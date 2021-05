Seit Montag greift im Neckar-Odenwald-Kreis die Notbremse des Landes: Lebensmittelmärkte dürfen – je nach Größe – nur noch einen Kunden pro 20 bzw. 40 Quadratmeter einlassen. In der Kaufland-Filiale in Buchen weist ein Schild auf die Personenbegrenzung hin. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Die Corona-Lage entspannt sich im Neckar-Odenwald-Kreis erfreulicherweise weiterhin spürbar. Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner – lag nach Berechnungen des Landesgesundheitsamtes am Montag bei 34,1.

Am vergangenen Dienstag lag sie noch bei 46,6. Am Montag traten weitere Lockerungen in Kraft, da das Gesundheitsamt offiziell die Unterschreitung des Schwellenwerts von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen festgestellt hat.

Hier ein Überblick über die seit Montag geltenden wichtigsten Änderungen der Corona-Beschränkungen: Treffen sind mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Für Bibliotheken, Büchereien, Archive, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten entfallen die Auflagen. Der Einzelhandel darf Kunden ohne Terminvereinbarung und ohne Dokumentation der Kontaktdaten empfangen. Es muss kein Nachweis mehr über einen negativen Coronatest vorgelegt werden. Nach den Grundschulen ist nun auch in weiterführenden und beruflichen Schulen Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen vorgesehen. Es sind jedoch weiterhin Masken zu tragen, Abstände einzuhalten und die Testpflicht beispielsweise in Restaurants oder bei der Benutzung von Sportanlagen in Gruppen bleibt.

Wenn die Infektionszahlen weiter im Sinkflug bleiben, ist bald mit weiteren Lockerungen zu rechnen. Wenn die Inzidenz 14 Tage lang unter 100 bleibt, tritt der Öffnungsschritt 2 ein. Dann dürfen auch Kinos öffnen und Kulturveranstaltungen stattfinden. Ab Sonntag, 6. Juni, könnte das der Fall sein.

Hier eine Übersicht über die Entwicklung der Inzidenzwerte im Monat Mai (Stichtag immer montags, an Feiertagen dienstags):

> 3. Mai: 167,1

> 10. Mai: 159,4

> 17. Mai: 93,3

> 25. Mai: 46,6

> 31. Mai: 34,1

Infektionen in einer Woche

Insgesamt 47 Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises sind in der vergangenen Woche positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden – in der Vorwoche waren es 89. (Anm. d. Red: Wegen des Pfingstmontags ist unsere Corona-Zusammenfassung am Mittwoch erschienen.) Am Montag, 31. Mai, hat das Landratsamt nur zwei neue Coronainfektionen im Kreis gemeldet. Es waren keine Gemeinschaftseinrichtungen betroffen. Bei zwei bereits bestätigten Infektionen wurden Mutationen festgestellt.

Die Zahl der aktiven Fälle lag bei 117. Eine Woche zuvor waren es 141. Die Zahl der Kreisbürger, die bislang im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben sind, liegt unverändert bei 138. Die Zahl der seit Pandemiebeginn bestätigten Infizierten liegt bei insgesamt 6270.

Blick in die Kommunen

Die meisten Neuinfektionen gab es in der vergangenen Woche in Mosbach (zehn), gefolgt von Osterburken (acht) und Haßmersheim (sieben). Auch bei den aktiven Fällen liegt Mosbach (28) vorne, es folgen Osterburken (20) und Buchen (zwölf).

Die Lage in den Kliniken

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell insgesamt drei positiv getestete Patienten behandelt. Vor einer Woche waren es noch elf. Am Standort Buchen wird auf der Isolierstation und auf der Intensivstation jeweils ein positiv getesteter Patient medizinisch behandelt. In einem Fall ist eine Beatmung notwendig. Am Standort Mosbach wird auf der Intensivstation ein positiv getesteter Patient medizinisch behandelt. Zudem läuft an diesem Klinikstandort in zwei Fällen eine Verdachtsabklärung. In den Neckar-Odenwald-Kliniken wurden zudem die Besuchsregelungen gelockert: Jeder Patient darf täglich bis zu eine Stunde lang einen Besucher empfangen. Besucher müssen sich bis spätestens 12 Uhr über die Pforte anmelden. Besuchszeit ist zwischen 16 und 19 Uhr. Alle Besucher müssen symptomfrei sein und entweder einen Impfnachweis, einen Genesenen-Nachweis oder einen Nachweis über einen negativen Schnelltest von einer anerkannten Abstrichstelle vorlegen. Die Verordnung schreibt vor, dass Besucher eine FFP2-Maske tragen müssen.

Die Impfungen

Mit Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Astra-Zeneca wurden in der Kalenderwoche 21 im Kreisimpfzentrum Mosbach 4260 Impfungen durchgeführt, 120 durch das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums und 130 durch das mobile Impfteam des zentralen Impfzentrums. Wie das Landratsamt auf Nachfrage der RNZ mitteilte, könnten momentan im KIZ nur vereinzelt Termine für Erstimpfungen vergeben werden.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 18.12 Uhr

So wird am Montag gelockert

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu/lra) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Landkreis befindet sich weiterhin im Sinkflug. Gerade mal eine Woche nach Außerkrafttreten der Bundesnotbremse hat das Gesundheitsamt nun offiziell auch die Unterschreitung des Schwellenwerts von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen festgestellt. Somit treten am Montag weitere Lockerungen in Kraft.

Am Wochenende wurden im Neckar-Odenwald-Kreis 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt – alle am Samstag. Ein Fall trat im evangelischen Kindergarten "Arche" in Rosenberg auf. Da am vorangegangenen Wochenende insgesamt 20 Fälle gemeldet wurden, ist auch die Inzidenz weiter gesunken. Nach den Berechnungen des Landesgesundheitsamts liegt der Wert der binnen einer Woche gemeldeten Neuansteckungen pro 100 000 Kreisbewohner aktuell bei 33,4.

Hier noch einmal ein Überblick über die ab Montag geltenden wichtigsten Änderungen der Corona-Beschränkungen:

> Treffen im privaten oder öffentlichen Raum sind nun mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Für Bibliotheken, Büchereien, Archive, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten entfallen die bisherigen Auflagen.

> Der Einzelhandel darf Kunden wieder ohne vorherige Terminvereinbarung und ohne Dokumentation der Kontaktdaten empfangen. Wichtig für alle, die spontan einkaufen möchten: Ab sofort muss auch kein Nachweis mehr über einen negativen Coronatest vorgelegt werden. Die Zahl der Menschen, die sich gleichzeitig im Geschäft aufhalten dürfen, richtet sich nach der Verkaufsfläche.

> Für Schulen gibt es ebenso weitere Erleichterungen. Nach den Grundschulen ist nun auch in weiterführenden und beruflichen Schulen Präsenzunterricht in Sinne eines Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen vorgesehen.

> Allgemein gilt: Die Hygieneauflagen der Corona-Verordnung wie Mindestabstand und Maskenpflicht müssen weiterhin beachtet werden. Auch die Testpflicht beispielsweise in Restaurants oder bei der Benutzung von Sportanlagen in Gruppen bleibt unverändert erhalten.

Vorausgesetzt die Infektionszahlen steigen in den nächsten Tagen nicht entgegen allen Erwartungen wieder sehr deutlich an, ist nach den jetzt in Kraft tretenden Erleichterungen schon bald mit weiteren Lockerungen zu rechnen. Denn wenn die Inzidenz 14 Tage lang unter 100 bleibt, tritt der Öffnungsschritt 2 ein. Dann dürfen unter anderem auch Kinos wieder öffnen und Kulturveranstaltungen stattfinden. Ab kommendem Sonntag, 6. Juni, könnte es so weit sein ...

Update: Sonntag, 30. Mai 2021, 17.16 Uhr

Weitere Lockerungen ab Montag

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Die Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis befindet sich weiterhin im Sinkflug. Da die 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurde, gelten ab Montag, 31. Mai weitere Lockerungen. Das teilt das Landratsamt mit.

So sind, zusätzlich zu den bisher geltenden Regelungen der Öffnungsstufe 1, Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Für Bibliotheken, Büchereien, Archive, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten entfallen die bisherigen Auflagen.

Zudem darf der Einzelhandel auch wieder Kunden ohne vorherige Terminvereinbarung ("Click and Meet") und ohne Dokumentation der Kontaktdaten empfangen. Es müssen jedoch die Hygieneauflagen der Corona-Verordnung beachtet und medizinische Masken getragen werden. Die Kundenzahl bei Geschäften mit weniger als zehn Quadratmeter Verkaufsfläche ist auf maximal einen Kunden oder eine Kundin zu begrenzen, bei Geschäften mit bis zu 800 Quadratmeter ebenfalls auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche. Für die darüberhinausgehende Fläche gilt ein Kunde pro 20 Quadratmeter (gilt nicht für den Lebensmitteleinzelhandel). Die Testpflicht entfällt.

Außerdem gelten ab Dienstag, 1. Juni für den Betrieb der Schulen und für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit Erleichterungen. So ist in weiterführenden und beruflichen Schulen Präsenzunterricht in Sinne eines Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen vorgesehen. Für Grundschulen gilt dies bereits ab einer Inzidenz unter 100. In der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit sind beispielsweise Angebote mit 18 Beteiligten innerhalb geschlossener Räume oder 30 Beteiligten im Freien erlaubt.

Es handelt sich bei diesen Lockerungen um keine weitere Öffnungsstufe, sondern lediglich um eine zusätzliche Privilegierung innerhalb der derzeit gültigen Öffnungsstufe 1. Soweit nicht anders aufgeführt bleiben die Auflagen der Öffnungsstufe 1, wie etwa die allgemeine Maskenpflicht oder die Testpflicht beispielsweise in der Gastronomie oder bei der Benutzung von Sportanlagen in Gruppen, unverändert erhalten.

Die zusätzlichen Lockerungen werden zurückgenommen, sobald die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen wieder über 50 liegt. In diesem Fall greifen alleine die Maßnahmen der derzeit gültigen Öffnungsstufe 1. Die Öffnungsstufe 2 tritt bei einer 14-tägigen Inzidenz unter 100 mit weiter sinkender Tendenz ab dem 6. Juni ein.

Update: Sonntag, 30. Mai 2021, 14.08 Uhr

13 neue Coronafälle – Inzidenz sinkt auf 35,5

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am heutigen Samstag 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet; eine davon trat im evangelischen Kindergarten "Arche" in Rosenberg auf.

Da vor einer Woche vier Fälle mehr gezählt wurden, sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht: Nach Berechnungen des Landesgesundheitsamts liegt die Zahl der binnen einer Woche registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner aktuell bei 35,5 (-0,7).

Update: Samstag, 29. Mai 2021, 17.17 Uhr

Am Montag wird wohl mehr gelockert

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Die erfreuliche Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens im Neckar-Odenwald-Kreis setzt sich fort: Am Freitag meldete das Gesundheitsamt fünf Neuansteckungen und damit sieben weniger als eine Woche zuvor. Folglich sinkt auch die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Das Landesgesundheitsamt hat einen Wert von 36,2 (-7) ermittelt. Hält sich die Inzidenz weiterhin unter 50, werden die Corona-Beschränkungen ab Montag weiter gelockert.

Zusätzlich zu den bisher geltenden Regelungen wären dann Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Für Bibliotheken, Büchereien, Archive, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten entfallen die bisherigen Auflagen

Zudem darf der Einzelhandel auch wieder Kunden ohne vorherige Terminvereinbarung ("Click and Meet") und ohne Dokumentation der Kontaktdaten empfangen. Es müssen jedoch die Hygieneauflagen der Corona-Verordnung beachtet und medizinische Masken getragen werden. Die Kundenzahl bei Geschäften mit weniger als zehn Quadratmeter Verkaufsfläche ist auf maximal einen Kunden oder eine Kundin zu begrenzen, bei Geschäften mit bis zu 800 Quadratmeter ebenfalls auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche. Für die darüberhinausgehende Fläche gilt ein Kunde pro 20 Quadratmeter (gilt nicht für den Lebensmitteleinzelhandel). Die Testpflicht entfällt.

Soweit nicht anders aufgeführt bleiben Auflagen wie etwa die allgemeine Maskenpflicht oder die Testpflicht beispielsweise in der Gastronomie oder bei der Benutzung von Sportanlagen in Gruppen unverändert erhalten.

Auch für den Betrieb der Schulen und für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit gelten bei einer Inzidenz unter 50 Erleichterungen. So ist in weiterführenden und beruflichen Schulen Präsenzunterricht in Sinne eines Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen vorgesehen. Für Grundschulen gilt dies bereits ab einer Inzidenz unter 100. In der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit sind beispielsweise Angebote mit 18 Beteiligten innerhalb geschlossener Räume oder 30 Beteiligten im Freien erlaubt.

Die zusätzlichen Lockerungen werden zurückgenommen, sobald die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen wieder über 50 liegt. In diesem Fall greifen alleine die Maßnahmen der derzeit gültigen Regeln.

Update: Freitag, 28. Mai 2021, 10.59 Uhr

16 neue Coronafälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Donnerstag gemeldet, darunter ein Fall, der in der Realschule Osterburken auftrat, sowie zwei Fälle in der Seniorenbetreuung Götz in Adelsheim. Eine Woche zuvor waren 17 Neuansteckungen gezählt worden. Bei sechs bereits bekannten Infektionen wurden Mutationen festgestellt.

Der von Landesgesundheitsamt (LGA) ermittelte Inzidenzwert lag zuletzt mehrere Tage lang jeweils leicht über dem des Robert-Koch-Instituts. Diese Unterschiede scheinen inzwischen bereinigt zu sein; am Mittwoch stimmten die Zahlen wieder überein. Am Donnerstagabend gab das LGA eine Sieben-Tage-Inzidenz von 43,2 (-0,7) bekannt. Damit liegt der Wert der binnen einer Woche bestätigten Neuinfektionen pro 100 000 Kreisbewohner den dritten Tag in Folge unter der wichtigen Schwelle von 50. Bleibt die Inzidenz unter dieser Marke, könnten in der kommenden Woche weitere Lockerungen in Kraft treten.

Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 6250 Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Davon gelten 5968 als nicht mehr ansteckend, 138 sind verstorben. Somit sind aktuell 144 Kreisbürger nachweislich mit dem Virus infiziert – 81 weniger als noch vor einer Woche.

Damit sich die erfreuliche Entwicklung des Infektionsgeschehens weiter fortsetzt, ist es nach wie vor unbedingt notwendig, die Abstands- und Hygieneregeln konsequent – auch im Freien – einzuhalten, Innenräume regelmäßig zu lüften und, wo geboten, eine FFP2- oder OP-Maske zu tragen. Menschenansammlungen – besonders in Innenräumen – sollten möglichst gemieden werden.

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 19.04 Uhr

Inzidenz sinkt auf 43,9

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Nur elf Neuinfektionen – und damit zehn weniger als vor einer Woche – hat das Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 46,6 auf 43,9 gesunken. Damit liegt der Wert zum zweiten Mal in Folge unter 50. Frühestens ab Montag könnte es weitere Lockerungen geben. Von den Neuinfektionen war keine Gemeinschaftseinrichtung betroffen. Die Zahl der derzeit aktiven Fälle im Landkreis liegt bei 143. Insgesamt haben sich nachweislich 6234 Kreisbewohner mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt unverändert bei 138.

Update: Mittwoch, 26. Mai 2021, 17.40 Uhr

