu bereits bekanntem Infektionsgeschehen. Die Infektionskette ist damit geklärt. Die Kontaktpersonenermittlung läuft aktuell", teilte das Landratsamt am Sonntag in einer knappen Presseerklärung mit.

Den 25 Neuinfektionen vom Wochenende stehen neun weitere Einwohner des Kreises gegenüber, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren und nun als genesen gelten. Auf die Sieben-Tage-Inzidenz hat diese Zahl jedoch keine Auswirkung. Bis Sonntagnachmittag hat das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises insgesamt 657 Menschen gezählt, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben; davon gelten 554 zwischenzeitlich als genesen, 23 sind verstorben. Somit sind derzeit 80 aktiv infizierte Kreisbewohner aktenkundig.

Bei Fragen zur Corona-Pandemie stehen geschulte Mitarbeiter des Landratsamts unter der Woche von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 15 Uhr unter den Telefonnummern 06261/84-3333 und 06281/5212-3333 zur Verfügung.

Für das Wochenende meldet der Main-Tauber-Kreis 15 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion. Mit einem Wert von 51,5 bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist damit die kritische Marke von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. "Die Kontaktpersonen-Ermittlungen unseres Gesundheitsamts haben ergeben, dass viele Fälle der letzten Tage auf private Zusammenkünfte zurückzuführen sind", sagt der Erste Landesbeamte Christoph Schauder. "Teilweise haben Personen mit Symptomen an den Zusammenkünften teilgenommen. Es muss jetzt unverzüglich das aufhören, was man unter ‚Unvernunft‘ zusammenfassen kann – also ausufernde Familienfeiern und Partys mit vielen Beteiligten und ohne Kontaktpersonenlisten, ganz bewusster Leichtsinn an Arbeitsplätzen und vor allem nicht notwendige Reisen."

Im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen mussten große Teile einer Jahrgangsstufe des Matthias-Grünewald-Gymnasiums in Tauberbischofsheim unter Quarantäne gestellt werden. Dies betrifft auch einzelne Lehrkräfte.

Die Betroffenen vom Wochenende leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Bad Mergentheim, Boxberg, Großrinderfeld, Igersheim, Niederstetten und Tauberbischofsheim. Es handelt sich überwiegend um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen. Alle neu Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation, ihre Kontakte werden ermittelt. Für die Kontaktpersonen wird ebenfalls häusliche Isolation angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Main-Tauber-Kreis beträgt nun 686.

Von den infizierten Personen im Main-Tauber-Kreis sind 564 Personen wieder genesen. Derzeit sind 111 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Bad Mergentheim: 46 (+8), Boxberg: 12 (+1), Freudenberg: 1, Großrinderfeld: 4 (+1), Grünsfeld: 1, Igersheim: 11 (+2), Königheim: 1, Lauda-Königshofen: 4, Niederstetten: 7 (+1), Tauberbischofsheim: 6 (+2), Weikersheim: 12 und Wertheim: 6.

Die hochdynamische Entwicklung der Infektionszahlen und das diffuse Ausbruchsgeschehen in vielen Stadt- und Landkreisen veranlasst die Landesregierung, ab dem heutigen Montag die dritte Pandemiestufe auszurufen. Dazu wird die Corona-Verordnung des Landes angepasst und um landesweit geltende, verschärfte Maßnahmen ergänzt. Derzeit falle es den örtlichen Gesundheitsbehörden zunehmend schwer, alle Kontaktpersonen von Neuinfizierten zu ermitteln. Damit steige das Risiko, dass sich das Virus diffus ausbreitet. Zudem wird damit gerechnet, dass es mit zeitlicher Verzögerung zu mehr schweren Krankheitsverläufen, stationären Behandlungen und Todesfällen kommen wird.

Über die nun geltende landesweite Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen sowie die Einschränkung der Teilnehmerzahl für private und öffentliche Veranstaltungen kann der Main-Tauber-Kreis weitergehende Regelungen ergreifen. "Das Landratsamt wird nun die Entwicklung der nächsten Tage genau beobachten und dann bei Bedarf noch weitergehende örtliche Regelungen erlassen", heißt es aus Tauberbischofsheim.

Update: Sonntag, 18. Oktober 2020, 17.45 Uhr

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 39,7

Neckar-Odenwald-Kreis. (joc/ahn/red) Das Coronavirus verbreitet sich weiterhin im Neckar-Odenwald-Kreis: 14 neue Fälle vermeldete das Gesundheitsamt am Freitag, die 7-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei 39,7.

Wie Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, informierte, sei bei zwölf der 14 neuen Fälle die Infektionskette geklärt: Darunter befänden sich zwei Bewohner des Michelbacher Pflegeheims "Glück im Winkel".

Außerdem hätten sich zwei Schülerinnen mit dem Coronavirus infiziert: Eine Schülerin der Realschule Osterburken und eine Schülerin der Augusta-Bender-Schule Mosbach seien positiv getestet worden. Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler und Lehrer, würden ermittelt. Für diese gelte dann eine angeordnete Quarantäne. Zudem würden sie auf das Coronavirus getestet. Der Schulbetrieb könne dank der Hygienekonzepte an beiden Schulen fortgeführt werden.

Die Verantwortlichen der Realschule Osterburken haben auf den ersten Fall an der Schule sofort reagiert, wie Konrektorin Juliane Egolf auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung erklärte: "Wir haben am Donnerstagabend Kenntnis von der Infektion erhalten und haben daraufhin als reine Vorsichtsmaßnahme beschlossen, dass die Schüler aller drei zehnten Klassen am Freitag zu Hausen bleiben sollen. Gleiches gelte für die betroffenen Lehrkräfte, die in der zehnten Klasse unterrichtet haben. In die drei zehnten Klasse der Realschule Osterburken gehen derzeit 71 Schüler.

Parallel dazu gehe der geregelte Schulbetrieb an der Realschule Osterburken normal weiter, versicherte Konrektorin Egolf: "Die allgemeinen Strukturen für die Fernlernphase sind bei uns gut vorbereitet!"

Die übrigen Personen der zwölf Fälle, bei denen die Infektionskette geklärt ist, hätten sich bei bereits bekannten Infizierten oder auch am Arbeitsplatz angesteckt, so Jan Egenberger. Bei zwei der 14 neuen Fälle sei die Infektionskette nicht geklärt.

Die Zahl der Landkreiseinwohner, die sich seit Pandemiebeginn mit Sars-CoV-2 infiziert haben, stieg somit auf insgesamt 632. Davon gelten 545 als nicht mehr infektiös.

Info: Bei Fragen zu den Fällen und generell zu der Corona-Pandemie stehen geschulte Mitarbeiter des Landratsamts unter den Telefonnummer 06261/84.3333 und 06281/5212-3333 zur Verfügung. Die Mitarbeiter sind unter der Woche von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 15 Uhr erreichbar.

Update: Freitag, 16. Oktober 2020, 16.16 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/gin) Neun neue Infektionen und eine 7-Tage-Inzidenz von 36,2: Corona breitet sich im Landkreis weiter mit hohem Tempo aus. Auch wenn die Vorwarnstufe seit Mittwoch erreicht ist, so gibt es aktuell noch keine Einschränkungen bei privaten Feiern und auch keine Ausweitung der Maskenpflicht. Die am Mittwochabend von Kanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs beschlossenen Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie sind noch nicht rechtswirksam.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Update: Donnerstag, 15. Oktober 2020, 17.35 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Am Mittwoch gab es 18 weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion im Kreis. Wie der Kreis mitteilt, übertrifft damit die sogenannte 7-Tage-Inzidenz erstmals die Vorwarnstufe von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Konkret bedeutet dies, dass die Städte und Gemeinden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt verschiedene Maßnahmen veranlassen können. So ist beispielsweise die Beschränkung der Teilnehmerzahl bei privaten Feierlichkeiten und ein räumlich beschränktes Gebot zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Raum möglich.

Jede Ortspolizeibehörde beobachtet nun ihren Zuständigkeitsbereich darauf, ob derartige Maßnahmen erforderlich sind. Auch werden die Ortspolizeibehörden, wie es aufgrund des Erreichens der Pandemiestufe 2 ohnehin notwendig ist, verstärkt Kontrollen auf die Einhaltung der Corona-Verordnung durchführen. Die Landkreisverwaltung ruft die Bevölkerung erneut dazu auf, die bekannten Hygieneregeln konsequent im Alltag umzusetzen.

Update: Mittwoch, 14. Oktober 2020, 13.56 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Dienstagnachmittag zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Wie das Landratsamt der RNZ mitteilte, seien die Infektionsketten bei beiden Fällen nicht geklärt. Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen seien von den beiden Neuinfektionen nicht betroffen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Landkreisbürger lang am Dienstag unverändert bei 23.

Info: Das Bürgertelefon des Landratsamts ist an Werktagen von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 06261/843333 sowie Telefon 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Dienstag, 13. Oktober 2020, 17.04 Uhr

Region Mosbach. (schat/lu) Die Politik denkt – zunehmend lauter – über weitere Restriktionen zur Eindämmung des Coronavirus nach. Die Fallzahlen stiegen zuletzt auch im Neckar-Odenwald-Kreis wieder deutlich an: von Montag vergangener Woche bis gestern um insgesamt 43.

Im Altkreis Buchen trat letzte Woche an der Zentralgewerbeschule Buchen ein Corona-Fall auf. Der Unterricht kann jedoch fortgesetzt werden. Zwei Lehrer und 16 Schüler sind in Quarantäne.

Auch die Helene-Weber-Schule Buchen ist betroffen. Als das positive Testergebnis eines Schülers bekannt wurde, wurden die Kontaktpersonen des Schülers, nämlich die 27 Mitschüler aus der Klasse, sowie vier Lehrkräfte unter häusliche Quarantäne gestellt.

In den vergangenen Tagen zählten in der Region Mosbach vor allem auch Schüler zu den positiv auf Corona Getesteten; besonders betroffen war bzw. ist das Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach, wo man in dieser Woche von Präsenz- auf Fernunterricht umgestellt hat. Die Wissensvermittlung vor Ort funktioniert im Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz nach wie vor. Die Corona-Fälle aus der Kursstufe des NKG wirken sich allerdings auch hier aus: Aufgrund der Kooperationskurse und damit verbundenem Kontakt untereinander sind aktuell auch am APG 34 Schüler und drei Lehrer sicherheitshalber in Quarantäne.

Weitere Corona-Fälle waren in den vergangenen Tagen unter anderem auch an der Lohrtalschule und der Schefflenztalschule bekannt geworden. An beiden Bildungseinrichtungen läuft der Betrieb aber weitestgehend normal. Von der Lohrtalschule befinden sich drei Werkrealschul- und eine Grundschulklasse in Quarantäne, zehn Lehrer sind zudem in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Woche praktiziert man daher sogenannten Klassenlehrerunterricht. "Das funktioniert aktuell ganz gut. Wir hoffen aber trotzdem, dass die Betroffenen möglichst bald an die Schule zurückkehren können", erklärt Schulleiter Carsten Uhrig.

Im Falle der Schefflenztalschule wird eine Grundschulklasse zu den Kontaktpersonen ersten Grades gezählt – und befindet sich derzeit wie zwei Lehrkräfte in Quarantäne. Einzelne Stunden, so die Auskunft der Schulleitung, laufen aktuell als Fernunterricht.

Ein wenig Erleichterung verschafft der Blick auf die aktuellen Zahlen aus dem Gesundheitsamt. Am Montag wurde lediglich ein neuer Corona-Fall im Landkreis bestätigt, während sich die Zahl der Personen, die nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 als genesen gelten, um acht erhöhte. Damit galten am Montagnachmittag 35 Kreisbewohner als aktiv infiziert; eine Woche zuvor waren es 25.

Die 7-Tage-Inzidenz – die Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner – liegt im Neckar-Odenwald-Kreis bei 29,9 und damit fast doppelt so hoch wie vor einer Woche (15,3). Der erste Warnwert liegt bei 35; übersteigt ein Landkreis den Wert von 50 müssen die Behörden weiterführende Maßnahmen zur Einschränkung der Infektion treffen.

Update: Montag, 12. Oktober 2020, 17.44 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/schat) Jetzt ist es so weit: Die erste Schule in der Region setzt den Präsenzunterricht aus. Gleich mehrere bestätigte Corona-Fälle unter den Schülern und damit verbundene Ausfälle von Lehrern haben die Verantwortlichen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach dazu veranlasst, ab dem Montag auf den Unterricht vor Ort zu verzichten. Auf 35 Lehrerinnen und Lehrer, die als Kontaktperson ersten Grades gelten und damit in häusliche Absonderung müssen, hatte sich im Laufe des Samstags die Ausfall-Liste am NKG verlängert, nachdem zuletzt in der Kursstufe mehrere Schüler positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden waren.

"Bei 35 Lehrern und rund 100 Schülern in Quarantäne lässt sich ein Präsenzunterricht einfach nicht mehr sinnvoll organisieren", beschreibt NKG-Schulleiter Jochen Herkert, warum man sich im Krisenstab der Schule am Samstag schließlich auf eine – zunächst einmal vorübergehende – Aussetzung des Präsenzunterrichts verständigt hat. In der Kalenderwoche 42 (also vom 12. bis 16. Oktober) wird der komplette Schulalltag für die rund 750 Schüler auf Fernunterricht umgestellt.

Insgesamt hat das Landratsamt übers Wochenende 13 neue Fälle gemeldet. Bei elf Neuinfektionen konnten die Infektionsketten geklärt werden, bei zwei nicht. Gleichzeitig tauchen aber auch 13 Personen in der Statistik neu auf, die als genesen gelten. Somit bleibt die Zahl der aktiven Fälle unverändert bei 41. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100 00 Einwohner in den letzten sieben tagen) ist auf 29,9 gestiegen. – Unter den am Wochenende positiv Getesteten waren insgesamt sieben Schüler des NKG sowie ein Schüler der Zentralgewerbeschule Buchen. Dort kann der Präsenzunterricht aber fortgeführt werden. Die Ermittlung der jeweiligen Kontaktpersonen laufe derweil "mit Hochdruck".

Update: Sonntag, 11. Oktober 2020, 16.55 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Freitagnachmittag insgesamt neun Corona-Neuinfektionen. Bei fünf Fällen ist die Infektionskette geklärt, bei vier Fällen konnte die Infektionskette nicht geklärt werden. Unter den Infizierten befindet sich ein Schüler der Schefflenztalschule. Die Ermittlung der Kontaktpersonen lief am Freitagnachmittag. An der Schefflenztalschule kann der Schulbetrieb fortgeführt werden. Die Zahler der Landkreiseinwohner, die sich seit Pandemiebeginn mit Sars-CoV-2 infiziert haben, stieg somit auf insgesamt 575. Davon sind 511 genesen. 23 sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Insgesamt lag die Zahl der dem Gesundheitsamt bekannten Personen, die nachweislich akut infiziert sind, gestern bei 41.

Info: Bei Fragen zu der Corona-Pandemie stehen geschulte Mitarbeiter des Landratsamts weiterhin unter den Telefonnummer Telefon 06261/843333 und Telefon 06281/52123333 zur Verfügung. Die Telefone sind unter der Woche von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 15 Uhr besetzt.

Update: Freitag, 9. Oktober 2020, 15.48 Uhr

Buchen/Mosbach. (rüb/schat) Die Infektionszahlen im Kreis steigen, und immer häufiger treten Corona-Fällen an Schulen auf: Am Donnerstag wurden gleich drei betroffene Schulen bekannt: Die Helene-Weber-Schule (HWS) in Buchen sowie die Lohrtalschule und das Nicolaus-Kistner-Gymnasiums (NKG) in Mosbach. Insgesamt hat das Landratsamt acht neue Fälle gemeldet – genauso viele wie am Mittwoch. Die Zahl der akut Infizierten ist im Kreis auf 36 gestiegen.

Bei den acht Neuinfektionen handelt es sich in drei Fällen um Kontaktpersonen zu früheren Fällen, eine Person ist ein Reiserückkehrer, und bei vier Personen sind die Infektionsquellen unbekannt, teilte Jan Egenberger. Pressesprecher des Landratsamts, auf RNZ-Nachfrage mit.

"Angesichts der steigenden Fallzahlen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit", sagte HWS-Schulleiter Christof Kieser zum ersten Infektionsfall an seiner Schule. Betroffen sei ein Schüler der Eingangsklasse des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums (SG), der nicht im Landkreis wohnt. "Die Infektion erfolgte nachweislich im häuslichen Umfeld des Schülers und nicht an der Schule", erklärte Kieser.

Als das positive Testergebnis am Donnerstagvormittag bekannt wurde, wurden die Kontaktpersonen des Schülers, nämlich die 27 Mitschüler aus der Klasse, sowie vier Lehrkräfte ebenfalls umgehend unter häusliche Quarantäne gestellt. Aus Vorsorgegründen wurde auch die ebenfalls 28 Schüler zählende Parallelklasse des betroffenen Schülers für Donnerstag und Freitag vom Präsenzunterricht freigestellt. Für die Schüler findet digitaler Fernlernunterricht statt bzw. sie haben entsprechende Arbeitsaufträge erhalten.

Die Schüler und Lehrer aus der Klasse des infizierten Schülers können den Präsenzunterricht voraussichtlich wieder ab Freitag, 16. Oktober, aufnehmen.

"Für die übrigen Klassen geht der Schulbetrieb ganz normal weiter", erklärte Kieser, auch wenn sich das Fehlen von vier Lehrern natürlich bemerkbar mache. Bei einer Erkältungswelle komme es aber mitunter auch vor, dass mehrere Lehrer auf einmal erkrankt fehlten.Mit der Umsetzung der Corona-Richtlinien an seiner Schule und mit dem Verantwortungsbewusstsein seiner Schüler zeigt sich Christof Kieser rundum zufrieden: "Die Schüler halten sich vorbildlich dran!"

Am Nicolaus-Kistner-Gymnasium wurde am Donnerstag der zweite Corona-Fall binnen weniger Tage bekannt. Eine Schülerin der Kursstufe 2 hatte ein positives Testergebnis. Die Konsequenz: Da aufgrund vieler überschneidender Kurse in der Klassenstufe 82 von 90 Schülern zu den Kontaktpersonen ersten Grades zählen, wurde vorerst die gesamte Stufe in häuslicher Quarantäne beordert. Darüber hinaus mussten auch zehn Lehrkräfte aus dem regulären Präsenzunterricht abgezogen werden.

"Wir haben einen weiteren Corona-Fall bei uns an der Schule", bestätigte Jochen Herkert als Schulleiter des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach am Donnerstagvormittag. Wenig zuvor hatte ihn die Nachricht des Gesundheitsamts des Neckar-Odenwald-Kreises erreicht, dass der Corona-Test bei einer Schülerin der Kursstufe 2 positiv ausgefallen war. Die Konsequenz: Da aufgrund vieler sich überschneidender Kurse in der Klassenstufe 82 von 90 Schülern zu den Kontaktpersonen ersten Grades zählen, wurde gestern vorerst die gesamte Stufe in häusliche Quarantäne beordert.

Darüber hinaus mussten auch zehn Lehrkräfte, die zum Kontaktkreis der betroffenen Schülerin zählen, aus dem regulären Präsenzunterricht abgezogen werden. "Die gesamte Stufe erhält jetzt erst einmal Fernunterricht über die dafür vorgesehenen und vorbereiteten Kanäle", berichtet Herkert, der nach dem zweiten Corona-Fall binnen weniger Tage mehr und mehr als Organisator und Koordinator gefragt und gefordert ist.

"Zum Glück kehren einige Lehrer aus dem ersten Fall bald aus der Quarantäne zurück", so der NKG-Direktor, der auch in einer anderen Erkenntnis einen positiven Aspekt sieht. So seien alle Corona-Tests, die im Nachgang des bestätigten Falls aus der achten Klasse (vergangene Woche / die RNZ berichtete) unternommen wurden, negativ ausgefallen. "Für mich ist das ein gutes Zeichen, dass die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen zum Schutz gegen eine weitere Ausbreitung des Virus in unserer Schule greifen."

Trotz dieser Maßnahmen und aller Achtsamkeit lassen sich weitere Fälle natürlich nicht ausschließen – das weiß man am NKG genauso gut wie an den anderen Schulen im Kreis.

Wie das Landratsamt mitteilte, ermittelt das Gesundheitsamt derzeit mit Hochdruck insgesamt rund 180 Kontaktpersonen, darunter Mitschüler und Lehrer. Für diese gilt dann eine angeordnete Quarantäne. Zudem werden sie auf das Coronavirus getestet. Der Betrieb wird an jeder der Schulen fortgeführt.

Update: Donnerstag, 8. Oktober 2020, 18 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Infektionszahlen steigen auch im Kreis stark an: Gleich acht neue Fälle – und damit den höchsten Tageswert seit 7. Mai – hat das Landratsamt am Mittwoch vermeldet. "Bis zum späten Nachmittag konnte das Gesundheitsamt alle Infektionsketten klären", sagte Pressesprecher Jan Egenberger auf RNZ-Nachfrage. Bei den Neuinfizierten handle es sich einerseits um Kontaktpersonen bekannter Fälle, aber auch um Personen, die zuvor nicht als Kontaktpersonen bekannt waren, bei denen der Infektionsweg im Nachgang aber nachvollzogen werden konnte.

Insgesamt gibt es nun 29 aktive Fälle im Kreis. – Die Zunahme der Infektionszahlen ist auch in den Neckar-Odenwald-Kliniken spürbar: "Es zieht an", sagte Ärztlicher Direktor Dr. Harald Genzwürker der RNZ. Derzeit werden zwei positiv getestete Personen in den Kliniken behandelt – eine in Buchen, eine in Mosbach.

Update: Mittwoch, 7. Oktober 2020, 17.00 Uhr

Eine Klasse der Zentralgewerbeschule muss in Quarantäne. Archivfoto: Tanja Radan

Buchen. (rüb) Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, hat sich ein Schüler der Zentralgewerbeschule mit dem Coronavirus infiziert. Für die Kontaktpersonen ersten Grades des Schülers, darunter Mitschüler und Lehrer, gilt eine Quarantäne von rund zwei Wochen. Zudem werden sie auf das Virus getestet. Der Schulbetrieb kann fortgeführt werden, wie Schulleiter Konrad Trabold im Gespräch mit der RNZ betonte. Die ZGB hatte nämlich Glück im Unglück, da der betroffene Schüler eine Teilzeitklasse besucht, bei der nur zwei Lehrkräfte als Kontaktpersonen ersten Grades gelten. Sie und die 16 Schüler müssen in Quarantäne. "Bei einer Vollzeitklasse wären die Auswirkungen drastischer gewesen", erklärte Trabold.

Insgesamt wurden am Dienstag vier neue Infektionen gemeldet. Bei allen vier sei die Infektionskette geklärt, und die Kontaktpersonen würden ermittelt. Gleichzeitig stieg auch die Zahl der Personen, die als genesen gelten um vier.

Update: Dienstag, 6. Oktober 2020, 16.40 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Innerhalb einer Woche hat sich die Zahl der aktiven Coronavirus-Fälle zwar von 13 auf 25 fast verdoppelt. Ein exponentieller Anstieg ist beim Blick auf die Zahlen der letzten Tage aber erfreulicherweise nicht zu erkennen. Am Montag kam eine neue Infektion hinzu. Die Infektionskette ist laut Landratsamts-Pressesprecher Jan Egenberger bekannt. Die Kontaktpersonen seien ermittelt. Da gleichzeitig vier als genesen geltende Personen hinzukamen, hat sich die Zahl der akut Infizierten von Samstag auf Montag von 28 auf 25 sogar verringert.

Die 7-Tage-Inzidenz – die Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner – liegt aktuell im Neckar-Odenwald-Kreis bei 15,3 und damit leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 16,2 (Stand: Sonntag). Der erste Warnwert liegt bei 35; übersteigt ein Landkreis den Wert von 50 müssen die Behörden weiterführende Maßnahmen zur Einschränkung der Infektion treffen.

Beim Blick auf die Infektionszahlen aus den einzelnen Städten und Gemeinden, den das Landratsamt jetzt immer montags liefert, fällt die Stadt Adelsheim als "Spitzenreiter" mit sechs aktiven Fällen auf. Die sechs Neuinfektionen stehen aber nicht in Zusammenhang mit dem in der vergangenen Woche gemeldeten Fall einer Schülerin der Martin-von-Adelsheim-Schule, wie Jan Egenberger auf RNZ-Nachfrage betonte. Sowohl bei diesen sechs Infektionen wie auch bei den vier neuen Fällen aus Buchen bestünden keine Verbindung mit einer Gemeinschaftseinrichtung wie Schule oder Kindergarten.

Eine Häufung von sechs oder vier Fällen in einer Kommune sei zudem nichts Ungewöhnliches, sondern zeige, wie hochansteckend das Virus sei und wie schnell es sich beispielsweise in einem Familienverbund verbreiten könne. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes seien aufgrund der steigenden Zahlen aktuell wieder "gut beschäftigt": Die aufwendige Ermittlung gehe häufig bis in die Abendstunden. Gleichzeitig betont das Landratsamt, dass die Zahlen kein Grund zur nachhaltigen Beunruhigung seien: Die allgemeine Entwicklung der steigenden Zahlen sei nun auch im Neckar-Odenwald-Kreis angekommen.

Seit Ausbruch der Pandemie gab es im Landkreis 546 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die meisten Fälle – 73 – wurden in der Großen Kreisstadt Mosbach verzeichnet, gefolgt von Buchen (72) und Mudau (60). Am anderen Ende der Skala liegen die Gemeinden Neunkirchen (1), Zwingenberg (3) sowie Binau und Schwarzach (jeweils 6).

Update: Montag, 5. Oktober 2020, 17.08 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Im Landkreis steigen die Corona-Zahlen an: Am Freitag, 2. Oktober, meldete das Gesundheitsamt gleich sieben neue Infektionen mit Sars-CoV-2. Wie das Landratsamt mitteilte, seien bei zwei Fällen die Infektionsketten geklärt. Bei weiteren zwei Fällen seien die Infektionsketten nicht geklärt. Die übrigen drei Fälle seien Kontaktpersonen bereits bekannter Fälle. Somit sei die Infektionskette geklärt.

Am Samstag meldete das Gesundheitsamt zwei Corona-Neuinfektionen. Beim ersten Fall sei die Infektionskette geklärt, beim zweiten Fall nicht.

Am Sonntag wurden ebenfalls zwei neue Fälle gemeldet: Beide Fälle seien Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. Die Infektionskette ist somit geklärt.

Update: Sonntag, 4. Oktober 2020, 15.54 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Die Zahl der neuen Infektion mit Covid-19 ist am Freitag erneut gestiegen. Nach Informationen Gesundheitsamtes wurden 7 neue Fälle bestätigt.

Update: Freitag, 2. Oktober 2020, 18.34 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Gesundheitsamt erhielt am Donnerstag Kenntnis über eine Coronavirus-Infektion bei einem Schüler der Gewerbeschule Mosbach. Damit sind an der Schule nun insgesamt drei Fälle aufgetreten. Zudem wurde ein Schüler des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach positiv getestet. Damit sind jetzt im Neckar-Odenwald-Kreis drei Schulen von Corona und Quarantäne betroffen: die Gewerbeschule und das NKG in Mosbach sowie eine Schule in Adelsheim.

Die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler und Lehrer, werden ermittelt. Für diese gilt dann eine angeordnete Quarantäne. Zudem werden sie auf das Coronavirus getestet.

Der Schulbetrieb kann an den Schulen dank der Hygienekonzepte fortgeführt werden.

Im Landkreis steigen die Infektionszahlen wieder deutlich an: Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstagnachmittag gleich sechs Fälle. Wie das Landratsamt mitteilte, seien die Infektionsketten nicht in allen Fällen nachvollziehbar. Die Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld der Infizierten seien identifiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 534 Einwohner infiziert. 491 sind genesen. Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus sind 23 Personen verstorben. Die Zahl der akut Infizierten, die dem Gesundheitsamt bekannt sind, steigt somit auf 20.

Update: Donnerstag, 1. Oktober 2020, 16.14 Uhr

Mosbach/Adelsheim. (rnz) In der dritten Schulwoche nach den Sommerferien trifft das Coronavirus nun auch die ersten Schulen in der Region. Nachdem am Wochenende die Infektion einer Schülerin des Technische Gymnasium an der Gewerbeschule Mosbach bestätigt worden war, gibt es nun zwei weitere Fälle.

"Das Gesundheitsamt erhielt am Mittwoch Kenntnis über eine Coronavirus-Infektion bei einer weiteren Schülerin der Gewerbeschule Mosbach. Zudem wurde eine Schülerin der Martin-von-Adelsheim-Schule in Adelsheim positiv getestet", teilte das Landratsamt am Mittwochnachmittag mit. Beide Betroffenen sollen außerhalb des Landkreises wohnen, die Infektionsketten seien geklärt und die Kontaktpersonen ersten Grades, darunter Mitschüler und Lehrer, ermittelt, heißt es weiter. "Für diese Personen gilt dann eine angeordnete Quarantäne. Zudem werden sie auf das Coronavirus getestet. Der Schulbetrieb kann in beiden Schulen fortgeführt werden", erklärt der Pressesprecher des Landratsamts, Jan Egenberger.

"Es sind glücklicherweise keine weiteren Schüler betroffen", führt auf Nachfrage der RNZ der Schulleiter der Gewerbeschule Mosbach, Andreas Hoffner aus. Beim jetzt bestätigten Fall handelt es sich um eine Mitschülerin der Zwölftklässlerin, deren Infektion am Wochenende nachgewiesen worden war. Neben den 24 Schülern und sieben Lehrkräften, die bereits seit Wochenbeginn in Quarantäne sind, müssen nun zwei weitere Lehrer als Kontaktpersonen in häusliche Isolation.

An der Martin-von-Adelsheim-Schule wollte man eine Anfrage der RNZ am Mittwoch nicht beantworten.

Insgesamt wurden seit Wochenbeginn sieben neue Infektionen bestätigt. Die Zahl der Coronafälle steigt damit auf 528, als akut erkrankt gelten derzeit 17 Personen aus dem Kreis.

Update: Mittwoch, 30. September 2020, 18.16 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Mittwochnachmittag drei neue Corona-Fälle. Wie das Landratsamt mitteilte, handele es sich bei den drei Infizierten um Kontaktpersonen bereits bekannter Fälle. Die Infektionsketten seien nachvollziehbar, die Kontaktpersonen identifiziert. Seit Pandemiebeginn haben sich im Landkreis insgesamt 528 Personen mit Sars-CoV-2 infiziert. 488 sind genesen. Im Zusammenhang mit der Infektion sind 23 Landkreisbürger verstorben. Somit sind dem Gesundheitsamt aktuell 17 Personen bekannt, die akut mit dem Virus infiziert sind.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 9. Überschreitet die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet den Wert 35, drohen lokale Konsequenzen. Obwohl die Infektionszahlen wieder steigen, befindet sich der Landkreis deutlich unterhalb des kritischen Werts, ab dem es zu lokalen Lockdowns kommen kann.

Update: Mittwoch, 30. September 2020, 17.35 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Nachdem sich die Aufmerksamkeit des Gesundheitsamtes zu Wochenbeginn auf einen aktuellen Corona-Fall an der Gewerbeschule Mosbach konzentrierte, wurden am Dienstagvormittag die detaillierten Zahlen für den Neckar-Odenwald-Kreis nachgeliefert. Seit Kurzem schlüsselt das Landratsamt die Statistik zu den Corona-Infektionen auf, ordnet die einzelnen Fälle den Städten oder Gemeinden zu, in denen die Betroffenen wohnen.

Bei einer Schülerin der Gewerbeschule wurde eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Sie und ihre Kontaktpersonen sind inzwischen in Quarantäne, der Schulbetrieb läuft unterdessen weiter. Archivfoto: Heiko Schattauer

Eine signifikante Zunahme an bestätigten Corona-Fällen ist dabei in Osterburken (von 15 auf 20 Personen) und Schefflenz (von fünf auf sieben) abzulesen. Insgesamt finden sich in der gestern Vormittag veröffentlichten Statistik für die Region nun 524 nachgewiesene Infektionen, zwölf mehr als in der Vorwoche. Auch die Zahl der sogenannten aktiven Fälle ist angestiegen: So galten am Dienstag 13 Personen aus dem Kreis als akut mit dem Coronavirus infiziert (plus acht). Beim Gesundheitsamt mahnt man – ortübergreifend – weiter zu Achtsamkeit und verantwortungsbewusstem Handeln.

Update: Dienstag, 29. September 2020, 17.15 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Es war kaum anders zu erwarten, als dass früher oder später auch wieder eine Schule in der Region vom neuartigen Coronavirus, das unser Leben nach wie vor bestimmt, betroffen sein wird: Das Gesundheitsamt erhielt am Wochenende Kenntnis von einer Coronavirus-Infektion bei einer Schülerin der Gewerbeschule Mosbach. "Die Kontaktpersonen ersten Grades der Schülerin, darunter Mitschüler und Lehrer, wurden bis Montagmorgen ermittelt. Für diese gilt nun eine angeordnete Quarantäne. Zudem werden sie auf das Coronavirus getestet", teilte die Pressestelle des Landratsamts im Laufe des Montags mit.

Der Schulbetrieb wird aber fortgeführt, wie LRA-Sprecher Jan Egenberger mitteilt und Schulleiter Andreas Hoffner auf RNZ-Nachfrage bestätigt. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, so Hoffner weiter, seien 24 Schüler und sieben Lehrer in häuslicher Quarantäne. Sie zählten zu den Kontaktpersonen der betroffenen Zwölftklässlerin aus dem Technischen Gymnasium, die offenbar an zwei Schultagen infektiös am Unterricht teilgenommen hat. Aufgrund überschneidender Kurse waren am gestrigen Montag alle 45 Schüler der betroffenen Kursstufe angehalten, zuhause zu bleiben. Nachdem die zwei relevanten Tage und die entsprechenden Kontakte aber überprüft wurden, kann nun ab heute ein Gutteil dieser Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, wie Andreas Hoffner erläutert.

Insbesondere die Quarantäne der sieben Lehrkräfte wirkt sich aber auch auf den Rest der Gewerbeschule aus. "Unsere Lehrer unterrichten ja nicht nur am Technischen Gymnasium sondern auch in weiteren Schularten", verdeutlicht der Schulleiter. Demzufolge seien auch vier weitere Schultypen vom einzelnen Corona-Fall betroffen.

Glücklicherweise scheint man an der Gewerbeschule gut vorbereitet: Andreas Hoffner berichtet von den Vorbereitungen, die man während der Sommerferien getroffen hat, um für den (nun bereits eingetretenen) Fall der Fälle gerüstet zu sein. "Wir haben klare Richtlinien erarbeitet, wie der Online-Unterricht zu organisieren und zu realisieren ist", sagt Hoffner: "Jeder Lehrer weiß Bescheid." Gleichwohl hofft der Schulleiter auf baldige Rückkehr der Lehrkräfte und möglichst keine weiteren Fälle.

Die gab es abseits der Gewerbeschule aber am Montag durchaus zu vermelden. Drei neue Infektionsfälle mit Sars-CoV-2 bestätigte das Gesundheitsamt zu Wochenbeginn, die Infektionsketten seien jeweils nachvollzogen. Die Gesamtzahl der nachweislich Corona-Infizierten im Kreis erhöht sich damit auf 524. Als akut infiziert gelten derzeit in der Region 13 Personen.

Das Gesundheitsamt meldete am Montagnachmittag darüber hinaus drei neue Sars-CoV-2-Infektionen. Wie das Landratsamt mitteilte, seien die Infektionsketten bekannt, die Kontaktpersonen wurden ermittelt. Somit haben sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis 524 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. 488 sind genesen. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 23 Menschen verstorben. Dem Gesundheitsamt sind somit 13 Bürger bekannt, die akut infiziert sind.

Info: Das Bürgertelefon ist an Werktagen von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 06281/52123333 und Telefon 06261/843333 erreichbar.

Update: Montag, 28. September 2020, 18.02 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Nachdem das Gesundheitsamt am Freitag und am Samstag jeweils eine "Null" gemeldet hat, wurden am Sonntag gleich vier neue Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt gegeben. Wie das Landratsamt mitteilte, seien die Infektionsketten nachvollziehbar und die Kontaktpersonen ermittelt. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 521 Landkreisbewohner infiziert. 487 sind genesen. 23 sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Update: Sonntag, 27. September 2020, 17.36 Uhr

Keine neuen Fälle am Freitag

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Freitag keine neuen Infektionen mit Sars-CoV-2. Auch die Zahl der genesenen Personen hat sich nicht verändert. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 517 Bürger des Landkreises infiziert. 484 sind genesen. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 23 Personen verstorben. Somit sind dem Gesundheitsamt aktuell zehn Personen bekannt, bei denen das Coronavirus akut nachgewiesen werden kann.

Update: Freitag, 25. September 2020, 17.12 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag zwei neue Sars-CoV-2-Infektionen. Wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte, seien die Infektionsketten nicht nachvollziehbar. Die Kontaktpersonen wurden ermittelt, die Infizierten befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Neckar-Odenwald-Kreis 517 Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 484 sind genesen. Im Zusammenhang mit der Infektion sind 23 Personen verstorben. Aktuell sind dem Gesundheitsamt somit zehn Personen bekannt, bei denen das Virus akut nachgewiesen werden kann.

Update: Donnerstag, 24. September 2020, 17.50 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Zwei neue Infektionen mit Sars-CoV-2 hat das Landratsamt am Mittwoch vermeldet. Beide hatten Kontakt zu einer bereits infizierten Person, teilte Marion Günther, die persönliche Referentin des Landrats, auf Nachfrage der RNZ mit. Die Kontaktpersonen seien bereits ermittelt.

Damit steigt die Gesamtzahl der Landkreisbewohner, die sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 515. Die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, liegt unverändert bei 484. Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sind 23 Landkreisbewohner gestorben. Die Zahl der bekannten Infizierten liegt aktuell bei acht.

Update: Mittwoch, 23. September 2020, 15.40 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Einmal pro Woche gibt das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises inzwischen detaillierte Informationen zur Entwicklung der Corona-Fallzahlen in der Region heraus. Jeden Dienstag wird zum aktuellen Stand auch die räumliche Zuordnung der einzelnen Infizierten-Fälle bekannt gegeben, sprich: um eine Statistik für die einzelnen Gemeinden im Kreis erweitert. Mit Blick auf die erfassten Werte der Vorwoche wird deutlich: Die Zahl der nachweislich akut Infizierten hat sich mehr als halbiert.

Statt elf Personen (Stand 14. September) gelten derzeit (Stand 22. September) nur noch fünf Menschen mit Wohnsitz im Neckar-Odenwald-Kreis als akut am Coronavirus erkrankt. Der Anstieg der Gesamtzahl bestätigter Coronafälle nimmt sich im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland eher gering aus: 512 Sars-CoV-2-Fälle (plus fünf im Vergleich zur Vorwoche) wurden seit Ausbruch der weltweiten Pandemie im Frühjahr im Kreis registriert.

Update: Dienstag, 22. September 2020, 17.12 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete am Montagnachmittag eine Neuinfektion mit Sars-CoV-2. Es handelt sich, wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte, um einen Reiserückkehrer. Die Kontaktpersonen wurden ermittelt. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 512 Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises mit dem Coronavirus infiziert. Davon sind 484 genesen. 23 sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. Die Zahl der nachweislich akut infizierten Bürger liegt aktuell bei fünf.

Update: Montag, 21. September 2020, 17.13 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Eine neue Infektion mit Sars-CoV-2 hat das Gesundheitsamt übers Wochenende gemeldet. Dabei handelt es sich um einen Reiserückkehrer, sagte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes, am Sonntag auf RNZ-Nachfrage. Die Kontaktpersonen des Infizierten seien ermittelt. – Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis 511 Menschen mit dem Virus angesteckt. Während die Zahl der Todesfälle unverändert bei 23 liegt, ist die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, auf 482 gestiegen. Damit gibt es aktuell noch sechs nachweislich Infizierte im Kreis.

Update: Sonntag, 20. September 2020, 16.09 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Freitagnachmittag eine neue Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte, handelt es sich nicht um einen Reiserückkehrer. Die Infektionskette sei nicht geklärt. Die Ermittlung der Kontaktpersonen lief am Freitagnachmittag.

Somit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 510 Landkreisbürger mit Sars-CoV-2 infiziert. 480 davon sind genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit der Infektion verstorbenen Landkreiseinwohner liegt weiterhin bei 23. Sieben Einwohner sind somit nachweislich akut infiziert.

Update: Freitag, 18. September 2020, 15.57 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Das Landratsamt hat am Donnerstag keine weitere Neuinfektion mit Sars-CoV-2 gemeldet, so dass es bei insgesamt 509 bestätigten Infektionen bleibt. Die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, ist um eins auf 478 gestiegen. Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sind bislang 23 Landkreisbewohner gestorben. Die Zahl der nachweislich noch Infizierten liegt bei acht.

Update: Donnerstag, 17. September 2020, 15.48 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Obwohl das Landratsamt am Mittwochnachmittag zwei neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet hat, ist die Zahl der nachweislich aktiv Infizierten im Neckar-Odenwald-Kreis leicht gesunken. Denn gleichzeitig wurden drei Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen. Damit steigt die Gesamtzahl der bisher registrierten Infektionen im Kreis auf 509 und die der Genesenen auf 477. Neun Kreisbewohner tragen das Virus aktuell noch in sich.

Update: Mittwoch, 16. September 2020, 17.17 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Dienstagnachmittag eine "Null" gemeldet: Es wurden keine weiteren Corona-Infektionsfälle bestätigt.

Bis gestern wurden insgesamt 507 Einwohner des Landkreises positiv auf Sars-CoV-2 getestet; davon gelten 474 (einer mehr als am Montag) zwischenzeitlich als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Kreisbewohner liegt unverändert bei 23, die der nachweislich akut infizierten sinkt auf zehn.

Update: Dienstag, 15. September 2020, 17.36 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete gestern einen neuen Corona-Fall. Bei der infizierten Person handelt es sich, wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte, um einen Reiserückkehrer. Die Kontaktpersonen seien ermittelt.

Seit Beginn der Pandemie haben sich somit insgesamt 507 Einwohner des Landkreises mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon sind 473 wieder genesen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind 23 Landkreisbürger verstorben. Aktuell sind somit elf Einwohner nachweislich akut infiziert.

Update: Montag, 14. September 2020, 15.06 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Drei neue Infektionen mit Sars-CoV-2 hat das Gesundheitsamt übers Wochenende gemeldet. Alle drei Fälle sind voneinander unabhängig, sagte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes, auf RNZ-Nachfrage. Bei einer Neuinfektion handelt es sich um einen Reiserückkehrer, bei den beiden anderen lässt sich die Infektionskette nicht zurückverfolgen. Während in den letzten Wochen nur Reiserückkehrer und deren Kontaktpersonen positiv getestet worden waren, lassen sich die jüngsten Fälle durchaus als Alarmsignal dafür werten, dass sich das Virus wieder innerhalb des Kreises verbreitet. – Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis 506 Menschen mit dem Virus angesteckt. Während die Zahl der Todesfälle unverändert bei 23 liegt, ist die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, auf 472 gestiegen. Damit gibt es aktuell noch elf nachweislich Infizierte im Kreis.

Update: Sonntag, 13. September 2020, 19.36 Uhr

Eine neue Infektion am Freitag

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Das Gesundheitsamt hat am Freitag eine weitere Neuinfektion mit Sars-CoV-2 vermeldet. Dabei handele es sich, wie Pressesprecher Jan Egenberger auf Nachfrage der RNZ mitteilte, nicht um einen Reiserückkehrer oder eine Kontaktperson eines infizierten Rückkehrers. Erstmals seit Wochen könne die Infektionskette nicht klar nachvollzogen werden.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis insgesamt 503 Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 466 sind genesen. Die Zahl der Menschen im Landkreis, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt bei 23. Somit sind aktuell 14 Bürger nachweislich infiziert.

Update: Freitag, 11. September 2020, 16.24 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag keinen neuen Corona-Fall gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie haben sich somit insgesamt 502 Einwohner des Landkreises nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon gelten 466 als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit der Infektion verstorbenen Bürger des Neckar-Odenwald-Kreises lag gestern bei 23. Somit sind momentan 13 Einwohner akut mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Update: Donnerstag, 10. September 2020, 17.45 Uhr

52-Jähriger gestorben - 23. Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Erstmals seit zweieinhalb Monaten ist ein Landkreisbewohner im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Dies hat das Landratsamt am Mittwoch bekanntgegeben. Demnach starb ein 52-jähriger Mann in einer Klinik außerhalb des Landkreises. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis liegt nun bei 23.

Außerdem hat das Gesundheitsamt zwei weitere Corona-Infektionen gemeldet. Wie Landratsamtssprecher Jan Egenberger auf RNZ-Nachfrage mitteilte, handelt es sich dieses Mal nicht um Reiserückkehrer, sondern um Kontaktpersonen eines Infizierten, die sich bereits in Quarantäne befanden. Damit steigt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie erfassten Corona-Fälle im Kreis auf 502, die der Genesenen bleibt unverändert bei 465. Nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert sind derzeit 14 Bewohner des Landkreises.

Update: Mittwoch, 9. September 2020, 17.30 Uhr

Keine neuen Infizierten

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am gestrigen Dienstag keine neuen Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet. Somit bleibt es bei den seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen 500 Infektionen im Kreis. 465 Personen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren, gelten zwischenzeitlich als genesen, 22 sind verstorben. Die Zahl der akut Infizierten liegt somit unverändert bei 13.

Info: Das Bürgertelefon des Landratsamts ist werktags von 8 bis 16 Uhr sowie an Wochenenden von 11 bis 15 Uhr unter Telefon 06281/5212-3333 und 06261/84-3333 erreichbar.

Update: Dienstag, 8. September 2020, 15.57 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt meldete am Montag drei weitere Neuinfektionen mit Sars-CoV-2. Dabei handele es sich, wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte, um drei Reiserückkehrer. Die Ermittlung der Kontaktpersonen sei abgeschlossen. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 500 Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 465 sind genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Menschen liegt unverändert bei 22. Somit sind aktuell 13 Bürger des Landkreises nachweislich infiziert.

Update: Montag, 7. September 2020, 15.58 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Drei neue Infektionen mit Sars-CoV-2 hat das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises übers Wochenende gemeldet. Am Samstag gab es den Nachweis einer neuen Infektion, am Sonntag waren es zwei. Die Zahl der Genesenen stieg im Gegenzug um zwei.

Die Infizierten sind allesamt Reiserückkehrer, zwei von ihnen waren allerdings schon in Quarantäne, als die Infektion nachgewiesen wurde. Eine Person hatte ihren Urlaub in Deutschland verbracht, die Kontaktpersonen sind allesamt ermittelt, sagte gestern der Sprecher des Landratsamts, Jan Egenberger.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Landkreis liegt bei 497. Davon sind 464 genesen und 22 gestorben. Somit sind aktuell elf Personen im Kreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Nach wie vor gilt: Wer von einer Reise in ein Risikogebiet zurückkehrt, muss sich nach seiner Ankunft ohne weitere Aufforderung beim Ordnungsamt seiner Gemeinde melden und sich testen lassen. Ein Termin für die Testung wird über den Hausarzt organisiert. Die Meldepflicht gilt auch für diejenigen, die bereits am Flughafen getestet wurden.

Info: Das Bürgertelefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 15 Uhr unter Telefon 0 62 61 / 84 33 33 und 0 62 81 / 52 12 33 33 erreichbar.

Update: Sonntag, 6. September 2020, 14.38 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Wieder drei Neuinfektionen – aber auch drei Genese – meldete das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises gestern Nachmittag. Demnach haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie 494 Personen im gesamten Landkreis mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Als Genesen gelten inzwischen 462 Personen, akut infiziert sind im Landkreis aktuell noch zehn Personen.

Die drei neuen Infektionen vom Freitag gehen wieder auf Reiserückkehrer zurück. Die Betroffenen sind bereits in Quarantäne, die Kontaktpersonen wurden ermittelt, heißt es aus dem Landratsamt. Noch bis 15. September können sich alle Reiserückkehrer kostenlos testen lassen. Für Reiserückkehrer aus vom Robert-Koch-Institut als "Risikogebiet" deklarierten Ländern gilt seit Anfang August eine Testpflicht. Die Testungen werden nicht vom Gesundheitsamt organisiert. Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich beim zuständigen Ordnungsamt (Bürgermeisteramt) melden.

Das Robert-Koch-Insitut weist auch auf die gebotene Vorsicht bei Familienfeiern oder ähnlichen Veranstaltungen hin. "Es kommt weiterhin bundesweit zu größeren und kleineren Ausbruchsgeschehen, insbesondere im Zusammenhang mit Feiern im Familien- und Freundeskreis und bei Gruppenveranstaltungen", heißt es auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts. Aus diesem Grund solle man die AHA-Regeln beherzigen.

Info: Das Bürgertelefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 15 Uhr unter Tel.: (0 62 61) 84 33 33 und (0 62 81) 52 12 33 33 erreichbar.

Update: Freitag, 4. September 2020, 16.05 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag drei neue Corona-Fälle gemeldet. Bei den Infizierten handelt es sich, wie Pressesprecher Jan Egenberger mitteilte, um drei Reiserückkehrer. Die Kontaktpersonen sind ermittelt. Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 491 Einwohner des Landkreises mit Sars-CoV-2 infiziert. 459 sind wieder genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen liegt im Neckar-Odenwald-Kreis unverändert bei 22. Momentan sind somit zehn Bürger des Landkreises nachweislich akut infiziert.

Info: Das Bürgertelefon ist von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 06261/843333 und Tel. 06281/52123333 erreichbar.

Update: Donnerstag, 3. September 2020, 17.47 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am gestrigen Mittwoch keine weitere Neuinfektion mit Sars-CoV-2 gemeldet. Die Zahl der Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben, lag am Mittwoch somit unverändert bei 488. Davon gelten 457 als genesen. Die Zahl der mit dem Coronavirus verstorbenen Einwohner liegt weiterhin bei 22. Somit sind momentan neun Einwohner nachweislich akut infiziert. Das Bürgertelefon ist von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 06261/843333 und Telefon 06281/52123333 erreichbar.

Update: Mittwoch, 2. September 2020, 17.31 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am Dienstaghachmittag eine neue Coronavirus-Infektion gemeldet. Dabei handelte es sich, wie das Landratsamt auf Nachfrage der RNZ mitteilte, um einen Reiserückkehrer.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 488 Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises mit Sars-CoV-2 infiziert. 456 sind genesen. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 22 Menschen gestorben. Somit sind aktuell zehn Bürger des Landkreises nachweislich akut infiziert.

Info: Bürgertelefon des Landratsamts: 0 62 61 / 84 33 33 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 15 Uhr).

Update: Dienstag, 1. September 2020, 15.51 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Bereits den dritten Tag in Folge hat das Gesundheitsamt am Montag keine neuen Corona-Fälle gemeldet, dafür aber zwei weitere Kreisbewohner, die ihre Infektion überstanden haben. Damit bleibt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Infektionen im Landkreis bei 487, davon tragen zehn das Virus noch in sich.

Info: Das Bürgertelefon des Landratsamts ist werktags von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 06281/52123333 sowie 06261/ 843333 erreichbar.

Update: Montag, 31. August 2020, 18.01 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Am Wochenende hat das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises keine neuen Corona-Fälle registriert, dafür aber acht weitere Kreisbewohner, die ihre Sars-Cov-2-Infektion überstanden haben. Damit bleibt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie erfassten Infektionen im Landkreis bei 487, davon tragen 12 das Virus noch in sich.

Info: Das Bürgertelefon des Landratsamts ist werktags von 8 bis 16 Uhr, an Wochenenden von 11 bis 15 Uhr unter der 06261/84-3333 erreichbar.

Update: Sonntag, 30. August 2020, 17.30 Uhr

Reiserückkehrer ist infiziert

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Mittwochnachmittag eine neue Coronavirus-Infektion. Dabei handele es sich, wie das Landratsamt auf Nachfrage der RNZ mitteilte, um einen Reiserückkehrer. Seit Beginn der Pandemie haben sich 485 Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises mit Sars-Cov-2 infiziert. 442 sind genesen. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 22 Menschen verstorben. Somit sind aktuell 21 Bürger des Landkreises nachweislich akut infiziert.

Update: Mittwoch, 26. August 2020, 20.31 Uhr

Sechs neue Corona-Fälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete am heutigen Freitag sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Zuletzt waren am 21. Mai so viele Neuinfektionen gezählt worden.

Laut Auskunft der Landkreisverwaltung sind von den Neuinfektionen sowohl vier Reiserückkehrer als auch zwei Kontaktpersonen von bereits bekannten Infizierten betroffen. "Alle Kontaktpersonen wurden ermittelt und sind bereits in Quarantäne", betonte eine Sprecherin des Landkreises. Trotz der Urlaubszeit könne man die steigenden Fallzahlen personell gut auffangen. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis 478 Personen infiziert, 438 gelten als genesen, 22 Todesfälle werden mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht.

Generell gilt für Reiserückkehrer aus Risikogebieten eine Testpflicht. Zudem müssen diese Personen sich unverzüglich in Quarantäne begeben und sich beim Hausarzt oder beim Bürgertelefon des Gesundheitsamtes (telefonisch) um einen Termin für einen Test bemühen. Rückkehrer aus Ländern, die vom Robert-Koch-Institut nicht als Risikogebiete eingestuft wurden, können sich freiwillig und kostenlos testen lassen. Sie sollen soziale Kontakte minimieren und einen Test-Termin telefonisch vereinbaren.

Update: Freitag, 21. August 2020, 16.15 Uhr

Zahl der Infizierten steigt - Vier neue Fälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Die Zahl der Corona-Infizierten steigt nun auch im Neckar-Odenwald-Kreis wieder: Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt drei neue Infektionen mit Sars-Cov-2. Am Mittwoch kamen vier weitere Neuinfektionen dazu.

Die Zahl der Landkreisbewohner, die sich seit Pandemiebeginn mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt somit auf insgesamt 468. Davon sind 438 genesen. 22 sind verstorben. Somit sind aktuell acht Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises nachgewiesenermaßen mit dem neuartigen Virus infiziert.

Auf Nachfrage der RNZ teilte das Landratsamt mit, dass es sich bei drei der vier Neuinfizierten, die am Mittwoch gemeldet wurden, um Reiserückkehrer handele. Diese Fälle seien voneinander unabhängig. Die Ermittlung der Kontaktpersonen laufe. Bei der vierten Person handele es sich um eine Kontaktperson eines bereits bekannten Falles.

Update: Mittwoch, 19. August 2020, 17.37 Uhr

Drei neue Fälle wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Im Landkreis wurden drei neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Dies gab das Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag bekannt. Die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn infizierten Personen steigt somit auf insgesamt 464. Von ihnen sind 438 wieder genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 verstorbenen Landkreisbewohner liegt weiterhin bei 22. Somit waren am Dienstag nachweislich vier Personen akut mit dem Coronavirus infiziert. Auf Nachfrage der RNZ teilte das Landratsamt mit, dass es sich bei zwei der drei Neuinfizierten um Reiserückkehrer handle. Einer der beiden Reiserückkehrer habe sich in einem Risikogebiet aufgehalten. Alle Kontaktpersonen seien ermittelt und befänden sich in Quarantäne.

Update: Dienstag, 18. August 2020, 17.30 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Montagnachmittag erneut eine "Null" gemeldet. Weder am Wochenende noch am Montag wurden Corona-Neuinfektionen bestätigt. Seit Pandemiebeginn haben sich 461 Kreisbürger mit dem Coronavirus infiziert. 438 sind wieder genesen, 22 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Somit gilt ein Kreisbewohner als nachweislich akut infiziert.

Update: Montag, 17. August 2020, 17.49 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt hat am Freitagmittag einen weiteren Infektionsfall gemeldet, der jedoch bereits wieder zur Gruppe der Genesenen gehört: Wie das Gesundheitsamt auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich um einen Reiserückkehrer, der jedoch nicht mehr infektiös sei. Dieser Landkreisbewohner wurde nun in die Corona-Statistik aufgenommen. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 461 Menschen mit Sars-Cov-2 infiziert. 438 sind genesen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind 22 verstorben. Somit gab es am Freitag im Landkreis eine nachweislich infizierte Person.

Update: Freitag, 14. August 2020, 17.53 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Eine "Null" vermeldete das Gesundheitsamt auch am Donnerstag: Im Neckar-Odenwald-Kreis wurde keine Neuinfektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 436 der 460 Personen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, gelten als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen liegt unverändert bei 22. Zwei Einwohner des Kreises sind somit aktuell nachweislich akut mit Sars-Cov-2 infiziert.

Update: Donnerstag, 13. August 2020, 18.30 Uhr

Stabile Lage - Keine neue Corona-Infektion

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Während in diversen Landkreisen die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen wieder ansteigt, ist die Lage im Neckar-Odenwald-Kreis momentan stabil. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt keinen neuen Infektionsfall. Im Landkreis haben sich bis dato 460 Einwohner mit dem Virus infiziert, 436 davon gelten als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona verstorbenen Menschen liegt bei 22. Im Kreis sind somit zwei Bürger akut infiziert.

Update: Mittwoch, 12. August 2020, 18.30 Uhr

Keine neuen Coronafälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Das Landratsamt hat am Freitag keine neuen Coronafälle vermeldet. Die Zahl der bestätigten Coronavirusinfektionen bleibt damit bei 461. Weiterhin gelten 436 Personen als genesen. Drei Personen sind akut mit dem Coronavirus infiziert und 22 Personen sind in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit gestorben.

Update: Freitag, 7. August 2020, 17.15 Uhr

Ein neuer Fall aus bereits infizierter Familie

Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Eine Neuinfektion mit Sars-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis hat das Landratsamt am Donnerstag vermeldet. Die Infektionskette sei bei diesem Fall bekannt, teilte Pressesprecher Jan Egenberger auf RNZ-Anfrage mit. Die Person stamme aus einer bereits infizierten Familie. Als der Test vorgenommen und dessen Ergebnis bekannt wurde, habe sich die infizierte Person bereits in häuslicher Absonderung befunden, so Egenberger.

Es gab am Donnerstag aber auch Positives: Weitere sieben Infizierte wurden im Landkreis als genesen gemeldet. Somit steigt die Zahl der Genesenen auf 436. Derzeit sind noch drei Personen akut mit dem Coronavirus infiziert.

Update: Donnerstag, 6. August 2020, 16.55 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Zum sechsten Mal in Folge hat das Gesundheitsamt am Mittwoch keine Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 vermeldet. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen liegt damit weiterhin bei 460. Unverändert ist auch die Zahl der Todesfälle: 22 Menschen aus dem Landkreis sind seit dem Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Menschen, die im Neckar-Odenwald-Kreis als genesen gelten, ist dagegen um eine auf 429 gestiegen. Somit gelten aktuell noch neun Landkreisbewohner als akut infiziert.

Update: Mittwoch, 5. August 2020, 15.44 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt keine Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Somit bleibt es bei insgesamt 460 bestätigten Infektionen im Landkreis. Die Zahl der Personen, die als genesen gelten, ist dagegen um drei auf 428 gestiegen. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind seit Ausbruch der Pandemie 22 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Derzeit sind noch zehn Menschen akut mit dem neuen Coronavirus infiziert.

Update: Dienstag, 4. August 2020, 16.30 Uhr

Zahl der akut Infizierten sinkt

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Übers Wochenende wurden dem Gesundheitsamt keine Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet, so dass es bei insgesamt 460 Infektionen im Landkreis bleibt. Die Zahl der Personen, die als genesen gelten, ist dagegen um vier auf 425 gestiegen. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind seit Ausbruch der Pandemie 22 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Derzeit sind noch 13 Menschen akut mit dem neuen Coronavirus infiziert.

Info: Bürgertelefon des Landratsamts: 06261 / 843333 und 06281 / 5212-3333 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr).

Update: Montag, 3. August 2020, 16.30 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die gute Nachricht: Die bisherigen Testergebnisse im Zusammenhang mit dem Corona-Fall im Kindergarten St. Rochus in Buchen sind alle negativ. Die schlechte Nachricht: Für eine Entwarnung ist es noch zu früh, denn bislang liegen nur rund die Hälfte der Ergebnisse vor. Nachdem am Donnerstag die Infektion eines Kindergartenkindes mit Sars-CoV-2 bekannt wurde, wurden die 25 Kinder der Gruppe, vier Erzieherinnen und weitere Kontaktpersonen ersten Grades des infizierten Kindes getestet. Übers Wochenende rechnet das Gesundheitsamt damit, dass die restlichen Testergebnisse vorliegen. – Da die einzelnen Gruppen voneinander getrennt sind, musste nur eine Gruppe geschlossen werden

Die Kinder dieser Gruppe befinden sich in Quarantäne, was im Einzelfall tiefe Einschnitte mit sich bringt – schließlich haben gerade die Sommerferien begonnen und viele Familien sitzen auf gepackten Koffern. Die Quarantäne dauert 14 Tage und beginnt mit dem letzten Zusammentreffen mit der infizierten Person. In dieser Zeit fällt die Urlaubsreise flach, und möglicherweise bleiben betroffene Familien auch noch auf den Kosten für die Stornierung sitzen: Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland springen Reiserücktrittsversicherungen in diesem Fall nicht ein. Bei Quarantänemaßnahmen handle es sich um höhere staatliche Gewalt, und diese seien explizit vom Versicherungsschutz ausgenommen.

Die Gesamtzahl der Infizierten liegt im Kreis weiter bei 460. Unverändert ist auch die Zahl der als genesen geltenden Personen (421) und die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben sind (22). Somit gibt es aktuell im Landkreis 17 aktive Fälle.

Update: Freitag, 31. Juli 2020, 15.26 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Eine Neuinfektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus hat das Landratsamt am Mittwoch vermeldet. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie somit 459 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Innerhalb der letzten Woche waren es zwölf Neuinfektionen. Die Zahl der Personen, die als genesen gelten, liegt unverändert bei 421. Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sind bislang 22 Landkreisbewohner gestorben. Somit gelten aktuell 16 Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis als akut infiziert.

Info: Bei Fragen steht das Bürgertelefon des Landratsamts zur Verfügung: Telefon 06261/84-3333 oder 06281/ 5212-3333 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr).

Update: Mittwoch, 29. Juli 2020, 16.02 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Der Blick auf die Corona-Statistik des Landkreises ergab am Dienstag keine Veränderungen, nachdem am Vortag noch drei neue Neuinfektionen gemeldet worden waren. Somit bleibt es bei insgesamt 458 Infektionen mit dem Sars-CoV-2Virus. Davon gelten 421 Personen als genesen. 22 Menschen sind seit dem Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der akut Infizierten liegt somit unverändert bei 15.

Update: Dienstag, 28. Juli 2020, 16.28 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Drei Neuinfektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus im Landkreis meldete das Gesundheitsamt am gestrigen Montag. Wie Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mitteilte, seien die Infektionsketten bei allen drei Fällen geklärt. So stamme einer der Neuinfizierten aus der Familie, bei der das Gesundheitsamt bereits am Freitag fünf Fälle vermeldet hatte. Die anderen zwei Personen, die sich neu infiziert haben, kommen aus einer anderen Familie. Ein Zusammenhang zwischen den drei neuen Fällen und dem größeren Ausbruch im Main-Tauber-Kreis bestehe nicht.

Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden somit insgesamt 458 Personen positiv auf das Virus Sars-Cov-2 getestet. 421 von ihnen gelten inzwischen als genesen, darunter zwei Personen, die am Samstag neu als genesen gemeldet wurden. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis liegt weiterhin bei 22. Somit liegt die Zahl der akut Infizierten bei 15.

Info: Das Bürgertelefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 0 62 61 / 84 33 33 und sowie 0 62 81 / 52 12 33 33 erreichbar.

Update: Montag, 27. Juli 2020, 15.54 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nachdem es in Sachen Corona im Neckar-Odenwald-Kreis wochenlang ruhig war, geht diese Woche mit einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen zu Ende: Fünf neue Fälle meldete das Gesundheitsamt am Freitag.

Wie der Pressesprecher des Landratsamts, Jan Egenberger, auf RNZ-Nachfrage mitteilte, stammen alle fünf Neu-Infizierten aus derselben Familie. Sie seien bereits als Kontaktpersonen ersten Grades einer infizierten Person in häuslicher Quarantäne isoliert gewesen; einen Zusammenhang mit dem größeren Ausbruch im Main-Tauber-Kreis gebe es nicht.

Seit Beginn der weltweiten Infektionswelle wurden im Neckar-Odenwald-Kreis nun insgesamt 455 Personen positiv auf das Virus Sars-Cov-2 getestet. 419 von ihnen gelten zwischenzeitlich als genesen, 22 sind verstorben. Mit den gestern bekanntgewordenen Neuinfektionen steigt die Zahl der Kreisbewohner, die das Virus aktuell nachweislich in sich tragen, auf 14.

Update: Freitag, 24. Juli 2020, 16.47 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Gleich drei Neuinfektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus hat das Landratsamt am Donnerstag vermeldet. Zwischen den drei Fällen bestünde keine Verbindung, teilte Pressesprecher Jan Egenberger auf RNZ-Anfrage mit. Bei einem der neu Infizierten sei die Infektionskette in den Main-Tauber-Kreis zurückverfolgbar, wo es derzeit einen größeren Corona-Ausbruch gibt.

Bei den anderen beiden Personen laufen die entsprechenden Untersuchungen. Es sei allerdings bereits bis Donnerstagnachmittag gelungen, alle Kontaktpersonen ersten Grades zu erreichen und die Quarantäne anzuordnen, so Egenberger. Die Zahl der akut Infizierten hat sich im Landkreis derweil auf neun erhöht.

Update: Donnerstag, 23. Juli 2020, 15.11 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Befürchtung, dass sich der Corona-Ausbruch in Tauberbischofsheim auch in den Neckar-Odenwald-Kreis ausbreitet, hat sich bislang nicht bewahrheitet: Zu den beiden Neuinfektionen vom Wochenende sind seither keine weiteren hinzugekommen. Damit bleibt es bei sechs aktuell bestätigten Infektionen. Insgesamt wurden bisher 447 Personen im Landkreis positiv auf Sars-Cov-2 getestet, davon gelten 419 zwischenzeitlich als genesen, 22 sind verstorben.

Bürgertelefon des Landratsamts: 06261/84-3333 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr)

Update: Mittwoch, 22. Juli 2020, 16.30 Uhr

Es bleibt bei sechs Infizierten

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nach den beiden Neuinfektionen vom Wochenende (wir berichteten) wurden im Neckar-Odenwald-Kreis bis zum gestrigen Dienstag keine weiteren Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus registriert. Damit bleibt es bei sechs aktuell bestätigten Infektionen.

Insgesamt wurden bisher 447 Personen im Landkreis positiv auf Sars-Cov-2 getestet, davon gelten 419 zwischenzeitlich als genesen, 22 sind verstorben.

Update: Dienstag, 21. Juli 2020, 18.51 Uhr

Zwei neue Fälle wurden gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Ein Ende der Corona-Pandemie ist auch im Neckar-Odenwald-Kreis nicht in Sicht: Am Montag gab das Gesundheitsamt bekannt, dass sich übers Wochenende zwei weitere Landkreisbewohner mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert haben. Beide Fälle sind voneinander unabhängig. Bei einer der beiden Neuinfektionen lässt sich die Infektionskette in den Main-Tauber-Kreis zurückführen, wo es in den letzten Tagen einen größeren Ausbruch gab. Dies bestätigte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, auf RNZ-Nachfrage.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich somit 447 Landkreisbewohner infiziert. Die Zahl der Genesenen (419) und der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung (22) ist unverändert, so dass es aktuell sechs nachweislich Infizierte im Landkreis gibt.

Update: Montag, 20. Juli 2020, 15.26 Uhr

Main-Tauber-Kreis. (lra) Im Nachbarkreis sind derzeit 32 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen, wie das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises am Sonntag mitteilte. Damit ist die Zahl der akut Infizierten in der vergangenen Woche rasant angestiegen. "Wir können verstehen, dass die Neuinfektionen dieser Woche eine gewisse Beunruhigung in der Bevölkerung und besonders bei Eltern von Kindergarten- und Schulkindern auslösen können", erklärt Christoph Schauder vom Corona-Arbeitsstab im Landratsamt. "Es besteht jedoch kein Anlass zur Sorge. Das Infektionsgeschehen ist nicht diffus und kann in der Hauptsache auf eine Infektionsquelle – eine Familienfeier im benachbarten Ausland – zurückgeführt werden."

Weitere Einzelheiten nennt Schauder aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. "Das Gesundheitsamt konnte von Anfang an die Infektionsketten sehr gut nachvollziehen und das Kontaktpersonenmanagement strukturiert abarbeiten", sagt Schauder.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Infektionsgeschehen appelliert Reinhard Frank, der Landrat des Nachbarkreises, eindringlich an die Bevölkerung, die Corona-App zu nutzen. "Sie kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sich viele Bürger beteiligen, also die App herunterladen und installieren."

Update: Sonntag, 19. Juli 2020, 17 Uhr

Keine neuen Corona-Fälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Gute Nachrichten: Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es keine neuen Corona-Fälle. Das geht aus der jüngsten Corona-Statistik für den Neckar-Odenwald-Kreis hervor, die das Landratsamt am Freitagnachmittag veröffentlicht hat. Die Statistik weist nach wie vor 445 bestätigte Infektionen auf. Die Zahl der Genesenen liegt unverändert bei 419 Personen, weiterhin gibt es 22 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit.

Update: Freitag, 17. Juli 2020, 17 Uhr

Ein neuer Fall

Neckar-Odenwald-Kreis. (jam) Das Landratsamt hat gestern eine neue bestätigte Infektion mit Sars-CoV-2 gemeldet. Nach Informationen der RNZ besteht kein Zusammenhang zwischen diesem Fall und dem Kind aus dem Waldstetter Kindergarten, das Anfang des Monats positiv auf das Virus getestet wurde. Die Corona-Statistik für den Landkreis weist nun 445 bestätigte Infektionen auf. Die Zahl der Genesenen liegt unverändert bei 419 Personen, weiterhin gibt es 22 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit.

Update: Donnerstag, 16. Juli 2020, 18.17 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Nichts Neues gibt es in Sachen Corona gegenüber dem Vortag. Das geht aus der jüngsten Corona-Statistik für den Neckar-Odenwald-Kreis hervor, die das Landratsamt gestern Nachmittag veröffentlicht hat. Ein neuer Infektionsfall wurde demnach am Mittwoch nicht gemeldet.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis bleibt bei drei. Insgesamt wurden bisher 444 Kreisbewohner positiv auf das Virus Sars-Cov-2 getestet, weiterhin sind 419 von ihnen genesen und 22 im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Info: Das Bürgertelefon des Landratsamts ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 0 62 61 / 84 33 33 und sowie 0 62 81 / 52 12 33 33 erreichbar.

Update: Mittwoch, 15. Juli 2020, 18.17 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Übers Wochenende sind keine neuen Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus im Landkreis bekannt geworden. Das Landratsamt vermeldet am Montag eine gegenüber dem Freitag unveränderte Corona-Statistik. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie 444 Landkreisbewohner mit dem neuartigen Virus angesteckt. 418 Personen gelten als genesen. 22 Todesfälle gab es im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Somit gelten aktuell noch vier Personen als akut infiziert.

Update: Montag, 13. Juli 2020, 16.09 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Ruhig geht die "Corona-Woche" im Neckar-Odenwald-Kreis zu Ende: Am Freitag wurden erneut keine weiteren Ansteckungen gemeldet. Damit bleibt es bei aktuell vier nachweislich mit Sars-Cov-2 Infizierten. Insgesamt wurden seit Ausbruch der weltweiten Infektionswelle 444 Personen im Landkreis positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Davon gelten 418 zwischenzeitlich als genesen, 22 sind verstorben.

Die derzeit erfreuliche Entwicklung des Infektionsgeschehens im Neckar-Odenwald-Kreis sollte jedoch nicht dazu führen, die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln zu vernachlässigen. Nach wie vor gilt es, in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen einzuhalten, auf das Händeschütteln zu verzichten und sich regelmäßig gründlich die Hände zu waschen. Beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Update: Freitag, 10. Juli 2020, 18 Uhr

Kein neuer Infektionsfall

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz/lra) Nachdem es in den vergangenen Tagen wieder Einzelfälle von Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gegeben hat, meldete das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises gestern auf seiner Homepage wieder "null Neuinfektionen". Somit haben sich seit Beginn der Pandemie 444 Personen im Kreis mit Sars-CoV-2 infiziert, 418 gelten als genesen, 22 starben im Zusammenhang mit der Infektion.

Aufsehen erregte vor allem der Infektionsfall vom vergangenen Freitag. Dabei hatte sich ein Kindergartenkind in Waldstetten infiziert. Offensichtlich sind aber noch keine weiteren Fälle beim Gesundheitsamt aufgelaufen.

Bürgertelefon: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Telefonnummern: 0 62 61/84 33 33 und 0 62 81/52 12 33 33.

Update: Donnerstag, 9. Juli 2020, 16.42 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch gemeldet, dass ein weiterer Einwohner des Landkreises mit Sars-Cov-2 infiziert ist. Eine Infektionskette lasse sich, so Pressesprecher Jan Egenberger, nicht nachvollziehen. Zur Nachfrage der RNZ, ob die Infektion im Umfeld des infizierten Kindergartenkindes in Waldstetten aufgetreten sei, wollte sich Egenberger nicht äußern. Die betroffene Person befinde sich in Quarantäne, und die Kontaktpersonen würden ermittelt. Seit Pandemiebeginn haben sich somit insgesamt 444 Bürger des Neckar-Odenwald-Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 418 sind genesen. 22 sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Aktuell gibt es im Kreis somit vier akut Infizierte.

Update: Mittwoch, 8. Juli 2020, 17.45 Uhr

Keine neuen Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Am Freitag, 3. Juli, wurde ein Mädchen, das den Kindergarten in Waldstetten besucht, positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet. Bislang wurden in diesem Zusammenhang keine weiteren Infektionen im Landkreis nachgewiesen. Nach Informationen der RNZ sind alle getesteten Kontaktpersonen negativ.

Von Samstag bis Dienstag vermeldete das Gesundheitsamt somit keine neue Infektion mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt somit weiterhin bei 443, davon sind 418 wieder gesund. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen lag am Dienstag unverändert bei 22. Somit gab es am 7. Juli im Neckar-Odenwald-Kreis noch drei akut infizierte Personen. Weitere Informationen gibt es auf Seite 7.

Update: Dienstag, 7. Juli 2020, 16.03 Uhr

Mosbach/Höpfingen. (RNZ) Nachdem das Gesundheitsamt am Freitagvormittag Kenntnis über eine bestätigte Coronainfektion bei einem Kind erhielt, das den Kindergarten St. Josef in Höpfingen-Waldstetten besucht, zeigen die Ergebnisse der schon abgestrichenen 16 Kontaktpersonen bisher keine weiteren Infektionen, wie das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis mitteilt. "Das ist ein gutes Ergebnis. Für eine Entwarnung ist es aber trotzdem noch zu früh", erklärte die Leiterin des Gesundheitsamts Dr. Martina Teinert hierzu.

Man werde die Situation deshalb weiterhin eng beobachten und bei Bedarf auch die Untersuchungen ausweiten. Entscheidend sei aber, dass zunächst einmal alle Kinder, die Erzieherinnen und sämtliche weiteren Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne seien. Diesen Personenkreis werde man auch noch ein zweites Mal abstreichen. Der Kindergarten bleibe bis auf weiteres geschlossen.

Die Kontaktpersonen ersten Grades des Kindes wurden erhoben und für diese jeweils eine Quarantäne angeordnet. "Die Quarantäne ist eines der wichtigsten Instrumente in der Pandemiebekämpfung", erklärt Teinert. "Denn so können wir sicherstellen, dass sich das Virus nicht unkontrolliert weiterverbreitet." Die Quarantäne gelte jedoch nicht für die Kontaktpersonen zweiten Grades. Somit können die Familienangehörigen der Kinder aus der Kindergartengruppe, abgesehen von der Familie des betroffenen Kindes, bis auf weiteres normal ihrem Alltag nachgehen. Für diese gilt lediglich die Empfehlung, soziale Kontakte zu minimieren und die üblichen Hygieneregeln einzuhalten. Bei Symptomen sollten sich diese Kontaktpersonen allerdings an ihren behandelnden Arzt wenden.

Abgestrichen wurden zudem alle Kontaktpersonen ersten Grades, also Personen, die mehr als 15 Minuten direkten Kontakt zu dem Kind hatten.

Aufgrund vermehrter Anfragen hatte das Landratsamt das Bürgertelefon sowohl am Samstag als auch am Sonntag geschaltet. Dort standen geschulte Mitarbeiter insbesondere besorgten Angehörigen der Kinder zur Verfügung. Bis einschließlich Freitag ist das Bürgertelefon nun wie gewohnt unter den Telefonnummer 06261/84 3333 und 06281/5212-3333 von 8 bis 16 Uhr besetzt.

Zwischen Samstag und Montag wurde im Landkreis keine neue Infektion bestätigt. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 443 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 418 galten am Montag als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 verstorbenen Personen lag am Montag unverändert bei 22. Somit gab es am Montag drei akut Infizierte.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 16.17 Uhr

Buchen/Waldstetten. (rüb) Nachdem am Freitagabend bekannt wurde, dass ein Kind, das den Kindergarten St. Josef in Waldstetten besucht, positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden ist, hat das Landratsamt übers Wochenende das Bürgertelefon geschaltet, um Fragen aus der Bevölkerung zu beantworten.

Noch ist unklar, wo sich das Mädchen, das Erkältungssymptome hatte und deshalb getestet worden war, angesteckt hat. "Alle Kontaktpersonen ersten Grades sind seit Freitag in Quarantäne", teilte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, auf RNZ-Nachfrage mit. Weitere Informationen sollen am heutigen Montag veröffentlicht werden.

Update: Sonntag, 5. Juli 2020, 16.37 Uhr

Waldstetten. (rüb) Nur fünf Tage nach der Komplettöffnung der Kindergärten und Grundschulen im Land gibt es im Neckar-Odenwald-Kreis die erste Infektion in einer dieser Einrichtungen: Ein Kind im Kindergarten St. Josef in Waldstetten wurde am Freitag positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes, bestätigte dies der RNZ am Freitagabend auf Anfrage. "Das Gesundheitsamt hat am Freitag alle erforderlichen Maßnahmen umgehend eingeleitet", sagte Egenberger. Dazu gehörte auch eine sogenannte Umgebungsuntersuchung, also Abstriche bei Kontaktpersonen des infizierten Kindes. Alle Maßnahmen seien in enger Abstimmung mit der Kindergartenleitung getroffen worden. Am Montag – sobald es weitere Informationen gibt – werde sich das Landratsamt mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit wenden. – Diese Neuinfektion ist identisch mit dem am Freitag vom Kreis ohne weiterführende Informationen gemeldeten 443. Fall einer Infektion im Landkreis-

Update: Freitag, 3. Juli 2020, 20.18 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Über eine Woche lang herrschte Stillstand in achen Neuinfektionen: Am Freitagnachmittag verkündete das Landratsamt einen neuen Infektionsfall. Wo sich die Person angesteckt hat, ist noch ungeklärt, denn die beiden einzigen derzeit bekannten Covid-19-Patienten im Landkreis befinden sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt ist nun dabei, mögliche Kontaktpersonen zu finden, wo notwendig zu testen und die Infektionsquelle zu ermitteln. – Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis 443 Personen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, 418 gelten als genesen, 22 sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Update: Freitag, 3. Juli 2020, 16.13 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Der Landkreis hat die Corona-Pandemie momentan unter Kontrolle: Auch am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt keine neue Infektion mit Sars-Cov-2. Somit lag die Zahl derer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten, unverändert bei 442. 418 davon galten am Donnerstag als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Personen lag unverändert bei 22. Somit waren am 2. Juli zwei Einwohner des Landkreises akut infiziert.

Update: Donnerstag, 2. Juli 2020, 18 Uhr

Corona-Statistik stagniert weiter

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Den siebten Tag in Folge hat sich die Corona-Statistik des Neckar-Odenwald-Kreises nicht verändert. Am Mittwoch wurde erneut keine neue Infektion gemeldet, und auch die Zahl der Genesenen blieb gleich (418). Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sind bisher 22 Kreisbewohnerinnen und -bewohner verstorben.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 442 Bürger des Landkreises nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Somit waren am 1. Juli noch zwei Bewohner des Neckar-Odenwald-Kreises akut infiziert. Damit diese erfreulich niedrige Zahl nicht wieder ansteigt, ist es wichtig, die allgemein geltenden Abstands- und Hygieneregeln weiterhin konsequent einzuhalten.

Info: Das Bürgertelefon im Landratsamt ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der 06261/84-3333 oder 06281/5212-3333 erreichbar.

Update: Mittwoch, 1. Juli 2020, 18.50 Uhr

Keine Corona-Neuinfektionen im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/schat) Unverändert präsentiert sich die Statistik des Gesundheitsamts zur Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis. Wie schon in den Tagen zuvor wurde auch am Montag keine neue Infektion verzeichnet, seit nunmehr zehn Tagen steht erfreulicherweise die "Null" in dieser Zahlenreihe.

Unverändert ist seit fünf Tagen auch die Zahl der Personen, die als genesen gelten, sie lag zu Wochenbeginn bei 418. Da seit Ausbruch der Pandemie 22 Menschen aus dem Kreis nach oder mit einer Corona-Erkrankung verstorben sind, werden aktuell noch zwei Personen aus der Region als akut infiziert geführt.

Update: Montag, 29. Juni 2020, 17.30 Uhr

22. Covid-Patient gestorben

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nachdem in Bezug auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus im Neckar-Odenwald-Kreis zuletzt nahezu täglich positive Nachrichten zu vermelden waren, geht diese Woche mit einer traurigen Meldung zu Ende: Ein 72-jähriger Covid-19-Patient ist am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle von Kreisbewohnern, bei denen zuvor das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden war, liegt nun bei 22.

Bei der Erhebung der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung werden sämtliche Verstorbene gezählt, die mit dem Virus infiziert waren – unabhängig davon, ob die Infektion tatsächlich todesursächlich war. Klarheit kann in dieser Frage letztlich nur eine Obduktion geben, die jedoch in der Regel nicht vorgenommen wird. Allerdings ist wohl in der überwiegenden Mehrheit der Fälle davon auszugehen, dass die Patienten ohne ihre Corona-Infektion zu diesem Zeitpunkt nicht gestorben wären.

Es gibt aber auch Positives zu vermelden: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngsten Corona-Statistik am Freitag war kein neuer Infektionsfall bekannt; allerdings wurden auch keine weiteren genesenen Patienten verzeichnet. Damit beträgt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit Sars-Cov-2 Infizierten im Kreis weiterhin 442, die der Genesenen 418. Zwei Kreisbewohner gelten noch als akut mit dem Virus infiziert.

Update: Freitag, 26. Juni 2020, 17.20 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Keine Nachricht ist in diesem Fall eine gute Nachricht: Die Corona-Statistik vom gestrigen Donnerstag weist für den Neckar-Odenwald-Kreis keine neuen bestätigten Infektionsfälle aus. Allerdings hat sich auch die Zahl derer, die sich mit Sars-CoV-2 angesteckt hatten und bei denen das Virus nicht mehr nachweisbar ist, nicht verändert.

Damit wurde seit Ausbruch der Pandemie bei nach wie vor 441 Kreisbewohnern eine Infektion nachgewiesen, 418 von ihnen gelten zwischenzeitlich als genesen, 21 sind verstorben. Drei Menschen im Landkreis sind beim Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises als akut infiziert registriert.

Update: Donnerstag, 25. Juni 2020, 18.03 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Corona-Lage im Landkreis bleibt stabil: In seiner wochentäglich veröffentlichten Corona-Statistik vermeldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Mittwoch erneut keinen neuen Infektionsfall.

Von den insgesamt 442 Kreisbewohnern, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt hatten, galten bis gestern Mittag (13.15 Uhr) 418 als genesen; das ist eine Person mehr als am Vortag. Auch die Zahl der an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Menschen im Kreis ist unverändert: Sie liegt seit über fünf Wochen bei 21. Somit waren am Mittwoch noch drei Patienten beim Landratsamt erfasst, die das Coronavirus aktuell in sich tragen.

Diese erfreuliche Entwicklung sollte allerdings nicht dazu verleiten, sich in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Wie sich in den letzten Tagen in anderen Ländern gezeigt hat, können sich zunächst gute Zahlen auch schnell wieder ins Gegenteil wandeln. So gilt es nach wie vor, in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen einzuhalten, Menschenansammlungen zu meiden, auf das Händeschütteln zu verzichten und sich regelmäßig gründlich die Hände zu waschen. Zudem sollte man nicht in die Hände, sondern in die Armbeugen niesen und gebrauchte Einmaltaschentücher schnell entsorgen. Beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist gemäß der nach wie vor geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Nur wenn diese Abstands- und Hygieneregeln weiter konsequent eingehalten werden, kann ein erneutes Ansteigen der Infektionen verhindert werden.

Update: Mittwoch, 24. Juni 2020, 17.38 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises vermeldete am Dienstag die Zahl "Null" – es gab keine Neuinfektion mit Sars-Cov-2. Von den 442 Bürgern des Landkreises, die sich seit Pandemiebeginn mit dem Coronavirus infiziert haben, waren gestern 417 wieder gesund. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Menschen lag unverändert bei 21. Somit waren am Dienstag noch vier Patienten akut infiziert.

Info: Das Bürgertelefon des Landratsamtes ist unter Telefon 06261/843333 und sowie Telefon 06281/5212-3333 erreichbar. Die geschulten Mitarbeiter stehen von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Update: Dienstag, 23. Juni 2020, 15.09 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Montagnachmittag eine neue Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Die infizierte Person sei zwar im Landkreis gemeldet, würde aktuell jedoch nicht hier wohnen.

Seit Pandemiebeginn haben sich im Kreis insgesamt 442 Personen mit Sars-Cov-2 infiziert. Davon waren gestern 417 wieder genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen lag unverändert bei 21. Somit sind momentan vier Bürger des Landkreises akut infiziert.

Info: Das Bürgertelefon des Landratsamtes ist unter Tel. 06261/843333 und sowie Tel. 06281/5212-3333 erreichbar. Die geschulten Mitarbeiter stehen von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Update: Montag, 22. Juni 2020, 16.55 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/rnz) Wieder gute Nachrichten aus dem Gesundheitsamt des Landratsamtes: Wie in den sieben Tagen zuvor wurde auch am Freitag keine neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus im Neckar-Odenwald-Kreis registriert. Dafür ist eine weitere mit dem Virus infizierte Person genesen. Akut infiziert sind demnach im gesamten Landkreis nur noch drei Personen. Neun weitere befinden sich auf amtliche Weisung hin derzeit in häuslicher Absonderung, antwortete das Landratsamt auf RNZ-Nachfrage.

Update: Freitag, 19. Juni 2020, 17.30 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Seit einer Woche gibt es im Landkreis keine bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus: Die Zahl der Infektionen liegt damit weiter bei 441. Unverändert ist auch die Zahl der Todesfälle: 21 Landkreisbewohner sind bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Genesenen ist um eins auf 416 gestiegen. Damit sind aktuell noch vier Personen akut mit Sars-CoV-2 infiziert.

Das Bürgertelefon des Neckar-Odenwald-Kreises wurde zu Beginn der Corona-Pandemie als Serviceeingerichtet. In Summe haben die Landratsamtsmitarbeiter seitdem über 2700 Anrufe an sieben Tagen in der Woche bearbeitet. Dieses Angebot unter den Telefonnummern 06261/84-3333 und 06281/5212-3333 bleibt bestehen, allerdings in Zukunft nicht mehr an Wochenenden und Feiertagen. Das Bürgertelefon ist damit weiterhin von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar. – Zudem hat das Land am 10. Juni beschlossen, dass die Berichterstattung durch das Landesgesundheitsamt ab sofort der Lage angepasst wird. Entsprechend erfolgen Mitteilungen zu den aktuellen Zahlen nur noch von Montag bis Freitag. Dem schließt sich das Landratsamt nun an und veröffentlicht die Anzahl der lokalen Neuinfektionen und mögliche Todesfälle künftig nur noch unter der Woche wie bisher auf seiner Homepage. Somit entfällt auch die Corona-Berichterstattung in den Montagsausgaben der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Zahlen vom Wochenende veröffentlichen wir ab sofort dienstags.

Update: Donnerstag, 18. Juni 2020, 16 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Keine Veränderungen gab es am Mittwoch in der Corona-Statistik des Neckar-Odenwald-Kreises. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie erfassten Infektionen liegt wie bereits am Dienstag bei 441, die der von ihrer Infektion genesenen nach wie vor bei 415. Der 21. und damit bislang letzte verstorbene Covid-19-Patient im Kreis wurde am 17. Mai gemeldet. Damit gelten fünf Kreisbewohner als aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert.

Update: Mittwoch, 17. Juni 2020, 17 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Die Corona-Situation im Landkreis ist weiterhin stabil. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt zum fünften Mal in Folge keine Neuinfektion mit Sars-Cov-2. Von den 441 Infizierten, die sich seit dem Beginn der Pandemie im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert haben, waren am Dienstag 415 wieder gesund. Die Zahl der mit Sars-Cov-2 verstorbenen Menschen liegt weiterhin bei 21. Akut infiziert waren am Dienstag somit noch fünf Personen.

Update: Dienstag, 16. Juni 2020, 15 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Zum vierten Mal in Folge hat das Gesundheitsamt in Mosbach am Montag keine weiteren Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus vermeldet. Es bleibt somit bei insgesamt 441 Infektionen. Keine Veränderungen gab es auch bei der Zahl der Todesfälle (21) und bei den Genesenen (413). Somit sind aktuell noch sieben Menschen im Landkreis mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Update: Montag, 15. Juni 2020, 16.30 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Die Ausbreitung des Coronavirus stagniert im Neckar-Odenwald-Kreis weiterhin. Weder am Samstag noch am Sonntag wurden neue Fälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 441 Personen mit Sars-Cov-2 infiziert. Davon waren am Sonntag 413 wieder genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus verstorbenen Menschen lag am Wochenende unverändert bei 21. Somit waren am Sonntag sieben Patienten akut infiziert.

Update: Sonntag, 14. Juni 2020, 15.16 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) "Null" – diese Zahl vermeldete das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises auch gestern wieder in Bezug auf die Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Stand gestern Nachmittag haben sich im Landkreis bislang 441 Personen mit Sars-CoV-2 infiziert, 411 davon gelten als genesen, 21 Todesfälle gab es im Kreis. Aktuell sind also noch neun Menschen im Landkreis infiziert.

Die Neckar-Odenwald-Kliniken kehren schrittweise zum Normalbetrieb zurück. Ab Montag, 15. Juni, wird deshalb auch die Besuchsregelung angepasst. So kann noch immer nur ein Besucher pro Tag einen Patienten besuchen, allerdings wird die Besuchszeit auf den Zeitraum zwischen 15 und 19 Uhr ausgeweitet. Die Besucher müssen bei der telefonischen Anmeldung einen festen Termin vereinbaren. An beiden Standorten erfolgt der Zugang im Bereich der Liegendzufahrten, wo neue Sichtungsstellen eingerichtet werden. Die bisherigen Zelte werden zeitnah abgebaut.

Update: Freitag, 12. Juni 2020, 17.28 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/tra) Aufgrund der aktuell vergleichsweise geringen Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben die Gesundheitsämter landesweit Kapazitäten, um ihre Statistiken zu überprüfen.

Insbesondere gehe es darum, bereits erfasste Fälle, bei denen beispielsweise nur aufgrund des klinischen Bildes und der Computertomografie der Lunge eine Covid-19-Erkrankung angenommen wurde, wieder aus der offiziellen Statistik zu entfernen. Dies teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Damit befolgen die Gesundheitsämter eine Vorgabe des Robert Koch-Instituts, nach der nur noch laborchemisch mit dem sogenannten PCR-Verfahren positiv Getestete als Coronafall gezählt werden. Bei diesem Verfahren wird in einem Labor die Probe eines Rachen- und Nasenabstrichs ausgewertet.

Für den Neckar-Odenwald-Kreis bedeutet dies, dass bisher zehn Fälle aus der Statistik wieder entfernt werden müssen. Unter Berücksichtigung von zwei neuen positiven Fällen lag die Gesamtzahl der Infektionsfälle im Kreis am Mittwoch daher bei 440.

Ebenso nutzt das Gesundheitsamt die derzeit ruhigere Phase der Pandemie, um die Zahl der Genesenen zu überprüfen. So werden zum Teil die Entlassungen von Patienten, die stationär außerhalb des Landkreises behandelt worden waren, erst nach und nach oder auf gezielte Nachfrage gemeldet. Damit stieg die Zahl der Genesenen am Mittwoch auf 411. Nach wie vor sind 21 Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Das bedeutet, dass am Mittwoch noch acht Personen aus dem Kreis infiziert waren.

Am Feiertag Fronleichnam wurde eine weitere Neuinfektion gemeldet. Somit waren am Donnerstag insgesamt neun Personen akut infiziert. Die Gesamtzahl der Personen, bei denen seit Pandemiebeginn das Virus nachgewiesen wurde, stieg im Landkreis somit auf 441.

"In der ersten Welle der Pandemie haben wir sinnvollerweise alle Kräfte darauf konzentriert, Infektionsketten zu unterbrechen. Nun haben wir erstmals seit März wieder Zeit, die statistischen Daten noch einmal in Ruhe zu überprüfen. Das ist auch wichtig, damit sich das Ausmaß der Pandemie landes- und bundesweit gut abbilden lässt", erklärt Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert das Vorgehen.

Gleichzeitig bleibe das ganze Team aber sehr wachsam, da man jederzeit mit einem größeren Ausbruch konfrontiert werden könne.

Um dies zu vermeiden, bittet Teinert die Bevölkerung, weiterhin die geltenden Hygieneregeln einzuhalten und sich bei entsprechenden Krankheitsanzeichen beim Hausarzt nach telefonischer Voranmeldung untersuchen und gegebenenfalls testen zu lassen.

Update: Donnerstag, 11. Juni 2020, 12.41 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Corona-Zahlen im Neckar-Odenwald-Kreis stagnieren weiter. Bereits den dritten Tag in Folge hat das Gesundheitsamt gestern weder neue Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus, noch weitere genesene Patienten gemeldet. Damit bleibt die Zahl der seit Beginn der Pandemie gezählten bestätigten Infektionen bei 448 und die der Genesenen bei 406. Der 21. und bislang letzte verstorbene Covid-19-Patient im Landkreis wurde am 17. Mai gemeldet.

Als aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert gelten 21 Kreisbewohner, das sind sieben weniger als eine Woche zuvor.

Update: Dienstag, 9. Juni 2020, 17.02 Uhr

Zahlen sind unverändert

Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Die Corona-Zahlen bleiben unverändert. Das Gesundheitsamt in Mosbach hat am gestrigen Montag keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Infizierten im Neckar-Odenwald-Kreis beträgt somit weiterhin 448. Auch die Zahl der Genesenen hat sich nicht verändert. Sie liegt im Landkreis immer noch bei 406. Ebenso unverändert blieb am Montag auch die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehen. Sie liegt weiterhin bei 21. Als akut infiziert gelten aktuell 21 Personen.

Update: Montag, 8. Juni 2020, 16.54 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Nahezu unverändert zeigt sich die Statistik zur Ausbreitung des neuartigen Coronavirus im Neckar-Odenwald-Kreis. Weder am Samstag noch am Sonntag wurde dem Gesundheitsamt eine Neuinfektion gemeldet, die Zahl der bestätigten Corona-Fälle liegt damit weiter bei 448. Immerhin eine weitere Genesung ist verzeichnet (nun 406), als akut infiziert gelten demnach aktuell in der Region 21 Personen. Ebenso viele Menschen aus der Region sind im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung seit Ausbruch der Pandemie gestorben.

Update: Sonntag, 7. Juni 2020, 15.45 Uhr

Eine Infektion neu gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Insgesamt 448 Menschen haben sich im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie mit Sars-CoV-2 infiziert, nachdem das Gesundheitsamt am Freitag eine Neuinfektion vermeldet hat. Unverändert ist sowohl die Zahl der genesenen (405) wie auch die der Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung aktenkundig geworden sind (21). Somit gibt es im Kreis derzeit 22 akut Infizierte. Innerhalb der letzten sieben Tage sind lediglich drei Neuinfektionen hinzugekommen.

Update: Freitag, 5. Juni 2020, 14.39 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Nur noch 21 Menschen sind im Neckar-Odenwald-Kreis akut mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Nachdem das Gesundheitsamt am Donnerstag keine neue Infektion gemeldet hat, bleibt es bei insgesamt 447 bekannten Infektionen seit dem Ausbruch der Pandemie. Unverändert ist auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung: Sie liegt bei 21. Die Zahl der Genesenen ist dagegen um fünf auf 405 gestiegen.

Update: Donnerstag, 4. Juni 2020, 16.06 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Nachdem das Landratsamt am Dienstag zum dritten Mal in Folge die Zahl Null vermeldet hatte, wurde am Mittwoch ein neuer Infektionsfall mitgeteilt. Insgesamt haben sich bisher 447 Kreisbewohner nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gab es im Kreis bislang 21 Todesfälle. Die Zahl der Genesenen ist auf 400 gestiegen. Somit sind aktuell im Landkreis 26 Menschen akut infiziert. – Für Verwirrung sorgte in den letzten Tagen einmal mehr die Statistik des Landessozialministeriums. Dort sind für den Neckar-Odenwald-Kreis 23 Todesfälle notiert. Richtig ist jedoch die Zahl 21, die das Gesundheitsamt meldet, wie Marion Günther, persönliche Referentin von Landrat Dr. Achim Brötel, am Mittwoch auf Nachfrage der RNZ bestätigte. Ein Grund ist eine 14 Tage zurückliegende Fehlmeldung des Gesundheitsamtes, die damals sofort korrigiert worden war. Allerdings hat es das Ministerium seither nicht geschafft, seine Statistik zu korrigieren. Seit 29. Mai wird zudem ein 23. Todesfall aufgeführt; für diese fehlerhafte Meldung ist laut Ministerium ein Softwarefehler verantwortlich. Trotz mehrfacher Nachfragen von Seiten des Landratsamtes sei es in Stuttgart bislang nicht möglich gewesen, diese beiden Fehler zu korrigieren.

Update: Mittwoch, 3. Juni 2020, 15.25 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Zum dritten Mal in Folge vermeldete das Landratsamt am Dienstag die Zahl Null. Das heißt, es wurde keine neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bekannt. Innerhalb der letzten sieben Tage gab es im Landkreis nur eine bekannte Neuinfektion. Insgesamt haben sich seit dem beginn der Pandemie 446 Kreisbewohner nachweislich infiziert. Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gab es bislang 21 Todesfälle. Die Zahl der Genesenen ist auf 397 gestiegen. Somit sind aktuell nur noch 28 akut Infizierte im Kreis bekannt.

Update: Dienstag, 2. Juni 2020, 14.47 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Zahl der Menschen, die im Landkreis mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, sinkt weiter. So gab es über das Pfingstwochenende nur eine gemeldete Neuinfektion, während sich die Zahl der Genesenen um neun auf 394 erhöhte. Zu den bisher bekannten 21 Todesfällen kam erfreulicherweise keiner hinzu. Bei insgesamt 446 Infektionen seit Beginn der Pandemie bedeutet dies, dass es derzeit im Landkreis noch 31 akut Infizierte gibt. Vor einer Woche waren es noch 75.

Update: Montag, 1. Juni 2020, 15.25 Uhr

Lage entspannt sich weiter

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus geht im Neckar-Odenwald-Kreis weiter zurück. Am Freitag hat das Gesundheitsamt erneut keine neuen Fälle von Infektionen mit Sars-Cov-2 registriert; dafür ist die Zahl der in der Statistik erfassten genesenen Covid-19-Patienten um vier auf nun 385 gestiegen.

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 445 Kreisbewohner positiv auf Corona getestet, davon tragen 39 das Virus aktuell noch in sich.

Update: Freitag, 29. Mai 2020, 18.11 Uhr

Nur noch 43 Infizierte

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu/lra) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis ist rapide gesunken: Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 29 weitere Personen in seiner Statistik erfasst, die nach einer Infektion wieder gesund sind. Neue Ansteckungen wurden gestern ebenso wenig registriert wie Todesfälle. Der 21. und damit bislang letzte verstorbene Covid-19-Patient im Kreis wurde am 17. Mai gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie wurde das Virus bei insgesamt 445 Kreisbewohnern nachgewiesen, 381 sind zwischenzeitlich genesen. Als aktuell erkrankt gelten im Neckar-Odenwald-Kreis 43 Menschen.

Gute Nachrichten gibt es auch aus Waldbrunn und Hardheim: In den beiden Pflegeheimen, in denen Infektionen aufgetreten waren, ist die Quarantäne ausgelaufen; die Häuser gelten nun als Corona-frei. "In den Heimen konnte das Infektionsgeschehen durch die von Anfang an kooperative und gute Zusammenarbeit mit den jeweiligen Heimleitungen unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Infektionen eingedämmt werden", teilte das Landratsamt mit.

2500 Anrufe beim Bürgertelefon

Das Bürgertelefon des Neckar-Odenwald-Kreises wurde bereits zu Beginn der Corona-Pandemie eingerichtet. In Summe haben die Landratsamtsmitarbeiter seitdem über 2500 Anrufe an sieben Tagen in der Woche angenommen. Dieser Service unter den Telefonnummern (0 62 61) 84 33 33 und (0 62 81) 52 12 33 33 bleibt bestehen, allerdings mit reduzierten Zeiten an Wochenenden und Feiertagen. Das Bürgertelefon ist weiterhin montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar, an Wochenenden und Feiertagen nun von 11 bis 15 Uhr.

Update: Donnerstag, 28. Mai 2020, 18.05 Uhr

Heime sind infektionsfrei

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen steigt im Neckar-Odenwald-Kreis momentan nicht weiter an. Aktuell gibt es insgesamt 352 genesene Personen. Am Mittwochnachmittag wurden zudem keine neuen Infektionsfälle gemeldet. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Landkreisbewohner beträgt nach wie vor 21. Akut infiziert waren am Mittwoch im Landkreis 72 Menschen.

Das Gesundheitsamt konnte diese Woche das Infektionsgeschehen in den von Corona-Infektionen betroffenen Heimen in Hardheim und Waldbrunn für beendet erklären. Sowohl im ASB-Seniorenzentrum am Post-Areal in Hardheim wie auch im Pflegeheim Lindenhof in Waldbrunn sind die Quarantänen ausgelaufen. In beiden Heim konnte das Infektionsgeschehen, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung, durch die von Anfang an kooperative und gute Zusammenarbeit mit den jeweiligen Heimleitungen unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Infektionen eingedämmt werden.

Update: Mittwoch, 27. Mai 2020, 18.01 Uhr

Ein neuer Fall kam hinzu

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Dienstagnachmittag eine neue Infektion mit Sars-Cov-2 gemeldet. Zuvor wurden an drei aufeinanderfolgenden Tagen keine neuen Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen, die seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis gemeldet wurde, liegt bei 445. Davon sind allerdings 351 wieder genesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, lag am Dienstag unverändert bei 21. Derzeit sind 73 Kreisbewohner akut infiziert.

Update: Dienstag, 26. Mai 2020, 15.44 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Zum dritten Mal in Folge vermeldete der Landkreis am Montag die Zahl Null – sprich, es gibt keine neuen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Ausbruch der Pandemie liegt damit unverändert bei 444. Auch die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehen, hat sich nicht verändert: Sie liegt weiter bei 21. Da sich die Zahl der Genesenen um eins auf 348 erhöht hat, sind derzeit noch 75 Kreisbewohner mit dem neuen Virus infiziert.

Update: Montag, 25. Mai 2020, 15.57 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Der erfreuliche Trend der vergangenen Tage setzt sich fort: Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden am Wochenende laut der täglich aktualisierten Corona-Statistik des Landratsamts erstmals seit Ausbruch der Pandemie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen keine neuen Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 registriert.

Die Gesamtzahl der Menschen im Kreis, bei denen das neuartige Coronavirus bisher nachgewiesen wurde, bleibt damit unverändert bei 444. Davon gelten 347 zwischenzeitlich als genesen, 21 sind nach einer Infektion verstorben. Die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten sinkt weiter: Derzeit tragen 76 Kreisbewohner das Virus nachweislich in sich; vor einer Woche waren es noch 93.

Update: Sonntag, 24. Mai 2020, 16.30 Uhr

Infektionen steigen - Zahl der Genesenen auch

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Es gibt weitere Neuinfektionen im Kreis – die Zahlen der Genesenen steigen aber auch weiter. Am Freitagnachmittag meldete das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises 444 Infizierte, zwei mehr als am Donnerstag. Diesen Infizierten stehen 346 Genesene gegenüber (+4), es bleibt bei 21 Todesfällen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 14 Personen im Kreis mit Sars-Cov-2 infiziert.

Nachdem immer mehr Bereiche des öffentlichen Lebens gelockert werden, soll auch in den Neckar-Odenwald-Kliniken der Weg zurück in die Normalität gegangen werden. "Die Neckar-Odenwald-Kliniken kehren derzeit bereits schrittweise wieder zum Regelbetrieb zurück. Dazu gehört, dass Operationen, die zu Beginn der Pandemie verschoben oder abgesagt wurden, nun nach und nach vorgenommen werden können", erklärt Kliniken-Geschäftsführer Frank Hehn. Die Kapazitäten für elektive Eingriffe seien somit gestiegen.

Auch in Bezug auf die Kliniken-Mitarbeiter gibt es positive Nachrichten: "Der allergrößte Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist derzeit einsatzfähig, und auch die Kolleginnen und Kollegen, die zeitweise in häuslicher Quarantäne waren, kehrten bereits überwiegend an ihren Arbeitsplatz zurück."

Update: Freitag, 22. Mai 2020, 17.28 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/tra) Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis steigt weiterhin an: Während das Gesundheitsamt am Mittwoch keine neue Infektion meldete, wurde am Donnerstagnachmittag gleich über fünf Neuinfektionen informiert.

Insgesamt wurden seit Beginn der Virusausbreitung im Kreis 442 Menschen infiziert. 342 sind genesen. Die Zahl der Todesfälle lag am Donnerstag bei 21. Akut infiziert sind momentan 79 Personen.

Kreisweit führen derzeit Pflegeheime Screenings bei Bewohnern und Mitarbeitern durch. Ziel der Reihentestungen ist es, Infektionen in den Pflegeheimen so früh zu erkennen, dass Infektionsketten unterbrochen werden können. "Wir haben die Heime gebeten, die Testungen sobald wie möglich durchzuführen, und stehen beratend zur Seite. Die Rückmeldungen zeigen uns, dass die Screenings fachgerecht umgesetzt werden. Das freut uns, denn wir sehen hiaer einen entscheidenden Schlüssel, um eine verletzliche Risikogruppe effizient zu schützen", bewertet Dr. Martina Teinert, Leiterin des Gesundheitsamts, die Testreihen.

Tests ergaben bereits drei Infektionen in drei unterschiedlichen Heimen. Um welche Heime es sich handelt, teilte das Landratsamt nicht mit. In allen Fällen seien die Betroffenen bei der Testung schon weitestgehend isoliert gewesen. Das Gesundheitsamt steht im engen Kontakt mit den Heimleitungen. Die Angehörigen der Betroffenen und die Heimgemeinschaft wurden informiert. Bei Bedarf werde Schutzausrüstung verteilt.

Das Landratsamt informierte darüber, dass in keinem der Pflegeheime derzeit ein größerer Ausbruch mit mehreren Infizierten zu vermuten sei. Die Behörde teilte mit, dass sie die Öffentlichkeit zukünftig nur noch informiere, wenn es in einem Heim zu einem größeren Ausbruch komme. Über einzelne Infektionen in Heimen werde die Öffentlichkeit, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung, nicht mehr informiert.

Erfreuliches gibt es vom Geras-Pflegeheim in Mudau zu berichten: Dort konnte das Infektionsgeschehen für beendet erklärt werden. Das Gesundheitsamt konnte am Dienstag die kooperative und gute Zusammenarbeit mit der dortigen Heimleitung abschließen.

Update: Donnerstag, 21. Mai 2020, 15.35 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Landratsamt hat am Dienstag folgende Corona-Zahlen gemeldet: Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es insgesamt 437 bestätigte Infektionen, zwei mehr als am Vortag. Dem stehen 331 Personen gegenüber, die wieder gesund sind und aus der Quarantäne entlassen wurden. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 im Kreis lag am Dienstag bei 21. Als akut infiziert galten gestern 85 Personen.

Update: Dienstag, 19. Mai 2020, 14.51 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Landratsamt hat am Montagnachmittag folgende Corona-Zahlen gemeldet: Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es insgesamt 435 bestätigte Infektionen, eine mehr als am Sonntag.

Dem stehen 323 Personen gegenüber, die wieder gesund und aus der Quarantäne entlassen sind.

Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 im Kreis lag am Montag weiterhin bei 21. Als akut infiziert galten am Montag 91 Personen.

Update: Montag, 18. Mai 2020, 18.06 Uhr

Zwei weitere Männer starben

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt im Neckar-Odenwald-Kreis an. Zudem meldete das Landratsamt am Wochenende zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. In den Neckar-Odenwald-Kliniken Mosbach verstarb ein 86-jähriger, in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises ein 76-jähriger Mann. Die Zahlen vom Wochenende: 434 bestätigte Infektionen gibt es im Kreis, vier mehr als am Freitag. Dem stehen 320 Genesene (plus 7) gegenüber. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 im Kreis liegt nun bei 21.

Die Neckar-Odenwald-Kliniken haben auf Basis einer neuen Verordnung des Sozialministeriums Baden-Württemberg die Besuchsregelung aktualisiert. Patienten des Krankenhauses können nach vorheriger Anmeldung pro Tag wieder einen Besucher empfangen. Besuche sind zwischen 16 und 18 Uhr möglich und müssen bis spätestens 12 Uhr an der Pforte angemeldet werden (Buchen: Tel. 06281/ 290, Mosbach: Tel. 06261/ 830.

"Oberstes Ziel bleibt für uns nach wie vor der Schutz von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern", so Klinik-Geschäftsführer Frank Hehn. "Gleichzeitig können wir nun begrenzt Besuche wieder zulassen. Diese sind wichtig für die Motivation der Patienten und fördern den Heilungsverlauf. Wir haben auf Basis der neuen Verordnung ein Konzept erarbeitet, das uns ermöglicht, diese beiden Interessen miteinander zu vereinen."

Besucher, die sich zuvor telefonisch angemeldet haben, betreten die Kliniken über ein Sichtungszelt im Eingangsbereich. Dort werden sie zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand und eventuellen Kontakten befragt. Dabei werden auch ihre Daten erfasst (Name, Vorname, Telefonnummer, Adresse).

Bereits im Sichtungszelt müssen Besucher eine Alltagsmaske oder einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. Vor Betreten des Krankenhauses desinfizieren sie sich die Hände. Die bisherigen Ausnahmen der Besuchsregelung blieben zudem weiter bestehen.

Die Kliniken hätten sich sehr intensiv auf die neue Lage vorbereitet und kehrten nun Schritt für Schritt in den Regelbetrieb zurück, so Hehn.

Operationen, die verschoben oder abgesagt wurden, könnten nun nach und nach vorgenommen werden. Und er appelliert an die Bürger, bei Beschwerden ärztlichen Rat einzuholen.

"Begeben sich Menschen, die beispielsweise Symptome einer Herzerkrankung zeigen, nicht zeitnah in Behandlung, kann dies schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten sind wir für die Behandlung der Patienten gut gerüstet."

Update: Sonntag, 17. Mai 2020, 16.08 Uhr

Ministerium meldete einen Todesfall zu viel

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Nicht 20, sondern 19 Todesfälle gibt es im Neckar-Odenwald-Kreis im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus. Das Sozialministerium Baden-Württemberg hatte am Donnerstagabend fälschlicherweise einen Todesfall zu viel vermeldet. ,"Wir hatten am Donnerstag zwei Todesfälle nach Stuttgart gemeldet. Die Beurteilung, ob jemand durch beziehungsweise mit Covid gestorben ist, bedarf eines in manchen Fällen umfassenden Bewertungsprozesses durch unsere Mediziner. Bei erneuter Durchsicht der Daten haben diese sich entschieden, bei einem der Fälle Covid nicht als todesursächlich anzusehen", erklärte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes, gestern auf RNZ-Nachfrage. Das Sozialministerium habe aber die Zahl kurzfristig nicht mehr ändern können. – Das Gesundheitsamt meldete gestern außerdem vier weitere Neuinfektionen mit SARS-CoV-2, das heißt, es wurden im Kreis bisher 430 Infektionen bestätigt. Dem stehen 313 genesene Personen gegenüber. Akut infiziert sind derzeit 98 Kreisbewohner (plus 1).

Update: Freitag, 15. Mai 2020, 16.42 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/lra) Eine Neuinfektion mit SARS-CoV-2 vermeldete das Landratsamt am Donnerstag. So starb eine 91-jährige Frau im Krankenhaus Hardheim. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis liegt nun bei 19. Zudem gab es drei neue bestätigte Fälle sowie zwei genesene Personen. Die Zahl der akut Infizierten liegt weiterhin bei 97. 74,5Jahre beträgt das Durchschnittsalter der Männer, die im Kreis an bzw. mit Corona gestorben sind. Bei den Frauen liegt der Wert bei 86,7.

Update: Donnerstag, 14. Mai 2020, 17.43 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Fünf neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat das Landratsamt am Mittwoch bekanntgegeben. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Landkreis insgesamt 423 Menschen angesteckt. Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Coronainfektion stehen, beträgt unverändert 18. Gleichzeitig gibt es aber auch 308 Genesene (plus 6), so dass die Zahl der akut Infizierten auf 97 gesunken ist.

Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs vor Kurzem beschlossen haben, müssen die Stadt- und Landkreise die zuletzt gelockerten Corona-Maßnahmen verschärfen, wenn die kritische Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage erreicht ist. Bei rund 143.000 Einwohnern liegt diese Grenze bei uns bei 71 Neuinfektionen. Diese wird derzeit deutlich unterschritten: Der Wert liegt aktuell bei 26.

Update: Mittwoch, 13. Mai 2020, 14.15 Uhr

86-Jähriger ist der 18. Todesfall

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/lra) Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus hat das Landratsamt am Dienstag gemeldet. Es handelt sich um einen 86-jährigen Mann mit einer Coronavirusinfektion. Er starb auf einer Isolierstation am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken.

Zudem wurde am Dienstag eine neue Infektion bekannt. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich m Landkreis 418 Menschen angesteckt haben. Gleichzeitig gibt es aber auch 302 Genesene (plus 6), so dass die Zahl der akut Infizierten auf 98 gesunken ist. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs vor Kurzem beschlossen haben, müssen die Stadt- und Landkreise die zuletzt gelockerten Corona-Maßnahmen verschärfen, wenn die kritische Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage erreicht ist. Bei rund 143.000 Einwohnern liegt diese Grenze bei uns bei 71 Neuinfektionen. Diese wird derzeit deutlich unterschritten: Der Wert liegt aktuell bei 25.

Update: Dienstag, 12. Mai 2020, 17.02 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Montagnachmittag eine neue bestätigte Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. 296 Personen waren zu diesem Zeitpunkt wieder genesen.

Insgesamt wurden im Landkreis seit Beginn der Infektionswelle 417 Fälle einer Sars-Cov-2-Infektion bestätigt. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen lang am Montag weiterhin bei 17.

Am Montag waren im Landkreis insgesamt 104 Menschen nachgewiesenermaßen an Covid-19 erkrankt.

Update: Montag, 11. Mai 2020, 16.26 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Das neuartige Coronavirus bestimmt weiter unser Leben. Das Muttertagswochenende, an dem in Mosbach traditionell das Leben tobt und die Stadt beim Frühlingsfest pulsiert, verlief dementsprechend sonderbar ruhig. Wenig Bewegung und nur recht geringe Ausschläge brachte das Wochenende mit Blick auf die Corona-Zahlen – was in diesem Fall ja durchaus erfreulich ist.

Für den Samstag weist die Statistik des Gesundheitsamts des Neckar-Odenwald-Kreises sechs neue Infektionen aus, für den Sonntag einen neuen Fall. Damit liegt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Kreis bei 416 (Freitag 409). Als genesen gelten inzwischen insgesamt 295 Männer und Frauen (plus sieben im Vergleich zum Freitag). Die Zahl der Menschen, deren Tod in Zusammenhang mit einer nachgewiesenen Covid-19-Erkrankung geführt wird, beträgt unverändert 17.

An der Zentralgewerbeschule und dem Nicolaus-Kistner-Gymnasium ist jeweils ein Schüler infiziert

Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises informierte am Samstagabend darüber, dass sich ein Schüler, der die Zentralgewerbeschule in Buchen besucht, mit Sars-Cov-2 infiziert hat. Der Betroffene befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Während an der ZGB unterrichtet wird, ist es am Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach mit der Rückkehr ins Schulleben aber nun schon wieder vorbei: Nachdem in der Kursstufe 1 ein bestätigter Coronafall vorliegt, hat sich der Krisenstab der Schule in Absprache mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe und Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach dazu entschlossen, den Präsenzunterricht bis zum Beginn der Abiprüfungen wieder auszusetzen. > Mehr zum Thema hier

Update: Sonntag, 10. Mai 2020, 17.30 Uhr

Ohne Konsequenzen keine Lockerungen - Corona-Fall im "Lindenhof" Waldbrunn

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Auf seiner Homepage veröffentlicht das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises täglich die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten und Genesenen sowie der Todesfälle. Gestern Nachmittag meldete das Landratsamt insgesamt 409 bestätigte Infektionen, ein Fall mehr als noch am Vortag. Dem stehen fünf weitere Genesene gegenüber (288), es bleibt bei den 17 Todesfällen im Kreis.

Im Gesundheitsamt ist es inzwischen ein Standardprozess: Sobald die Bestätigung eingeht, dass eine Person aus dem Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet wurde, werden die angegebenen Kontaktpersonen von einem Telefonteam angerufen, über Symptome befragt und das weitere Vorgehen aufgeklärt. "Denn nur so können Infektionsketten rasch unterbrochen und damit die Ausbreitung des Virus effektiv unterbunden werden – zum Wohle aller Mitbürger und insbesondere der Risikogruppen", dies schreibt das Landratsamt in einer neuen Pressemitteilung.

Doch genau dieser eingespielte Prozess sei in der jüngeren Vergangenheit gelegentlich ins Stocken geraten. Der Grund: Positiv getestete Personen gaben – zum Teil bewusst – nicht alle Kontaktpersonen an. "Für unser gemeinsames Ziel, von Überlastungszuständen des Gesundheitssystems wie in anderen Ländern verschont zu bleiben, haben viele in den vergangenen acht Wochen hart gearbeitet.

Wenn aber genau das nun dazu führt, dass einige das Virus nicht mehr ernst nehmen, könnte eine solche Situation über kurz oder lang eintreten", beschreibt Landrat Dr. Achim Brötel die Situation und verweist auch auf die nach wie vor hohe Zahl von Neuinfektionen im Kreis. Deshalb appelliert der Landrat noch einmal eindringlich, die Pandemiebekämpfung zu unterstützen. "Und das muss kein Widerspruch zu den Lockerungen sein, die wir alle herbeisehnen. Im Gegenteil: Ohne konsequente Pandemiebekämpfung keine weiteren Lockerungen! Denn wie wir seit dieser Woche wissen, drohen bei höheren Fallzahlen regionale Beschränkungskonzepte."

Auch die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Martina Teinert, betont: "Ganz entscheidend ist, dass die Patienten dem Gesundheitsamt die Wahrheit sagen und alle Kontaktpersonen vollständig angeben. Wir hatten leider schon Fälle, wo das nicht so war. Wer Kontaktpersonen verschweigt, riskiert weitere Infektionen und Todesfälle in der Familie und im Kollegenkreis, also bei Menschen, auf die er womöglich Rücksicht nehmen möchte."

Ebenso rufen Landrat und Gesundheitsamtsleiterin alle positiv getesteten Personen sowie deren Kontaktpersonen ersten Grades dazu auf, die angeordnete Quarantäne strikt einzuhalten und den Anweisungen des Gesundheitsamtes Folge zu leisten. "Unehrlichkeit ist hier brandgefährlich. Wen die Quarantäne trifft, der muss da einfach durch. Es ist eine zeitlich befristete, kleine persönliche Einschränkung für jeden Betroffenen, aber mit hoffentlich großem Nutzen in der Pandemiebekämpfung. Letztendlich ist es, jenseits aller rechtlicher Vorgaben, gelebte Solidarität", so Brötel. Und Teinert ergänzt in diesem Zusammenhang: "Quarantänen sind keine Willkür, denn all unser Handeln beruht auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen des Robert-Koch-Institutes." Wenn sich Menschen daran nicht hielten, riskierten diese nicht nur Geld- oder im schlimmsten Fall Freiheitsstrafen. Viel wichtiger sei auch hier, dass dann das System, das Deutschland und den Landkreis bisher vor schlimmen Zuständen bewahrt hat, nicht mehr funktioniere.

Corona-Infektion im "Lindenhof" Waldbrunn

Waldbrunn. (lra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Donnerstagabend die Information, dass sich eine Bewohnerin des Pflegeheims "Lindenhof" in Waldbrunn mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat. Der Befund wurde durch ein vom Heim ohnehin veranlasstes Screening festgestellt.

Die Betroffene wurde isoliert. Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat in enger Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung und den Heimärzten die erforderlichen Maßnahmen veranlasst. Nach Bekanntwerden der Infektion wurde das begonnene Screening von allen Mitarbeitern und Bewohnern des Pflegeheims abgeschlossen. Auch hat das Landratsamt das Heim mit weiterer Schutzausrüstung aus den Landeslieferungen versorgt.

Update: Freitag, 8. Mai 2020, 19 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Laut der aktuellen Corona-Statistik, die das Landratsamt am Donnerstag auf seiner Homepage veröffentlicht hat, wurden auch gestern wieder mehr frisch genesene Covid-19-Patienten als neue Infizierte im Neckar-Odenwald-Kreis gezählt. Während bei elf getesteten Verdachtsfällen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt wurde, erhielten 16 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, die beruhigende Nachricht, dass bei ihnen das Virus nicht mehr nachweisbar ist. Damit steigt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Infizierten im Landkreis auf 408, die der Genesenen auf 283. Weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion erfasst werden, sind glücklicherweise nicht hinzugekommen; die Zahl liegt weiterhin bei 17. Aktuell nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert sind 108 Kreisbewohner. Am Mittwoch waren es noch 113.

Wie Kanzlerin Merkel am Mittwoch bekanntgab, soll ein Notfallmechanismus künftig verhindern, dass es zu einem neuen unkontrollierten Coronavirus-Ausbruch kommt: Steigt die Zahl der Neuinfektionen in einem Landkreis zu sehr an, soll das jeweilige Bundesland sicherstellen, dass vor Ort wieder strengere Maßnahmen ergriffen werden. Künftig gilt eine Obergrenze: In den vergangenen sieben Tagen dürfen in Summe maximal 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner registriert worden sein. Für den Neckar-Odenwald-Kreis liegt diese Obergrenze, gemessen an den Einwohnern, bei 71. Nachweislich infiziert haben sich aber nur 35 Personen.

Update: 7. Mai 2020, 16.50 Uhr

Vier neue Fälle gemeldet - Landrat in Quarantäne

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/mün) Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es am Mittwoch insgesamt 397 bestätigte Infektionen mit Sars-Cov-2.

Die gute Nachricht ist, dass 267 Menschen wieder gesund sind. Also sind momentan 130 Personen akut erkrankt.

Die Zahl der Verstorbenen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet wurden, lag am Mittwochnachmittag unverändert bei 17.

Landrat Achim Brötel befindet sich seit Montagabend in häuslicher Quarantäne und arbeitet seitdem im Homeoffice, teilt die Verwaltung am Mittwoch mit. Das Gesundheitsamt hat die Isolierung angeordnet, da er Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.

Eine ebenfalls umgehend veranlasste Testung des Landrats selbst hat allerdings zu einem negativen Ergebnis geführt. Gleichwohl sind Präsenztermine derzeit nicht möglich.

Die anstehende Kreistagssitzung am 13. Mai in Walldürn wird deshalb vom ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Kreistags, Kreisrat Roland Burger, geleitet.

Update: 6. Mai 2020, 15.50 Uhr

Drei Mitarbeiter des ASB-Heims in Hardheim sind infiziert

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/RNZ) Die Ergebnisse der Abstriche bei Bewohnern und Mitarbeitern des ASB-Seniorenzentrums "Am Post-Areal" in Hardheim haben bisher ergeben, dass sich drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben. Diese sind bereits isoliert. Entsprechende Schutzmaßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt umgesetzt.

Das Gesundheitsamt erhielt zudem Kenntnis über den Tod einer 80-jährigen Frau im von der Pandemie stark betroffenen Geras-Pflegeheim in Mudau. Bei der Patientin war, neben bestehenden Vorerkrankungen, zuvor eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Es ist der neunte Todesfall aus dem Heim im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis steigt damit auf 17.

Insgesamt wurden am Dienstag fünf Neuinfektionen im Landkreis bestätigt (gesamt: 393). Die Zahl der Genesenen ist auf 261 gestiegen, so dass es aktuell noch 132 Infizierte gibt.

Update: 5. Mai 2020, 18.05 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Eine Neuinfektion mit dem neuartigen Corona-Virus vermeldete der Landkreis am Montag. Damit beträgt die Zahl der Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, nun 388. Aktuell gibt es insgesamt aber auch 249 genesene Personen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion liegt unverändert bei 16.

Update: Montag, 4. Mai 2020, 13.53 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/RNZ) Sechs neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) hat das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises über das Wochenende vermeldet. Während es am Samstag einen bestätigten neuen Fall gab, kamen am Sonntag fünf weitere hinzu.

Die Gesamtzahl der Infektionen seit Ausbruch der Pandemie liegt damit im Neckar-Odenwald-Kreis bei 387. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt unverändert bei 16. Die Zahl der Genesenen erhöhte sich übers Wochenende um elf auf 249.

Unter den am Freitag gemeldeten Neuinfektionen ist auch eine Bewohnerin des ASB-Seniorenzentrums "Am Post-Areal" in Hardheim. Die Betroffene hatte zuvor bei einem Krankenhausaufenthalt Kontakt zu einer später positiv getesteten Person und war in der Folge bereits von anderen Heimbewohnern abgesondert gewesen. Sie wurde nun auf eine Isolierstation in den Neckar-Odenwald-Kliniken gebracht.

Update: 3. Mai 2020, 16.15 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises gab am Freitag bekannt, dass zwei weitere Bewohner des Geras-Pflegeheims in Mudau im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben sind. Darunter ist eine Person aus dem Landkreis Miltenberg, die aus dem Heim auf die Isolierstation am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken verlegt worden war.

Zudem ist eine 85-jährige Frau aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in dem Pflegeheim gestorben. Damit sind es nun acht Todesfälle aus dem Heim, die in Zusammenhang mit einer Coronainfektion stehen. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 im Landkreis steigt damit auf 16, da die verstorbene Person aus dem Landkreis Miltenberg nicht in der Statistik des Neckar-Odenwald-Kreises geführt wird.

Auch bei den Neuinfektionen gab es in den letzten beiden Tagen wieder einen Anstieg und zwar um sechs (Donnerstag) und acht (Freitag) Fälle, so dass die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen nun auf 381 angestiegen ist. Diesen zusammengerechnet 14 neuen Infektionen stehen 20 Personen gegenüber, die inzwischen wieder als genesen gelten. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl der Genesenen auf 238. Beim Blick auf die Wochenstatistik zeigt sich, dass die Zahl der Neuinfektionen sinkt: von 68 auf nunmehr 37. Im Landkreis sind demnach 143 Personen akut am Coronavirus erkrankt.

Update: Freitag, 1. Mai 2020, 16.22 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/mün) Weil ab dem kommenden Montag die Schulen schrittweise wieder den Betrieb aufnehmen, sollen ab dem 4. Mai die Busse wieder regulär wie vor der Coronakrise fahren. Das teilt das Landratsamt am Donnerstagabend mit.

Auch wenn neben den Schülern wieder mehr Pendler auf Busse angewiesen sind, geht man von einem größeren Platzangebot und entsprechendem Abstand der Fahrgäste dabei aus. Das Land rechnet bis zu den Pfingstferien an jedem Tag nur mit gut 20 Prozent der üblichen Schülerströme. Sollte es punktuell zu Überlastungen kommen, will das Landratsamt zusammen mit den Verkehrsunternehmen nach Lösungen suchen.

Infizierten-Zahl steigt an, aber viel mehr Genesene

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/mare) Die Zahl der mit dem neuartigen Corona-Virus infizierten Personen ist im Neckar-Odenwald-Kreis weiter steigend. Aktuell gibt es insgesamt aber auch 233 genesene Personen.

Demnach gab es am Donnerstag sechs neu bestätigte Fälle.

Die Zahl der Toten erhöhte sich auf 16. So verstarb eine 85 Jahre alte Frau im Geras-Pflegeheim in Mudau. Es ist der siebte Todesfall aus dem Heim im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

15 Corona-Patienten sind wieder genesen.

Update: Donnerstag, 30. Mai 2020, 15.58 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/lra) Es ist nur eine von vielen Zahlen, die sich in den Statistiken zur Corona-Pandemie inzwischen so reichlich finden. Und doch macht dieser signifikante Anstieg Hoffnung: Stand 29. April galten 218 Männer und Frauen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben, inzwischen als wieder genesen.

In dieser Rubrik der Statistik des Gesundheitsamtes fanden sich damit 42 Personen mehr als noch am Vortag (176). Damit hat man erstmals seit Ausbruch der Pandemie klar die 50-Prozent-Marke überschritten, heißt: deutlich mehr als die Hälfte der Infizierten ist inzwischen wieder genesen.

Zugleich wurden am Mittwoch sieben Neu-Infektionen mit Sars-CoV-2 registriert, womit die Zahl der nachweislich mit dem Virus Infizierten aus dem Kreis auf 367 angestiegen ist. Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung stehen, sind in der Region nach wie vor 15 zu beklagen.

"Die erfreulich hohe Zahl der Genesungen steht im auch Zusammenhang mit dem Pflegeheim in Mudau", erklärt Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Dort waren nach dem Bekanntwerden von Infektionsfällen während der Osterfeiertage alle Mitarbeiter und Bewohner getestet worden. Eine größere Zahl der in diesem Zusammenhang angeordneten Absonderungen sei demnach nun beendet, so Dr. Martina Teinert weiter.

Update: 29. April 2020, 17.25 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Im Neckar-Odenwald-Kreis steigt die Zahl der bestätigten Infektionen mit Sars-Cov-2 weiter an. Zudem wurde dem Gesundheitsamt am Dienstag ein weiterer Todesfall gemeldet. So verstarb eine 89-jährige Frau in einer Isolationsstation des Standorts Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken. Sie war dorthin aus dem betroffenen Geras-Pflegeheim in Mudau verlegt worden. Es ist der sechste Todesfall aus dem Heim im Zusammenhang mit einer Coronainfektion.

Die Zahl der im Landkreis im Zusammenhang mit der Infektion verstorbenen Menschen steigt somit auf 15. Im Landkreis gab es am Dienstag insgesamt 360 bekannte Infektionsfälle. Im Vergleich zum Montag kamen somit vier neue Fälle hinzu. 176 Patienten sind wieder gesund.

Update: Dienstag, 28. April 2020

88-jährige Frau verstorben - fünf neue Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Gesundheitsamt wurde über einen weiteren Todesfall mit einer Coronavirusinfektion informiert. So verstarb eine 88-jährige Frau in einer Klinik außerhalb des Landkreises. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 im Neckar-Odenwald-Kreis steigt damit auf 14

Auch die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen ist weiter steigend: Am Montag gab es im Landkreis insgesamt 356 bestätigte Infektionen. Gegenüber Sonntag hat sich die Zahl der Infizierten um fünf erhöht.

Aktuell gibt es im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt aber auch 176 genesene Personen.

Update: Montag, 27. April 2020, 16.26 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Sieben neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat das Gesundheitsamt in Mosbach am Wochenende gemeldet. Am Samstag waren es fünf und am Sonntag zwei Neuinfektionen. Somit liegt die Gesamtzahl der Infizierten im Neckar-Odenwald-Kreis bei 351. Davon sind aber bereits 150 wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt im Landkreis unverändert bei 13. Bei Blick auf die Wochenstatistik macht eine kleine Erholung bei den Neuinfektionen deutlich: Zwischen Montag und Sonntag gab es 54 neue Fälle. In der Vorwoche waren es 84. Info: Bürgertelefon: 06281/5212-3333.

Update: Sonntag, 26. April 2020

Weitere 15 Fälle am heutigen Freitag gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Die Zahl der mit dem neuartigen Corona-Virus infizierten Personen steigt im Neckar-Odenwald-Kreis kontinuierlich an. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 15 neu nachgewiesene Infektionen, am Donnerstag wurden 17 neue Coronavirusfälle bestätigt. Aktuell gibt es im Landkreis 150 genesene Patienten. Die Anzahl der im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 verstorbenen Menschen lag am Freitag weiterhin bei 13.

Update: Freitag, 24. April 2020, 15 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Am Donnerstag erhielt das Gesundheitsamt die Bestätigung über 17 neue Coronavirusfälle im Kreis. Unter den Infizierten sind vier Bewohner aus dem betroffenen Geras-Heim in Mudau, die im Rahmen einer vorsorglich angesetzten zweiten Testung in dem Heim positiv getestet wurden. Bei den ebenfalls erneut getesteten Mitarbeitern konnten keine weiteren Fälle festgestellt werden. Diese Testung wurde auf Veranlassung des Gesundheitsamtes vorgenommen, da bei manchen Betroffenen das Virus erst zeitversetzt nachweisbar ist.

Auch bei allen weiteren neuen Fällen ist die Infektionskette bekannt. Diese sind Kontaktpersonen von bereits bekannten Indexfällen, bei denen sich die Virusinfektion nun entwickelt hat. "Wir betrachten und analysieren die Entwicklung im Kreis sehr detailliert, gerade wenn wir Steigerungen wahrnehmen. Trotz aller Sorge in Bezug auf die weitere Entwicklung bin ich momentan nicht unzufrieden, weil wir derzeit noch immer die Ansteckungen gut nachvollziehen können und sich die betroffenen Personen in der Regel bereits in der Isolierung befinden", kommentiert Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert die Fallzahlen. Dennoch warnt Teinert angesichts der Lockerungen vor Leichtsinn im privaten wie im beruflichen Bereich und verweist auf das Einhalten der Hygienemaßnahmen.

Update: Donnerstag, 23. April 2020, 18.34 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/tra) Die Zahl der mit dem neuartigen Corona-Virus infizierten Personen ist im Neckar-Odenwald-Kreis weiter steigend, ebenso steigt die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 verstorben sind. Inzwischen starben 13 Patienten, bei denen die Infektion nachgewiesen wurde.

So wurde das Gesundheitsamt am Mittwoch über einen weiteren Todesfall mit einer Coronavirusinfektion informiert: Es handelt sich um eine 93-jährige Bewohnerin des Geras-Pflegeheims in Mudau, die in den Neckar-Odenwald-Kliniken verstarb. Damit gibt es insgesamt vier Todesfälle in Bezug auf das betroffene Heim, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus bestand. Vorsorglich wurde eine weitere infizierte Bewohnerin aus dem Mudauer Pflegeheim auf eine Isolationsstation am Buchener Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken verlegt. Insgesamt wurden seit des Virusausbruchs im Heim somit 14 Bewohner ins Krankenhaus Buchen überwiesen.

Am Mittwoch waren im Landkreis 312 Infektionsfälle nachgewiesen. Gegenüber Dienstag hat sich die Zahl der nachgewiesenen Infektionen um neun erhöht. 139 Patienten sind genesen.

Update: Mittwoch, 22. April 2020, 18 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/tra) Das Gesundheitsamt wurde am Montag und Dienstag über drei weitere Todesfälle mit einer Coronainfektion informiert. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus steigt im Kreis auf zwölf.

So verstarb eine 82-jährige Bewohnerin des Geras-Pflegeheims in Mudau in den Neckar-Odenwald-Kliniken. Damit gibt es drei Todesfälle in Bezug auf das Heim, bei denen eine Infektion mit Sars-Cov-2 bestand. Zudem konnten ein 80-jähriger sowie ein 81-jähriger Mann, die aus anderen Kommunen des Kreises stammen, nicht gerettet werden. Beide waren mit einer Coronavirusinfektion in unterschiedlichen Krankenhäusern außerhalb des Landkreises behandelt worden.

Vorsorglich wurden am Montag zudem drei weitere infizierte Bewohner des Mudauer Heimes auf eine der beiden Isolationsstationen am Buchener Standort der Kliniken verlegt. Insgesamt wurden seit Bekanntwerden der Corona-Infektionen 13 Bewohner ins Krankenhaus Buchen überwiesen.

Am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken waren am Dienstag drei von vier Beatmungsplätzen frei. Der beatmete Patient ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Auf der ersten Buchener Isolierstation waren vier von 16 Betten frei, auf der zweiten Buchener Isolierstation waren 9 von 14 frei.

Am Standort Mosbach waren zwei von vier Beatmungsplätzen frei. Beatmet wurde am Dienstag eine Person mit Verdacht auf eine Coronainfektion, der zweite beatmete Patient ist nicht mit dem Virus infiziert. Auf der ersten Mosbacher Isolierstation waren sechs von elf Betten frei, auf der zweiten elf von elf. Es können in Buchen und Mosbach weitere Beatmungsplätze und Isolierbetten geschaffen werden.

Am Dienstag wurden insgesamt 303 bestätigte Infektionen gemeldet, gegenüber Montag hat sich die Zahl um sechs erhöht. 137 Personen waren genesen.

Update: Dienstag, 21. April 2020, 18.26 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Die Zahl der mit dem neuartigen Corona-Virus infizierten Personen ist im Neckar-Odenwald-Kreis weiterhin steigend. Aktuell gibt es insgesamt jedoch auch 131 genesene Personen.

Die Anzahl der im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 verstorbenen Menschen liegt weiterhin bei neun.

Am Montag meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises insgesamt 297 bestätigte Coronavirus-Infektionen – gegenüber dem Vortag hat sich die Anzahl der bestätigten Infektionen somit um neun erhöht.

Update: Montag, 20. April 2020, 14.47 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Die Zahl der mit dem neuartigen Corona-Virus infizierten Personen ist im Neckar-Odenwald-Kreis weiter steigend. Aktuell gibt es insgesamt aber auch 116 genesene Personen. Die Anzahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorbenen Menschen liegt weiterhin bei 9.

Am Samstag meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises insgesamt 282 bestätigte Coronavirus-Infektionen. Am Samstag wurden zudem 6 neue Fälle gemeldet.

Am Sonntag teilte das Gesundheitsamt mit, dass es im Landkreis inzwischen 288 bestätigte Fälle gibt. Gegenüber Samstag hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen somit abermals um 6 Fälle erhöht.

Update: Sonntag, 19. April 2020, 15.40 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/tra) Die Ausbreitung des Coronavirus ist im Landkreis nach wie vor das bestimmende Thema: Am Freitag meldete das Gesundheitsamt insgesamt 276 bestätigte Fälle. Das sind 13 mehr als am Donnerstag. 116 Patienten waren zu diesem Zeitpunkt wieder genesen.

Jedoch gibt es auch weitere Todesfälle: Das Gesundheitsamt informierte am Freitag über zwei neue Todesfälle mit einer Corona-Infektion: Es handelt sich dabei um einen 92-jährigen Mann, der in einem Krankenhaus verstarb. Zudem verstarb eine ebenfalls 92-jährige Bewohnerin des Pflegeheims in Mudau. Der verstorbene Mann war kein Bewohner des Geras-Heims. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Neckar-Odenwald-Kreis steigt damit auf neun. Ein 68 Jahre alter Bewohner des Geras-Heims starb bereits am Ostermontag. Somit sind bereits zwei Bewohner des Mudauer Heims im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gestorben.

Im Geras-Heim waren alle Mitarbeiter und Bewohner unmittelbar nach Bekanntwerden von ersten Infektionen getestet worden. Das Gesundheitsamt ordnete unverzüglich umfassende Schutzmaßnahmen an.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurde am Freitag vorsorglich die Verlegung von einigen weiteren Geras-Bewohnern in das Buchener Krankenhaus veranlasst. Wie viele Bewohner eingeliefert wurden, wollte das Landratsamt auf Nachfrage der RNZ nicht mitteilen. Es könnte zudem der Fall sein, dass weitere Bewohner in eine Klinik gebracht werden.

> Landrat Dr. Achim Brötel bewertet die Lage im Neckar-Odenwald-Kreis wie folgt: "Die Zahl der bestätigten Fälle hat zwar auch bei uns in den letzten Tagen deutlich zugenommen. Im Wesentlichen liegt das aber an dem Sondereffekt, dass es in einem Pflegeheim leider zu einem größeren Infektionsgeschehen gekommen ist. So etwas lässt sich jedoch selbst bei größter Vorsicht leider nie gänzlich ausschließen, sondern zeigt uns umgekehrt nur einmal mehr, dass das Virus eben doch tückisch und nach wie vor nicht berechenbar ist. Auch da gilt aber: Alle Verantwortlichen haben sofort und vor allem richtig gehandelt.

Überhaupt finde ich es nach wie vor ausgesprochen bemerkenswert, was alle an den unterschiedlichsten Stellen momentan leisten. Der Zusammenhalt ist riesig und der gemeinsame Wille, aus der extrem schwierigen Situation möglichst unversehrt wieder herauszukommen, überall ungebrochen. Ich nehme dazu jeden Tag Aktionen wahr, die einfach klasse sind: Unternehmer aus dem Kreis, die ihre geschäftlichen Kontakte dazu nutzen, um uns ehrenamtlich bei der Beschaffung von Schutzausrüstung zu helfen, Menschen, die Kuchen backen für das Krankenhauspersonal, Jugendliche und Nachbarn, die für andere einkaufen gehen, oder Bürgerinnen und Bürger, die einfach nur das Bedürfnis verspüren, ihre Mitmenschen aufzumuntern.

So etwas tut nicht nur gut, sondern es ist auch unsere ganz besondere Stärke gerade im ländlichen Raum. Wenn man etwas aus der Geschichte lernen kann, dann ist es doch das, dass die ländlichen Regionen Krisenzeiten immer besser überstanden haben als andere. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass das auch jetzt wieder so sein wird.

Wir müssen uns allerdings schon darüber im Klaren sein, dass der Kampf noch nicht gewonnen ist. Auch wenn das Leben für uns langsam und in kleinen Schritten wieder geöffnet wird, bleiben wir doch alle in ganz besonderer Weise weiter gefordert, achtsam zu sein. Das wird es dann hoffentlich ermöglichen, schon in zwei Wochen weitere Öffnungen anzudenken. Ich denke dabei vor allem an die arg gebeutelte Gastronomie, aber auch an die Kirchen. Dass alles wieder so werden wird wie vorher, glaube ich aber trotzdem nicht. Manches wird sich für uns wohl dauerhaft ändern. Das muss aber nichts Schlechtes sein, sondern kann tatsächlich auch eine Chance bedeuten. Ich wünsche mir deshalb, dass wir auch weiterhin gemeinsam und vor allem zuversichtlich nach vorne blicken."

Update: Freitag, 17. April 2020, 18.36 Uhr

Von Tanja Radan

Mudau. Besonders für Senioren und Menschen, die unter Vorerkrankungen leiden, kann eine Infektion mit dem Coronavirus gefährlich werden. Am späten Mittwochnachmittag gab das Gesundheitsamt bekannt, dass 39 Bewohner und mehrere Mitarbeiter des Geras-Pflegeheims in Mudau mit Sars-CoV-2 infiziert seien. Ein infizierter Bewohner starb am Ostermontag im Krankenhaus. Bislang wurde die Infektion bei zwölf Mitarbeitern festgestellt: Zwei Infektionen wurden am Sonntag bekannt, sechs am Mittwoch und vier am Donnerstag.

Der gesundheitliche Zustand der 39 infizierten Bewohner mache, so das Landratsamt in seiner Pressemitteilung, eine Klinikeinweisung momentan nicht erforderlich. "Die medizinische Betreuung und Versorgung der Pflegeheimbewohner erfolgt – wie bei anderen Erkrankungen auch – durch die Hausärzte", berichtet Dr. Martina Teinert vom Gesundheitsamt auf Nachfrage der RNZ.

Das Pflegeheim kann weiterbetrieben werden, da das Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Heimleitung Maßnahmen getroffen hat, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. "Die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims sind auf ihren Zimmern isoliert. Die Mitarbeiterinnen des Pflegeheims müssen eine persönliche Schutzausrüstung mit FFP2-Masken tragen, um die Bewohner auf ihren Zimmern zu pflegen und zu versorgen. Diese Maßnahme wurde unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Infektionen mit Sars-CoV-2 im Zusammenhang mit dem Pflegeheim durch das Gesundheitsamt angeordnet", erläutert Teinert. FFP2-Masken sind speziell für die Behandlung Infizierter ausgerichtet und schützen den Träger.

Wie sich die Bewohner und Mitarbeiter genau angesteckt haben, teilt das Gesundheitsamt nicht mit: "Es gibt für uns eine plausible Vermutung zum Infektionszusammenhang. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und des Datenschutzes können hierzu jedoch keine näheren Angaben gemacht werden", unterstreicht Dr. Teinert.

Für das Heim selbst gilt, wie in allen anderen Pflegeheimen auch, das Besuchsverbot. Hatten Infizierte dennoch Außenkontakte? Teinert bestätigt dies: "Ja, durch infizierte Mitarbeiter des Pflegeheims gab es Außenkontakte. Die Kontaktpersonen wurden umgehend durch das Gesundheitsamt ermittelt und über weitere Maßnahmen informiert."

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen ist im Neckar-Odenwald-Kreis derweile weiterhin steigend. Am Donnerstag gab es jedoch aber auch 108 genesene Personen.

Insgesamt gab es am Donnerstag im Neckar-Odenwald-Kreis 263 bestätigte Corona-Infektionen. Das sind sieben Fälle mehr als am Mittwoch.

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus verstorbenen Menschen lag am Donnerstag unverändert bei sieben.

Update: Donnerstag, 16. April 2020, 18.30 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden am Mittwoch 46 neue Fälle einer Corona-Virusinfektion bestätigt. Damit liegt die Gesamtzahl der bislang infizierten Personen bei 256.

Der starke Anstieg beruht darauf, dass bei der Testung aller 98 Bewohner und Mitarbeiter des Geras-Pflegeheims in Mudau am Ostermontag bei bislang 39 Bewohnern und sechs Mitarbeitern Infektionen festgestellt wurden.

Ebenfalls festgestellt wurde die Infektion bei einem 68-jährigen Bewohner desselben Pflegeheims, der am Ostermontag im Krankenhaus verstarb. Der Abstrich war bei diesem Patienten bereits bei Einlieferung in das Krankenhaus durchgeführt worden. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis steigt damit auf sieben.

Weitere Krankenhauseinweisungen von Pflegeheimbewohnern sind momentan nicht erforderlich. Das Gesundheitsamt hat in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung hinsichtlich des Infektionsschutzes die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Der Einrichtungsbetrieb unter Wahrung hoher Schutzvorkehrungen und Einhaltung der RKI-Vorgaben ist sichergestellt.

Update: Mittwoch, 15. April 2020, 16.22 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Inzwischen werden im Neckar-Odenwald-Kreis 100 Corona-Patienten als geheilt betrachtet. Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Dienstag die Bestätigung über sechs weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) im Landkreis. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt dadurch auf 210. Die Zahl der Todesfälle ist unverändert: Sechs Menschen aus dem Landkreis sind in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Update: Dienstag, 14. April 2020, 16.58 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/rnz) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Ostersonntag die Bestätigung, dass sich zwei Mitarbeiterinnen der "Geras Seniorenpflege" in Mudau mit dem neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) infiziert haben. Eine Mitarbeiterin hatte keinen Kontakt zu den Bewohnern, die andere Mitarbeiterin hatte zu insgesamt acht Bewohnern Kontakt. Die beiden Heimbeschäftigten befinden sich in häuslicher Isolation. Ein 68-jähriger Bewohner des Pflegeheims wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht; sein Testergebnis steht noch aus.

Das Gesundheitsamt habe umgehend und in enger Abstimmung mit dem Betreiber ergänzende hygienische und organisatorische Maßnahmen veranlasst. Auch werden vorsorglich von allen Bewohnern und Mitarbeitern Abstriche genommen. Es handelt sich dabei um insgesamt 56 Bewohner und 43 Beschäftigte, die getestet werden. Auch stellt das Landratsamt dem Heim zusätzliche Schutzausrüstung zur Verfügung.

Insgesamt sieht es im Landkreis nach dem Osterwochenende so aus: Am Samstag erhöhte sich die Zahl der an Coronavirus erkrankten Personen auf 195, das sind zehn mehr als noch am Karfreitag. Dafür sind aber auch 93 Infizierte wieder genesen, 15 mehr als am Vortag. Am Sonntag wurden drei neue Infektionen gemeldet, am Ostermontag dann sechs, womit sich die Zahl der Infektionsfälle auf 204 erhöhte. Die Zahl der Genesenen liegt weiterhin bei 93.

Update: 13. April 2020, 15.40 Uhr

Hardheim/Miltenberg. (lra) Eine ältere Bürgerin des Landkreises Miltenberg ist am Gründonnerstag im Krankenhaus Hardheim im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem neuen Coronavirus gestorben. Sie ist damit das zweite Todesopfer aufgrund von Covid-19 im Nachbarkreis Miltenberg.

Nach Rücksprache mit den Angehörigen gaben die Behörden mittlerweile bekannt, dass die Infektion nicht die Todesursache gewesen sei - hier der ausführliche Artikel.

Nach Angaben des Landratsamts hatten sowohl das erste Todesopfer, ein Mann, als auch die Frau vielfältige Vorerkrankungen. Der Mann wurde zudem mehr als zwei Wochen lang intensiv stationär behandelt. Im Landkreis Miltenberg sind bisher 226 Coronavirus-Infektionen bekannt geworden. Zehn Personen werden aktuell stationär behandelt, 75 Personen wurden bereits als gesund aus der Überwachung entlassen.

Update: 10. April 2020, 17 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Gesundheitsamt erhielt am Freitag die Bestätigung über sechs Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt dadurch auf 185.

Die Zahl der Todesfälle ist unverändert: Sechs Menschen aus dem Landkreis sind in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aktuell gibt es aber auch 78 genesene Personen.

Update: 10. April 2020, 14.40 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Gesundheitsamt erhielt am Donnerstag die Bestätigung über 7 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt dadurch auf 179.

Die Zahl der Todesfälle ist unverändert: Sechs Menschen aus dem Landkreis sind in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aktuell gibt es aber auch 78 genesene Personen (plus 21).

Update: 9. April 2020, 16.20 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Gesundheitsamt erhielt am Mittwoch die Bestätigung über 14 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt dadurch auf 172. Die Zahl der Todesfälle ist unverändert: Sechs Menschen aus dem Landkreis sind in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aktuell gibt es aber auch 57 genesene Personen (plus neun gegenüber dem Vortag).

Update: Mittwoch, 8. April 2020, 15.15 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Dienstag die Bestätigung über neun Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt dadurch auf 158. Die Zahl der Todesfälle ist unverändert: Sechs Menschen aus dem Landkreis sind in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aktuell gibt es aber auch 48 genesene Personen (plus sechs gegenüber dem Vortag).

Update: 7. April 2020, 14.50 Uhr

Coronafall in Kinderdorf Seckach-Klinge bestätigt

Seckach-Klinge. (ahn) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Sonntag die Bestätigung, dass ein Jugendlicher aus dem Kinder- und Jugenddorf Klinge sich mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert hat. Der Betroffene lebt innerhalb des Dorfs in einer eigenen Wohnung, so dass die Zahl der Kontaktpersonen überschaubar ist. Er befindet sich dort nun in einer vom Gesundheitsamt angeordneten Isolation. Über weitere Maßnahmen wie beispielsweise die Testung der Kontaktpersonen entscheidet das Gesundheitsamt im Einzelfall. Dies teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Wie Dr. Christoph Klotz, Vorstand des Kinder- und Jugenddorfs Klinge, auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung am Montag informierte, handele es sich bei dem Infizierten um einen Jugendlichen, der außerhalb des Kinderdorfs arbeite, wo er sich angesteckt habe. "Eine Ansteckung bei uns in der Einrichtung ist eigentlich kaum möglich", sagte Dr. Klotz. Denn man habe die entsprechenden Maßnahmen bereits vor dem Beschluss der bundesweit gültigen Beschränkungen im eigenen Interesse umgesetzt.

Der Vorteil eines Kinderdorfs, so Dr. Klotz, sei, dass die Kinder in eigenen Hausgemeinschaften leben. "Im Rahmen der Corona-Maßnahmen wurden die einzelnen Hausgemeinschaften angewiesen, dass untereinander keine Kontakte erfolgen durften. Ziel dieser frühen Maßnahme war es, sollte es Infizierte geben, eine Verbreitung über die ganze Einrichtung möglichst einzudämmen."

Die Einrichtung stelle sich dieser dreifachen Herausforderung voller Ideale: Es gelte, die Kleinsten möglichst vor Infektionen zu schützen, den Infizierten bestmöglich zu versorgen und gleichzeitig die Mitarbeitenden vor Gefahren zu bewahren. Und dabei leistet das Kinderdorf Großes. "Seit die Schulen geschlossen sind, befinden wir uns nur noch im Überlastbereich. Wir benötigen unbedingt weiteres Personal, um die Aufgaben stemmen zu können," erklärt Dr. Klotz.

Erschwerend kommt hinzu, dass keiner der Pädagogen über eine medizinische Ausbildung verfügt. Das Kinderdorf gehört – ähnlich einem Seniorenheim – zur so genannten kritischen Infrastruktur. "Wir sind unseren Kindern gegenüber verpflichtet."

In solch einer Situation wiegt das Fehlen entsprechender Schutzausrüstung besonders schwer. "Wir waren nicht unvorbereitet. Die Lager sind aber nahezu aufgebraucht. Obwohl wir schon längst Schutzausrüstungen bestellt haben, ist die Situation bei uns so, dass wir längst nicht bestmöglich ausgestattet sind." Und das, obwohl die Jugendeinrichtung zur kritischen Infrastruktur gehört, also eine wesentliche Bedeutung in der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Funktion hat.

42 Menschen genesen

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Montag die Bestätigung über eine neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt dadurch auf 149. Sechs Menschen aus dem Landkreis sind in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aktuell gibt es insgesamt aber auch 42 genesene Personen.

Update: Montag, 6. April 2020, 18.44 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Freitagabend die Nachricht, dass ein 67-jähriger Mann aufgrund einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) verstorben ist. Er starb in einer Klinik außerhalb des Landkreises. Es ist der sechste Todesfall einer an Covid-19 erkrankten Person aus dem Landkreis.

Am Freitag vermeldete das Landratsamt auf seiner Internetseite neun bestätigte Neuinfektionen. Damit wuchs die Zahl der nachweislich mit Corona infizierten Menschen im Kreis auf insgesamt 134 . Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen fünf Todesfälle von Kreis-Einwohner in Zusammenhang mit dem neuartigen Virus.

Eine – zumindest ein wenig – positive Entwicklung gibt es indes auch zu verzeichnen. Inzwischen gelten 35 Personen im Landkreis als von Corona genesen. Damit hat sich die Anzahl derer, die das Virus überstanden haben, seit Anfang der Woche mehr als verdoppelt.

>>>Hier geht es zum ausführlichen Artikel<<<

Update: Sonntag, 5. April 2020, 12.48 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Weitere traurige Nachrichten übermittelte am Donnerstag das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises in Bezug auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Neben 14 neuen bestätigten Fällen einer Infektion mussten auch zwei weitere Sterbefälle infolge einer Corona-Erkrankung vermeldet werden.

So sollen sich nach Angaben des Gesundheitsamtes zwei Bewohnerinnen von Pflegeheimen mit dem neuartigen Virus (Sars-CoV-2) infiziert haben. Eine der beiden ist aufgrund der Erkrankung inzwischen im Krankenhaus in Mosbach verstorben. Die 81-jährige Frau hatte in der Senioreneinrichtung "Vitalis" in Aglasterhausen gelebt, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes vom Donnerstag. Auch bei einer ebenfalls 81-Jährigen im ASB-Seniorenzentrum am Elzpark in Mosbach wurde eine Infektion mit dem neuen Coronavirus festgestellt. Sie werde derzeit in einer Isolierstation am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken versorgt.

In enger Abstimmung mit den Betreibern beider Pflegeeinrichtungen habe das Gesundheitsamt "ergänzende hygienische und organisatorische Maßnahmen" veranlasst, berichtet Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes. Auch würden von betroffenen Bewohnern und Mitarbeitern Abstriche genommen, um zusätzliche Fälle in den Heimen schnell auszuschließen. "Über weitere Maßnahmen entscheidet das Gesundheitsamt dann im Einzelfall."

Zudem erhielt das Amt am Donnerstag die Nachricht, dass ein 76-jähriger Mann aus dem Kreis aufgrund seiner Sars-CoV-2-Infektion auf einer Isolierstation am Krankenhaus Mosbach verstorben ist. Der Mann ist damit der fünfte Todesfall infolge einer Covid-19-Erkrankung aus dem Landkreis.

Update: Donnerstag, 2. April 2020, 19.30 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Gesundheitsamt erhielt am Mittwoch die Nachricht, dass ein 68-jähriger Mann aufgrund einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) verstorben ist. Er starb in einer Klinik außerhalb des Landkreises. Es ist der dritte Todesfall einer an Covid-19 erkrankten Person aus dem Kreis. Aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Sozialministeriums teilt das Landratsamt – entgegen der bisherigen Praxis – mögliche Vorerkrankungen ab sofort nicht mehr mit. Das Gesundheitsamt erhielt am Mittwoch zudem die Bestätigung über zehn weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Insgesamt gibt es nun 111 bestätigte Fälle. Seit Ausbruch der Krankheit wurden 30 Personen aus der Quarantäne als genesen entlassen.

Update: 1. April 2020, 20.11 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Auch im Neckar-Odenwald-Kreis wappnen sich die Verantwortlichen auf eine starke Zunahme der Krankenhauspatienten.

Das Landratsamt teilte auf RNZ-Anfrage mit: "Der Pandemieplan des Kreises sieht für den Eventualfall einer Überlastung der klinischen Kapazitäten den Rückgriff auf Sanatorien und Kureinrichtungen vor. Das Landratsamt hat in diesem Zusammenhang einen Arbeitsstab gebildet, der sich vorsorglich mit der Liegenschaft ,Gesundheitszentrum An der Höhle‘ in Eberstadt als Ergänzungskapazität für die Neckar-Odenwald-Kliniken befasst. In dem Arbeitsstab sind neben den Betreibern der Einrichtung insbesondere die Neckar-Odenwald-Kliniken vertreten ...

Die Nutzung der Liegenschaft würde erst umgesetzt werden, wenn die Kapazitäten an den Neckar-Odenwald-Kliniken und im Krankenhaus Hardheim erschöpft sein sollten. Derzeit gibt es in beiden Krankenhäusern noch ausreichend Kapazitäten. Aufgabe des Bevölkerungsschutzes ist es aber gerade, auch für Eventualfälle Vorsorge zu treffen."

Update: Mittwoch, 1. April 2020, 17.40 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Gesundheitsamt in Mosbach erhielt am Mittwoch die Bestätigung über zehn weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Landkreis. Insgesamt gibt es nun 111 bestätigte Fälle. Seit Ausbruch der Krankheit wurden insgesamt 30 Personen aus der Quarantäne als genesen entlassen. Die Zahl der Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis, die an den Folgen der Infektion verstorben sind, liegt unverändert bei zwei.

Update: Mittwoch, 1. April 2020, 16.03 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Gesundheitsamt erhielt am Dienstag die Bestätigung über zehn weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis. Insgesamt gibt es nun 101 bestätigte Fälle. Seit Ausbruch der Krankheit wurden insgesamt 20 Personen aus der Quarantäne als genesen entlassen. Zudem erhielt das Gesundheitsamt am Dienstag die Nachricht, dass in den Neckar-Odenwald-Kliniken eine Frau an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus verstorben ist.

Die Frau war Mitte 70. Da die Frau außerhalb des Landkreises wohnt, wurde diese Nachricht an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet. Entsprechend wird der Todesfall in der dortigen Statistik geführt. Somit sind bisher zwei Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises an der Infektion verstorben.

Update: Dienstag, 31. März 2020, 16.19 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Montag die Nachricht, dass ein 65-jähriger Mann aus dem Landkreis aufgrund einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) verstorben ist. Dies teilte das Landratsamt am Montagabend in einer Pressemitteilung mit. Der Patient litt an mehreren Vorerkrankungen, heißt es weiter. Er starb in einer Lungenfachklinik außerhalb des Landkreises.

Es ist der zweite Todesfall einer an Covid-19 erkrankten Person aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Genau vor einer Woche hatte das Mosbacher Gesundheitsamt den Tod einer 91-jährige Frau aufgrund ihrer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus vermeldet. Die Frau war bereits seit dem 11. März am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken behandelt worden. Dort war sie schon vorsorglich eingeliefert worden, bevor die Infektion bestätigt worden war. Auch die 91-Jährige hatte Vorerkrankungen, weshalb das Leben der Frau nicht gerettet werden konnte.

91 Fälle wurden nachgewiesen

Das Gesundheitsamt bestätigte zudem drei weitere Infektionen im Kreis. Insgesamt gibt es im Landkreis somit 91 bestätigte Fälle. Seit Ausbruch der Krankheit im Neckar-Odenwald-Kreis konnten 16 positiv getestete Personen aus der Quarantäne entlassen werden.

Update: Montag, 30. März 2020, 20.45 Uhr

16 neue Fälle im Landkreis - Jetzt 88 Infizierte (Update)

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Wochenende die Bestätigung über 16 weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Bei den acht Betroffenen am Sonntag handelt es sich um vier Männer und vier Frauen im Alter zwischen 23 und 70 Jahren. Derzeit ist bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Am Samstag waren bereits acht neue Fälle gemeldet worden. Dabei handelt es sich um sechs Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren. Eine betroffene Person befindet sich in einer Klinik. Dort wurde auch der Abstrich veranlasst. Bei den anderen Patienten ist die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig.

Update: Sonntag, 29. März 2020, 17.30 Uhr

Die Zahl steigt auf 72

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Freitag die Bestätigung über neun weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Bei den betroffenen Patienten handelt es sich um sechs Männer und drei Frauen im Alter zwischen 18 und 63 Jahren. Derzeit ist bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese werden jeweils einzeln informiert und müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Insgesamt gibt es 72 bestätigte Fälle im Kreis.

Update: Freitag, 27. März 2020, 16.30 Uhr

Lehrerin der Notbetreuung infiziert - Keine Gefahr für Kinder

Buchen. (pm) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am späten Donnerstagnachmittag die Bestätigung, dass sich eine Lehrerin in der Notbetreuung an der Jakob-Mayer-Grundschule in Buchen mit dem neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) infiziert hat.

Da die Betroffene jedoch vor Ausbruch der Erkrankung nicht mehr in der Notbetreuung war, bestehe, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung, keine Gefahr für die Kinder. Entsprechend kann die Notbetreuung fortgesetzt werden. Der Fall ist Teil der heute bereits gemeldeten 13 weiteren Fälle im Kreis.

Update: Donnerstag, 26. März 2020, 20.24 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Donnerstag die Bestätigung über 13 weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis. Bei den betroffenen Patienten handelt es sich um sieben Männer und sechs Frauen im Alter zwischen 29 und 82 Jahren.

Derzeit ist bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht not-wendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese werden jeweils einzeln informiert und müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Insgesamt gibt es 63 bestätigte Fälle im Kreis.

Update: Donnerstag, 26. März 2020, 16.04 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/pm) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Mittwoch die Bestäti-gung über fünf weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Bei den betroffenen Patienten handelt es sich um drei Männer (27, 31 und 56 Jahre) und zwei Frauen (39 und 50 Jahre). Derzeit ist bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht not-wendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese werden jeweils einzeln informiert und müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Insgesamt gibt es nun 50 bestätigte Fälle im Kreis.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken wird aktuell ein an Covid-19 erkrankter Patient behandelt. Zudem gibt es drei (Buchen) und acht (Mosbach) Verdachtsfälle. Im Hardheimer Krankenhaus sind es aktuell zwei Verdachtsfälle.

Update: Mittwoch, 25. März 2020, 16.34 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreises. (lra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Dienstag die Bestätigung über sechs weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Bei den betroffenen Patienten handelt es sich um drei Männer (29, 41 und 76 Jahre) und drei Frauen (34, 47 und 51 Jahre). Drei Personen kehrten aus einem Risikogebiet zurück und ein Betroffener hatte unmittelbaren Kontakt zu einer positiv getesteten Person. Bei zwei Personen kann der Infektionsweg aktuell nicht nachvollzogen werden. Derzeit ist bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese werden jeweils einzeln informiert und müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Insgesamt gibt es nun 45 bestätigte Fälle im Kreis.

Update: Dienstag, 24. März 2020, 15.45 Uhr

Buchen/Mosbach. (RNZ/rl) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Montag die Nachricht, dass eine 91-jährige Frau aufgrund ihrer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) verstorben ist. Die Frau wurde bereits seit dem 11. März am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken behandelt. Dort war sie schon vorsorglich eingeliefert worden, bevor die Infektion bestätigt worden war. Aufgrund von Vorerkrankungen und des hohen Alters konnte das Leben der Frau dennoch nicht gerettet werden.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises vermeldete am Montag keine weiteren bestätigten Fälle. Somit liegt die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis weiterhin bei 39.

Auch im Landkreis Main-Tauber wurden am Montag lediglich zwei neue Fälle bestätigt. Damit liegt dort die Gesamtzahl der bislang Infizierten bei 60. Die neu betroffenen Personen leben im Gebiet der Stadt Bad Mergentheim. Für sie wird häusliche Isolation angeordnet. Die Kontaktpersonen werden ermittelt. Für sie wird ebenfalls häusliche Isolation angeordnet.

Update: Montag, 23. März 2020, 20.15 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag die Bestätigung über vier neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Am Samstag hatte das Landratsamt bereits fünf weitere Fälle vermeldet, so dass die Zahl der Infizierten übers Wochenende um neun auf jetzt 39 angestiegen ist. Bei den betroffenen Patienten handelt es sich um drei Frauen im Alter von 18, 22 und 29 Jahren und einen 66-jährigen Mann. Die 29-jährige Frau ist eine Rückkehrerin aus einem Risikogebiet. Bei den anderen Fällen kann die Infektionskette aktuell noch nicht nachvollzogen werden.

Bei den am Samstag gemeldeten Infizierten handelt es sich um drei Männer im Alter von 29, 30 und 46 Jahren und zwei Frauen, 46 und 52 Jahre alt. Ein Mann und eine Frau kehrten aus einem Risikogebiet zurück, die anderen neuen Fälle hatten Kontakt zu positiv getesteten Personen. Derzeit ist bei allen neun Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese werden jeweils einzeln informiert und müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit SARS-CoV-2 im Landkreis steigt auf insgesamt 35.

Update: Sonntag, 22. März 2020, 13.56 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Donnerstagabend und Freitagvormittag die Bestätigung über sechs weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) im Kreis.

Bei den betroffenen Patienten handelt es sich um vier Männer im Alter von 27, 47, 50 und 62 Jahren. Zwei waren in einem Risikogebiet, bei zweien kann der Infektionsweg aktuell nicht nachvollzogen werden. Ebenso infizierten sich eine 49- und eine 50-jährige Frau, die ebenfalls in einem Risikogebiet gewesen sind. Derzeit ist bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese werden jeweils einzeln informiert und müssen ebenfalls zu Hau-se bleiben. Insgesamt gibt es nun 30 bestätigte Fälle im Kreis.

Update: Freitag, 20. März 2020, 16.36 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Mittwochabend und Donnerstagvormittag die Bestätigung über fünf weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) im Kreis.

Bei den Patienten handelt es sich um drei Männer im Alter von 51, 29 und 26 Jahren. Alle waren in einem Risikogebiet. Ebenso infiziert hat sich eine 39-jährige Frau, die ebenfalls in einem Risikogebiet gewesen ist. Bei einer 35-jährigen Frau kann der Infektionsweg aktuell nicht nachvollzogen werden. Derzeit ist bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese werden jeweils einzeln informiert und müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Insgesamt gibt es nun 24 bestätigte Fälle im Kreis.

Das Gesundheitsamt erhielt zudem die Bestätigung, dass sich eine Betreuerin des Horts des Walter-Hohmann-Schulverbunds Hardheim infiziert hat. Zudem wurde bei einem Mitarbeiter des Landratsamtes eine Infektion nachgewiesen. Auch dieser Mitarbeiter, ebenfalls ein Reiserückkehrer, befand sich bereits in der Isolation. Weitere Mitarbeiter, die Kontakt hatten, müssen nun zu Hause bleiben. Die Kontaktpersonen sind informiert.

Die Kliniken erhöhen indes die Sicherheitsvorkehrungen: Der Schutz von Patienten und Mitarbeitern vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus hat für die Neckar-Odenwald-Kliniken oberste Priorität. Deshalb haben die DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen im Auftrag der Kliniken jeweils vor der Liegendeinfahrt an beiden Klinikstandorten einen separaten Bereich in Form von Zelten geschaffen.

Dort werden eintreffende Notfallpatienten ab sofort bereits vor Betreten des Krankenhauses auf eine mögliche Infektion hin befragt. Betreut werden die Zelte durch Mitarbeiter des DRK und der Neckar-Odenwald-Kliniken.

Es handelt sich dabei deshalb ausdrücklich nicht um eine allgemeine Anlaufstelle für Menschen, die sich auf das Virus testen lassen wollen. Diese sollen sich an ihren Hausarzt wenden. Dieser entscheidet, eventuell gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, nach festgelegten Kriterien über das weitere Vorgehen.

Update: Donnerstag, 19. März 2020, 15.30 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Dienstagabend und Mittwochvormittag die Bestätigung sechs weiterer Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Bei den betroffenen Patienten handelt es sich um vier Männer im Alter von 50, 39, 57 und 24 Jahren. Alle sind vor Kurzem aus einem Risikogebiet zurückgekehrt. Ebenso infiziert hat sich eine 39-jährige Frau, die ebenfalls in einem Risikogebiet gewesen ist. Bei einer infizierten 47-jährigen Frau kann der Infektionsweg aktuell noch nicht nachvollzogen werden.

Derzeit ist bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese werden jeweils einzeln informiert und müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Insgesamt gibt es nun 19 bestätigte Fälle im Kreis.

Update: Mittwoch, 18. März 2020, 15.30 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Dienstagvormittag die Bestätigung dreier weiterer Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Bei den betroffenen Patienten handelt es sich um ein Ehepaar, 50 und 51 Jahre alt, sowie um einen 36-jährigen Mann. Alle drei sind Rückkehrer aus Tirol. Derzeit ist bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese werden jeweils einzeln informiert und müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Insgesamt gibt es nun 13 bestätigte Fälle im Kreis.

Update: Dienstag, 17. März 2020, 15.43 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/RNZ) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Samstagabend und Sonntagvormittag die Bestätigung von drei weiterer Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) im Kreis. Bei den betroffenen Patienten handelt es sich um eine 61-jährige Frau, die aus Südtirol zurückgekehrt war. Ebenfalls hat sich eine 50-jährige Frau angesteckt, die unmittelbaren Kontakt zu einem bereits identifizierten und isolierten Fall hatte. Schließlich wurde eine Coronainfektion bei einer 52-jährigen Frau festgestellt, die in einem mittlerweile zum Risikogebiet erklärten Teil Österreichs gewesen war. Derzeit ist bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig. Alle wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese werden jeweils einzeln informiert und müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Insgesamt gibt es nun zehn bestätigte Fälle im Kreis.

"Wenn öffentliche Einrichtungen von einer Infektion betroffen wären, würden wir dies umgehend mitteilen", betonte Pressesprecher Jan Egenberger auf RNZ-Nachfrage. Somit lassen sich die in den letzten Tagen aufgetretenen Gerüchte von angeblich betroffenen Schulen und Kindergärten in der Region ins Reich der Fabel verweisen.

Update: Sonntag, 15. März 2020, 14.20 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das neuartige Coronavirus und dessen Ausbreitung lähmt inzwischen auch das öffentliche Leben in der Region. Seit Freitagnachmittag gilt: Ab Dienstag und bis nach den Osterferien ruht auch in Baden-Württemberg der Schul- und Kindergartenbetrieb.

Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Freitag die Bestätigung fünf weiterer Infektionen mit dem Coronavirus (Sars-CoV-2) im Kreis. Bei den Patienten handelt es sich um eine 54-jährige Frau, die aus Südtirol zurückgekehrt war. Ebenfalls hat sich ein 27-jähriger Mann infiziert, der an einem Infektionsschwerpunkt (Ischgl) in Österreich war, sowie ein dreijähriges Kind und dessen 50-jährigen Vater, die in Venetien (Italien) waren. Das Kind hat den Kindergarten nach der Rückkehr nicht mehr besucht.

Derzeit ist bei den Betroffenen die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig. Alle wurden zu Hause isoliert. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Diese werden jeweils einzeln informiert und müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Ebenso wurde eine Infektion bei einer 91-jährigen Frau bestätigt, die schon am Mittwoch vorsorglich auf die Isolierstation am Standort Buchen gebracht wurde. Am Freitagnachmittag gab es somit sieben bestätigte Fälle im Kreis. Bei zehn weiteren Personen erwartet das Gesundheitsamt zeitnah die Testergebnisse – über die dann auch wieder informiert werde, wie Sprecher Jan Egenberger versichert.

Im Main-Tauber-Kreis wurde am Freitag eine Infektion neu bestätigt. Damit steigt die Zahl auf 32. Die Person lebt im Gebiet der Stadt Weikersheim. Die Kontaktpersonen (eine Schulklasse) sind ermittelt und werden wie auch die infizierte Person selbst häuslich isoliert. Der Krankheitsverlauf der betroffenen Person ist milde. Im Landkreis Miltenberg ist der erste Fall einer Coronavirus-Infektion bekannt geworden. Das Gesundheitsamt führt nun die notwendigen Maßnahmen durch.

Die Neckar-Odenwald-Kliniken Buchen und Mosbach verschieben planbare Aufnahmen und Eingriffe: Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder haben am Donnerstag den Beschluss gefasst, alle planbaren Aufnahmen und Eingriffe in deutschen Krankenhäusern zu verschieben, um Kapazitäten für schwer an Sars-CoV-2 Erkrankte zu schaffen. Patienten, bei de-nen eine Operation oder eine Behandlung geplant war, werden in den kommenden Tagen von den Neckar-Odenwald-Kliniken informiert.

Auch die AOK schließt vorerst alle Kundencenter in der Region, die Betreuung per Telefon und Internet ist gewährleistet. Die zentrale Nummer für die gesamte Region lautet Telefon 0621/97609972. Die einzelnen Kundencenter sind zudem über ihre örtliche Telefonnummer erreichbar.

Auch der Ablauf der katholischen Gottesdienste im Dekanat Mosbach-Buchen wird sich in nächster Zeit verändern. Bis auf Weiteres dürfen bei gottesdienstlichen Feiern nicht mehr als 100 Personen teilnehmen. Deshalb kann es sein, dass Menschen den Gottesdiensten nicht beiwohnen können, wenn die Zahl 100 bereits erreicht ist. Es wird auch keine Mundkommunion mehr gereicht, der Friedensgruß per Handschlag unterbleibt und auch Weihwasser entfernt.

Auch die Pfarrgemeinderatswahl ist betroffen: Eine Präsenzwahl findet in der Erzdiözese Freiburg nicht statt, dafür wird die Abgabefrist für Briefwahlunterlagen bis 22. März um 12 Uhr verlängert.

Die Online-Wahl ist weiterhin möglich. Das Wahlergebnis wird nicht im Rahmen einer Veranstaltung durchgeführt.

Zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus hat sich der Landkreis zudem entschlossen, ab sofort alle kreiseigenen Sportanlagen für den Vereinssport zu schließen. Dies betrifft kreiseigene Hallen, Schwimmbäder (GTO) und Sportplätze. Davon unabhängig stehen alle Abteilungen des Landratsamtes den Bürgern zur Verfügung. Die Kreisverwaltung bittet jedoch darum, Anfragen, wenn möglich, zunächst telefonisch oder per E-Mail zu stellen.

Update: Freitag, 13. März 2020, 18.20 Uhr

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/lra) In Zeiten von Corona hat manche Nachricht (leider) nur eine recht kurze Gültigkeitsdauer. Nachdem das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Dienstag noch die (falsche) Meldung des Landes-Sozialministeriums zurechtrückte und die Zahl der bestätigten Fälle auf "einen" korrigierte, musste Pressesprecher Jan Egenberger nun am Mittwoch selbst eine weitere Infizierte vermelden. "Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielt am Mittwochvormittag die Bestätigung einer zweiten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) im Kreis. Bei der betroffenen Patientin handelt es sich um eine 67-jährige Frau, die aus Südtirol zurückgekehrt war", erklärt Egenberger. Derzeit sei die Behandlung in einer Klinik nicht notwendig, der Gesundheitszustand der Erkrankten ist also offenbar stabil. Das Gesundheitsamt habe eine Isolierung zu Hause angeordnet.

Veranlasst worden sei zudem, dass eine weitere Person aus demselben Haushalt vorsorglich auf die Isolierstation am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken gebracht wird. Grund für die stationäre Beobachtung/Behandlung im Krankenhaus ist das höhere Alter der Betroffenen. Die Ermittlung der weiteren Kontaktpersonen laufe derzeit noch, erläutert der Pressesprecher. Die Betroffenen wolle man jeweils einzeln informieren; auch sie müssten dann vorerst zu Hause bleiben.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 18.15 Uhr